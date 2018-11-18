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Съезд не народа, а националистов

  • Опубликовано: natall | 17.12.2018
    Раздел: Новости | Просмотры: 14860 | Комментарии: 46
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Очередной, третий "Съезд башкирского народа" намечено провести в Уфе 23 декабря. Об этом "Idel.Реалиям" сообщили в национальной организации "Башкорт".

Съезд не народа, а националистов


Прежде проведение съезда намечалось на 16 декабря, но организаторы вынуждены были перенести мероприятие из-за сложностей с арендой помещения.

На Съезде предполагается обсудить ряд вопросов, вставших перед башкирским национальным движением — состояние федерализма в стране и проблему договорных отношений республики с федеральным центром, ситуацию с сохранением башкирского языка, вопросы взаимодействия с государственной властью.

— Основная цель съезда — закрепление итогов всех наших йыйынов, которые прошли в течение осени в различных районах республики, и выработка стратегии развития башкирского народа на ближайшие 20-30 лет, — сообщил заместитель председателя организации "Башкорт" Руслан Габбасов. — Основные политические и стратегические вопросы мы обсудим на пленарных заседаниях, между ними будут работать различные секции по отдельным важным темам. Так, секция по предпринимательству обсудит вопрос о том, как сельской молодежи развивать малый и средний бизнес, как получить государственные гранты для его поддержки. На другой секции участники съезда будут говорить о том, как сохранить наши природные богатства — лес, полезные ископаемые, природные памятники. Еще одна секция будет посвящена борьбе за здоровый образ жизни, борьбе с нелегальной торговлей алкоголем в наших городах и селах. Наверняка, очень оживленная дискуссия будет на секции, которая обсудит ситуацию с сохранением и развитием башкирского языка — тут наши общественники подготовили отдельную стратегию, которая будет вынесена на обсуждение.

"В последние годы перед нашим народом встали огромные трудности, он пережил много потерь. Народные сходы, проведенные в районах, дали толчок к пробуждению национального самосознания, к активным действиям, к поиску путей разрешения возникающих проблем. Если мы хотим изменить положение нашего народа в лучшую сторону, то мы должны сами взяться за работу. Нужно прекратить поливать друг друга грязью, искать недостатки, обвинять друг друга. Наша разобщенность лишь радует наших противников. Несмотря на давление, провокации, необходимо искать пути сохранения родной земли, родного языка, нашей религии и природных богатств", — говорится в предваряющем съезд воззвании организации "Башкорт", размещенном на ее странице в социальных сетях.

Одной из важнейших тем, по словам организаторов, станет состояние нынешних федеративных отношений в стране.

— Мы будем говорить о нашей республиканской Конституции — как раз 24 декабря исполнится 25 лет со дня ее принятия. О том, почему из нее исчезли многие нормы, на которые опирался наш суверенитет — например, статья о том, что земля, ее недра и другие природные богатства принадлежат многонациональному народу республики. Это напрямую перекликается с сегодняшними событиями — например, с тем, как простым решением федеральной власти, без всякого обсуждения с народом, без референдума была отдана под разработку гора Куштау. Или взять проблему хищнической разработки других полезных ископаемых — добычу плитняка, проблему сохранности наших лесных богатств. Мы все эти вопросы поднимали на наших йыйынах и хотели бы обсудить их с республиканскими властями, представителей которых приглашаем на съезд, — сказал Руслан Габбасов.

Съезд пройдет в уфимской гостинице "Азимут".

Артур Асафьев, Идель.Реалии
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  • Эксперт
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  • 1 | 17.12.2018, 09:29 | Автор: Зулия
    Публикации: 35 | Комментарии: 29125 | Рейтинг: -694,4
Съезд не народа, а националистов
Опубликовано: natall |
............
" Нужно прекратить поливать друг друга грязью,"

"как сохранить наши природные богатства — лес, полезные ископаемые, природные памятники. Еще одна секция будет посвящена борьбе за здоровый образ жизни, борьбе с нелегальной торговлей алкоголем в наших городах и селах."

"была отдана под разработку гора Куштау. Или взять проблему хищнической разработки других полезных ископаемых — добычу плитняка, проблему сохранности наших лесных богатств"
-----------------------
наталличка, соберутся ваши интернацики и опрокинут все темы и вопросы, размажут жидким стулом.
Прецеденты имелись



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7

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  • Гость
  •  
  • 2 | 17.12.2018, 09:39 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Поинтересовался в интернете словом "башкорт", и вот что нашёл:
1.Если слово башкорт делить на 2 части: баш- голова и корт- пчела. Получается пчелаголовые, то есть с умом насекомого?!
2.Если слово башкорт поделить на три части: «баш» + «кор» + «т», то компонент «баш» переводят как «голова», «кор» - круг, Компонент «т» аффикс множественности. Получаем Круглоголовые?!
Короче: назвать свою организацию "башкорт", могут только пчелоголовые или круглоголовые, так как известно: "Как вы лодку назовете, так она и поплывёт"
И не надо на них обращать внимание, тем более обижаться, что с них взять с насекомоголовых?!



