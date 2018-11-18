Хабиров обратится с посланием к курултайщикам

Книги Сергея Орлова:

«О Рахимове и не только»;

«Ликвидация Уфимской губернии: Как это было?»;

«Пирамида Салавата» -

Можно купить в магазине «А-книга»

Уфа, ул. Гоголя, д. 36, ост. транспорта «Музей».







Рейтинг публикаций
Гафур Гилязов: Афганская ...

Российская власть готовится широко отметить 30-летие (15 февраля 2019 г.) ...
  Администратор

«Обостренное чувство ...

История, которая случилась в Уфе ровно 15 лет назад. Изготовление литературной ...
  sergey orlov

Гафур Гилязов: Помянем ...

Государства отличаются друг от друга своим законодательством, а Основным ...
  Администратор

Виктор Шендерович: Речь ...

Сейчас будет «многабукв». Я, конечно, репетитор азбуки и проповедник таблицы ...
  Эхо Москвы

«Мы тогда впервые ...

Пятнадцать лет назад в Башкортостане прошли очередные выборы президента ...
  Идель.Реалии

Лучшие комментарии дня
Легко ли «сесть за решётк ...

39. Давление на свидетеля- не доказательство двойного убийства. Надо о ...
  Рейтинг: +1  Анонимно

Легко ли «сесть за решётк ...

Кто сегодня смотрел повтор Бесогона? Показалось, что Никита Сергеевич ...
  Рейтинг: +1  Анонимно

Легко ли «сесть за решётк ...

Погодите рушить все и вся. Полиция , кто бы ни говорил , очищается . ...
  Рейтинг: +1  Анонимно

Календарь новостей
«    Декабрь 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 
Лучшие комментарии недели
Прилепин: Недовольство со ...

Прилепин: Недовольство собственной властью подстегивает в Европе прияз ...
  Рейтинг: +7  ЯСЕНПЕНЬ

Прилепин: Недовольство со ...

Накануне этого события Захар Прилепин дал интервью военкору КП Дмитрию ...
  Рейтинг: +6  Анонимно

Прилепин: Недовольство со ...

Писатель в России - совесть нации? А если эта совесть едет воевать на ...
  Рейтинг: +5  ЯСЕНПЕНЬ

Лучшие комментарии месяца
Прилепин: Недовольство со ...

Прилепин: Недовольство собственной властью подстегивает в Европе прияз ...
  Рейтинг: +7  ЯСЕНПЕНЬ

Путин: «Кому война, а ком ...

Сам же и грабит свой народ , сам же и развязывает войны - упырь
  Рейтинг: +6  Анонимно

«Мы тогда впервые поймали ...

---Редакция Идель.Реалии приглашает Радия Хабирова высказаться по собы ...
  Рейтинг: +6  Штирлиц мл.

Обсуждаемое за неделю
Съезд не народа, а ...

Очередной, третий "Съезд башкирского народа" намечено провести в Уфе 23 ...
  17.12.2018   25090    46

Хабиров обратится с ...

Первое послание врио главы РБ к депутатам пройдет 18 декабря в 10 часов утра в ...
  17.12.2018   20048    18

«Бережливая поликлиника» ...

Максим Забелин прокомментировал свое назначение на пост министра ...
  17.12.2018   19584    30

Легко ли «сесть за ...

В Башкирии за решетку попал дважды оправданный присяжными мужчина. Рамиль ...
  15.12.2018   25870    92

От пенсий защитили, ...

В Госдуму внесен законопроект, направленный на укрепление суверенитета Рунета. ...
  15.12.2018   24640    17

Обсуждаемое за месяц
Съезд не народа, а ...

Очередной, третий "Съезд башкирского народа" намечено провести в Уфе 23 ...
  17.12.2018   43389    46

Хабиров обратится с ...

Первое послание врио главы РБ к депутатам пройдет 18 декабря в 10 часов утра в ...
  17.12.2018   19686    18

«Бережливая поликлиника» ...

Максим Забелин прокомментировал свое назначение на пост министра ...
  17.12.2018   11692    30

Легко ли «сесть за ...

В Башкирии за решетку попал дважды оправданный присяжными мужчина. Рамиль ...
  15.12.2018   16264    92

От пенсий защитили, ...

