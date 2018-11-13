Крутые тачки для башкирских чиновников

Книги Сергея Орлова:

«О Рахимове и не только»;

«Ликвидация Уфимской губернии: Как это было?»;

«Пирамида Салавата» -

Можно купить в магазине «А-книга»

Уфа, ул. Гоголя, д. 36, ост. транспорта «Музей».







Рейтинг публикаций
Гафур Гилязов: Афганская ...

Российская власть готовится широко отметить 30-летие (15 февраля 2019 г.) ...
  Администратор

«Обостренное чувство ...

История, которая случилась в Уфе ровно 15 лет назад. Изготовление литературной ...
  sergey orlov

Гафур Гилязов: Помянем ...

Государства отличаются друг от друга своим законодательством, а Основным ...
  Администратор

Виктор Шендерович: Речь ...

Сейчас будет «многабукв». Я, конечно, репетитор азбуки и проповедник таблицы ...
  Эхо Москвы

«Мы тогда впервые ...

Пятнадцать лет назад в Башкортостане прошли очередные выборы президента ...
  Идель.Реалии

Лучшие комментарии дня
Толкачев с удовольствием ...

Вообщет, этот нам не товарищ должен сидеть за неудачную охоту в Туймаз ...
  Рейтинг: +2  Анонимно

Русский дух, скрепы и зат ...

В твиттере встретилс тред(по пунктный рассказ) про желтые жилеты во Фр ...
  Рейтинг: +2  Кухарка

Русский дух, скрепы и зат ...

15. Когда Макрон вернулся, то он прошёлся по местам погромов, ох-уел о ...
  Рейтинг: +2  Кухарка

Календарь новостей
«    Декабрь 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 
Лучшие комментарии недели
«Мы тогда впервые поймали ...

---Редакция Идель.Реалии приглашает Радия Хабирова высказаться по собы ...
  Рейтинг: +6  Штирлиц мл.

«Обостренное чувство спра ...

8 | 05.12.2018, 09:53 | Автор: Ну и х -ули? Кричи не кричи, при пути ...
  Рейтинг: +4  Анонимно

«Обостренное чувство спра ...

60 | 05.12.2018, 17:25 | Автор: Зачем подыхать, работать попробуйте. ...
  Рейтинг: +4  Анонимно

Лучшие комментарии месяца
Путин: «Кому война, а ком ...

Сам же и грабит свой народ , сам же и развязывает войны - упырь
  Рейтинг: +6  Анонимно

«Мы тогда впервые поймали ...

---Редакция Идель.Реалии приглашает Радия Хабирова высказаться по собы ...
  Рейтинг: +6  Штирлиц мл.

Что скажут — то и поддерж ...

15%-истинная доля башкир в численности населения
  Рейтинг: +5  Анонимно

Обсуждаемое за неделю
Очередной междусобойчик ...

В пресс-центре ProUfu.ru состоялся круглый стол, на котором были подведены ...
  12.12.2018   24145    8

Крутые тачки для ...

Врио главы Башкирии Радий Хабиров подписал постановление об увеличении ...
  12.12.2018   31095    10

Путин у гроба ...

Мы чаще всего неправильно представляем себе Путина. Он не Злодей и не источник ...
  12.12.2018   33755    23

Официальное воровство ...

В России продлили «заморозку» накопительной части пенсии. Владимир Путин ...
  12.12.2018   25096    6

Русский дух, скрепы и ...

В Стратегию государственной национальной политики России внесены изменения. В ...
  11.12.2018   20122    220

Обсуждаемое за месяц
Очередной междусобойчик ...

В пресс-центре ProUfu.ru состоялся круглый стол, на котором были подведены ...
  12.12.2018   37588    8

Крутые тачки для ...

Врио главы Башкирии Радий Хабиров подписал постановление об увеличении ...
  12.12.2018   30713    10

Путин у гроба ...

Мы чаще всего неправильно представляем себе Путина. Он не Злодей и не источник ...
  12.12.2018   28637    23

Официальное воровство ...

В России продлили «заморозку» накопительной части пенсии. Владимир Путин ...
  12.12.2018   34500    6

Русский дух, скрепы и ...

В Стратегию государственной национальной политики России внесены изменения. В ...
  11.12.2018   25639    220

Последние публикации
Очередной междусобойчик ...

В пресс-центре ProUfu.ru состоялся круглый стол, на котором были подведены ...
  12.12.2018   23161    8

Крутые тачки для ...

Врио главы Башкирии Радий Хабиров подписал постановление об увеличении ...
  12.12.2018   19800    10

Путин у гроба ...

Мы чаще всего неправильно представляем себе Путина. Он не Злодей и не источник ...
  12.12.2018   22116    23

Официальное воровство ...

