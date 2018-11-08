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Хабиров и БСК решили судьбу шиханов

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Руководство БСК настаивает на разработке шихана Торатау. Башкирской содовой компании отдадут в разработку шихан Куштау вместо Торатау, пишет Коммерсант со ссылкой на источники в правительстве.

Хабиров и БСК решили судьбу шиханов


Сообщается, что договоренность была достигнута вчера на совещании у вице-премьера Дмитрия Козака. «Врио главы республики Радий Хабиров настоял на том, что если речь идет о разработке шиханов, то это может быть только Куштау. Так что компромиссное решение», - приводит издание слова своего источника.

При этом сообщается, что руководство БСК настаивало на том, чтобы получить в разработку гору Торатау, по их словам, более подходящую, но власти республики не уступили ее.

Напомним, вокруг разработки шихана Торатау, на которой настаивало руководство завода, в Башкирии не стихали споры последние несколько лет, после того, как БСК заявило об истощении запасов шихана Шахтау, который разрабатывался с середины прошлого века.

ПроУфу
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  • 1 | 07.12.2018, 10:00 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Российская путинская разводка-и волки сыты и овцы целы. Нам остается плясать от радости Торатау не отдали. Ага не на таких напали. Если отдадим, то когда Куштау закончится. Короче, после нас хоть потоп. Путлюра будет держаться за власть до последнего, иначе суд и мировой позор.



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  • 2 | 07.12.2018, 10:07 | Автор: Не зарегистрирован
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Ужас! У Куштау расположены базы отдыха. Самое красивое место! Значит, уже когда назначали ЭТОГО башлыком, дали ему поручение во что бы то не стало отдать шихан олигархам. Наши башкирские деятели, думаю, промолчат в тряпочку. Ведь игра велась долго. ОНИ нарочно говорили, будто хотят Тротау, а на самом деле давно решили уничтожить Куштау. Помните, как разыграли с пенсией для женщин? Говорили 65, а добрый Путин скосил 3 года? и теперь женщины выходят на пенсию в 62.Теперь тоже самое. Неужели не отстоим? Неужели толстосумы будут богатеть, а народ простой пыль глотать? Ау, люди, неужели мы бараны? Неужели это не наша с вами земля? Неужели не живем здесь? Ведь все равно, деньги, вырученные от разработок этих шиханов уплывут за кордон: в Израиль, США, Францию, Британию...



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  • 3 | 07.12.2018, 10:09 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Сообщается, что договоренность была достигнута вчера на совещании у вице-премьера Дмитрия Козака.
==============================
Ой ли?! Так уж и вчера?!
Уверен, что "договоренность" по всем вопросам касающихся бизнеса москвичей в стране башкир была достигнута ПЕРЕД назначением г. хабирова на должность хана всея башкир.Им на этой должности нужен свой пацан, а так нахрена бы его назначать.



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  • 4 | 07.12.2018, 10:16 | Автор: xrul
    Публикации: 103 | Комментарии: 3211 | Рейтинг: -271,8
Поэтому Хамитова и сняли, что не отдавал.

Этот все растащит и слиняет сам.

Смотрите башкиры и делайте выводы.



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  • 5 | 07.12.2018, 10:19 | Автор: Не зарегистрирован
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Хамитову плюс. хоть и очкарик, но мужик, только через мой труп и сдержал слово.



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  • 6 | 07.12.2018, 10:24 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
2 | 07.12.2018, 10:07 | Автор: Не зарегистрирован

Ужас! У Куштау расположены базы отдыха. Самое красивое место! Значит, уже когда назначали ЭТОГО башлыком, дали ему поручение во что бы то не стало отдать шихан олигархам. Наши башкирские деятели, думаю, промолчат в тряпочку..?
Говорили 65, а добрый Путин скосил 3 года? и теперь женщины выходят на пенсию в 62...
===////
так сложилась история что русские это потомки рабов-крепостных. Гены рабов сказываются уже в первом поколении. Потомки рабов будут жестоко подавлять любое движение за свободу народа, это вы видите и на примере новейшей истории РБ когда Путин вводил милицейские войска и три города РБ были избиты карателями. И этот же народ продолжает голосовать за Путина под его улюлюканье об отмене изучения БЯ, сводящемуся по действию к уничтожению народа. Кстати это подтверждает и наука "Психология толпы" ранее освещённая на УЖ.



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  • 7 | 07.12.2018, 10:26 | Автор: Не зарегистрирован
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а что нам скажет начальник транспортного цеха Кац? а что нам скажут Черепахины остатки интеллигенции, которые перкрасно отзываются о Х-2?
а я вот , турк, скажу - да всем по барабану на мнение народа - баблос имеет суть, всё остальное неважно и по Шиханам еще при Х-1 было всё понятно, о чём здесь многие и говорили , в том числе и Я... как я себя возвеличил даже Куху переплюнул))) а если серьёзно , то противно от нашей власти, всё исподтишка... думаю все таки надо было проводить референдум по Шиханам, хотя ему тоже веры большой нет
турк



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  • 8 | 07.12.2018, 10:28 | Автор: VIVAT
    Публикации: 0 | Комментарии: 761 | Рейтинг: +95,4
Каждый из них играет в дозволенном поле. Потребовали бы от Хамитова, он бы их отдал. Придет время, и Шиханы сожрут, с высокого позволения.



