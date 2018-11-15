— Реализация предусмотренных Конституцией принципов территориального устройства России показала, что воплощение конституционных гарантий самостоятельности регионов не должно выливаться в региональный сепаратизм и стремление создать собственную государственность, выйдя из состава Российской Федерации, — написал премьер-министр в статье.
В то же время, по словам председателя российского правительства, автономия регионов должна опираться на самостоятельные, активные и ответственные органы государственной власти, которые пользуются поддержкой и доверием населения.
— А эффективный общественный контроль за деятельностью органов власти должен стать основой предотвращения коррупции и злоупотреблений в региональных органах, — заявил он.
Дмитрий Медведев по своему объяснил то, почему Москве, по его словам, пришлось прибегнуть к централизации.
— К сожалению, такие условия не могли быть обеспечены во всех российских регионах, и это потребовало использования предоставленной Конституцией возможности значительной централизации всей системы государственных органов с помощью утверждения законом общих принципов организации власти в субъектах России, — отметил чиновник.
В ряде городов России, в том числе Поволжья сегодня прошли акции протеста, приуроченные ко Дню Конституции Российской Федерации.
В Казани прошла акция "Хватит класть болт на нашу Конституцию", а в Набережных Челнах сторонник "Открытой России" провел акцию в "желтом жилете". На него обратили внимание полицейские.
Идель.Реалии
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Очередное словоблудие от мистера Димона
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