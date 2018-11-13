Крутые тачки для башкирских чиновников

Врио главы Башкирии Радий Хабиров подписал постановление об увеличении предельной стоимости служебных автомобилей, которые разрешено покупать чиновникам.В последний раз эти лимиты пересматривались в марте 2014 года. Лицам, занимающим государственные должности (за исключением главы республики, руководителя его администрации, премьера и вице-премьеров, председателя Курултая) запрещалось покупать служебные автомобили дороже 1,2 млн руб.Теперь эта планка увеличена до 1,7 млн руб., следует из документа. К этой категории должностей относятся, министры, председатели госкомитетов, омбудсмены, работающие на постоянной основе вице-спикеры, председатели и члены комитетов Курултая, председатель, его заместители и судьи Конституционного суда Башкирии, председатель Центризбиркома республики и его заместители.Заместители министров и председателей госкомитетов, пресс-секретари главы Башкирии и Курултая теперь имеют право ездить на автомобилях стоимостью до 1,1 млн руб. Раньше лимит стоимости служебных машин для них составлял 750 тыс. руб.Начальники управлений и председатели комитетов в районах, согласно новому постановлению, смогут покупать служебные автомобили стоимостью до 800 тыс. руб. вместо 550 тыс. Руководителям госучреждений лимит повышен с 650 тыс. до 900 тыс. руб.Иные служебные автомобили, за исключением автомобилей для приемов официальных лиц и делегаций, теперь ограничены по стоимости 700 тыс. руб., что на 200 тыс. руб. дороже, чем раньше.В среднем лимит на покупку одного служебного автомобиля увеличился для органов власти республики на 275 тыс. руб.