В России продлили «заморозку» накопительной части пенсии. Владимир Путин ...
  12.12.2018   42863    6

Русский дух, скрепы и ...

В Стратегию государственной национальной политики России внесены изменения. В ...
  11.12.2018   27632    220

Толкачев с удовольствием ...

Башкирские единороссы не против принять Муртазу Рахимова в новый состав ...
  11.12.2018   28692    23

Шикуем: Администрация ...

На сайте госзакупок 29 ноября появился аукцион на закупку трех цветочных ...
  11.12.2018   26019    20

«Башкорту» удалось ...

Верховный суд Башкортостана отменил штраф Фаилю Алсынову. В "Башкорте" называют ...
  11.12.2018   20208    10

Сколько не говори ...

В Государственном собрании - Курултае Башкирии обсудили проблемы въездного ...
  11.12.2018   11483    22

Кудрин: Россия рискует ...

Россия может пойти по пути, который привел к развалу СССР, если не отвлечется ...
  11.12.2018   23187    25

Темы и персоны
Алексей Навальный, Башкирия, Башкирский язык, Башкиры, Башкортостан, Блоггеры, Владимир Путин, Выборы, Дмитрий Медведев, Дорогино, Единая Россия, Интернет, Ирек Ялалов, Ислам, История, Кроношпан, Курултай, МВД, Митинг, Муртаза Рахимов, Мэр, Народный Фронт, Пикет, РБ, Русские, Русский язык, Рустэм Хамитов, СМИ, США, Суд, ТЭК, Татарстан, Татары, Терроризм, Уголовное дело, Урал Рахимов, Уфа, Шакша, Экстремизм, Яблоко

Показать все теги
Архив публикаций
Декабрь 2018 (41)
Ноябрь 2018 (106)
Октябрь 2018 (139)
Сентябрь 2018 (165)
Август 2018 (118)
Июль 2018 (109)
Читаемое за неделю
Круговорот Альмухаметова ...

Телеканал «Вся Уфа» может возглавить Азамат Альмухаметов. На должность ...
  6.12.2018   20502    15

Башкирские анклавы ...

В ближайшие годы Башкортостан отрегулирует свои границы с соседними регионами. ...
  6.12.2018   33511    183

«Мы тогда впервые ...

Пятнадцать лет назад в Башкортостане прошли очередные выборы президента ...
  6.12.2018   24582    116

Страна уходит в себя, ...

«Инцидент» в Керченском проливе подтверждает смену вех в нашей жизни. Кремль ...
  7.12.2018   27950    14

Хабиров и БСК решили ...

Руководство БСК настаивает на разработке шихана Торатау. Башкирской содовой ...
  7.12.2018   24146    107

Читаемое за месяц
Россияне не готовы еще ...

Уверен, что многие бы ответили на вопрос об их готовности к новым санкциям ...
  13.11.2018   27947    36

Хоть за Кибальчиша, хоть ...

Ну что? Ликует пионерия, комсомолия, компартия и Хакасия. Хотя Зюганов, скорее, ...
  13.11.2018   36190    16

Аэропорт «Уфа» может ...

Имя народного поэта Мустая Карима вошло в тройку номинантов. Три имени вошли в ...
  13.11.2018   13421    129

Что нам скандалы: На ...

Роман Деев получил повышение. В день своего профессионального праздника – Дня ...
  13.11.2018   20552    28

Минэкологии Башкирии ...

Министерство экологии и природопользования Башкирии возглавит Мирхайдар ...
  13.11.2018   39086    128




Крутые тачки для башкирских чиновников

Оценили
0


Врио главы Башкирии Радий Хабиров подписал постановление об увеличении предельной стоимости служебных автомобилей, которые разрешено покупать чиновникам.

Крутые тачки для башкирских чиновников


В последний раз эти лимиты пересматривались в марте 2014 года. Лицам, занимающим государственные должности (за исключением главы республики, руководителя его администрации, премьера и вице-премьеров, председателя Курултая) запрещалось покупать служебные автомобили дороже 1,2 млн руб.

Теперь эта планка увеличена до 1,7 млн руб., следует из документа. К этой категории должностей относятся, министры, председатели госкомитетов, омбудсмены, работающие на постоянной основе вице-спикеры, председатели и члены комитетов Курултая, председатель, его заместители и судьи Конституционного суда Башкирии, председатель Центризбиркома республики и его заместители.

Заместители министров и председателей госкомитетов, пресс-секретари главы Башкирии и Курултая теперь имеют право ездить на автомобилях стоимостью до 1,1 млн руб. Раньше лимит стоимости служебных машин для них составлял 750 тыс. руб.