В Госдуму внесен законопроект, направленный на укрепление суверенитета Рунета. ...
  15.12.2018   14455    17

Последние публикации
Съезд не народа, а ...

Очередной, третий "Съезд башкирского народа" намечено провести в Уфе 23 ...
  17.12.2018   33471    46

Хабиров обратится с ...

Первое послание врио главы РБ к депутатам пройдет 18 декабря в 10 часов утра в ...
  17.12.2018   24603    18

«Бережливая поликлиника» ...

Максим Забелин прокомментировал свое назначение на пост министра ...
  17.12.2018   18505    30

Легко ли «сесть за ...

В Башкирии за решетку попал дважды оправданный присяжными мужчина. Рамиль ...
  15.12.2018   11852    92

От пенсий защитили, ...

В Госдуму внесен законопроект, направленный на укрепление суверенитета Рунета. ...
  15.12.2018   42208    17

Апайку протолкнули в ...

Гульназ Шафикова своему новому коллективу: «Мне все равно, что про меня ...
  15.12.2018   22786    126

Хамитов стал членом ...

Сегодня акционеры «Башнефти» избрали новый состав совета директоров нефтяной ...
  15.12.2018   17875    27

«Конгресс-холл» с горой ...

В соответствующем распоряжении врио главы Башкирии, опубликованном на ...
  15.12.2018   33641    17

Сытая, продажная и ...

В республике все больше людей выражают обеспокоенность ситуацией в Адвокатской ...
  14.12.2018   14875    61

Максим Забелин будет ...

Как стало известно “Ъ-Уфа”, врио главы Башкирии Радий Хабиров назначил ...
  14.12.2018   16162    73

Темы и персоны
Алексей Навальный, Башкирия, Башкирский язык, Башкиры, Башкортостан, Блоггеры, Владимир Путин, Выборы, Дмитрий Медведев, Дорогино, Единая Россия, Интернет, Ирек Ялалов, Ислам, История, Кроношпан, Курултай, МВД, Митинг, Муртаза Рахимов, Мэр, Народный Фронт, Пикет, РБ, Русские, Русский язык, Рустэм Хамитов, СМИ, США, Суд, ТЭК, Татарстан, Татары, Терроризм, Уголовное дело, Урал Рахимов, Уфа, Шакша, Экстремизм, Яблоко

Показать все теги
Архив публикаций
Декабрь 2018 (61)
Ноябрь 2018 (106)
Октябрь 2018 (139)
Сентябрь 2018 (165)
Август 2018 (118)
Июль 2018 (109)
Читаемое за неделю
Кудрин: Россия рискует ...

Россия может пойти по пути, который привел к развалу СССР, если не отвлечется ...
  11.12.2018   22575    25

Сколько не говори ...

В Государственном собрании - Курултае Башкирии обсудили проблемы въездного ...
  11.12.2018   43340    23

«Башкорту» удалось ...

Верховный суд Башкортостана отменил штраф Фаилю Алсынову. В "Башкорте" называют ...
  11.12.2018   42591    12

Шикуем: Администрация ...

На сайте госзакупок 29 ноября появился аукцион на закупку трех цветочных ...
  11.12.2018   42608    20

Толкачев с удовольствием ...

Башкирские единороссы не против принять Муртазу Рахимова в новый состав ...
  11.12.2018   27885    23

Читаемое за месяц
Криминальная Башкирия. ...

1 октября 1996 года мужчина время до полудня провел в полной бездеятельности и ...
  18.11.2018   18611    180

Курилы. Кому и зачем? ...

Когда я, как и все порядочные граждане Российской Федерации, отдавал свой голос ...
  19.11.2018   37941    69

Особый, долговой путь ...

Греф в субботу в интервью России-1: «Сберегательная модель поведения в прошлом ...
  19.11.2018   37133    10

Как еще обобрать нищее ...

Средняя цена докторской колбасы может вырасти с 600 рублей до 760 рублей за ...
  19.11.2018   25450    37

Два миллиона из бюджета ...

