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Послание или предвыборная программа?

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После послания врио главы РБ Радия Хабирова многие спикеры назовут его политическим событием года. Признавая новизну формата, актуальность содержания, мы можем назвать послание таковым лишь вкупе с самим назначением Радия Хабирова на пост руководителя региона. За восемь лет Рустэма Хамитова послания сами по себе настолько девальвировались, что любые слова Хабирова принимаются под аплодисменты, но вот их реальную цену покажет время.

Послание или предвыборная программа?


К народу, а не парламенту

Оглашение послания за два дня до пленарного заседания Госсобрания РБ говорило о том, что Радий Хабиров расширяет конституционные рамки послания Государственному Собранию РБ. Первые его слова были обращены ко всем 4 млн жителям республики. На протяжении всей речи врио главы республики поддерживал режим обращения одновременно ко всем и каждому.

– Меня часто пытаются убедить, что никто не в силах улучшить жизнь в отдельно взятом регионе. Но я абсолютно уверен, что это не так. У нас в республике немало скромных тружеников, мастеров своего дела, которые без лишних слов совершают невозможное».

После этих слов камеры устремляются к простым сельским труженикам Сергею Лактионову и Айгизу Салямову. Звучат фамилии врачей, многодетных семей, инспекторов ДПС – словом, всех тех, кто стоит в основе созидательного труда общества. Простые люди, польщенные всеобщим вниманием, не сдерживают добрых эмоций. Да что уж там, в восторге искушенные представители башкирской элиты и многоопытные журналисты. Ростислав Мурзагулов вполне может быть доволен результатом.

Однако данный прием позволил решить и другой вопрос. С его помощью Радий Хабиров словно обозначил главный ресурс региона – его жителей.

– Люди на селе отвыкли от труда, труд сельчанина не очень популярен. Радий Фаритович первыми в своем послании отметил людей труда – механизатора и студента БГАУ. Думаю, это не случайно. Также не случайно он говорил о простых врачах как основе медицины, простом инспекторе ДПС как основе правопорядка. Речь действительно была ориентирована на народ. И вместе с народом нужно решать насущные проблемы, – прокомментирует позже Первый Президент РБ Муртаза Рахимов.

Предшественники

Кстати, о Рахимове и Хамитове. Радий Хабиров повторил свой тезис о склейке и единстве башкирских элит. Это четко прозвучало в словах о заслугах Муртазы Рахимова и Рустэма Хамитова. Зрители выступления с видимым одобрением поддержали этот посыл уважения и признания со стороны врио. Но внимательный наблюдатель мог заметить и нюансы.

Первого Президента РБ больше окружали люди из действующей властной команды, а многие соседи Рустэма Хамитова утратили позиции в республике. В послании Радия Хабирова прозвучало немало критики в адрес сложившегося за последние годы в республике порядка вещей. Были намеки и прямые указания на коррупцию, раскол элит, пустые обещания, утрату госактивов. Рустэм Хамитов наверняка почувствовал себя не в своей тарелке. Муртаза Рахимов с удовольствием комментировал послание Хабирова журналистам. Рустэм Закиевич едва ли не первым поспешил покинуть Конгресс-холл сразу после завершения послания.

Конкретика

Все предыдущие годы мы критиковали послания Рустэма Хамитова за их пространность и отсутствие конкретных поручений. Недаром опрошенные башкирские депутаты прошлого созыва ГС РБ не смогли нам назвать хоть одно исполненное конкретное поручение. Точнее всех выразился Рустем Ахмадинуров:

– В посланиях Рустэма Хамитова были конкретные поручения конкретным министерствам и ведомствам. Они были хороши тем, что сразу же забывались после того, как все покидали зал заседаний. Насчет выполнения поручений приведем пример электронного образования, о котором мы слышали в трех посланиях. Где оно?

В послании Радия Хабирова мы, напротив, услышали несколько конкретных и, главное, исполнимых поручений.

