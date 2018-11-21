Загреев: Попытка связать меня с Дильмухаметовым – дело рук спецслужб через агентов в «Уфимском Журнале»

Книги Сергея Орлова:

«О Рахимове и не только»;

«Ликвидация Уфимской губернии: Как это было?»;

«Пирамида Салавата» -

Можно купить в магазине «А-книга»

Уфа, ул. Гоголя, д. 36, ост. транспорта «Музей».







Рейтинг публикаций
Гафур Гилязов: Афганская ...

Российская власть готовится широко отметить 30-летие (15 февраля 2019 г.) ...
  Администратор

«Обостренное чувство ...

История, которая случилась в Уфе ровно 15 лет назад. Изготовление литературной ...
  sergey orlov

Гафур Гилязов: Помянем ...

Государства отличаются друг от друга своим законодательством, а Основным ...
  Администратор

Виктор Шендерович: Речь ...

Сейчас будет «многабукв». Я, конечно, репетитор азбуки и проповедник таблицы ...
  Эхо Москвы

«Мы тогда впервые ...

Пятнадцать лет назад в Башкортостане прошли очередные выборы президента ...
  Идель.Реалии

Лучшие комментарии дня
Послание Хабирова: Взгляд ...

слова в сторону ! давай к делу приступай , ото уже 20 лет слушаем. не ...
  Рейтинг: +1  Анонимно

Президент АН Татарстана: ...

148 Вот Куха твердит ,что в РБ якобы заставляют учить БЯ . Это неправд ...
  Рейтинг: +1  Анонимно

Продолжаем держаться

Экономист из Америки Пол Робертс: правительство Медведева для экономик ...
  Рейтинг: +1  Анонимно

Календарь новостей
«    Декабрь 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 
Лучшие комментарии недели
Прилепин: Недовольство со ...

Прилепин: Недовольство собственной властью подстегивает в Европе прияз ...
  Рейтинг: +7  ЯСЕНПЕНЬ

Прилепин: Недовольство со ...

Накануне этого события Захар Прилепин дал интервью военкору КП Дмитрию ...
  Рейтинг: +6  Анонимно

Прилепин: Недовольство со ...

Писатель в России - совесть нации? А если эта совесть едет воевать на ...
  Рейтинг: +5  ЯСЕНПЕНЬ

Лучшие комментарии месяца
Прилепин: Недовольство со ...

Прилепин: Недовольство собственной властью подстегивает в Европе прияз ...
  Рейтинг: +7  ЯСЕНПЕНЬ

Путин: «Кому война, а ком ...

Сам же и грабит свой народ , сам же и развязывает войны - упырь
  Рейтинг: +6  Анонимно

«Мы тогда впервые поймали ...

---Редакция Идель.Реалии приглашает Радия Хабирова высказаться по собы ...
  Рейтинг: +6  Штирлиц мл.

Обсуждаемое за неделю
Гафур Гилязов: ...

Всё началось в Москве. «Перестройка» М. Горбачёва (с 1985 г.) во второй раз ...
  20.12.2018   19069    16

Борис Павлов: Шиханы. ...

Когда-то наш старший товарищ, писатель, публицист, эколог, ветеран «зелёного» ...
  20.12.2018   13568    15

Послание или ...

После послания врио главы РБ Радия Хабирова многие спикеры назовут его ...
  20.12.2018   18065    9

Загреев: Попытка связать ...

В гости к ProUfu.ru зашел недавно освободившийся из заключения публицист Роберт ...
  20.12.2018   22410    14

Послание Хабирова: ...

Публицист, руководитель Медиакорсети Шамиль Валеев рассказывает о своих ...
  19.12.2018   40427    55

Обсуждаемое за месяц
Гафур Гилязов: ...

Всё началось в Москве. «Перестройка» М. Горбачёва (с 1985 г.) во второй раз ...
  20.12.2018   35513    16

Борис Павлов: Шиханы. ...

Когда-то наш старший товарищ, писатель, публицист, эколог, ветеран «зелёного» ...
  20.12.2018   14087    15

Послание или ...

После послания врио главы РБ Радия Хабирова многие спикеры назовут его ...
  20.12.2018   31143    9

Загреев: Попытка связать ...

В гости к ProUfu.ru зашел недавно освободившийся из заключения публицист Роберт ...
  20.12.2018   27882    14

Послание Хабирова: ...