Академия наук Башкортостана планирует издать книгу "Этносы и культуры в единой ...
  19.11.2018   42503    66




Хабиров обратится с посланием к курултайщикам

Оценили
0


Первое послание врио главы РБ к депутатам пройдет 18 декабря в 10 часов утра в Конгресс-холле «Торатау». В церемонии примут участие не только депутаты башкирского парламента, руководители органов государственной власти и местного самоуправления, предприятий, представители общественных и религиозных организаций. Но также будут приглашены жители, добившиеся признания в труде и общественной деятельности.

Хабиров обратится с посланием к курултайщикам


В своем обращении Радий Хабиров озвучит основные стратегические направления развития республики, расскажет о долгосрочных и среднесрочных перспективах развития региона.






  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 1 | 17.12.2018, 09:52 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Первое послание врио главы ....
==============================================
У него только первое?
А я за свою жизнь столько посланий курултаецеам сделал, что все и не упомню, И куда я только этих изуверов, аспидов, кровопийц не посылал и "на", и "в", и "по", и "к"... ну короче они у меня везде побывали.



Оценили
2

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 2 | 17.12.2018, 10:14 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Рассказывая о бесконечном вставании с колен , о великой армии и о
космических кораблях , покоряющих просторы необъятной
Вселенной,
марионетки режима забывают о проблемах населения.
Пропаганда вещает 24/7 о том , как все замечательно и весь мир
завидует , но к Новому году вновь будут просить
отправлять СМС сообщения, чтобы купить
старикам дрова...



Оценили
0

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 3 | 17.12.2018, 10:24 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Как они привыкли: кРасные приходят посылают, бЕлые приходят посылают, чЕрнорушечные посылают, куда податься бедным налогоплательщикам?



Оценили
1

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 4 | 17.12.2018, 10:30 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
2 | 17.12.2018, 10:14 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

но к Новому году вновь будут просить
отправлять СМС сообщения, чтобы купить
старикам дрова...
===================================
Ну что ж Вы так то, уж совсем то? Они о нас "заботятся", вот например с 1 января 2019 года разрешили бесплатно собирать валежник. Так что тот,кто доживет, не замерзнет, сможет обогреться валежником, в стране где "Газпром наше богатство"...



Оценили
1

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 5 | 17.12.2018, 10:39 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
4 | 17.12.2018, 10:30 | Автор: Не зарегистрирован

в стране где "Газпром наше богатство"...

+++++++++++++++++++++++++++++

Пришли смотреть газовое оборудование, помазали стыки труб мыльным раствором, минут 5-6 повозились возле плиты, оценили свою работу в 1000 рубчиков, взяли подпись и удалились.
Действительно, ГАЗПРОМ - мое богатство!



Оценили
1

  • Изображение
  • Эксперт
  •  
  • 6 | 17.12.2018, 11:06 | Автор: юнг
    Публикации: 328 | Комментарии: 36170 | Рейтинг: +5777,1
И.о. министра ЖКХ Башкирии Михаил Киреев на очередном оперативном совещании в правительстве республики озвучил новые цены на вывоз мусора. Со следующего года во всех регионах страны пройдет «мусорная реформа», согласно которой плата за сбор, вывоз и утилизацию твердых коммунальных отходов возрастет.



