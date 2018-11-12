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Шикуем: Администрация главы РБ закупает цветы на миллион рублей

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На сайте госзакупок 29 ноября появился аукцион на закупку трех цветочных композиций на общую сумму 1 080 199,60 рубля.

Шикуем: Администрация главы РБ закупает цветы на миллион рублей


Заказчик – структурное подразделение Управделами главы РБ – Государственное казенное учреждение Республики Башкортостан Хозяйственное управление.

Тщательно составленное техзадание на закупку трех цветочных композиций из роз подразумевает точное соответствие параметрам.

«Цветочная композиция № 1: роза – диаметр цветка не менее 7 см, гербера крупноцветковая – диаметр соцветия не менее 11 см, золотарник – длина стебля не менее 70 см, рускус мелколистный – длина стебля не менее 70 см. 2. Цветочная композиция № 2: роза – диаметр цветка не менее 7 см, орхидея – диаметр цветка не менее 8 см, альстромерия – длина стебля не менее 70 см, декоративная зелень (зелень салала или другая) – длина стебля не менее 70 см. 3. Срезы живых цветов: роза – диаметр цветка не менее 9 см, длина стебля с цветком не менее 80 см. 4. Срезы гвоздики: диаметр цветка не менее 7 см, длина стебля не менее 70 см. 5. Цветочная композиция № 3: роза – диаметр цветка не менее 7 см, длина стебля с цветком не менее 70 см», значится в ТЗ.

Аукцион назначен на 13 декабря.

В закупке указано и точное количество некоторых цветов. Например, розы – 1 000 штук по цене 110 рублей за единицу, 200 гвоздик по цене 55 рублей за единицу.

Согласно графику, исполнение заказа планируется на весь год – с 1 января до 31 декабря 2019 года.

ПроУфу
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  • Участник
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  • 1 | 11.12.2018, 09:41 | Автор: Comrad
    Публикации: 1 | Комментарии: 1028 | Рейтинг: +25,5
Основной критерий- толстый и длинный.



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  • Гость
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  • 2 | 11.12.2018, 10:13 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Это только цветочки, в прямом и переносном смысле, подождите чуток и вы увидите байские замашки хабирова во всей "красе", он дорвался до власти теперь держись губерния!
То ли еще будет ой ёй ёй...



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  • 3 | 11.12.2018, 10:56 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
а кто умер,зачем столько цветов заказали?



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  • 4 | 11.12.2018, 11:05 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Как ОН похож на валидова....Вглядитесь .



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  • 5 | 11.12.2018, 11:23 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1901 | Комментарии: 62392 | Рейтинг: +12209,3
4 | 11.12.2018, 11:05 | Автор: Не зарегистрирован

Как ОН похож на валидова....Вглядитесь .
_______________
Белый дом?



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  • Эксперт
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  • 6 | 11.12.2018, 11:40 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1901 | Комментарии: 62392 | Рейтинг: +12209,3
"Мелко хоботов!" - я ПроУфу имею в виду... Нашли, что называется, злоупотребления, просто ахренеть!

Ну заказывают примерно 1000-1200 букетов Управделами - и что тут такого? Ну, к примеру, на награждение многодетных матерей - как без цветов? К 8 марта - приём конечно какой-то будет... Куча других мероприятий, делегаций...

Вчера вечерком поехали на ДР, заехали за цветами - 2 кустовые розы, 1 кустовая хризантема, веточка пальмы, веточка гипсофиллы, кружевная упаковка - вот уже и 600 рублей, симпатичный, но недорогой букетик...
Так что цены - роза 110(высотой 70см) и гвоздика - 55 - нормальные, не завышенные.
Если торги будут честными, то цены еще и снизят рублей на 5-10... понятно, что тут указаны фактически розничные цены - как в цветочных киосках, и у поставщика будет прибыль.... но что такое 1 миллион рублей на закупку? Это около 3 тысяч в день.
Любой цветочный киоск зарабатывает, я думаю, значительно больше.



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