Публицист, руководитель Медиакорсети Шамиль Валеев рассказывает о своих ...
  19.12.2018   42975    55

Последние публикации
Гафур Гилязов: ...

Всё началось в Москве. «Перестройка» М. Горбачёва (с 1985 г.) во второй раз ...
  20.12.2018   14754    16

Борис Павлов: Шиханы. ...

Когда-то наш старший товарищ, писатель, публицист, эколог, ветеран «зелёного» ...
  20.12.2018   30039    15

Послание или ...

После послания врио главы РБ Радия Хабирова многие спикеры назовут его ...
  20.12.2018   22678    9

Загреев: Попытка связать ...

В гости к ProUfu.ru зашел недавно освободившийся из заключения публицист Роберт ...
  20.12.2018   21759    14

Послание Хабирова: ...

Публицист, руководитель Медиакорсети Шамиль Валеев рассказывает о своих ...
  19.12.2018   42192    55

«Как здорово, что все мы ...

Радий Хабиров поблагодарил Муртазу Рахимова и Рустэма Хамитова. В ...
  19.12.2018   27288    37

Продолжаем держаться ...

Медведева предупредили о росте цен на продукты из-за подорожания бензина. ...
  19.12.2018   40277    34

Глубину дна знать не ...

Путин запретил показывать курс валют на уличных табло. Информация о курсе валют ...
  19.12.2018   27358    11

Пенсии уйдут на мягкие ...

На реконструкцию Госдумы потратят около 2 млрд рублей. По словам ...
  19.12.2018   28820    19

Президент АН Татарстана: ...

Президент Академии наук РТ Мякзюм Салахов заявил, что ученые Татарстана должны ...
  18.12.2018   33000    227

Темы и персоны
Алексей Навальный, Башкирия, Башкирский язык, Башкиры, Башкортостан, Блоггеры, Владимир Путин, Выборы, Дмитрий Медведев, Дорогино, Единая Россия, Интернет, Ирек Ялалов, Ислам, История, Кроношпан, Курултай, МВД, Митинг, Муртаза Рахимов, Мэр, Народный Фронт, Пикет, РБ, Русские, Русский язык, Рустэм Хамитов, СМИ, США, Суд, ТЭК, Татарстан, Татары, Терроризм, Уголовное дело, Урал Рахимов, Уфа, Шакша, Экстремизм, Яблоко

Показать все теги
Архив публикаций
Декабрь 2018 (73)
Ноябрь 2018 (106)
Октябрь 2018 (139)
Сентябрь 2018 (165)
Август 2018 (118)
Июль 2018 (109)
Читаемое за неделю
Прилепин: Недовольство ...

Известного писателя назначили заместителем художественного руководителя МХАТ ...
  14.12.2018   33617    76

Прощай, парламент. ...

В тени торжеств по случаю 25-летия российской Конституции остался другой юбилей ...
  14.12.2018   25456    17

Очередное словоблудие от ...

Дмитрий Медведев предостерег регионы от выхода из состава России. Об этом ...
  14.12.2018   41943    26

Хабиров о медицине: «Вас ...

В Доме Республики прошел очередной «Здравчас». 13 декабря, в Уфе врио главы ...
  14.12.2018   17762    38

Максим Забелин будет ...

Как стало известно “Ъ-Уфа”, врио главы Башкирии Радий Хабиров назначил ...
  14.12.2018   11384    73

Читаемое за месяц
Сытая старуха Шапокляк о ...

Член Совета Федерации от Брянской области Екатерина Лахова прокомментировала ...
  21.11.2018   26040    47

Служба занятости ...

В 2019 году республиканскую службу занятости ждет «перезагрузка». И.о. ...
  21.11.2018   13336    22

Радий Хабиров: «Давайте ...

Врио главы республики потребовал разобраться с ситуацией на дорогах. И вновь ...
  21.11.2018   41216    63

Хабиров: Мне приходится ...

Накануне прошла встреча врио Главы Республики с руководителем Федерального ...
  21.11.2018   32570    150

Мочить недовольных ...

Федеральная служба уже закупила два микроавтобуса и заключила контракт с ...
  22.11.2018   27088    24




Загреев: Попытка связать меня с Дильмухаметовым – дело рук спецслужб через агентов в «Уфимском Журнале»

Оценили
0


В гости к ProUfu.ru зашел недавно освободившийся из заключения публицист Роберт Загреев. Рамиль Рахматов (Р.Р.): Добрый день. Сегодня мы поговорим с поистине легендарной личностью в общественно-политической «тусовке», информационной сфере нашей республики, публицистом, блогером, журналистом и теперь уже бывшим политическим заключенным Робертом Загреевым.

