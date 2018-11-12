Сколько не говори «туризм» - слаще не станет

В Государственном собрании - Курултае Башкирии обсудили проблемы въездного туризма. Говоря о поесть, кстати, участники круглого стола "Основные проблемы и перспективы развития туризма" отметили, что в Уфе после обозрения памятника Салавату Юлаеву, как едва ли не единственной достопримечательности, гостям города есть, куда податься, чтобы перекусить после пешей прогулки.Есть множество заведений общественного питания: бургерные, рестораны чуть ли не всех мировых кухонь, включая экзотические направления.Единственное, чего нет - ресторана аутентичной башкирской кухни.Это одна из проблем въездного туризма - отсутствие гастрономического направления - среди множества других. Участники круглого стола отметили, что из двух миллионов туристов, побывавших в Башкирии, судя по отчетам, это не все и не совсем туристы: это, в частности, участники так называемого событийного туризма, то есть, командировочные, участники конгрессных мероприятий, проходивших в Уфе.- Посмотреть если в соцсети, можно увидеть, точнее, нельзя увидеть практически записей типа "Ездил в Уфу на выходные". Ездят в Казань, Самару, даже в Челябинск, но не в Уфу, - сказал участник круглого стола. Вообще главным образом говорили об инфраструктурных проблемах, то есть, об отсутствии элементарной обустроенности. - Приехали туристы из другого региона на наши легендарные шиханы посмотреть. Автобус остановился как раз в том месте, где только что прошел табун лошадей. Понимаете, да? Туристы долго плевались после этого. Или вот дети приехали посмотреть на юрту Дела Мороза у подножия Тратау. И с каким впечатлением они потом уехали?Из конкретных предложений по развитию туризма, в частности, прозвучала тема развития детского туризма. - Башкирия, к сожалению, не участвует в программе "Моя Россия", по которой школьники ездят по стране на автобусах. Можно сделать свой проект "Мой Башкортостан". Но и тут есть проблема: у нас беда с большими мягкими автобусами. А из-за жёстких требований, сейчас детей на автобусах вообще никто возить не хочет, - говорит участник круглого стола. Было предложение как-то облегчить жизнь перевозчиков детей. Однако, как отметили другие участники, жёсткие требования не с пустого места взяты были, а ужесточились после трагических событий: жёсткие инструкции пишутся кровью - так в таких случаях обычно говорят.Также затронули тему пешеходной улицы в Уфе, которой тоже пока ещё нет и неизвестно когда появится, если вообще появится. Один из участников круглого стола предложил, например, улицы передавать предпринимателям, делающим на таких пешеходных улицах бизнес, на аукционах.- Башкирия готова принимать туристов. Люди, побывавшие у нас, в том числе, если говорим о событийном туризме, восхищаются нашей республикой, - прозвучало такое мнение на круглом столе.Ещё из предложений: если в Уфе с аквапарком не сложилось, так почему бы не открыть что-то, чего нет в других регионах, например, самый большой зоопарк в России или океанариум. А в администрациях районов хорошо было бы ввести, как считают участники круглого стола, специалиста по туризму, который, собственно, и будет привлекать в свой район гостей. Ну, если зарплату он будет получать не из бюджета, а в виде процентов от суммы, которые потратят привлеченные им в район туристы, то почему бы и нет.