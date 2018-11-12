Толкачев с удовольствием примет

Башкирские единороссы не против принять Муртазу Рахимова в новый состав политсовета. Региональное отделение партии «Единая Россия» в Башкирии намерено определиться с новым составом политсовета и его президиума до 31 марта 2019 года, сообщил сегодня журналистам секретарь регионального политсовета, спикер Курултая республики Константин Толкачев. В минувшую субботу поручение провести полную замену в региональных управляющих органах партии на съезде «Единой России» дал секретарь генсовета Андрей Турчак.В новый состав политсоветов должны войти политические «тяжеловесы» — люди, имеющие влияние в обществе, считают в партии. Константин Толкачев сказал, что в планах переложить основную нагрузку не на региональный политсовет, состоящий из 115 человек, а на его президиум, включающий 17 партийцев.На вопрос, может ли появиться в составе политсовета такой политический «тяжеловес» как первый президент Башкирии и бывший член Высшего совета партии Муртаза Рахимов, Константин Толкачев сказал, что на эту тему с господином Рахимовым не общались.«Но если он пожелает участвовать в работе, мы с удовольствием его примем»,— добавил он.