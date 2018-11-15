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Очередное словоблудие от мистера Димона

  • Опубликовано: natall | 14.12.2018
    Раздел: Новости | Просмотры: 39695 | Комментарии: 7
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Дмитрий Медведев предостерег регионы от выхода из состава России. Об этом премьер-министр России написал в статье в журнале "Закон". Статья опубликована на правительственном сайте по случаю 25-летия принятия Конституции Российской Федерации.

Очередное словоблудие от мистера Димона


— Реализация предусмотренных Конституцией принципов территориального устройства России показала, что воплощение конституционных гарантий самостоятельности регионов не должно выливаться в региональный сепаратизм и стремление создать собственную государственность, выйдя из состава Российской Федерации, — написал премьер-министр в статье.

В то же время, по словам председателя российского правительства, автономия регионов должна опираться на самостоятельные, активные и ответственные органы государственной власти, которые пользуются поддержкой и доверием населения.

— А эффективный общественный контроль за деятельностью органов власти должен стать основой предотвращения коррупции и злоупотреблений в региональных органах, — заявил он.

Дмитрий Медведев по своему объяснил то, почему Москве, по его словам, пришлось прибегнуть к централизации.

— К сожалению, такие условия не могли быть обеспечены во всех российских регионах, и это потребовало использования предоставленной Конституцией возможности значительной централизации всей системы государственных органов с помощью утверждения законом общих принципов организации власти в субъектах России, — отметил чиновник.

В ряде городов России, в том числе Поволжья сегодня прошли акции протеста, приуроченные ко Дню Конституции Российской Федерации.

В Казани прошла акция "Хватит класть болт на нашу Конституцию", а в Набережных Челнах сторонник "Открытой России" провел акцию в "желтом жилете". На него обратили внимание полицейские.

Идель.Реалии
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  • 1 | 14.12.2018, 10:02 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Вот димон и проболтался чего больше всего они с вованом боятся, как говорится: что у путина на уме, то у медведева на языке



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  • 2 | 14.12.2018, 10:05 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
— А эффективный общественный контроль за деятельностью органов власти должен стать основой предотвращения коррупции и злоупотреблений в региональных органах, — заявил он.
===================================
Основой, должен быть контроль, за деятельностью (бездеятельностью) самого димона!



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  • 3 | 14.12.2018, 10:07 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
по его словам, пришлось прибегнуть к централизации. - К сожалению, такие условия не могли быть обеспечены во всех российских регионах,
================================
Окромя ичкерии?



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  • 4 | 14.12.2018, 11:58 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
"Денег нет, но вы держитесь".
Сам Черномырдин позавидовал бы этому афоризму.



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  • 5 | 14.12.2018, 12:01 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Будете хорошо кормить - никто никуда не уйдет .Вот Чечня не уйдет никуда .Не будете кормить - сразу за автоматы ,нефти в Чечне много в расчете на каждого жителя .Начнут образовывать губернии- еще более сплотите против страны.Получим неспокойные территории.....



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  • 6 | 14.12.2018, 12:26 | Автор: Скорпион1
    Публикации: 55 | Комментарии: 1839 | Рейтинг: +445
Разделяй и властвуй !! Старо как мир ! Эти люди не связывают своё будущие с это страной , потому и задают такой ритм , сокращают население !!!!



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  • Участник
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  • 7 | 14.12.2018, 12:35 | Автор: VIVAT
    Публикации: 0 | Комментарии: 764 | Рейтинг: +95,6
5 | 14.12.2018, 12:01 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Будете хорошо кормить - никто никуда не уйдет .Вот Чечня не уйдет никуда .Не будете кормить - сразу за автоматы ,нефти в Чечне много в расчете на каждого жителя .Начнут образовывать губернии- еще более сплотите против страны.Получим неспокойные территории.....
..........................................

Пока центр будет доить регионы, диктовать единые условия для всех, они будут стараться жить за счет центра, потому что нет стимулов для повышения экономики.
Все высасывает центр, оставляя только на поддержание жизни.
А это в свою очередь закладывает мысли об обособлении.



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