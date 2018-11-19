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«Пропагандон» назвал ранение журналистки «порезом кожи»

  • Опубликовано: natall | 18.12.2018
    Раздел: Новости | Просмотры: 26567 | Комментарии: 38
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Дмитрий Киселев заявил, что ведущей «Эха Москвы» Татьяне Фельгенгауэр преступник только «порезал кожу на ее шее».

«Пропагандон» назвал ранение журналистки «порезом кожи»


Ведущий программы «Вести недели» на телеканале «Россия 1» Дмитрий Киселев отреагировал на вручение Фельгенгауэр премии «Персона года» журналом Time таким образом:

«Если помним, то год назад из Израиля приехал в Москву психически больной сексуальный маньяк по имени Борис Гриц. Набросился на журналистку "Эха" с ножом, порезав ее кожу на шее. Слава богу, все обошлось. Татьяна Фельгенгауэр в порядке, а Борис Гриц по решению Пресненского суда Москвы на принудительном психиатрическом лечении», – сказал Киселев.

Напомним, нападение на Татьяну Фельгенгауэр произошло в октябре 2017 года. Гражданин Израиля Борис Гриц прорвался в офис радиостанции «Эхо Москвы», ослепив охранника из газового баллончика, и ударил журналистку ножом в шею, голову и руку. Фельгенгауэр прооперировали в НИИ им. Склифосовского. Ее состояние оценивалось как тяжелое, на восстановление после травмы ушло несколько недель.






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  • 1 | 18.12.2018, 09:44 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Дай Бог этому синему испытать такое же .И далее так же продолжать заниматься политикой



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  • 2 | 18.12.2018, 09:50 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Порез он и есть порез. А что не написали полностью? Что не рассказываете про расстрел летом журналистов в США. Несколько человек было убито. Что замалчиваете, что США является одной из самых опасных стран в мире для деятельности журналистов?



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6

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  • Наблюдатель
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  • 3 | 18.12.2018, 09:52 | Автор: ЯСЕНПЕНЬ
    Публикации: 38 | Комментарии: 7749 | Рейтинг: +2032,8
Уберите эту рожу, видеть её не могу...



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  • 4 | 18.12.2018, 10:20 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
2 | 18.12.2018, 09:50 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Порез он и есть порез. А что не написали полностью? Что не рассказываете про расстрел летом журналистов в США. Несколько человек было убито. Что замалчиваете, что США является одной из самых опасных стран в мире для деятельности журналистов?
________________________
кремлеботина ватноголовая...3.14издуй на ЮСАевский сайт и читай там новости про пиндосию
твоя вата в голове не просыхает, ты не можешь даже суть статьи уловить, баран тупиноидный
турк



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  • 5 | 18.12.2018, 10:45 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Пропагандонов, полицаев, пособников геноцида россиян, в последствии судить, лишать имущества, званий, пенсий и высылать с семьями в Антарктиду. Жировали за счёт народа, плясали на костях, нет им прощения и забвения!



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  • 6 | 18.12.2018, 10:49 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
3 | 18.12.2018, 09:52 | Автор: ЯСЕНПЕНЬ
Публикации: 38 | Комментарии: 7748 | Рейтинг: +2032,7

Уберите эту рожу, видеть её не могу...
--------------------------------
Ты про наташку? Действительно рожа никуда не годится.



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  • 7 | 18.12.2018, 10:49 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Путин извлёк из адских хранилищь всю мерзость человеческую. Мы присутствуем на пире вурдалаков и упырей. Вот они, что в СМИ, что в думе - не из мифов и сказок, а реальные монстры, отбросы человечества.



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  • 8 | 18.12.2018, 10:50 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
кремлеботина ватноголовая...3.14издуй на ЮСАевский сайт и читай там новости про пиндосию
твоя вата в голове не просыхает, ты не можешь даже суть статьи уловить, баран тупиноидный
турк
------------------------------------------
Ты тупой кухаркин подъюбочник. Тебе дали вырванные слова из всего текста Киселева и ты воняешь. Прочитай слова Киселева полностью, а потом подлизывай кухарке.



