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Прощай, парламент. Здравствуй, улица

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В тени торжеств по случаю 25-летия российской Конституции остался другой юбилей – выборы первой в истории новой России Государственной Думы.

Прощай, парламент. Здравствуй, улица


Впрочем, оба этих торжества больше похожи на поминки – нет уже той страны, для которой принималась Конституция, в которой избиралась Госдума.

И Конституция – пустой звук, и Госдума как самостоятельное политическое учреждение давно мертва.

Все это в прошлом. И никогда не вернется.

Но есть одно интересное наблюдение, одно сравнение минувшего 1993-го и настоящего 2018-го.

Избрание Госдумы, яркой, шумной, оппозиционной – увело противостояние народа и власти с улиц в парламент. Этот шаг прекратил насилие в российской политике, заменил его спорами в парламенте. Спустя четверть века видим обратное и закономерное явление.

Ликвидация самостоятельности Госдумы, её превращение в промокашку Путина выводит граждан на улицы, ведет к росту насилия. Да и что в этой Думе можно решить? Никаким центром власти она не является.

Это – деградация и уничтожение политики в России, ее замена дракой и прямой путь к террору. Как с одной стороны – «казачьи» экстремисты 5 мая, так и с другой – взрыв в архангельской ФСБ.

Юбилей Госдумы остался в тени.

Уроков из 1993 года нынешние власти не извлекли. Решили меряться с народом силой. Надеются на золотовские чудо-броневики для разгона масс, на эскадроны в папахах.

Получат от народа ответ. Неизбежно.

СерпомПо, Эхо Москвы
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  • 1 | 14.12.2018, 10:21 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Все диктатуры заканчиваются одинаково.
Вспомните из недавнего:
-Адольф Гитлер
-Бенито Муссолини
-Николае Чаушеску
-Саддам Хуссейн
-Муаммар Каддафи
Существующие законы истории ни кто не может изменить!
"Эх ка бы дожить бы..."



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  • 2 | 14.12.2018, 10:53 | Автор: Не зарегистрирован
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...."По сообщению издания "Свободные новости", в городской думе города Саратова "единоросс" Н.Островский на заседании заявил, что "не государство что-то должно народу, а наоборот. Народ должен государству, чтоб оно было крепким и сильным".

К высказыванию депутата присоединилась его однопартийка О.Чашкина.

Видимо, эти люди забыли, что государство держится именно за счет народа.

Ну просто какой-то флешмоб получается на фоне пикирующего вниз рейтинга партии власти. ......"
================================================= Таакие продажные СУКИ и ПРОХВОСТЫ !



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  • 3 | 14.12.2018, 10:54 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Дума только тогда будет Думой -когда будет формироваться партиями.Только они как то смогут отобрать людей действительно сильных и способных,а правящая партия будет напичкивать ее фигуристами-бандуристами,хоккеистами и прочим .



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  • 4 | 14.12.2018, 11:39 | Автор: Не зарегистрирован
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1 | 14.12.2018, 10:21 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Все диктатуры заканчиваются одинаково.
Вспомните из недавнего:
-Адольф Гитлер
-Бенито Муссолини
-Николае Чаушеску
-Саддам Хуссейн
-Муаммар Каддафи
Существующие законы истории ни кто не может изменить!

---------------------------

До Нового года ещё полмесяца, а ты уже такой винегрет сготовил.

Законов истории, строго говоря, не существует. Есть законы смены общественно-политических и экономических формаций. Отрицание отрицания и прочее.

Диктатуры тоже бывают разными. Что их объединяет - это внутренняя мобилизация общества. Это бывает необходимо для прекращения, например, междоусобиц внутри страны и защиты от внешних воздействий.

Фашизм - другой тип диктатуры при кажущемся сходстве. Он изначально ориентирован на превосходство своей расы и захват других территорий.



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  • Наблюдатель
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  • 5 | 14.12.2018, 11:43 | Автор: Скорпион1
    Публикации: 55 | Комментарии: 1839 | Рейтинг: +445,1
Власти та нету !! Вы чего !? Те что сейчас засели в думе это не власть , это вредители и разрушители! Менеджеры по банкротству населения которое их выбрало !



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  • 6 | 14.12.2018, 11:50 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
нитуП, хоть вор и сволочь редкостная, но все же ему нужно отдать должное, не у каждого хватит сил и ума взять под контроль все преступные группировки, разделаться с неугодными, узаконить воровство, дать неприкосновенность людям которые воруют для него, следить за тем чтобы его коррумпированной импери ничего не угрожало, и чтобы люди бунт не подняли. И все это в то время когда президент всего лишь служитель народа, но у нас общество не понимает субординации в отношениях власть-народ. Это не президент делает с народом все что захочет, а народ может убрать президента тогда, когда ему это покажется нужным



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  • Наблюдатель
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  • 7 | 14.12.2018, 11:58 | Автор: Скорпион1
    Публикации: 55 | Комментарии: 1839 | Рейтинг: +445,1
То что сейчас происходит на рабочих местах с простыми людьми можно назвать только одним словом , ИЗДЕВАТЕЛЬСТВО !!!
Найти работу сейчас вообще не реально ! То что предлагает рынок труда это оскорбления! Я пришел устраиваться на работу в фонд социального страхования , находиться оно Сочинская 15 , так там заработная плата 13 т.р !! Курам на смех ! Как они думают народ тут живет !? И думают ли они вообще !? Это очень интересный вопрос но по моему мнению они пришли уничтожить всё и всех ! Чтоб тут камня на камне не осталось ! У меня один знакомы работает в визовом центре , я к нему пришёл за помощью в трудоустройстве ! В ходе разговорились он мне и говорить , очень много народу бежит из страны ! Те кто хоть немного скопил денег он уже даже не думает , оформляет документы и улепётыват !!



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  • 8 | 14.12.2018, 12:03 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Эпоха ельцина вошла в историю как Эпоха бардачного разграбления страны А эпоха путина войдет в историю как Эпоха системного разграбления России и уничтожение её народа.
Почему сидят на диванах? Думают само рассосется и будет как до 2012 года? Уже не будет! Маски сброшены, они уже в открытую заявляют - чернь, не сметь и не роптать! Дальше нас ждёт судьба Северной Кореи.



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  • 9 | 14.12.2018, 12:52 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Современная власть напоминает мне импотента,который напившись ,наевшись пытается делать свое дело Но ничего не получается . ....Елозит...елозит...При этом что то говорить в ухо о любви... Но усилия тщетные....Пытается одновременно делать много дел.....



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