Загреев: Попытка связать меня с Дильмухаметовым – дело рук спецслужб через агентов в «Уфимском Журнале»


Видео:



Роберт Загреев (Р.З.): Бывших политических заключенных не бывает…

Оснований не было

Р.Р.: В любом случае, Роберт, я надеюсь, что для тебя этот тюремный срок был последним. В нашей стране, как говорится, от тюрьмы и от сумы не зарекайся. Роберт, отсюда первый вопрос: считаешь ли ты себя на самом деле политическим заключенным и почему?

Р.З.: Здравствуйте. Для начала немного поправлю твои слова – это все-таки был второй срок. Первый – три с половиной года колонии-поселения, а в этот раз три года строгого режима. Поэтому двукратный политический заключенный. В прошлый раз шесть месяцев отсидел.

Насколько реально политический заключенный. Это действительно так. Это признано организацией «Мемориал». За что, собственно, я был дважды осужден? Первый раз за организацию митингов против продажи «Башнефти» и проведение референдума за всенародные выборы мэра. Второй раз был осужден за выступление на сессии Горсовета, где Ялалова утвердили на должность мэра. Там опять же требовал проведения всенародных выборов

Р.Р.: Ты сейчас говоришь о реальных, на твой взгляд, причинах?

Р.З.: О реальных причинах заказа дела. Потому что юридических оснований нет, и это видно из материалов дела.

Р.Р.: У тебя в статье говорилось об оправдании терроризма или призывах к террористической деятельности?

Р.З.: Там двойной состав: публичное оправдание терроризма и призывы к террористической деятельности.

Р.Р.: И все это опирается на якобы публикацию тобою книги Айрата Дильмухаметова «Ахыр Заман»?

Р.З.: Причем на момент публикации, то есть 1 сентября 2012 года, эти материалы не были признаны экстремистскими, они были признаны таковыми только в 2013 году. На тот момент они не были запрещены к распространению.

Разочарование в государстве и вера в человека

Р.Р.: Чувствуешь ли ты, что появилось ожесточение, озлобление? Или, наоборот, появилось ясное осмысление своей жизни и будущих планов?

Р.З.: После второго срока я вернулся с глубоким разочарованием в нашем государстве и в его судебной системе, но укрепившимся в вере в нашего человека. Потому что заметил, что даже в самых тяжелых условиях в самых закоренелых преступниках, за редким исключением, все равно есть доброе начало. Людское начало. В противовес окружающему нас полицейскому и барыжному, если в понятиях трактовать. Барыжное, полицейское и людское.

Для полицейского в нашей стране есть много механизмов реализации: суды, полиция, прокуратура. Для барыжного: рынки, банки, акции, деньги, магазины.

А вот для реализации людского, заложенного богом в человеке у нас ничего нет. Механизмов для реализации потенциала доброты, который есть в человеке, нет. Поэтому побеждает барыжное и полицейское.

Я много думал над этими вопросами в тюрьме и написал книгу. Рукопись, правда, отняли, пришлось потом восстанавливать по памяти, но сейчас она опубликована на моей странице в Facebook, можно ознакомиться.

Р.Р.: Ты остаешься на той позиции, что основной единицей нашего общества должна быть община людей?

Р.З.: Да, квартальная община как народное самодостаточное предприятие с правами юридического лица, осуществляющее финансово-хозяйственную деятельность, имеющее функции избирательной комиссии, функции мирового товарищеского суда, функции образовательные и берущее на себя полномочия нынешних управляющих компаний. То есть такая самодостаточная административно-территориальная единица, квартальная община.

Р.Р.: Чем она будет заниматься?

Р.З: Помимо решения хозяйственных вопросов, она будет заниматься прежде всего социальной помощью. То есть помощью одиноким пенсионерам, безработным, она будет выступать заказчиком строительства жилья на своей территории, у нее будет пригородный участок, где будут выращиваться овощи, фрукты. Она будет предоставлять работу для временно неработающих своих жителей. Например, по уборке территорий или строительству жилья

Р.Р.: В прошлый раз ты упомянул, что квартальная община – это механизм не только судебных, но и справедливых выборов. Саморегулируемых выборов, которые заменяют собой избирательные комиссии и которые могут гарантировать справедливость, честность и прозрачность. Но, несмотря на всю привлекательность твоей идеи, мы же понимаем, что, чтобы ее внедрить, необходимо решение на уровне федерального, республиканского законодательств и прочих уровней власти. А в наше время это достаточно сложно. Как ты видишь реализацию твоей концепции в нынешних реалиях?

