В новый состав политсоветов должны войти политические «тяжеловесы» — люди, имеющие влияние в обществе, считают в партии. Константин Толкачев сказал, что в планах переложить основную нагрузку не на региональный политсовет, состоящий из 115 человек, а на его президиум, включающий 17 партийцев.
На вопрос, может ли появиться в составе политсовета такой политический «тяжеловес» как первый президент Башкирии и бывший член Высшего совета партии Муртаза Рахимов, Константин Толкачев сказал, что на эту тему с господином Рахимовым не общались.
«Но если он пожелает участвовать в работе, мы с удовольствием его примем»,— добавил он.
Булат Баширов, Коммерсант
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Толкачев с удовольствием примет
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