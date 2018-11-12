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Толкачев с удовольствием примет

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Башкирские единороссы не против принять Муртазу Рахимова в новый состав политсовета. Региональное отделение партии «Единая Россия» в Башкирии намерено определиться с новым составом политсовета и его президиума до 31 марта 2019 года, сообщил сегодня журналистам секретарь регионального политсовета, спикер Курултая республики Константин Толкачев. В минувшую субботу поручение провести полную замену в региональных управляющих органах партии на съезде «Единой России» дал секретарь генсовета Андрей Турчак.

Толкачев с удовольствием примет


В новый состав политсоветов должны войти политические «тяжеловесы» — люди, имеющие влияние в обществе, считают в партии. Константин Толкачев сказал, что в планах переложить основную нагрузку не на региональный политсовет, состоящий из 115 человек, а на его президиум, включающий 17 партийцев.

На вопрос, может ли появиться в составе политсовета такой политический «тяжеловес» как первый президент Башкирии и бывший член Высшего совета партии Муртаза Рахимов, Константин Толкачев сказал, что на эту тему с господином Рахимовым не общались.

«Но если он пожелает участвовать в работе, мы с удовольствием его примем»,— добавил он.

Булат Баширов, Коммерсант
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  • Гость
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  • 1 | 11.12.2018, 10:08 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Башкирские единороссы не против принять Муртазу Рахимова в новый состав политсовета
===============================
Все правильно,- подобное притягивает подобное, порядочных людей к порядочным, воров к ворам, Следовательно и муртаЗлу место в партии жуликов и воров.
Все правильно все тип-топ!



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2

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  • Гость
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  • 2 | 11.12.2018, 10:31 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Лучше иметь дело с конкретными людьми , чем с наподобии Орлова , Швецова и прочей политмассы.
Но Бабай вряд ли будет заниматься этим , да и здоровье уже не то!



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  • Наблюдатель
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  • 3 | 11.12.2018, 10:56 | Автор: Виктор
    Публикации: 218 | Комментарии: 1671 | Рейтинг: +475,7
Они не жулики и воры. Нет.
_______________________________

" Башкирские единороссы не против принять Муртазу Рахимова в новый состав политсовета. Региональное отделение партии «Единая Россия» в Башкирии намерено определиться с новым составом политсовета и его президиума до 31 марта 2019 года, сообщил сегодня журналистам секретарь регионального политсовета, спикер Курултая республики Константин Толкачев. В минувшую субботу поручение провести полную замену в региональных управляющих органах партии на съезде «Единой России» дал секретарь генсовета Андрей Турчак."
_____________________________
1. Секретарь генсовета Андрей Турчак. Заказчик нападения на журналиста Олега Кашина. Есть показания исполнителей нападения, Турчак лично давал инструкции, бить по рукам и голове. Избит до комы, проломили голову, отрубили пальцы железными прутьями.

Андрей Турчак был в конфликте и со Львом Шлоссбергом, и его избили железными прутьями по голове и телу, до реанимации. Оба нападения по одной схеме и связаны с Андреем Турчаком.

2. Муртаза Рахимов и его сын Урал, и их команды. Много миллиардные прихватизации. Суд ищет 6 млрд. долларов. Сын сбежал в Австрию, в розыске.
Есть и погибшие. Рафис Кадыров отравлен ядом по его утвержднению, ограблен, реанимация - еле выжил.

3. Спикер Курултая республики Константин Толкачев и лидер ЕР. Соучастник прихватизации и политической узурпации власти в Башкирии, через ТОТАЛьНЫЕ фальшивые протоколы и ТОТАЛЬНЫЙ контроль почти всех 3 500 УИКов РБ за многие годы.

Спикер Курултая республики Константин Толкачев, лично на охоте (случайно) застрелил офицера милиции. Замяли по приказу Рахимова.
_____________________________

Прекрасные люди в ЕР!

2. И добавим, именно ЕР принадлежит политическая власть в стране и именно ЕР отвечает вместе с КПРФ и СР, ЛДПР, за (непризнанные) агрессивные войны, и оккупацию, РФ против Грузии, Украины, в Сирии, за кибер и шпионские войны против стран НАТО.



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1

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  • Эксперт
  •  
  • 4 | 11.12.2018, 11:45 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1901 | Комментарии: 62393 | Рейтинг: +12209,3
Говно мамонта...



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