Р.З.: Опять в твоих словах чувствуется ожидание того, что государство что-то даст людям. Нет. Община должна прорастать снизу. По мере того, как люди будут находить общий язык, дружить, взаимодействовать, по мере созревания этих отношений будут увеличиваться их полномочия. Община должна прорастать снизу, как трава через асфальт, а не сверху, от государства.

Мы не должны ждать, что государство примет какое-то решение и эти общины учредит сверху. Так уже было с недавними управляющими компаниями.

Граждане проводили собрания, за них подделывали подписи. Это тупиковый путь сверху. Нужно продвигать это через идею. Потому что идея только тогда станет материальной силой, когда она овладеет массами. А средства и цели достижения – это адаптация многовекового опыта общины к условиям современного мегаполиса. С целью формирования гражданского общества как гаранта демократии.

Р.Р.: Вернемся к твоей новой книге. В каких обстоятельствах писал, о чем она?

Р.З.: Писал в тюрьме. Писал о том, что меня удивило после возвращения из тюрьмы, что люди суетятся, крутятся как белка в колесе и при этом не знают таких понятий, как смысл жизни. Они не знают, что есть добро. Они не знают, каков замысел Божий в отношении человека. Они не знают элементарных вещей, что такое высшая ценность, к чему они стремятся. Базовые понятия, которые создают человеческое мировоззрение, – они всего это лишены, не знают. Поэтому они суетятся бесцельно, бессмысленно.

Не имея этих узловых точек, ориентиров, они действительно будут блуждать. Ибо кратчайшее расстояние между двумя точками – это прямая. А кривых между двумя точками может быть множество, и все они ложные. Моя книга все эти базовые понятия перерабатывает, осмысливает и языком, понятным современному человеку, представляет читателю.

Р.Р.: Почему ты думаешь, что она будет кому-то интересна?

Р.З.: Я так скажу. Те, кто ее прочитал, согласны со всеми ее тезисами. Отрицают их только те, кто ее не читал. Поэтому почитайте. Она предназначена для каждого человека. Недаром она так и называется –«Новейший завет». Т.е. в течение двух тысяч лет мы не видели никаких дополнений к Библии, а в течение этих лет произошли события, что уже нужны дополнения к ней.

Р.Р.: А ты претендуешь на это?

Р.З.: Попробуйте опровергнуть хотя бы 1 из 150 тезисов, которые в ней заложены.

Свобода – внутри человека

Р.Р.: Вернемся к теме тюрьмы. Как ты перенес последний срок?

Р.З.: Нигде в России я не чувствовал себя таким свободным человеком, как в тюрьме. Честному человеку там бояться нечего. Тюрьма живет на принципах общины. Я чувствовал себя там в своей среде. Да, там, конечно, есть определенные несоответствия. В частности, нет возможности выбрать руководящий состав. И туда люди попали не по своей воле. Во всем остальном они придерживаются тех принципов общежития, взаимопомощи, которые веками спасали человечество.

Р.Р.: А сейчас ты в тюрьме?

Р.З.: Из того места, где я был свободен, я пришел туда, где я несвободен.

Р.Р.: Какие у тебя планы на ближайшее время? Чем собираешься заняться?

Р.З.: До нового года буду работать над книгой. Остались завершающие штрихи. Сейчас хочу сказать, что 9 ноября вышло мое первое послание к Хабирову. Оно касалось призыва Радия Фаритовича воспользоваться ситуацией и в этот сложный исторический период провести прямые выборы глав городов и районов республики. Я дважды организовывал референдумы по этой теме: в 2005 и 2012 годах, но тогда у меня не получилось. Сейчас я обратился к нему, чтобы он сам, со своей стороны, организовал проведение местных референдумов в городах и районах с вопросом о введении прямых выборов глав городов и районов.

Р.Р.: Роберт, тогда я могу сделать два предположения: либо твой призыв к Радию Фаритовичу был наивным, либо вы призываете Радия Фаритовича к искуплению? Имею в виду, что отмена выборов глав районов, городов в республике в свое время была отработана и произведена именно Радием Фаритовичем.

