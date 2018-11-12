Шикуем: Администрация главы РБ закупает цветы на миллион рублей

На сайте госзакупок 29 ноября появился аукцион на закупку трех цветочных композиций на общую сумму 1 080 199,60 рубля.Заказчик – структурное подразделение Управделами главы РБ – Государственное казенное учреждение Республики Башкортостан Хозяйственное управление.Тщательно составленное техзадание на закупку трех цветочных композиций из роз подразумевает точное соответствие параметрам.«Цветочная композиция № 1: роза – диаметр цветка не менее 7 см, гербера крупноцветковая – диаметр соцветия не менее 11 см, золотарник – длина стебля не менее 70 см, рускус мелколистный – длина стебля не менее 70 см. 2. Цветочная композиция № 2: роза – диаметр цветка не менее 7 см, орхидея – диаметр цветка не менее 8 см, альстромерия – длина стебля не менее 70 см, декоративная зелень (зелень салала или другая) – длина стебля не менее 70 см. 3. Срезы живых цветов: роза – диаметр цветка не менее 9 см, длина стебля с цветком не менее 80 см. 4. Срезы гвоздики: диаметр цветка не менее 7 см, длина стебля не менее 70 см. 5. Цветочная композиция № 3: роза – диаметр цветка не менее 7 см, длина стебля с цветком не менее 70 см», значится в ТЗ.Аукцион назначен на 13 декабря.В закупке указано и точное количество некоторых цветов. Например, розы – 1 000 штук по цене 110 рублей за единицу, 200 гвоздик по цене 55 рублей за единицу.Согласно графику, исполнение заказа планируется на весь год – с 1 января до 31 декабря 2019 года.