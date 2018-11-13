В последний раз эти лимиты пересматривались в марте 2014 года. Лицам, занимающим государственные должности (за исключением главы республики, руководителя его администрации, премьера и вице-премьеров, председателя Курултая) запрещалось покупать служебные автомобили дороже 1,2 млн руб.
Теперь эта планка увеличена до 1,7 млн руб., следует из документа. К этой категории должностей относятся, министры, председатели госкомитетов, омбудсмены, работающие на постоянной основе вице-спикеры, председатели и члены комитетов Курултая, председатель, его заместители и судьи Конституционного суда Башкирии, председатель Центризбиркома республики и его заместители.
Заместители министров и председателей госкомитетов, пресс-секретари главы Башкирии и Курултая теперь имеют право ездить на автомобилях стоимостью до 1,1 млн руб. Раньше лимит стоимости служебных машин для них составлял 750 тыс. руб.
Начальники управлений и председатели комитетов в районах, согласно новому постановлению, смогут покупать служебные автомобили стоимостью до 800 тыс. руб. вместо 550 тыс. Руководителям госучреждений лимит повышен с 650 тыс. до 900 тыс. руб.
Иные служебные автомобили, за исключением автомобилей для приемов официальных лиц и делегаций, теперь ограничены по стоимости 700 тыс. руб., что на 200 тыс. руб. дороже, чем раньше.
В среднем лимит на покупку одного служебного автомобиля увеличился для органов власти республики на 275 тыс. руб.
Майя Иванова, Дарья Кучеренко
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Крутые тачки для башкирских чиновников
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