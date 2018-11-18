Хабиров обратится с посланием к курултайщикам

Первое послание врио главы РБ к депутатам пройдет 18 декабря в 10 часов утра в Конгресс-холле «Торатау». В церемонии примут участие не только депутаты башкирского парламента, руководители органов государственной власти и местного самоуправления, предприятий, представители общественных и религиозных организаций. Но также будут приглашены жители, добившиеся признания в труде и общественной деятельности.В своем обращении Радий Хабиров озвучит основные стратегические направления развития республики, расскажет о долгосрочных и среднесрочных перспективах развития региона.