– Прошу Ассоциацию «Совет муниципальных образований Республики Башкортостан» организовать обсуждение этой проблемы. Возможно, вы совместно с советами городских и районных депутатов придете к выводу о том, что так же, как и на других уровнях власти, глава муниципального образования не должен работать на своем посту более двух сроков подряд.

Этого времени, на мой взгляд, достаточно для того, чтобы руководитель в полной мере реализовал свой управленческий потенциал и инициативы.

Кстати, эффективно проработавшие два срока профессиональные управленцы – а таких у нас много – в любом случае без дела не останутся.

Для реализации этого посыла даже нет необходимости менять республиканское законодательство, это вопрос политической воли. Таким образом, можно избавиться от засидевшихся баев на местах. С другой стороны, в этих словах есть какой-то ответ на вопрос о выборности или назначении глав районов.

– Поручаю правительству принять программу строительства, капитального ремонта и реконструкции зданий аварийных школ, их оснащения современным оборудованием и всеми необходимыми удобствами.

У нас сейчас высокая потребность в ясельных группах в детсадах для детей до трех лет. К 2021 году мы планируем ввести 49 новых детских садов. Но это не решит проблему полностью. Нужно использовать менее затратные варианты – безвозмездно передавать под эти цели помещения в муниципалитетах. Открывать – когда есть такой спрос у граждан – частные детсады, группы присмотра и ухода, выделять для этого предпринимателям и НКО субсидии и гранты. Прошу представить мне четкую дорожную карту по обеспечению местами детей до трех лет.

Но еще конкретнее прозвучало решение о продолжении выплат компенсаций за родительскую плату в детских садах. Была названа цифра – 1 млрд рублей в год, который республика готова тратить на эти цели. Все последние годы правительство Рустэма Хамитова последовательно сокращало категории различных льготников по критерию нуждаемости. Хабиров, напротив, там, где это возможно (например, многодетным семьям), старается расширить перечень льгот.

Благодатной для врио главы РБ является и тема медицины. Как говорится, «будем посмотреть», как будет реализовываться озвученная программа по реконструкции, строительству учреждений здравоохранения и обеспечению их современным оборудованием. Сегодня в этом остро нуждаются тысячи объектов.

– В следующем году по 1 млн рублей подъемных получат 125 врачей – узких специалистов, выезжающих работать в районы и малые города. Такие же выплаты будут произведены еще 150 специалистам, которые, заключив договор, приняли участие в программе «Земский доктор», но по разным причинам их не получили.

Эти цифры не заслуга Радия Хабирова или республики. Программа «Земский доктор» реализуется на федеральные деньги, она работала и при Рустэме Хамитове. Но результаты ее реализации на местах напоминают саботаж. Здесь от команды нового министра здравоохранения Максима Забелина требуется навести элементарный порядок. И опять Радий Хабиров выбрал удачную тональность.

– Обращаюсь в этой связи к главам муниципалитетов. Не стоит отмахиваться от проблемы нехватки специалистов и говорить мне, что это не ваши полномочия. Все, что происходит на вашей территории, – это ваша зона ответственности!

Не ждите, проявляйте активность, ищите сами нужных вам специалистов, помогайте им обустроиться в социальном, бытовом плане. Можете хоть петь и танцевать для них – лишь бы остались. И все ваши старания, поверьте, будут вознаграждены здоровьем земляков.

Точки роста и за чей счет?

Врио главы РБ фактически обозначил все ключевые проблемы в жизни республики и пути решения многих из них. Хотя и признал, что пути решения некоторых из них, например проблемы обманутых дольщиков, будут многотрудными.

Многочисленные проблемы и успехи обозначены, программы объявлены, поручения и обещания розданы. Что-то нам подсказывает, что данное послание Радия Хабирова не просто реализация конституционной обязанности врио главы РБ. И это даже не план действий, а полноценная предвыборная программа. Летом 2019 года Радий Хабиров не выйдет в предвыборный отпуск и не будет вести видимую агитацию. Зато все СМИ будут рассказывать о реализуемых пунктах послания. С политтехнологической точки зрения все сделано безупречно.