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  • 9 | 07.12.2018, 10:51 | Автор: Не зарегистрирован
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Черепаха, а ты и твои остатки за Шиханы или против?
турк



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  • 10 | 07.12.2018, 10:58 | Автор: резус
    Публикации: 0 | Комментарии: 1209 | Рейтинг: +331,1
А как радовались башнацики, пели и плясали что царек своего назначил. Вот этот свой и расхерачит все как и свой мордозад. Вместо горы будет котлованс водой, назовут его священным озером.



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  • 11 | 07.12.2018, 11:03 | Автор: юнг
    Публикации: 326 | Комментарии: 36107 | Рейтинг: +5783,9
7 | 07.12.2018, 10:26 | Автор: Не зарегистрирован

а я вот , турк, скажу - да всем по барабану на мнение народа - баблос имеет суть, всё остальное неважно и по Шиханам еще при Х-1 было всё понятно, о чём здесь многие и говорили , в том числе и Я... как я себя возвеличил даже Куху переплюнул)))
турк

==============Я-я-я-яяяяя.......... А Я-последняя буква в алфавите.



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  • 12 | 07.12.2018, 11:13 | Автор: Не зарегистрирован
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Вот и показал истинное лицо новый глава башкир. Казалось, что ради приличия дождется хотя бы официального избрания главой республики. Плевал на всех. Барыга всегда останется барыгой. Радуйтесь потомки древних племен.



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  • 13 | 07.12.2018, 11:19 | Автор: Не зарегистрирован
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Общественники из «Башкорт» заявили об этом так: «До этого руководство БСК "Сода" утверждало, что им под сырье подходит только шихан Торатау, теперь стало понятно, что все это был просто обман. Нас долгие годы обманывали и вновь решили все за нас».

Milena
Вот и настоящее испытание для народа республики, для всех башкир и не башкир, для всех общественников- мы народ, мы сила, мы отстоим наше достояние, или мы так, ни о чем! Только все вместе , только сообща мы можем отстоять Шиханы и не дать в очередной раз ограбить нас!
_________________
Кац, помнишь мой вопрос к тебе, готов ты выйти на борьбу???? думаю , что нет. а по сему о величии какой-либо нации говорить не приходится. И Башкиры , и Русские и все все ничего не значат в глазах денежных мешков
турк



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  • 14 | 07.12.2018, 11:21 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
==============Я-я-я-яяяяя.......... А Я-последняя буква в алфавите.
_______________________
Юрка-чепыга, старик козлодоев , ты еще язык покажи... совсем в детство впал? зайди в толковый словарь и посмотри слово "ИРОНИЯ", ну если не знаешь что такое словарь , можешь в Вике посмотреть.. когда прочитаешь - напиши , я помогу тебе понять смысл тобою прочитанного
турк



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  • 15 | 07.12.2018, 11:22 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Посмотрите, что получается. Хабиров пока врио башлыка. Он торопится перенести выборы с осени на весну. Потому что, летом, когда шихан отдадут олигархам ему трудно будет избраться в башлыки. Даже подтасовки во время выборов не помогут, хотя он и специалист по этой части. Уж, башкиры не простят. А другие народы поддержат их.



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  • 16 | 07.12.2018, 11:22 | Автор: xrul
    Публикации: 103 | Комментарии: 3211 | Рейтинг: -271,8
http://worldcrisis.ru/crisis/3227182

Здесь ответ незарегу, который обзывает русских потомками рабов.

Кратко: в июле правительство Гаити пыталось повысить цены на бензин, афронегры устроили акты гражданского сопротивления, правительство отступило.

Гаити населяют 95% бывших рабов.



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  • 17 | 07.12.2018, 11:24 | Автор: Виктор
    Публикации: 217 | Комментарии: 1669 | Рейтинг: +475,7
Все решили без НАРОДА. Раз пока есть только население, и оно молчит и боится, то продолжать грабить Природу.

Когда население научится иметь мнение и добиваться своих РЕШЕНИЙ от чинуш во власти, скидывать чинуш и неизбранных какбыдепутатов,

то население станет НАРОДОМ. Не раньше.

Нельзя позволять сносить ни одну гору. Есть другие решения. А прибыль должна попадать в бюджет к народу, а не в МСК. и не в оффшоры, на на Запад,

куда уже ушли 2 триллона баксов от ресурсов России и Башкортостана.



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  • # 18 | 07.12.2018, 11:32 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

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  • 19 | 07.12.2018, 11:51 | Автор: Зулия
    Публикации: 35 | Комментарии: 29091 | Рейтинг: -694,2
10 | 07.12.2018, 10:58 | Автор: резус
Публикации: 0 | Комментарии: 1209 | Рейтинг: +331
А как радовались башнацики, пели и плясали что царек своего назначил.
---------------------------
Напомни, будь любезен, где и когда "башнацики, пели и плясали что царек своего назначил."?

Было дело - плясали по случаю праздника, про назначение царька только ты знал?



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  • 20 | 07.12.2018, 12:02 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
9 | 07.12.2018, 10:51 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Черепаха, а ты и твои остатки за Шиханы или против?
турк

-------

Черепаха и остатки - ЗА СОВЕТСКУЮ ВЛЛЛАСТЬ!.. Ужо вам будет, шиханопродавцам.



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