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3

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  • Гость
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  • 3 | 17.12.2018, 09:53 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Назовите спонсора! Если все это за счет бюджета или средств общака Муртазы-запретить все это к черту.



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2

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  • Гость
  •  
  • 4 | 17.12.2018, 10:05 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
"Наверняка, очень оживленная дискуссия будет на секции, которая обсудит ситуацию с сохранением и развитием башкирского языка.............."
Ребята, пора опомниться. Ведь тупеете с БЯ. Вот живой пример: судят Фаиля Алчинова, но не могут найти переводчика на БЯ, ему никак не доходит перевод профессионального переводчика. Это до какого уровня надо опускаться, чтобы не понимать язык государства(русский), где ты живешь?! Неужели вы хотите чтобы ваших детей постигла такая участь.
Проблема разработки полезных ископаемых - почему молчали когда продали нефтедобычу в 90-е годы?, почему сегодня за какой-то холм руками-ногами сцепились, хотя уже в 1936 году геологоразведчики нашли, что стерлитамакских Шиханах имеются огромные запасаы известняка, который является исходным сырьем для производства цемента и соды и уже в 1941 году начали строить завод. Когда заводы продавали вы молчали, а сегодня вы опять "диванные умники". и т.п., и т.д.



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2

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  • Гость
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  • 5 | 17.12.2018, 10:10 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Съезд не народа, а националистов
Опубликовано: natall | 17.12.2018
Раздел: Новости | Просмотры: 31242 | Комментарии: 3
+++++++++++++++++++

Съезд националистов, любящих свой народ, свой край, свою родину.
Что, национальные объединения выражающие чаяния народа уже запрещены?



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4

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  • 6 | 17.12.2018, 10:13 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Это до какого уровня надо опускаться, чтобы не понимать язык государства(русский), где ты живешь?!
++++++++++++++++++++++++

Странно, неужели за незнание РЯка сажают?



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1

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  • 7 | 17.12.2018, 10:17 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
На Съезде предполагается обсудить ряд вопросов, вставших перед
башкирским национальным движением --
состояние федерализма в стране
и проблему договорных отношений республики с федеральным центром,
ситуацию с сохранением башкирского языка,
вопросы взаимодействия с государственной властью.
====================================================
И это ПРАВИЛЬНО !!



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2

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  • 8 | 17.12.2018, 10:18 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
1 | 17.12.2018, 09:29 | Автор: Зулия

наталличка, соберутся ваши интернацики и опрокинут все темы и вопросы, размажут жидким стулом.
Прецеденты имелись
++++++++++++++++++++++++

Вместо охаивания всего русского, защищала бы свой народ, его права.



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2

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  • 9 | 17.12.2018, 10:22 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
4 | 17.12.2018, 10:05 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

Ребята, пора опомниться. Ведь тупеете
===================================
Не на до насекомоголовых ни в чем убеждать, и тупение им не грозит,- нечему там тупеть



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1

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  • 10 | 17.12.2018, 10:27 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
..." будут работать различные секции по отдельным важным темам.
Так, секция по предпринимательству обсудит вопрос о том,
как сельской молодежи развивать малый и средний бизнес,
как получить государственные гранты для его поддержки. ..."
=========================================================
Даа ужж , да уж !
Мечтать не вредно , тут впору ЗАДУМАТЬСЯ как бы
последние
трусы не сняли с нас наши " слуги " в ГД и из
правительства !
А эти ПРОЖЕКТЕРЫ мечтают развивать бизнес и получать
гранты от антинародной власти !
Вы только вспомните какие законы приняты в этом году
против народа !!
Народ стремительно нищает !



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  • 11 | 17.12.2018, 10:28 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
9 | 17.12.2018, 10:22 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
4 | 17.12.2018, 10:05 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

Ребята, пора опомниться. Ведь тупеете
===================================
Не на до насекомоголовых ни в чем убеждать, и тупение им не грозит,- нечему там тупеть
++++++++++++++++++++++++++++++++++++





Кухарка --Кац-- гаптельминибулдулаев плевала на ст.282 УК РФ.



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1

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  • 12 | 17.12.2018, 10:34 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
9 | 17.12.2018, 10:22 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
4 | 17.12.2018, 10:05 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

Ребята, пора опомниться. Ведь тупеете
===================================
Не на до насекомоголовых ни в чем убеждать, и тупение им не грозит,- нечему там тупеть
++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Кухарка --Кац-- гаптельминибулдулаев плевала на ст.282 УК РФ.



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2

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  • 13 | 17.12.2018, 10:44 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
3 | 17.12.2018, 09:53 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Назовите спонсора! Если все это за счет бюджета или средств общака Муртазы-запретить все это к черту.
++++++++++++++++++++++++++

Если смилостивилися Ходорковский или Навальный, вопросов не будет?