А вот скептики задаются вопросом: за счет чего все будет реализовано. Радий Хабиров сам частично дает ответ на этот вопрос.

– Мы отдаем себе отчет в том, что эти деньги не падают с неба. Мы должны их сами зарабатывать, создавать условия для экономического развития республики. Не плыть по течению, как статисты, лишь подающие наверх отчеты об инвестиционной деятельности предприятий. А своими руками создавать для нашей экономики новые точки роста.

Он упоминает флагманы республиканской экономики, например «Башнефть», но вне контекста большого расчета на них. У него есть понимание, что такие компании не принадлежат республике и во многом живут своей жизнью. Они дадут положенные отчисления в республику, но в текущей конъюнктуре ждать от них большего не приходится. Поэтому Радий Хабиров обозначил несколько других источников для роста отчислений в республику. Из сфер хозяйства он справедливо отметил сельское хозяйство. Второй источник – это элементарное наведение порядка в добывающей и лесной отраслях.

Третьим источником он назвал федеральный центр. Здесь он сказал о триллионах рублей на реализацию майских указов Владимира Путина. За часть из них республика должна вцепиться зубами. А также о 64 млрд рублей на развитие дорожной отрасли, за получение которых врио назначил ответственным Тимура Мухаметьянова.

Подобное про инвестиции и федеральные деньги мы слышали от Рустэма Хамитова восемь лет. И все восемь лет писали, как из-за неумения башкирских чиновников, парламентариев вклиниваться в федеральные программы, готовить местные программы и документы, республика упускала шикарные возможности.

Изменится ли данная ситуация? Отвечать команде Радия Хабирова. Писать и организовывать отличное послание главы республики они умеют. Теперь ждем от них не слов, а действий.

Комментарии.

Азамат Галин, общественный деятель, предприниматель:

Послание как политический вызов достигло своей цели. Его обсуждают не только в республике, но и далеко за ее пределами. Чувствуется, что Хабиров федеральную политическую школу прошел не зря. Порадовало то, что он прервал традицию критики предшественника. Оба бывших руководителя Башкирии сидели в одном ряду.

Содержание документа подвергнуть критике сложно. Хамитов каждый год начинал с очередной фишки: «смарт-общество», «цифровая экономика», «работать для народа». У Хабирова все просто и доступно. Сложно сказать, как все это будет реализовано. Нужны огромные усилия, ресурсы не только власти, но и общественности, журналистов.

Ильгам Галин, депутат Госсобрания РБ, КПРФ:

Послание, действительно, носило совсем новый для нас формат. Это были не пространные речи или многочисленные цифры. Но при этом послание было очень конкретным и предметным, были даны поручения и поставлены задачи. Зацепил сам формат прямого общения с широким кругом жителей республики. Радует, что внимание были сфокусировано на людях труда, на людях дела: фермерах, врачах и учителях.

Радий Хабиров отметил и болевые точки: обманутые дольщики, миграция, безработица. Но мы понимаем, что самая большая проблема и задача – это поиск средств. Наши резервы и возможности в этом ключе также были обозначены в послании.

Администрация на отлично справилась с подготовкой послания, теперь же хочется, чтобы оно также всеми нами была реализована.

Рамиль Рахматов, ПроУфу
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  • 1 | 20.12.2018, 10:03 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
После послания врио главы РБ Радия Хабирова многие спикеры назовут его политическим событием года.
==========================
Прочитал первую строчку и понял что дальше читать нет смысла.
Ну надо же до такого додуматься: "политическое событие года"!
У нациков совсем крышу сносит...



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  • 2 | 20.12.2018, 10:20 | Автор: Не зарегистрирован
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Сегодня всенародный праздник, 20 декабря день Чекиста!!! Страна чиновников чекистов, во главе главного чекиста, сегодня проведет спектакль "Общения с народом", четыре года страна нищает, но нам будут вещать лапшу, что все хорошо, прекрасная Маркиза, а если где что ни так так это украинские фашисты и америкосы.