Р.З.: Да. Я его призывал исправить то положение, потому что тогда он все-таки был подневольным человеком. Но поскольку уже больше месяца никакой реакции я не услышал, я сегодня хочу объявить о том, что я начинаю инициирование местного референдума по городу Уфе. В ближайшее время будет проведено собрание инициативной группы в соответствии с законом о местном референдуме в РБ. Будет третья попытка проведения референдума о всенародных выборах мэра Уфы. Я надеюсь приурочить ее как раз к сентябрю 2019 года, параллельно с выборами главы РБ.

Р.Р.: Все-таки, Роберт, ты тогда и политик? Потому что раньше, когда я задавал тебе этот вопрос, ты открещивался.

Р.З.: Это политический процесс. Потому что я не понимаю, как в России можно разделять экономику, бизнес, политику, общественную деятельность. У нас это все взаимосвязано. И те квартальные общины, к которым я призываю, не могут быть реализованы, пока главы администраций назначаются.

Потому что любая гражданская инициатива будет задушена в зародыше главами-назначенцами. Без всенародных выборов невозможно местное самоуправление граждан и создание квартальных общин.

Р.Р: Несмотря на жесткость режима Муртазы Рахимова, реальные тюремные сроки общественники получили при как бы мягком Рустэме Закиевиче. Отставка, произошедшая в День республики, была встречена тобой позитивно, нейтрально или отрицательно?

Р.З.: При мне сменились 12 президентов США. При этом жизнь американцев никогда кардинально не менялась: она как была хорошей, так и осталась.

Америка как была великой, крупнейшей державой, так и осталась. А у нас как ни новый президент, так поворот на 180° во внутренней и внешней политике.

Почему так происходит? Потому что в Америке существует гражданское общество, там существует развитое местное самоуправление. У нас этого нет. Все управляется сверху в ручном режиме, а население безмолвствует и отстранено от механизмов принятия решения. Если у нас будет местное самоуправление, квартальные общины, нам будет так же безразлично, кто находится у власти. Поэтому совершенно не важно, кто будет главой республики, если нет гражданского общества.

Р.Р.: Многие называют вас и Айрата Дильмухаметова соратниками, но мне кажется, что в идеологическом плане это отнюдь не так. У вас есть противоречия во взглядах?

Р.З.: Попытка связать меня с Айратом Дильмухаметовым – это давняя мечта спецслужб.

Они проводили эту линию еще через своих агентов в «Уфимском Журнале». Все время привязывали меня к Дильмухаметову, называли меня башкирским националистом, хотя я татарин.

На самом деле, у нас различные взгляды. Я хочу создать, если уж выражаться его терминологией, Пятую башкирскую республику. Но хочу создать ее, минуя этап четвертой.

Р.Р.: Ты поддержал бы Айрата Дильмухаметова в качестве кандидата на пост президента РБ?

Р.З.: Говорю еще раз, что совершенно не важно, кто будет во главе республики, если будет создано гражданское общество. Период Четвертой республики, который предлагается Айратом Дильмухаметовым, можно избежать, если идея местного самоуправления и квартальных общин овладеет массами. В идеале община никак не будет соприкасаться с государством, это инструмент наведения порядка. Я видел, как в тюрьме закоренелые преступники перевоспитывались только под влиянием общественного мнения в камере, никто их пальцем не трогал.

Р.Р.: Роберт, люди часто говорят, особенно отсидевшие, что наша тюрьма не перевоспитывает. А ты утверждаешь, что наоборот.

Р.З.: Я говорю о том, что человек меняет поведение в тюрьме в рамках этой общины. Он выходит уже вне общины. А в ней, где существует общественное мнение, он ведет себя как шелковый.

Р.Р.: В нулевые митинги действительно собирали большое количество людей, несмотря на противостояние власти. В период, когда отменяли льготы пенсионерам, тысячи людей, в том числе пенсионеры, выходили на митинги. Сейчас, когда нынешняя пенсионная реформа гораздо жестче ударила по людям, фактически это прямой обман и залезание к нам в карман в будущем, общество это как-то проглотило. Почему?

Р.З.: Что такое пенсия в советское время? Тогда люди годами работали на одном производстве, не переходили, потому что, если месяц не работаешь, стаж прерывался. Люди годами работали на вредном производстве, чтобы выйти на пенсию пораньше.