Начальники управлений и председатели комитетов в районах, согласно новому постановлению, смогут покупать служебные автомобили стоимостью до 800 тыс. руб. вместо 550 тыс. Руководителям госучреждений лимит повышен с 650 тыс. до 900 тыс. руб.

Иные служебные автомобили, за исключением автомобилей для приемов официальных лиц и делегаций, теперь ограничены по стоимости 700 тыс. руб., что на 200 тыс. руб. дороже, чем раньше.

В среднем лимит на покупку одного служебного автомобиля увеличился для органов власти республики на 275 тыс. руб.

Майя Иванова, Дарья Кучеренко
Оригинал публикации






  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 1 | 12.12.2018, 10:07 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Кто поднялся по служебной лестнице в большинстве трудяги, не будем мелочиться. Они этого заслужили, а бедный в основном ленивый человек.



Оценили
1

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 2 | 12.12.2018, 10:15 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Все сдулся герой



Оценили
1

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 3 | 12.12.2018, 10:39 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
А я что говорил! Началось все с цветочков, вот и "ягодки" начинают созревать.
Запомните мои слова Хабиров пришел не руководить, он пришёл байствовать, и подчищать то что не успел хапнуть муртаЗло,- его учитель и наставник. Разграбит регион, смотается в Москву, а башкиры опять пойдут с челобитной к властям, как это было 1922 году, чтобы к ним присоединили еще какую нибудь "хлебную" территорию, мол голодно нам, помогите...
Лучше бы он выделил деньги на трансплантацию мозгов для своих чиновников, ну и для себя любимого естественно!



Оценили
1

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 4 | 12.12.2018, 10:51 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Пенсионный возраст подняли, чтобы свои "лимиты" от 2014 года увеличить. Посмотрим, будет ли серьёзное повышение пенсий в 2019 году.



Оценили
1

  • Изображение
  • Участник
  •  
  • 5 | 12.12.2018, 10:53 | Автор: xrul
    Публикации: 103 | Комментарии: 3247 | Рейтинг: -272,1
Персональные машины для чиновников - это анахронизм со времён когда машин было мало, трудно было купить.

Нужно уравнять чиновников с гражданами, отобрать все привилегии: транспорт, связь, медобслуживание и т.д., тем более, что работают они плохо, только свои карманы набивают, на народ наплевать.

Насчёт Хабирова, давно уже все ясно, когда я прочитал книжку Мурзагулова, как они работали у Бабая, как отжимали рейдерским путем, подкупом , шантажом и угрозами политические партии, вообще никаких сомнений не осталось.



Оценили
3

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 6 | 12.12.2018, 11:01 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
5/10:53
-------------
Получается зря кураисты в курай дули, при отставке Хамитова.



Оценили
2

  • Изображение
  • Участник
  •  
  • 7 | 12.12.2018, 11:11 | Автор: xrul
    Публикации: 103 | Комментарии: 3247 | Рейтинг: -272,1
Получается зря кураисты в курай дули, при отставке Хамитова.
--------------
Хамитов был честным и порядочным человеком, по крайней мере.

Зря дули в курай.



Оценили
1

  • Изображение
  • Участник
  •  
  • 8 | 12.12.2018, 11:22 | Автор: кац
    Публикации: 0 | Комментарии: 16364 | Рейтинг: -2947
Очевидно тут дело в том, что после этого последует строгий контроль приобретаемых авто для чинов.
Суммы не большие, самая крутая за 1,7 млн может быть на уровне не очень навороченного кашкая. А за 700 только автотазики, а на худой конец худенькая киа рио. Кстати, с 2014-го цены на авто повысились в 2 раза, а тут на 42%.
При Хамитове покупали все крузаки и ко всему этому (ограничениям) относились вполне положительно, то есть клали с прибором.



Оценили
1

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 9 | 12.12.2018, 11:34 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Это разве дорого? Но персональные автомобили надо сокращать раз в 10. До фига развелось членовозов. Но у меня возник вопрос, если раньше была более маленькая сумма, почему все чиновники покупали себе дорогущие автомобили?



Оценили
1

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 10 | 12.12.2018, 11:36 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Республика башкортов держится на русских и татар. Малахаи и кураи далеко не доведут.



Оценили
1






© Общественно - политический проект «Уфимский Журнал»

Новости | Политика | Экономика | Общество | СМИ | История | Юмор | Другое

О проекте | Правовая информация | Правила публикации | Связь с редакцией | Размещение рекламы

В соответствии с правилами пользования сайтом, администрация не несет ответственности за содержание материалов, которые размещают пользователи.
Для урегулирования споров и претензий вы можете связаться с администрацией по вопросам публикации и модерации.

Мнение администрации сайта может не совпадать с мнением авторов статей. Администрация не несет ответственности за оставленные комментарии.
Ваши письма и статьи принимаются на E-Mail: information@journalufa.com