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  • 3 | 20.12.2018, 10:24 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Хабиров наобещал построение коммунизма в отдельно взятой республике. Видали мы таких большевиков. Будет загонять народ в счастье железной рукой с тем же отрицательным успехом.



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  • 4 | 20.12.2018, 10:41 | Автор: Гунн
    Публикации: 240 | Комментарии: 6856 | Рейтинг: +813,9
1 | 20.12.2018, 10:03 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
После послания врио главы РБ Радия Хабирова многие спикеры назовут его политическим событием года.
==========================
Прочитал первую строчку и понял что дальше читать нет смысла.
========================


Я прочитал, не поленился.

Выссосанные надежды НеоМортазинца на восстановление былого националистического величия с помощью всего народа РБ :

1. Да что уж там, в восторге искушенные представители башкирской элиты и многоопытные журналисты.
2. Речь действительно была ориентирована на народ. И вместе с народом нужно решать насущные проблемы, – прокомментирует позже Первый Президент РБ Муртаза Рахимов.
3. Радий Хабиров повторил свой тезис о склейке и единстве башкирских элит.
4. Хамитов каждый год начинал с очередной фишки: «смарт-общество», «цифровая экономика», «работать для народа». У Хабирова все просто и доступно.
5. Радует, что внимание были сфокусировано на людях труда, на людях дела: фермерах, врачах и учителях.


6. О деньгах: Мы должны их сами зарабатывать, создавать условия для экономического развития республики.



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  • 5 | 20.12.2018, 10:53 | Автор: Не зарегистрирован
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Не могу понять - ну почему глава района должен руководить два срока ведь все зависит от грамотно подобранной команды администрации если в районе все хорошо , если команда работает положительно а это заслуга главы то почему бы не дать работать главе и три и четыре срока - лишь бы была файда жителям , но в жизни все наоборот - если в районе не все гладко убирают главу а команда продолжает вредить жителям района , предлагаю при смене главы увольнять всех работников администрации вплоть до уборщиц , до водителей!



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  • 6 | 20.12.2018, 11:21 | Автор: Не зарегистрирован
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Хабиров проговорил фактически то, что сделали нищие переселенцы, возвратившиеся в 1948 году в голые пустыни Сиона.
Но главное для них было построение гражданского общества на основе вложений в людей труда.
Дети, родившиеся на земле предков, торговцы и чиновники, ставшие кибуцниками, смелые воины, ученые,принесшие реальную пользу и деньги государство сделало маяками общества.
Хрущев и Мао дзе дун пошли по этому же пути. Получилось только в Китае.
Сегодня отдельно взятая страна, её народ и армия заслуженно самые продвинутые в мире.
Туристы, впервые посещающие курорты Мертвого моря, делают селфи на фоне туалетов и кабин с душами с горячей пресной водой, полученной в атомных опреснителях, разработанных советскими учеными-атомщиками для нефтяников казахского города Шевченко.
Хабиров не упомянул о перспективах разморозки строительства Башкирской АЭС на Каме.
Много чего не упомянул Хабиров, что реально бы сделало Башкирию чуточку похожей на развитый продвинутый регион



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  • 7 | 20.12.2018, 11:39 | Автор: Не зарегистрирован
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5 | 20.12.2018, 10:53 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Не могу понять
***
Начинай читать первоисточники по науке управления,по психологии личности, коллектива и общества.
Неплохо было бы для общего развития почитать переводы острослова Вольтера, философов Диогена, Канта, Гегеля и раннего Плеханова.
Нет времени почитать и подумать- прочти в инете "Эти странные евреи"



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  • 8 | 20.12.2018, 12:47 | Автор: Не зарегистрирован
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Кажется, можно выполнить в сегодняшней РБ все хабировские планы, если реально сам Хабиров будет опираться на людей дела и труда.

И если главным помощником в сплоченной команде немногословных единомышленников у Хабирова будет толковый результативный производственник.

И его фамилия не Назаров или Тажитдинов( что собственно говоря одно и то же), а патерналисткий государственник, похожий на Мавлиярова.



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