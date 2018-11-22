О Валидове. История не подвластна забвению

Коллеги и соратники, а, впрочем, и недруги... Давно не писал Вам. И вот, включив на днях компьютер, наткнулся на сообщение "годовой давности", что 10 декабря (2017 года) в Уфе состоялся так называемый "второй съезд башкирского народа". Не буду давать оценку: законно или незаконно, легитивно или не легитивно было его провидение, для этого есть государственные и конституционные устои.Но по словам "лидера" организации "Башкорт" Фаиля Алчинова, в повестке "съезда" - самые наболевшие и злободневные проблемы нации и республики.К тому же, "съезд" приурочен ко дню рождения Ахмет - Заки Валиди - ярого врага СССР, а потому и Башкирской АССР, бывшего басмача и гитлеровского прихвостня. А это непосредственно касается и меня - гражданина Российской Федерации и Республики Башкортостан, где лежат мои предки, и где я родился, живу и тружусь...Но, прежде, чем продолжить разговор о нынешних событиях, прочитайте вот что написал, в частности, в своей книге "Башкирия и башкирские войска в Гражданскую войну " великий сын башкирского народа, легендарный комбриг Муса Лутович Муртазин, награжденный в числе немногих тремя орденами Красного знамени:"...Заки Валиди, глава башкирского движения того времени, в котором трудовые башкирские массы первоначально видели своего вождя, не оправдал их доверия в дальнейшем. Он оказался чужд духу Советской власти и постепенно превратился в ее врага... Кругу башкирских работников удалось оторвать трудовые массы от жестокого плана Заки Валидова и воспитать в них твердое отношенипе к Соввласти, как единственной защитнице интересов башкирских бедняков... Когда в 1920 году Валидов пытался осуществить враждебные замыслы по отношению к Советской власти, его не поддержали ни большинство башкирских работников, ни большинство населения".И вот теперь кучка махровых националистов и лжеисториков вновь пытается героизировать Заки Валидова, завуалируя его преступления, в том числе и сомнительные "научные труды", которых прежде я старался не касаться ... Но о звериной подлости его, бросившего в среднеазиатской пустыне беременную жену, спасая свою продажную шкуру, я не могу молчать. Потому вновь требую прекратить героизацию валидовщины, не достойной героической истории башкирского народа, не ворошить из турецкой земли затхлый труп "не состоявшегося башкирского хана", как назвал Заки Валидова, после встречи с ним, великий Мустай Карим, удостоенный народом титула "совесть нации".В свое время, когда я начал в открытую борьбу против валидовщины с местными махровыми националистами и лже - историками, имена которых хорошо известны, я их не раз называл, Дмитрий Медведев, будучи тогда Президентом Российской Федерации, заявил о недопустимости героизации нацистских пособников и оправдания преступления фашизма:"По сей день слышны голоса тех, кто пытается оправдать преступления нацистов, поставить в один ряд жертв и палачей, освободителей и оккупантов, а в некоторых странах идут еще дальше - героизируют нацистских пособников. Такие попытки пересмотра истории - недопустимы," - так говорится в тексте приветствия Президента Россиии участнкам торжественных мероприятий, посвященных 65 - летию освобождения концлагеря "Аушвиц - Биркенау".При этом российский президент подчеркнул необходимость объединения усилий в борьбе с подобными попытками, ибо Бандера, Власов, Валиди и "лесные братья" Прибалтики - это звенья одной нацистской цепи.Вопрос не праздный. Недавно один из последователей Валидова выступил с призывом вести дело к созданию исламской республики "УРАЛ", и ради этого не жалеть ни денег, ни крови...Ныне валидовщина, запечатленная в названии уфимской улицы, вместо имени прославленного советского военачальника Фрунзе, под руководством которого Уфа была освобождена от колчаковцев (в том бою М.В.