«Башкорту» удалось сэкономить

Верховный суд Башкортостана отменил штраф Фаилю Алсынову. В "Башкорте" называют это решение победой. Дело возвращено в суд первой инстанции на пересмотр.Об этом сообщают представители движения "Башкорт" в своем паблике, называя решение суда "победой".В конце ноября судья Кировского райсуда Уфы Татьяна Мухина оштрафовала председателя национальной организации "Башкорт" Фаиля Алсынова на 150 тысяч рублей за "повторную организацию несанкционированного митинга".Полиция обвинила Алсынова в организации несанкционированного митинга в Баймаке 30 сентября. Общественность собрала для оплаты штрафа Алсынова более 300 тысяч рублей.