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  • 9 | 18.12.2018, 10:53 | Автор: Не зарегистрирован
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Дмитрий Киселев заявил, что ведущей «Эха Москвы» Татьяне Фельгенгауэр преступник только «порезал кожу на ее шее».
=============================
А что бы вы хотели услышать от пропагандона контуженного на всю голову?!
Его тоже, вслед за Борисом Гриц, надо отправлять на принудительное лечение.



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  • 10 | 18.12.2018, 10:59 | Автор: Не зарегистрирован
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5 | 18.12.2018, 10:45 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Пропагандонов, полицаев, пособников геноцида россиян, в последствии судить, лишать имущества, званий, пенсий и высылать с семьями в Антарктиду. Жировали за счёт народа, плясали на костях, нет им прощения и забвения!
_____________________
Так и делали после 1917 года, а теперь изнылись все, что лучшие люди пострадали - даже Кухарка лишилась конского выезда и кенгуровой шубы, а посему люто ненавидит Ленина, Сталина, коммуняк, советскую власть и прочее, и прочее, и прочее...
Добавим, что хоть и не в Антарктику, но в Арктику ссылали семьями всяких кулаков, гибли тысячами дети. Желаете повторить?
Ваша фамилия ни Ягода, случаем?
Так что, товарищ "революционер", вы или трусишки наденьте, или крестик снимите, а то ваши мысли как-то не согласуются с нынешним обожанием "России, которую мы потеряли" в 1917 и ненавистью ко всему советскому.



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  • 11 | 18.12.2018, 11:03 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1902 | Комментарии: 62534 | Рейтинг: +12212,7
Чему удивляться? Тут пол-УЖика такой же мрази... харя, какашка, херней, мечетлинские сплетницы, кекешка, старые пидорасы и т.д.



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  • 12 | 18.12.2018, 11:04 | Автор: Не зарегистрирован
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8 | 18.12.2018, 10:50 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Тебе дали вырванные слова из всего текста Киселева и ты воняешь. Прочитай слова Киселева полностью, а потом подлизывай кухарке.
=========================================
Наши пропагандоны, которые учат нас патриотизму, имеют недвижимость в пиндостане а так же гражданство. Если ты их оправдываешь, значит ты агент госдепа и предатель. Жаль перекрасишься первым и тебя не поставить к стенке с другими крысами.



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  • 13 | 18.12.2018, 11:09 | Автор: Не зарегистрирован
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11 | 18.12.2018, 11:03 | Автор: Кухарка
Публикации: 1902 | Комментарии: 62530 | Рейтинг: +12212,3

Чему удивляться? Тут пол-УЖика такой же мрази... харя, какашка, херней, мечетлинские сплетницы, кекешка, старые пидорасы и т.д.
----------------------------------
Всех перечислила кроме себя. Значит они и есть интеллектуальная элита для которых был создан сайт. А ты просто случайный человек здесь.



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  • 14 | 18.12.2018, 11:10 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Превратить в ядрёный пепел это он погорячился. Наверное из за избытка патриотических чувств? Ведь там его детишки и бабло. Да, настоящий патриот, готов пожертвовать и собой и своими друзьями по партии.



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  • 15 | 18.12.2018, 11:13 | Автор: Не зарегистрирован
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11 | 18.12.2018, 11:03 | Автор: Кухарка
Публикации: 1902 | Комментарии: 62530 | Рейтинг: +12212,3
Чему удивляться? Тут пол-УЖика такой же мрази... харя, какашка, херней, мечетлинские сплетницы, кекешка, старые пидорасы и т.д.
+++++++++++++++++++++

Теперь посчитай своих: Евлампий, Колотун, Кац, дед, Скорпа, турк, О_О, может еще кого пропустил.
Ничего тебе прибедняться, у тебя огромная армия КлоноВ.