Оценили
0

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 7 | 17.12.2018, 11:07 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
если Хабирова, Путинского ставленника баскаком на РБ, интересует народ то он проведёт расследование на предмет подкупа избирателей Закариёй и отстранив его от депа Курултая по факту организованной им в г Сибае экологической катастрофы отравления города Н2S это сероводородом привлекёт к уголовной ответственности.
Газы сероводородной группы при вдыхании воздуха со влагой образуют кислоты сернистой группы. Последствия этого отравления страшные! Может наступить отёк лёгких вплоть до летального исхода через месяц, через три месяца, через полгода, через год или даже через три года! Ни одна экспертиза не сможет, да и не захочет устанавливать истинную причину так как они все "под" Путиным! А Путин как всегда промолчит: типа я как всегда и везде ни при чём!
Для тех, кто способен понять приведу аналогичную схему авиационной катастрофы, произошедшей 01.06.2002 г. с Башкирским самолётом. Тогда ещё Путин не успел полностью уничтожить свободу слова и в одном сообщили что в кресле третьего пилота находился проверяющий! Два лётчика, по приборам, видели что летят навстречу катастрофе и приборы давали команду действий позволяющей избежать эту катастрофу, но по возвращению в аэропорт, их бы отстранили от полётов за нарушение команды авиадиспетчера и они предпочли лететь навстречу своей гибели!
Это явление начал в 15 веке изучать Ибн Хальдун, развил в 1941...2 г Питирим Сорокин и дополнив издал доктор экономических наук Хазин в книге "Лестница в небо"! (0н предлагает спасение РФ!)
И таким образом система деградирует!
Если кто наблюдал хоть изредка сообщения СМИ то знает что система государства РФ стремительно деградирует. Наиболее яркое событие это очередной Путинский дефолт уже пенсионной системы, - мы уже подходим по развитию к северным народам которые вывозят немощных стариков умирать на мороз. Увеличение пенсионного возраста это полная аналогия!
Хабиров же будет проводить политику якобы он яростно наводит порядок, народ ввиду невежества будет ему рукоплескать, а Путин потирать шаловливые ручки наблюдая как продолжается уже ускоренное вымирание народа в РБ !



Оценили
0

  • Изображение
  • Эксперт
  •  
  • 8 | 17.12.2018, 11:08 | Автор: юнг
    Публикации: 328 | Комментарии: 36170 | Рейтинг: +5777,1
5 | 17.12.2018, 10:39 | Автор: Не зарегистрирован

+++++++++++++++++++++++++++++

Пришли смотреть газовое оборудование, помазали стыки труб мыльным раствором, минут 5-6 повозились возле плиты, оценили свою работу в 1000 рубчиков, взяли подпись и удалились.
Действительно, ГАЗПРОМ - мое богатство!

====================Не надо давать! Вот ко мне пришли, помазали, а я давать не стал. Сказал- это входит в ваши обязанности.



Оценили
3

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 9 | 17.12.2018, 11:25 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Пришли смотреть газовое оборудование, помазали стыки труб мыльным раствором, минут 5-6 повозились возле плиты, оценили свою работу в 1000 рубчиков, взяли подпись и удалились.
Действительно, ГАЗПРОМ - мое богатство!
__________________________________________
Не мелочись. Это лучше чем тебя понесли бы с палеными бровями хоронить, когда твоя ушатанная плита просифонит газом и хлопнет на весь дом. не нравится, электроплиту поставь



Оценили
1

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 10 | 17.12.2018, 11:34 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
8 | 17.12.2018, 11:08 | Автор: юнг

====================Не надо давать! Вот ко мне пришли, помазали, а я давать не стал. Сказал- это входит в ваши обязанности.
==========================================================
Давай юнг , не умничай !
Эти 600 , 800 , 1000 рублей За тех. обслуживание газового
оборудования в квартирах приходят в счетах за оплату
использованного газа !
НО до этого года , это было только РАЗ в Год !
Вы все пропустили один момент , в связи с участившими
случаями газовых происшествий Пожарные НАДЗОРЫ ,
добились или добиваются от ГД , такие " тех уходы "
проводить поквартально !
То есть платить придется в ЧЕТЫРЕ раза больше
от 2 400 до 4 000 рублей !



Оценили
1

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 11 | 17.12.2018, 12:04 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Нет ребята ,не так ! Сейчас развелось множество контор , которые действуют от имени газовой и проч службы .Зарегистрировали как слесари газовщики по оказанию услуг населению.Вот приходят к вам и говорят что у вас прохудиласть резиновая труба и нужно срочно мнять Пузырится не пузырится мыльный раствор - безразлично Й Поменяли шланг, за всю работу взяли 2.500 руб.и аля-улю . Но ведь мы платим за обслуживание газовой плитыи притом ежемесячно! Мы практически уже оплатили за всю работу уже заранее!.
Так же и со счетчиками . Приходят электрики и начинают менять счетчик , хотя он еще не просрочен ( 15 не вышло осле пломбировка энергосетью)
Хорошо жить на свете ,когда дураков много! Не правда ли кот Базилио?



