Загреев: Попытка связать меня с Дильмухаметовым – дело рук спецслужб через агентов в «Уфимском Журнале»

В гости к ProUfu.ru зашел недавно освободившийся из заключения публицист Роберт Загреев. Рамиль Рахматов (Р.Р.): Добрый день. Сегодня мы поговорим с поистине легендарной личностью в общественно-политической «тусовке», информационной сфере нашей республики, публицистом, блогером, журналистом и теперь уже бывшим политическим заключенным Робертом Загреевым.Видео:Роберт Загреев (Р.З.): Бывших политических заключенных не бывает…Оснований не былоР.Р.: В любом случае, Роберт, я надеюсь, что для тебя этот тюремный срок был последним. В нашей стране, как говорится, от тюрьмы и от сумы не зарекайся. Роберт, отсюда первый вопрос: считаешь ли ты себя на самом деле политическим заключенным и почему?Р.З.: Здравствуйте. Для начала немного поправлю твои слова – это все-таки был второй срок. Первый – три с половиной года колонии-поселения, а в этот раз три года строгого режима. Поэтому двукратный политический заключенный. В прошлый раз шесть месяцев отсидел.Насколько реально политический заключенный. Это действительно так. Это признано организацией «Мемориал». За что, собственно, я был дважды осужден? Первый раз за организацию митингов против продажи «Башнефти» и проведение референдума за всенародные выборы мэра. Второй раз был осужден за выступление на сессии Горсовета, где Ялалова утвердили на должность мэра. Там опять же требовал проведения всенародных выборовР.Р.: Ты сейчас говоришь о реальных, на твой взгляд, причинах?Р.З.: О реальных причинах заказа дела. Потому что юридических оснований нет, и это видно из материалов дела.Р.Р.: У тебя в статье говорилось об оправдании терроризма или призывах к террористической деятельности?Р.З.: Там двойной состав: публичное оправдание терроризма и призывы к террористической деятельности.Р.Р.: И все это опирается на якобы публикацию тобою книги Айрата Дильмухаметова «Ахыр Заман»?Р.З.: Причем на момент публикации, то есть 1 сентября 2012 года, эти материалы не были признаны экстремистскими, они были признаны таковыми только в 2013 году. На тот момент они не были запрещены к распространению.Разочарование в государстве и вера в человекаР.Р.: Чувствуешь ли ты, что появилось ожесточение, озлобление? Или, наоборот, появилось ясное осмысление своей жизни и будущих планов?Р.З.: После второго срока я вернулся с глубоким разочарованием в нашем государстве и в его судебной системе, но укрепившимся в вере в нашего человека. Потому что заметил, что даже в самых тяжелых условиях в самых закоренелых преступниках, за редким исключением, все равно есть доброе начало. Людское начало. В противовес окружающему нас полицейскому и барыжному, если в понятиях трактовать. Барыжное, полицейское и людское.Для полицейского в нашей стране есть много механизмов реализации: суды, полиция, прокуратура. Для барыжного: рынки, банки, акции, деньги, магазины.А вот для реализации людского, заложенного богом в человеке у нас ничего нет. Механизмов для реализации потенциала доброты, который есть в человеке, нет. Поэтому побеждает барыжное и полицейское.Я много думал над этими вопросами в тюрьме и написал книгу. Рукопись, правда, отняли, пришлось потом восстанавливать по памяти, но сейчас она опубликована на моей странице в Facebook, можно ознакомиться.Р.Р.: Ты остаешься на той позиции, что основной единицей нашего общества должна быть община людей?Р.З.: Да, квартальная община как народное самодостаточное предприятие с правами юридического лица, осуществляющее финансово-хозяйственную деятельность, имеющее функции избирательной комиссии, функции мирового товарищеского суда, функции образовательные и берущее на себя полномочия нынешних управляющих компаний. То есть такая самодостаточная административно-территориальная единица, квартальная община.Р.Р.: Чем она будет заниматься?Р.З: Помимо решения хозяйственных вопросов, она будет заниматься прежде всего социальной помощью. То есть помощью одиноким пенсионерам, безработным, она будет выступать заказчиком строительства жилья на своей территории, у нее будет пригородный участок, где будут выращиваться овощи, фрукты. Она будет предоставлять работу для временно неработающих своих жителей. Например, по уборке территорий или строительству жильяР.Р.: В прошлый раз ты упомянул, что квартальная община – это механизм не только судебных, но и справедливых выборов. Саморегулируемых выборов, которые заменяют собой избирательные комиссии и которые могут гарантировать справедливость, честность и прозрачность. Но, несмотря на всю привлекательность твоей идеи, мы же понимаем, что, чтобы ее внедрить, необходимо решение на уровне федерального, республиканского законодательств и прочих уровней власти. А в наше время это достаточно сложно. Как ты видишь реализацию твоей концепции в нынешних реалиях?Р.