Ведущий программы «Вести недели» на телеканале «Россия 1» Дмитрий Киселев отреагировал на вручение Фельгенгауэр премии «Персона года» журналом Time таким образом:
«Если помним, то год назад из Израиля приехал в Москву психически больной сексуальный маньяк по имени Борис Гриц. Набросился на журналистку "Эха" с ножом, порезав ее кожу на шее. Слава богу, все обошлось. Татьяна Фельгенгауэр в порядке, а Борис Гриц по решению Пресненского суда Москвы на принудительном психиатрическом лечении», – сказал Киселев.
Напомним, нападение на Татьяну Фельгенгауэр произошло в октябре 2017 года. Гражданин Израиля Борис Гриц прорвался в офис радиостанции «Эхо Москвы», ослепив охранника из газового баллончика, и ударил журналистку ножом в шею, голову и руку. Фельгенгауэр прооперировали в НИИ им. Склифосовского. Ее состояние оценивалось как тяжелое, на восстановление после травмы ушло несколько недель.
«Пропагандон» назвал ранение журналистки «порезом кожи»
Раздел: Новости | Просмотры: 26567 | Комментарии: 38