Фрунзе, а не сын его, ставший в Великую Отечественную войну Героем Советского Союза, был ранен), в названии главной библиотеки республики в Уфе, в музее в деревне Кузяново Ишимбайского района, где родился Валидов в семье совсем не бедного муллы, продолжает пускать тлетворные корни, идейно и морально реабилитируя сепаратизм, беспамятство, связи с фашистской Германией и политическую деятельность в ее пользу.Обо всем этом в последние годы я писал многократно и достоверно. Сотни и сотни страниц. Повторять нет возможности, впрочем, почти все - в комьютере. В частности, сборник статей "Кто он - Заки Валиди?", опубликованный в Уфе 25.08.2012 года(тираж 998 экз.).Материал "Заки Валиди под статьями уголовного кодекса" ("Коммунист Башкортостана", № 11, за ноябрь 2012 года).Подборка материалов под заголовком "ИСТОРИЯ НЕ ПОДВЛАСТНА ЗАБВЕНИЮ!" - опубликована в декабрьском номере (2012 год) газеты "Коммунист Башкортостана", где основной материал "Главный свидетель" - сам Валидов, вернее, что то, что он написал в своих воспоминаниях."Меморандум о военных преступниках ..." (Газета "Коммунист Башкортостана" за июнь 2013 года).Статья "Откуда ноги пахнут..." - ("Коммунист Башкортостана", № 10, за октябрь 2013 года).Опубликованные в "Уфимском журнале" 02.04.2014 года главы документальной повести "Дуэль" - Хроника борьбы в Башкортостане против героизации нацизма и возвеличивания предателя и ярого врага советского народа, бывшего басмача и гитлеровского прихвостня Заки Валиди, приговоренного еще в июле 1920 года УралЧКа к смертной казни.Почти ежемесяные публикации в газете "Коммунист Башкортостана", которую я редактировал, а также мои статьи в газете "Правда", как собственного корреспондента.Документальная повесть "Взрыв "Шаровой молнии" об уроженцах Башкирии, без вести пропавших на фронтах Великой Отечественой войны, написанная мной после командировки в Белоруссию (тираж 10 тыс. экз.). В ней приведены имена около сорока уроженцев из 26 районов Башкирии, считавшихся "без вести пропавшими"...Пройдя в фашистских концлагерях страшные, невообразимые муки ада, они сумели влиться в отряды белорусских партизан и, сражаясь героически, смыть позор плена ... Вот что написал, в частности, кандидат исторических наук Р. Гайнетдинов из Казани в статье о проблемах гражданской реабилитации легионеров из 825 - го батальона, созданного фашистами из военнопленных, уроженцев Урала и Поволжья:"Совершенный ими в феврале 1943 года подвиг не только заслуживает достойной оценки, но, прежде всего, героям антифашистского выступления нужна гражданская и моральная реабилитация. Большинство из них ...погибли во время боевых действий или затерялись в лагерях ГУЛАГа. А выжившие так и прожили до старости, не "высовываясь" и неся на себе моральный груз "предателя".Вот тому пример, рассказанный мне директором Витебского партизанского музея Ириной Шишковой: " В адрес нашего музея пришло письмо от руководителя сельского музея Сагитуллиной Галии Хамзовны из пос. Андреевский Тюменской области, которая в газете "Татарские новости" из "Списка бойцов татарского батальона" выявила фамилию односельчанина Басира Сайдимова, судьба которого была не известна 68 лет".От себя добавлю: судить время бесполезно! Но судить о людях в разное время нужно и как можно благоразумнее и терпимее, а зачастую просто снисходительнее, отдавая дань их стойкости и преданности. И вот тому несколько доказательств:"... 17 мая (1943 года - М.Г.), когда противник вышел на рубеж обороны отряда В. Сазонова, в бою героически погиб пулеметчик из Башкирии С.Шарафутдинов".О его подвиге комисср партизанской бригады В.Хабаров написал в штаб партизанскаого движения следующее:"Пулеметчик тов. Шарафутдинов, растрелявший огнем пулемета в упор наседавших гитлеровцев, не сошел со своего боевого поста".На одном из стендов Витебского музея есть уникальный документ:Боевая характеристика."Галеев Галимзян Гарифуллович состоит в партизанском отряде с 23 февраля 1943 года (запомните эту дату - М.Г.).За время пребывания в отряде т. Галеев проявил себя как волевой и храбрый командир, уничтоживший тридцать пять немцев, подорвавший двадцать мостов противника и более сорока километров связи им снято.За проявленные мужество и храбрость т. Галеев Г.Г. предствлен к награде!14. 10. 