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  • 16 | 18.12.2018, 11:21 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
10 | 18.12.2018, 10:59 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Добавим, что хоть и не в Антарктику, но в Арктику ссылали семьями всяких кулаков, гибли тысячами дети. Желаете повторить?
=====================================
Крыселёв, хватит врать уже. Кулак это предприниматель, котрых у нас гнобит и уничтожает сама власть. Сейчас враги Родины иные. И они известны. Да, с детишками и это страшно. Потому как обманули же, обманули подло, жестоко, цинично.



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  • 17 | 18.12.2018, 11:27 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Наши пропагандоны, которые учат нас патриотизму, имеют недвижимость в пиндостане а так же гражданство. Если ты их оправдываешь, значит ты агент госдепа и предатель. Жаль перекрасишься первым и тебя не поставить к стенке с другими крысами.
-------------------------------------
пропагандоны либерастов тоже самое. Они как и их хозяева либерасты тоже имеют недвижимость в пиндостане и гражданство. А заодно недвижимость и гражданство России.



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  • 18 | 18.12.2018, 11:31 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1902 | Комментарии: 62534 | Рейтинг: +12212,7
Путин разберется с включением «Свидетелей Иеговы» (*) в список экстремистских организаций

Российский лидер впервые за полтора года с момента запрета религиозного объединения публично высказался на эту тему.

«Полной чушью» назвал Владимир Путин причисление «Свидетелей Иеговы»(*) к экстремистским организациям. Президент отметил, что они тоже христиане, и он не понимает, за что их можно преследовать. Путин пообещал внимательно разобраться с этой ситуацией. Об этом он сказал на закрытой части заседания Совета по правам человека 11 декабря, стенограмму которого накануне опубликовали на сайте Кремля. По словам Путина, представителей религиозных сообществ не следует сразу причислять к деструктивным или террористическим организациям, и власти «могут и даже должны в какой-то момент быть гораздо боле либеральными» в их отношении. В то же время он призвал учитывать, что 90% граждан страны все же считают себя православными христианами.

Напомню, что Верховный суд России признал «Свидетелей Иеговы» экстремисткой организацией в прошлом году. За это время более 50 последователей учения подверглись уголовному преследованию. Всего численность свидетелей Иеговы в России, по данным на 2016 год, превышала 170 тысяч человек.

Представители запрещенной организации ранее рассказывали, что они неоднократно обращались к руководству страны, однако в Кремле ни разу не отреагировали на их обращения.

(*) — организация запрещена на территории РФ
___________________________________
Внимание - вопрос: сколько раз пуйло солгал?



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  • 19 | 18.12.2018, 11:38 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Крыселёв, хватит врать уже. Кулак это предприниматель, котрых у нас гнобит и уничтожает сама власть. Сейчас враги Родины иные. И они известны. Да, с детишками и это страшно. Потому как обманули же, обманули подло, жестоко, цинично
--------------------------------------------
Ты дибил? Тебе такие же дибилы рассказали про распрекрасных кулаков. Предприниматели жестоко эксплуатирующие и обдирающие своих же односельчан. У которых тоже дети. Современные главы администраций это и есть тогдашние кулаки. Современные предприниматели, хапнувшие земли и средства производства тоже кулаки. Сечин и Миллер это крупные кулаки.



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  • 20 | 18.12.2018, 11:40 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
7 | 18.12.2018, 10:49 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Путин извлёк из адских хранилищь всю мерзость человеческую. Мы присутствуем на пире вурдалаков и упырей. Вот они, что в СМИ, что в думе - не из мифов и сказок, а реальные монстры, отбросы человечества.
==========

Вот и Н.Михалков крутил в "Бесогоне" клип и тревожно пояснял, о чём они поют:
"Государство - это сборище мерзких вампиров, пожирающих народ!.."
Далее он призвал Думу, Совфед заняться молодёжной политикой, хотя бы из чувства самосохранения. Но воз будет и ныне там, стопудово.



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