Очередное словоблудие от мистера Димона

Дмитрий Медведев предостерег регионы от выхода из состава России. Об этом премьер-министр России написал в статье в журнале "Закон". Статья опубликована на правительственном сайте по случаю 25-летия принятия Конституции Российской Федерации.— Реализация предусмотренных Конституцией принципов территориального устройства России показала, что воплощение конституционных гарантий самостоятельности регионов не должно выливаться в региональный сепаратизм и стремление создать собственную государственность, выйдя из состава Российской Федерации, — написал премьер-министр в статье.В то же время, по словам председателя российского правительства, автономия регионов должна опираться на самостоятельные, активные и ответственные органы государственной власти, которые пользуются поддержкой и доверием населения.— А эффективный общественный контроль за деятельностью органов власти должен стать основой предотвращения коррупции и злоупотреблений в региональных органах, — заявил он.Дмитрий Медведев по своему объяснил то, почему Москве, по его словам, пришлось прибегнуть к централизации.— К сожалению, такие условия не могли быть обеспечены во всех российских регионах, и это потребовало использования предоставленной Конституцией возможности значительной централизации всей системы государственных органов с помощью утверждения законом общих принципов организации власти в субъектах России, — отметил чиновник.В ряде городов России, в том числе Поволжья сегодня прошли акции протеста, приуроченные ко Дню Конституции Российской Федерации.В Казани прошла акция "Хватит класть болт на нашу Конституцию", а в Набережных Челнах сторонник "Открытой России" провел акцию в "желтом жилете". На него обратили внимание полицейские.