43. Лагерь. Нач. штаба Мешков.Именно в то время З.Валидов вместе с подобными ему предателями родины жил в роскошных берлинских гостиницах и совершал "туристические походы" по достопримечательным местам Германии, встрачался с генерал - предателем Власовым, посещал концлагеря, призывая бывших соотечественников - представителей народностей Поволжья и Урала СССР, оказавшихся не по своей вине в фашистском плену, помогать Гитлеру разгромить Советский Союз......Событие, произошедшее в белорусских лесах, точнее под городом Витебском в ночь на 23 февраля 1943 года, когда весь мир находился под впечяатлением от разгрома Красной Армией германских войск под Сталинградом и пленения 300 -тысячной армии фельдмаршала Паульса и его самого, до сих пор было малоизвестно, как в нашей стране, так и за ее пределами. Конечно, в масштабах Второй мировой войны это был всего лишь эпизод, но эпизод далеко не местного значения."Именно в эту ночь 825 -й батальон Волго - татарского легиона, созданного фашистами и направленного против белорусских партизан, в количестве более 500 человек, едва прибыв на место назначения, в район города Витебска, перебил немецких офицеров и с полным вооружением и большими боеприпасами перешел на сторону белорусских партизан... Многие погибли в ту же ночь в бою, когда каратели окружили партизанские отряды...Но погибли на нашем берегу реки Западная Двина, идя в бой рядом с партизанами...После смерти, через десятилетия они возвращаются к своим семьям, родным и близким из небытия, обретя снова свои имена, фамилии и известность..И если, хоть одна семья, благодаря этой повести, узнает о последних часах жизни своего дедушки или отца, сына или брата - я буду считать, что задача моя перед памятью моего отца, пропавшего без вести в боях на Пулковских высотах за Ленинград, выполнена..." - так завершается повесть "Взрыв "шаровой молнии".А вот что написал мне Ильдар Нигматуллович Файзуллин, житель села Менеузтамак Миякинского района Башкортостана, родной племянник погибшего партизана Галима Загитовича Файзуллина: "Спасибо... Мы не знали до сегодняшнего дня, где погиб младший брат нашего отца, тоже участника Великой Отечественной войны".Строки из письма Акрама Ниязбековича Галлиева, тоже из села Менеузтамак: "Мы очень рады, что нашелся наш дядя Галим, младший брат моей мамы ...Мы, ее дети, благодарны Мадрилю Гафурову, он выполнил благородную миссию...".Не буду лукавить: искренне порадовался вместе с авторами писем.Но приходят письма и другого характера, особенно после того, как имя Заки Валиди, не без благословения Муртазы Рахимова, присвоили Республиканской библиотеке в Уфе, к которой З.Валиди не имеет никакого отношения, и уфимской улице, носившей прежде имя пламенного революционера и выдающегося советского полководца Михаила Васильевича Фрунзе. В этих письмах ( безимянных) на меня льется такой ушат грязи, называя меня врагом башкирского народа, что и приводить матершину стыдно - кто желает, зайдите в "Уфимский журнал", сами убедитесь, в том числе, прочитав мой ответ "моим трусливым оппонентам"...В тоже время кучка лжеисториков и махровых националистов, напуганная публикациями в СМИ, в том числе по Московскому телевидению, об участии З.Валиди на стороне фашистов, проводят так называемый "второй съезд" и всевозможные "конференции", пытаясь выгородить в глазах общественности этого отщипенца, утверждая, что нет, мол, никаких достоверных сведений и документов, сами же сетуя при этом на пробелы в его биографии, особенно в период Великой Отечественной войны. Более того, что в годы Второй мировой выйны Валидов, якоьы, жил только в Турции и никуда оттуда не выезжал...В архивах соответствующих органов, безусловно, есть и необходимые сведения и документы, с некоторыми я ознакомился... Но достаточно внимательно вчитаться в книгу "Воспоминаний " самого Валиди, чтобы понять и убедиться, кем он был на самом деле. И так:"ОТКРОВЕНИЯ" НЕСОСТОЯВШЕГОСЯ ХАНАУже в "Предисловиии" первой книги З.