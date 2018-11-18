Съезд не народа, а националистов

Очередной, третий "Съезд башкирского народа" намечено провести в Уфе 23 декабря. Об этом "Idel.Реалиям" сообщили в национальной организации "Башкорт".Прежде проведение съезда намечалось на 16 декабря, но организаторы вынуждены были перенести мероприятие из-за сложностей с арендой помещения.На Съезде предполагается обсудить ряд вопросов, вставших перед башкирским национальным движением — состояние федерализма в стране и проблему договорных отношений республики с федеральным центром, ситуацию с сохранением башкирского языка, вопросы взаимодействия с государственной властью.— Основная цель съезда — закрепление итогов всех наших йыйынов, которые прошли в течение осени в различных районах республики, и выработка стратегии развития башкирского народа на ближайшие 20-30 лет, — сообщил заместитель председателя организации "Башкорт" Руслан Габбасов. — Основные политические и стратегические вопросы мы обсудим на пленарных заседаниях, между ними будут работать различные секции по отдельным важным темам. Так, секция по предпринимательству обсудит вопрос о том, как сельской молодежи развивать малый и средний бизнес, как получить государственные гранты для его поддержки. На другой секции участники съезда будут говорить о том, как сохранить наши природные богатства — лес, полезные ископаемые, природные памятники. Еще одна секция будет посвящена борьбе за здоровый образ жизни, борьбе с нелегальной торговлей алкоголем в наших городах и селах. Наверняка, очень оживленная дискуссия будет на секции, которая обсудит ситуацию с сохранением и развитием башкирского языка — тут наши общественники подготовили отдельную стратегию, которая будет вынесена на обсуждение."В последние годы перед нашим народом встали огромные трудности, он пережил много потерь. Народные сходы, проведенные в районах, дали толчок к пробуждению национального самосознания, к активным действиям, к поиску путей разрешения возникающих проблем. Если мы хотим изменить положение нашего народа в лучшую сторону, то мы должны сами взяться за работу. Нужно прекратить поливать друг друга грязью, искать недостатки, обвинять друг друга. Наша разобщенность лишь радует наших противников. Несмотря на давление, провокации, необходимо искать пути сохранения родной земли, родного языка, нашей религии и природных богатств", — говорится в предваряющем съезд воззвании организации "Башкорт", размещенном на ее странице в социальных сетях.Одной из важнейших тем, по словам организаторов, станет состояние нынешних федеративных отношений в стране.— Мы будем говорить о нашей республиканской Конституции — как раз 24 декабря исполнится 25 лет со дня ее принятия. О том, почему из нее исчезли многие нормы, на которые опирался наш суверенитет — например, статья о том, что земля, ее недра и другие природные богатства принадлежат многонациональному народу республики. Это напрямую перекликается с сегодняшними событиями — например, с тем, как простым решением федеральной власти, без всякого обсуждения с народом, без референдума была отдана под разработку гора Куштау. Или взять проблему хищнической разработки других полезных ископаемых — добычу плитняка, проблему сохранности наших лесных богатств. Мы все эти вопросы поднимали на наших йыйынах и хотели бы обсудить их с республиканскими властями, представителей которых приглашаем на съезд, — сказал Руслан Габбасов.Съезд пройдет в уфимской гостинице "Азимут".