З.: Опять в твоих словах чувствуется ожидание того, что государство что-то даст людям. Нет. Община должна прорастать снизу. По мере того, как люди будут находить общий язык, дружить, взаимодействовать, по мере созревания этих отношений будут увеличиваться их полномочия. Община должна прорастать снизу, как трава через асфальт, а не сверху, от государства.Мы не должны ждать, что государство примет какое-то решение и эти общины учредит сверху. Так уже было с недавними управляющими компаниями.Граждане проводили собрания, за них подделывали подписи. Это тупиковый путь сверху. Нужно продвигать это через идею. Потому что идея только тогда станет материальной силой, когда она овладеет массами. А средства и цели достижения – это адаптация многовекового опыта общины к условиям современного мегаполиса. С целью формирования гражданского общества как гаранта демократии.Р.Р.: Вернемся к твоей новой книге. В каких обстоятельствах писал, о чем она?Р.З.: Писал в тюрьме. Писал о том, что меня удивило после возвращения из тюрьмы, что люди суетятся, крутятся как белка в колесе и при этом не знают таких понятий, как смысл жизни. Они не знают, что есть добро. Они не знают, каков замысел Божий в отношении человека. Они не знают элементарных вещей, что такое высшая ценность, к чему они стремятся. Базовые понятия, которые создают человеческое мировоззрение, – они всего это лишены, не знают. Поэтому они суетятся бесцельно, бессмысленно.Не имея этих узловых точек, ориентиров, они действительно будут блуждать. Ибо кратчайшее расстояние между двумя точками – это прямая. А кривых между двумя точками может быть множество, и все они ложные. Моя книга все эти базовые понятия перерабатывает, осмысливает и языком, понятным современному человеку, представляет читателю.Р.Р.: Почему ты думаешь, что она будет кому-то интересна?Р.З.: Я так скажу. Те, кто ее прочитал, согласны со всеми ее тезисами. Отрицают их только те, кто ее не читал. Поэтому почитайте. Она предназначена для каждого человека. Недаром она так и называется –«Новейший завет». Т.е. в течение двух тысяч лет мы не видели никаких дополнений к Библии, а в течение этих лет произошли события, что уже нужны дополнения к ней.Р.Р.: А ты претендуешь на это?Р.З.: Попробуйте опровергнуть хотя бы 1 из 150 тезисов, которые в ней заложены.Свобода – внутри человекаР.Р.: Вернемся к теме тюрьмы. Как ты перенес последний срок?Р.З.: Нигде в России я не чувствовал себя таким свободным человеком, как в тюрьме. Честному человеку там бояться нечего. Тюрьма живет на принципах общины. Я чувствовал себя там в своей среде. Да, там, конечно, есть определенные несоответствия. В частности, нет возможности выбрать руководящий состав. И туда люди попали не по своей воле. Во всем остальном они придерживаются тех принципов общежития, взаимопомощи, которые веками спасали человечество.Р.Р.: А сейчас ты в тюрьме?Р.З.: Из того места, где я был свободен, я пришел туда, где я несвободен.Р.Р.: Какие у тебя планы на ближайшее время? Чем собираешься заняться?Р.З.: До нового года буду работать над книгой. Остались завершающие штрихи. Сейчас хочу сказать, что 9 ноября вышло мое первое послание к Хабирову. Оно касалось призыва Радия Фаритовича воспользоваться ситуацией и в этот сложный исторический период провести прямые выборы глав городов и районов республики. Я дважды организовывал референдумы по этой теме: в 2005 и 2012 годах, но тогда у меня не получилось. Сейчас я обратился к нему, чтобы он сам, со своей стороны, организовал проведение местных референдумов в городах и районах с вопросом о введении прямых выборов глав городов и районов.Р.Р.: Роберт, тогда я могу сделать два предположения: либо твой призыв к Радию Фаритовичу был наивным, либо вы призываете Радия Фаритовича к искуплению? Имею в виду, что отмена выборов глав районов, городов в республике в свое время была отработана и произведена именно Радием Фаритовичем.Р.З.: Да. Я его призывал исправить то положение, потому что тогда он все-таки был подневольным человеком. Но поскольку уже больше месяца никакой реакции я не услышал, я сегодня хочу объявить о том, что я начинаю инициирование местного референдума по городу Уфе. В ближайшее время будет проведено собрание инициативной группы в соответствии с законом о местном референдуме в РБ. Будет третья попытка проведения референдума о всенародных выборах мэра Уфы. Я надеюсь приурочить ее как раз к сентябрю 2019 года, параллельно с выборами главы РБ.Р.Р.: Все-таки, Роберт, ты тогда и политик? Потому что раньше, когда я задавал тебе этот вопрос, ты открещивался.Р.З.: Это политический процесс. Потому что я не понимаю, как в России можно разделять экономику, бизнес, политику, общественную деятельность. У нас это все взаимосвязано. И те квартальные общины, к которым я призываю, не могут быть реализованы, пока главы администраций назначаются.