Оценили
1

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 12 | 17.12.2018, 12:35 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
На сегодняшний день у Х2 понравилась его недавняя декларация об острой необходимости построения центрального водоснабжения домов его родного поселения.

Ему досталось чудовищное для 21 века тажитдиново- афонинская отсталость всего комплекса инженерных сооружений и структур жизнеобеспечения населения страны башкир.



Оценили
1

  • Изображение
  • Эксперт
  •  
  • 13 | 17.12.2018, 12:38 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1902 | Комментарии: 62513 | Рейтинг: +12210,9
11 | 17.12.2018, 12:04 | Автор: Не зарегистрирован

Мошенников развелось - как крыс на помойке!

1. Зае@али звонить медицинские центры... сразу посылаю найух! Я же не дура, чтобы поверить в заботу обо мне совершенно незнакомых мне людей)))))
Как доверчивые идиоты попадают на кредиты этих "клиник" - даже в уфимском фейсбуке полно рассказов - плачей ярославн... Начальница купилась, но она сама любого мошенника за пояс заткнет)))) Говорит - пришла в клинику, облизывали с оловы до пят, пока не сказала, что никакого договора подписывать не буду, никакого кредита брать не собираюсь - ИИИИИ!!!! - сразу в миг преобразились и стали откровенно хамить в грубой форме!

2. Пару недель назад стучаться. Дверь у вас входная хреновая. китайская, вскрывается консервным ножом, внизу оъявление видели? Ваша Упр.Компания рекомендует всем поменять входные двери на наши супер-пупер-безопасные! Грю - не китайская моя дверь, а корейская. Кому нужно вскрывать мою дверь консервным ножом? Что тут брать-то? Да и хрен вынесешь - внизу консьержи... и т.д. Говорю - а вот резинки на двери я бы поменяла - высохла резина за 13 лет. Обрадовался, это мол будет стоить тыщи три, стал меня в список вносить... продолжает убалтывать на дверь за 25 тыр... а мне накуя это нужно - ведь еще и откосы похерят, а у меня всё заподлицо - чики-пуки, грязь опять же, провода все от интернета. телевидения, телефона, идущие в квартиру под штукатуркой... в общем сказала - дверь менять не буду. ПСИХАНУЛ и со злостью вычеркнул из списка! Из супервежливого - в миг превратился в злобную скотину.
3. На прошлой неделе - опять стук в дверь... Суют под нос фельдиперсовые корочки, какие-то бумажки: "Установка противоаварийной системы пожарной сигнализации"(ну типа того)... а у нас в доме даже газа нет - вот накуя? Сразу посылаю найух! И закрываю дверь... Но одумываюсь - распахиваю дверь снова и кричу на весь коридор, чтобы соседи слышали: "Опять консьержи мошенников в дом впустили!!! Сейчас позвоню в полицию и пусть они с вами разбираются!" Заюлили, мы вам ни чего не навязываем и т.д.
Звоню консьержам вламываю им мзды, она оправдывается - мол "входят вместе с жильцами - не успеваю останавливать, шмыгают наверх, как оставить пост, чтобы за ними гоняться? Ой - погодите - они уходят!" И обращается к ним - вижу в окно - сЪёбывают оба-два...
Звонит соседка, которая услышала мои крики и говорит - мол втюхивали и говорили - телевизор нужн смотреть! Мол по нему говорили об обязательности установки таких датчиков сигнализации...

А до этого - еще пару месяцев назад по накопительным пенсиям - чуть не каждую неделю долбились в дверь...

Поражает то, что люди, в основном молодежь, прекрасно понимая всю суть этого мошеничества - идут и работают на мошенников сами становясь мошенниками... и ведь понимают это. Не могут не понимать!



Оценили
1

  • # 14 | 17.12.2018, 12:47 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

  •   Комментарий скрыт модератором
  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 15 | 17.12.2018, 12:57 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
8 | 17.12.2018, 11:08 | Автор: юнг
Публикации: 328 | Комментарии: 36170 | Рейтинг: +5777,1
5 | 17.12.2018, 10:39 | Автор: Не зарегистрирован

+++++++++++++++++++++++++++++

Пришли смотреть газовое оборудование, помазали стыки труб мыльным раствором, минут 5-6 повозились возле плиты, оценили свою работу в 1000 рубчиков, взяли подпись и удалились.
Действительно, ГАЗПРОМ - мое богатство!