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1

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  • 14 | 17.12.2018, 10:47 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
...." Еще одна секция будет посвящена борьбе за здоровый образ жизни,
борьбе с нелегальной торговлей алкоголем в наших городах и селах..."
===================================================
Хрен редьки не слаще !
То есть ПОЛУЧАЕТСЯ - Легальная торговля алкоголем оздоровит
наши города и села ??!
Наш народ не алкоголик ! Его намеренно спаивает и
деградирует
политика наших властей !!
Скупают за границей ДЕШЕВЫЕ ОТХОДЫ продовольственной
промышленности инофирм для наших граждан !
Народ травят !
Катастрофическая безработица !
Отсутствие соц помощи , бедным слоям населения !
Бессовестные налоги и поборы по поводу и без повода !
Без честные Законы ( типа отобрать можно и последнею
квартиру за долги и тд и тп )!
Да САМИ ( народ ) вы все знаете !



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  • 15 | 17.12.2018, 11:04 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Наша разобщенность лишь радует наших противников.
_______________________________________________________
У них есть противники?!! Глядя на эти унылые физиономии лекторов сельского клуба, у них не то что соратников, и в противники желающих пойти не будет, мараться не захочет никто.



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  • 16 | 17.12.2018, 11:05 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Даа ужж , да уж !
Мечтать не вредно , тут впору ЗАДУМАТЬСЯ как бы
последние
трусы не сняли с нас наши " слуги " в ГД и из
правительства !
________________________________________
Про курултай с саксаулами не забывай, им тоже жрать надо и жыпы на что то покупать



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  • 17 | 17.12.2018, 11:10 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
4 | 17.12.2018, 10:05 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
"Наверняка, очень оживленная дискуссия будет на секции, которая обсудит ситуацию с сохранением и развитием башкирского языка.............."
Ребята, пора опомниться. Ведь тупеете с БЯ. Вот живой пример: судят Фаиля Алчинова, но не могут найти переводчика на БЯ, ему никак не доходит перевод профессионального переводчика. Это до какого уровня надо опускаться, чтобы не понимать язык государства(русский), где ты живешь?! Неужели вы хотите чтобы ваших детей постигла такая участь.
Проблема разработки полезных ископаемых - почему молчали когда продали нефтедобычу в 90-е годы?, почему сегодня за какой-то холм руками-ногами сцепились, хотя уже в 1936 году геологоразведчики нашли, что стерлитамакских Шиханах имеются огромные запасаы известняка, который является исходным сырьем для производства цемента и соды и уже в 1941 году начали строить завод. Когда заводы продавали вы молчали, а сегодня вы опять "диванные умники". и т.п., и т.д.
___________________________________________________________
Потому что в мутном потоке якобы национального движения, когда вой про ущемленность появляется по любому поводу, некоторые особи пытаются поймать золотых рыбок в виде теплых кресел в различных бесполезных комитетах по защите и развитию БЯ, защите гор, принадлежащих якобы башкирам и.т.д. А подначиваемые им аульные простофили с готовность будут визжать на митингах, хотя никакой профит с этой возни им не светит.



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  • 18 | 17.12.2018, 11:13 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Ребята, пора опомниться. Ведь тупеете с БЯ. Вот живой пример: судят Фаиля Алчинова, но не могут найти переводчика на БЯ, ему никак не доходит перевод профессионального переводчика. Это до какого уровня надо опускаться, чтобы не понимать язык государства(русский), где ты живешь?! Неужели вы хотите чтобы ваших детей постигла такая участь.
____________________________________________________________
__
Этот вертлявый малайка просто работает на публику. Когда оформлял квартирку в МФЦ или участок земли, наверно прекрасно обходился без переводчика и понимал русский. Типичная титульная хитрожопость. У чувака задача хоть немного прославиться в своем племени (набрать политический вес слишком громко для мелких клоунов), и пролезть как червяк в какой нибудь тепленький комитет, где старшие саксаулы годами кормятся



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  • 19 | 17.12.2018, 11:20 | Автор: Не зарегистрирован
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То есть ПОЛУЧАЕТСЯ - Легальная торговля алкоголем оздоровит
наши города и села ??!
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Нехер стекломой глушить. Пускай в городах и особенно селах пьют коньяки, мартини и прочий ром. Да, хамон на закуску



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  • Гость
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  • 20 | 17.12.2018, 11:36 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
17 | 17.12.2018, 11:13 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Ребята, пора опомниться. Ведь тупеете с БЯ. Вот живой пример: судят Фаиля Алчинова, но не могут найти переводчика на БЯ, ему никак не доходит перевод профессионального переводчика. Это до какого уровня надо опускаться, чтобы не понимать язык государства(русский), где ты живешь?! Неужели вы хотите чтобы ваших детей постигла такая участь.
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Этот вертлявый малайка просто работает на публику. Когда оформлял квартирку в МФЦ или участок земли, наверно прекрасно обходился без переводчика и понимал русский. Типичная титульная хитрожопость. У чувака задача хоть немного прославиться в своем племени (набрать политический вес слишком громко для мелких клоунов), и пролезть как червяк в какой нибудь тепленький комитет, где старшие саксаулы годами кормятся
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Он нарушил какой нибудь закон, статью закона, в чем обвиняешь "этого чувака"? К твоему сведению, федерацию пока не отменили.
Какое твое дело, знает он РЯку, Энглишь, Доич или Туркишь? Это его проблемы, не твоя головная болезнь.



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