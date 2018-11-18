В своем обращении Радий Хабиров озвучит основные стратегические направления развития республики, расскажет о долгосрочных и среднесрочных перспективах развития региона.
Российская власть готовится широко отметить 30-летие (15 февраля 2019 г.) ...
Администратор
История, которая случилась в Уфе ровно 15 лет назад. Изготовление литературной ...
sergey orlov
Государства отличаются друг от друга своим законодательством, а Основным ...
Администратор
Сейчас будет «многабукв». Я, конечно, репетитор азбуки и проповедник таблицы ...
Эхо Москвы
39. Давление на свидетеля- не доказательство двойного убийства. Надо о ...
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Кто сегодня смотрел повтор Бесогона? Показалось, что Никита Сергеевич ...
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Прилепин: Недовольство собственной властью подстегивает в Европе прияз ...
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Накануне этого события Захар Прилепин дал интервью военкору КП Дмитрию ...
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Прилепин: Недовольство собственной властью подстегивает в Европе прияз ...
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Сам же и грабит свой народ , сам же и развязывает войны - упырь
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Очередной, третий "Съезд башкирского народа" намечено провести в Уфе 23 ...
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В Башкирии за решетку попал дважды оправданный присяжными мужчина. Рамиль ...
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Очередной, третий "Съезд башкирского народа" намечено провести в Уфе 23 ...
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Хабиров обратится с посланием к курултайщикам
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