Потому что любая гражданская инициатива будет задушена в зародыше главами-назначенцами. Без всенародных выборов невозможно местное самоуправление граждан и создание квартальных общин.Р.Р: Несмотря на жесткость режима Муртазы Рахимова, реальные тюремные сроки общественники получили при как бы мягком Рустэме Закиевиче. Отставка, произошедшая в День республики, была встречена тобой позитивно, нейтрально или отрицательно?Р.З.: При мне сменились 12 президентов США. При этом жизнь американцев никогда кардинально не менялась: она как была хорошей, так и осталась.Америка как была великой, крупнейшей державой, так и осталась. А у нас как ни новый президент, так поворот на 180° во внутренней и внешней политике.Почему так происходит? Потому что в Америке существует гражданское общество, там существует развитое местное самоуправление. У нас этого нет. Все управляется сверху в ручном режиме, а население безмолвствует и отстранено от механизмов принятия решения. Если у нас будет местное самоуправление, квартальные общины, нам будет так же безразлично, кто находится у власти. Поэтому совершенно не важно, кто будет главой республики, если нет гражданского общества.Р.Р.: Многие называют вас и Айрата Дильмухаметова соратниками, но мне кажется, что в идеологическом плане это отнюдь не так. У вас есть противоречия во взглядах?Р.З.: Попытка связать меня с Айратом Дильмухаметовым – это давняя мечта спецслужб.Они проводили эту линию еще через своих агентов в «Уфимском Журнале». Все время привязывали меня к Дильмухаметову, называли меня башкирским националистом, хотя я татарин.На самом деле, у нас различные взгляды. Я хочу создать, если уж выражаться его терминологией, Пятую башкирскую республику. Но хочу создать ее, минуя этап четвертой.Р.Р.: Ты поддержал бы Айрата Дильмухаметова в качестве кандидата на пост президента РБ?Р.З.: Говорю еще раз, что совершенно не важно, кто будет во главе республики, если будет создано гражданское общество. Период Четвертой республики, который предлагается Айратом Дильмухаметовым, можно избежать, если идея местного самоуправления и квартальных общин овладеет массами. В идеале община никак не будет соприкасаться с государством, это инструмент наведения порядка. Я видел, как в тюрьме закоренелые преступники перевоспитывались только под влиянием общественного мнения в камере, никто их пальцем не трогал.Р.Р.: Роберт, люди часто говорят, особенно отсидевшие, что наша тюрьма не перевоспитывает. А ты утверждаешь, что наоборот.Р.З.: Я говорю о том, что человек меняет поведение в тюрьме в рамках этой общины. Он выходит уже вне общины. А в ней, где существует общественное мнение, он ведет себя как шелковый.Р.Р.: В нулевые митинги действительно собирали большое количество людей, несмотря на противостояние власти. В период, когда отменяли льготы пенсионерам, тысячи людей, в том числе пенсионеры, выходили на митинги. Сейчас, когда нынешняя пенсионная реформа гораздо жестче ударила по людям, фактически это прямой обман и залезание к нам в карман в будущем, общество это как-то проглотило. Почему?Р.З.: Что такое пенсия в советское время? Тогда люди годами работали на одном производстве, не переходили, потому что, если месяц не работаешь, стаж прерывался. Люди годами работали на вредном производстве, чтобы выйти на пенсию пораньше.Это была национальная идея – выйти на пенсию. Потому что пенсия была кусочком коммунизма. Не работаешь, а деньги платят. Это была вера в то, что к концу жизни ты все-таки немного отдохнешь.Сейчас эту веру у людей отняли. Государство нанесло удар прежде всего по самому себе. Сейчас понятно, что до пенсии не дожить, люди не верят государству.Р.Р.: Ты сам видел, что все эти годы ключевой политической и экономической проблемой были шиханы. На твой взгляд, после решения Хабирова создать геопарки и придать статус двум основным шиханам, а третий отдать БСК проблема так или иначе решена? Или это новый виток? Как ты оцениваешь это решение?Р.З.: Постепенно за Куштау будут сданы и остальные горы, это просто вопрос времени. Это произойдет в любом случае, если в Башкирии не будет сформировано гражданское общество, которое будет способно отстоять эти горы. Отстоять так, как сегодня парижане отстаивают свои права.Р.Р.: Что бы ты сказал нашим читателям, как принять уходящий год и с чем встречать 2019 год?Р.З.: Я хочу поздравить жителей республики с наступающим новым годом. Пообещать им, что следующий год будем годом проведения референдума о всенародных выборах глав городов и районов. Для этого самим жителям необходимо принять активное участие в проведении референдума: нужно вступить в мою в группу «Новейший завет» в Facebook, где будет дана подробная инструкция, как провести этот референдум. И тогда, влияя на местные власти, мы сами будем планировать и строить свою дальнейшую жизнь, не надеясь на государство и чиновников.