Это была национальная идея – выйти на пенсию. Потому что пенсия была кусочком коммунизма. Не работаешь, а деньги платят. Это была вера в то, что к концу жизни ты все-таки немного отдохнешь.

Сейчас эту веру у людей отняли. Государство нанесло удар прежде всего по самому себе. Сейчас понятно, что до пенсии не дожить, люди не верят государству.

Р.Р.: Ты сам видел, что все эти годы ключевой политической и экономической проблемой были шиханы. На твой взгляд, после решения Хабирова создать геопарки и придать статус двум основным шиханам, а третий отдать БСК проблема так или иначе решена? Или это новый виток? Как ты оцениваешь это решение?

Р.З.: Постепенно за Куштау будут сданы и остальные горы, это просто вопрос времени. Это произойдет в любом случае, если в Башкирии не будет сформировано гражданское общество, которое будет способно отстоять эти горы. Отстоять так, как сегодня парижане отстаивают свои права.

Р.Р.: Что бы ты сказал нашим читателям, как принять уходящий год и с чем встречать 2019 год?

Р.З.: Я хочу поздравить жителей республики с наступающим новым годом. Пообещать им, что следующий год будем годом проведения референдума о всенародных выборах глав городов и районов. Для этого самим жителям необходимо принять активное участие в проведении референдума: нужно вступить в мою в группу «Новейший завет» в Facebook, где будет дана подробная инструкция, как провести этот референдум. И тогда, влияя на местные власти, мы сами будем планировать и строить свою дальнейшую жизнь, не надеясь на государство и чиновников.

ПроУфу
Оригинал публикации






  • Изображение
  • Эксперт
  •  
  • 1 | 20.12.2018, 10:02 | Автор: юнг
    Публикации: 329 | Комментарии: 36179 | Рейтинг: +5776,7
Р.З.: Постепенно за Куштау будут сданы и остальные горы, это просто вопрос времени.

====================Закон энтропии.



Оценили
1

  • Изображение
  • Эксперт
  •  
  • 2 | 20.12.2018, 10:04 | Автор: юнг
    Публикации: 329 | Комментарии: 36179 | Рейтинг: +5776,7
энтропия означает меру неупорядоченности или хаотичности системы: чем меньше элементы системы подчинены какому-либо порядку, тем выше энтропия.



Оценили
1

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 3 | 20.12.2018, 10:09 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Лично для меня, и загреев, и рахматов, и дильмухаметов,- одного поля ягодки.



Оценили
0

  • Изображение
  • Участник
  •  
  • 4 | 20.12.2018, 10:48 | Автор: Гунн
    Публикации: 240 | Комментарии: 6856 | Рейтинг: +813,9
Они проводили эту линию еще через своих агентов в «Уфимском Журнале». Все время привязывали меня к Дильмухаметову, называли меня башкирским националистом, хотя я татарин.

На самом деле, у нас различные взгляды. Я хочу создать, если уж выражаться его терминологией, Пятую башкирскую республику. Но хочу создать ее, минуя этап четвертой.
=======================

Мне он напоминает Заки Валидива, татарина по происхождению, создателя Башкурдистана.

Не могу понять, какая общность нуждается в создании Четвертой, даже Пятой башкирских республик?



Оценили
0

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 5 | 20.12.2018, 11:29 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Загреев: Попытка связать меня с Дильмухаметовым – дело рук спецслужб через агентов в «Уфимском Журнале»
________________________________________________
Почему этот клоп считает себя фигурой равной Черчиллю? Какие нах спецлужбы? Пендель от участкового - вот его потолок



Оценили
0

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 6 | 20.12.2018, 11:35 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
4 | 20.12.2018, 10:48 | Автор: Гунн

Мне он напоминает Заки Валидива, татарина по происхождению, создателя Башкурдистана.

Не могу понять, какая общность нуждается в создании Четвертой, даже Пятой башкирских республик?
=================================================
По моему Вы придуряетесь ! Интервью пронизана одним
духом - Свобода ради блага общества и забота о человеке !
" Четвертую " республику которую олицетворяет Айрат
Дильмухаметов , это прообраз Националиста Заки Валиди !
" Пятую " республику которую в мечтах и олицетворяет Роберт
Загреев , это прообраз классического иральянского утописта
филосовфа , монаха !
Томазо Кампанелла ( 5 сентября 1568 – 21 мая 1639 гг.)!
Главное философское произведение книга
" Город солнца " которую он написал сидя в тюрьме !
Кстати , 27 лет подряд находился в разных тюрьмах Неаполя.!



