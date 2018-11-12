Об этом сообщают представители движения "Башкорт" в своем паблике, называя решение суда "победой".
В конце ноября судья Кировского райсуда Уфы Татьяна Мухина оштрафовала председателя национальной организации "Башкорт" Фаиля Алсынова на 150 тысяч рублей за "повторную организацию несанкционированного митинга".
Полиция обвинила Алсынова в организации несанкционированного митинга в Баймаке 30 сентября. Общественность собрала для оплаты штрафа Алсынова более 300 тысяч рублей.
«Башкорту» удалось сэкономить
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