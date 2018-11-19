«Пропагандон» назвал ранение журналистки «порезом кожи»

Дмитрий Киселев заявил, что ведущей «Эха Москвы» Татьяне Фельгенгауэр преступник только «порезал кожу на ее шее».Ведущий программы «Вести недели» на телеканале «Россия 1» Дмитрий Киселев отреагировал на вручение Фельгенгауэр премии «Персона года» журналом Time таким образом:«Если помним, то год назад из Израиля приехал в Москву психически больной сексуальный маньяк по имени Борис Гриц. Набросился на журналистку "Эха" с ножом, порезав ее кожу на шее. Слава богу, все обошлось. Татьяна Фельгенгауэр в порядке, а Борис Гриц по решению Пресненского суда Москвы на принудительном психиатрическом лечении», – сказал Киселев.Напомним, нападение на Татьяну Фельгенгауэр произошло в октябре 2017 года. Гражданин Израиля Борис Гриц прорвался в офис радиостанции «Эхо Москвы», ослепив охранника из газового баллончика, и ударил журналистку ножом в шею, голову и руку. Фельгенгауэр прооперировали в НИИ им. Склифосовского. Ее состояние оценивалось как тяжелое, на восстановление после травмы ушло несколько недель.