====================Не надо давать! Вот ко мне пришли, помазали, а я давать не стал. Сказал- это входит в ваши обязанности.
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
-----------------Можно ссылку,где написано что это входит в их обязанности?



Оценили
1

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 16 | 17.12.2018, 13:08 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Пришли смотреть газовое оборудование, помазали стыки труб мыльным раствором, минут 5-6 повозились возле плиты, оценили свою работу в 1000 рубчиков, взяли подпись и удалились.
Действительно, ГАЗПРОМ - мое богатство!
*******
Откровенно говоря- боюсь газовых ульфатиков из-за кошмарного непрофессионализма?
После трагедии в Архангельске, где бывший сумасшедший газовик взорвал жилой дом, стали ставить на газовые краны внутридомовой разводки запорные устройства.
Кому только не указывал из огромного количества окологазовых структур на электропровода по газовым трубам и кранам- все посылали нх?
В т.ч. числе и районный МЧС ник.
Более того эти олухи угрожали "доставить мне покой" -отключить национальное богатство- газ?.
Буду рад забыть окончательно о башкирском варианте миллеровских газовиков и перейти на автономное теплопотребление с использованием относительно экологически и взрывобезопасного электричества.
Юнг, смотри- ведь далеко не зюгановец (последнее для хруля), но почему-то хочу жить строго в рамках хорошо продуманного ленинского плана государственной электрификации России( ГОЭЛРО).



Оценили
1

  • # 17 | 17.12.2018, 13:15 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

  •   Комментарий скрыт модератором
  • Изображение
  • Эксперт
  •  
  • 18 | 17.12.2018, 13:36 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1902 | Комментарии: 62513 | Рейтинг: +12210,9
Можно ссылку,где написано что это входит в их обязанности?
______________________________
У вас должен быть договор с газо-обслуживающей компанией. И там это должно быть прописано - платно или бесплатно. В крайнем случае - зайдите на сайт обслуживающей компании и поитайте там - ваши права и обязанности. А так же - прайс на услуги - там должны быть прописаны ВСЕ и платные и БЕСплатные услуги,их обязательность и периодичность.

У меня нет газа в доме, где я живу с 1982 года, а ранее в родительской квартире - газовики приходили кажется раз в год и все обмыливали бесплатно... как щас помню: звонок, открываю, две немолодые тётки "Горгаз!", заходят, сразу в кухню, бесцеремонно, начинают рыться в духовке, вытаскивают из нее всё, что там есть, скидывают на стол с плиты кастрюли-сковородки, требуют газетку, поджигают все комфорки и духовку, обмазывают млом все стыки - при этом болтая меж собой безумолку о своём о девичьем. не обращая внимания на меня, при этом покрикивая и командуя, что мне делать))))) и так же стремительно вылетая из квартиры.... ну просто ураган пронёсся за пару-тройку минут!!!

А ты идешь и полчаса прибираешься после них, моешь полы в прихожей, коридоре, на кухне, где мыльные лужи под оборудованием (они ж и не думали разуваться, да и мыла не жалели,заливая им всё, что находится под стыками труб и счётчиком газа, который давно не счетчик, а эдакий барабан, висящий на стене над холодильником - когда-то на нем действительно щёлкали циферки, потом плату по счётчику отменили в начале 70-х или конце 60-х, а барабан без счетчика так и остался висеть в квартире по сию пору).



Оценили
0






© Общественно - политический проект «Уфимский Журнал»

Новости | Политика | Экономика | Общество | СМИ | История | Юмор | Другое

О проекте | Правовая информация | Правила публикации | Связь с редакцией | Размещение рекламы

В соответствии с правилами пользования сайтом, администрация не несет ответственности за содержание материалов, которые размещают пользователи.
Для урегулирования споров и претензий вы можете связаться с администрацией по вопросам публикации и модерации.

Мнение администрации сайта может не совпадать с мнением авторов статей. Администрация не несет ответственности за оставленные комментарии.
Ваши письма и статьи принимаются на E-Mail: information@journalufa.com