Оценили
2

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 7 | 20.12.2018, 11:48 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Что-то похожее на российское народничество 19 века с вкрапленными идеалистическими элементами дервишского миссионерства?



Оценили
2

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 8 | 20.12.2018, 12:17 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Что-то похожее на российское народничество 19 века
________________________________________________
Отсталость местного политическогог процесса составляет больше ста лет



Оценили
1

  • Изображение
  • Участник
  •  
  • 9 | 20.12.2018, 12:21 | Автор: Гунн
    Публикации: 240 | Комментарии: 6856 | Рейтинг: +813,9
7 | 20.12.2018, 11:48 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Что-то похожее на российское народничество 19 века с вкрапленными идеалистическими элементами дервишского миссионерства?
==============

Главная идея Народничества была «общинный социализм», пути следования к этой цели были самые разные. Одним из направлений было пропагандистское, другим террористическое. Опиралось на довольно широкую интеллигенцию.

Загреев в единственном числе на самого себя возложил миссионерскую обязанность?
Кто его опора?



Оценили
1

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 10 | 20.12.2018, 12:37 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
И Рахманов и Загреев показали свою плохую обучаемость и оторванность от сегодняшних башкирских реалий.

Совсем недавно Мурзагулов по- чиновничьи четко и однозначно высказался о бесполезности поучений новой региональной власти со стороны разнонаправленных башкирских блогеров.

В переводе на родной язык толпы - а не пошли бы вы все, господа блогеры, нх!

Так что особо целеустремленных впереди предсказуемо ждут те же самые грабли, которые подкладывались на пути к "их светлому будущему" обслугой Рахимова и Хамитова.



Оценили
1

  • Изображение
  • Наблюдатель
  •  
  • 11 | 20.12.2018, 12:43 | Автор: san-ufa
    Публикации: 189 | Комментарии: 1304 | Рейтинг: +445,8
В условиях ущербности законов РФ, некомпетентности и коррумпированности руководства государства и регионов, органов власти и МСУ, граждане будто спят, «не веря никому», не идут выборы или идут, чтобы отдать власть корыстным пройдохам, кто травит, обманывает их, делает ещё бедней и бесправней, кто вынуждает их обивать пороги судов и прокуратуры, устраивать митинги, марши, пикеты, голодовки, перекрывать дороги, бросать сады и земельные участки. Но, предпосылки для согласия и совместных действий оппозиции, социально-либеральных, демократических партий нового типа, правозащитных, экологических организаций, протестных групп граждан, блоггеров и лидеров общественного мнения новой формации снова начинают пробиваться. И, на мой взгляд, возможны к реализации в одной отдельно взятой республике, если "блоггеры, лидеры общественного мнения" и др. в первую очередь смогут увидеть друг у друга позитивные для всего многонационального народа Башкортостана предложения и совместно работать в этих направлениях.



Оценили
0

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 12 | 20.12.2018, 12:55 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
9 | 20.12.2018, 12:21 | Автор: Гунн

Главная идея Народничества была «общинный социализм», пути следования к этой цели были самые разные. Одним из направлений было пропагандистское, другим террористическое. Опиралось на довольно широкую интеллигенцию.

Загреев в единственном числе на самого себя возложил миссионерскую обязанность?

Кто его опора?
==================================================
Идеи рано или поздно умирают или живут !
Идея равенства , свободы и братства - вечны !
Так , что опора у Загреева есть , будет и не умрет !



Оценили
0

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 13 | 20.12.2018, 12:56 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Загреев в единственном числе на самого себя возложил миссионерскую обязанность?
Кто его опора?
________________________________________________________
Голос Бога в голове



Оценили
0






© Общественно - политический проект «Уфимский Журнал»

Новости | Политика | Экономика | Общество | СМИ | История | Юмор | Другое

О проекте | Правовая информация | Правила публикации | Связь с редакцией | Размещение рекламы

В соответствии с правилами пользования сайтом, администрация не несет ответственности за содержание материалов, которые размещают пользователи.
Для урегулирования споров и претензий вы можете связаться с администрацией по вопросам публикации и модерации.

Мнение администрации сайта может не совпадать с мнением авторов статей. Администрация не несет ответственности за оставленные комментарии.
Ваши письма и статьи принимаются на E-Mail: information@journalufa.com