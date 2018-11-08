Хабиров и БСК решили судьбу шиханов

Руководство БСК настаивает на разработке шихана Торатау. Башкирской содовой компании отдадут в разработку шихан Куштау вместо Торатау, пишет Коммерсант со ссылкой на источники в правительстве.Сообщается, что договоренность была достигнута вчера на совещании у вице-премьера Дмитрия Козака. «Врио главы республики Радий Хабиров настоял на том, что если речь идет о разработке шиханов, то это может быть только Куштау. Так что компромиссное решение», - приводит издание слова своего источника.При этом сообщается, что руководство БСК настаивало на том, чтобы получить в разработку гору Торатау, по их словам, более подходящую, но власти республики не уступили ее.Напомним, вокруг разработки шихана Торатау, на которой настаивало руководство завода, в Башкирии не стихали споры последние несколько лет, после того, как БСК заявило об истощении запасов шихана Шахтау, который разрабатывался с середины прошлого века.