Валиди сообщает: "Иные бумаги и документы, записанные мною в свое время в зашифрованном виде и вывезенные разными путями, были в 1943 году (?!) прочитаны вместе с моими земляками - участниками описываемых событий, а в то время находящимися в плену в Германии. В Берлине я получил от них особенно много сведений". (Книга 1, стр.5)."С этими самыми близкими друзьями я попрощался в поезде. О том, что никто из них не остался в живых в ходе репрессий 1937 года, я узнал лишь в 1943 году (!) в Германии от военнопленных солдат из Башкортостана". ( Книга 2. Стр.17-18. Далее выписки также из книги 2)."Встав на путь открытой борьбы против Советов и коммунистов, я обманул не вас". Стр.20."Я пытался внушить ему (Харису Юмагулову, который перешел на сторону Советов, был прощен и вновь принят в Компартию -М.Г.), что вне России нас ожидает новая судьба". Стр.28."Я ознакомил муллу Бекжана с нашим фарманом №1, где выражалась решимость моего народа (?) не допустить в Башкортостане установление советской власти". Стр.51."Усман Хаджаев прислал мне письмо из Шерабада, выразив удовлетворение в связи с избранием меня на пост председателя Туркестанского национального объединения, а также сообщив о своей поддержке вооруженной борьбы против русских". Стр.57."Эмир - паша спросил, почему я отрицательно отношусь к его идее присоединиться к басмаческому движению. На что я ответил: "Наша борьба развернулась как внутреннее дело России. Мы действуем в согласии с самыми различными политическими кругами и партиями, враждебными к большевикам. Мы рассчитываем на помощь из - за рубежа. После Вашего присоединения к нам возможность получения такой помощи исчезнет. Если выедите в Афганистан, мы сохраним возможность вступать в связь с белогвардейцами и другими антисоветскими группировками". Стр.70-71."Мухитдин - бей в той же газете ("Вакыт" - "Время" - М.Г.) 27.11.1926 г. написал очень хорошие слова о нашей беседе с Энвером - пашой и о моей деятельности. Все это я прочитал после приезда в Турцию в 1926 году". Стр.79-80."Было решено, что все члены нашего общества (Туркестанского национального объединения -М.Г.), находящиеся на нелегальном положении во всех концах Туркестана, должны примкнуть к басмаческому движению". Стр.80-81."Мне было поручено, оставаясь в отряде курбаши Джабара в районе Шахрисябза, координировать все дела нашего общества". Стр.81."На перевале совершенно неожиданно мы оказались лицом к лицу с отрядом красноармейцев. В снежной метели было не узнать, кто перед нами, и на мгновение и мы, и они застыли, в упор рассматривая друг друга.Красный командир, как и я, ехал впереди своего отряда.Через секунду, вынув сабли, мы бросились друг на друга. Красный командир оказался между нами и получил ранение в голову от удара сабли. В свою очередь он успел сильно поранить саблей голову моей кобылы. Другого ущерба нанести нам не смог и, спасаясь, прыгнул в глубокий овраг. Красноармейцы вынуждены были отступить". Стр.82."Съезд (Седьмой Туркестанский национальный - М.Г.) поручил мне, не оставаясь в Туркестане, выехать через Иран, Афганистан, Индию в Европу и там вместе с Мустафой Чокаевым организовать центр Туркестанского национального объединения за рубежом".Стр.136."О том, что это письмо (написанное за 2 дня до перехода его автором Иранской границы - М.Г.), зашитое в голенище сапога Шахвали, достигло родины, было прочитано и получило название "известное письмо", я с радостью узнал в 1943 году (!?) при беседе со своими земляками, попавшими в плен к немцам в ходе войны". Стр.154."В 1943 году, приехав в Германию из Турции для встречи со своими земляками, попавшими в плен в ходе войны, я узнал у одного из них...". стр.256."В Европе тогда находился также командир одного из башкирских полков Галимзян Таган. В июне он приезжал в Берлин, и этот месяц мы весело провели вместе с ним и другими друзьями, встречаясь как в городе, так и совершая прогулки в его окрестностях" Стр.256-257."Когда я вспоминаю тогдашнюю нашу жизнь в Берлине, в моей памяти в первую очередь возникает образ пяти моих незабвенных друзей". Стр.258."Я пожелал встретиться с генералом Шлейхером, выполнявшим в то время обязанности начальника Генерального штаба Германии (!?).Эта встреча стала возможной благодаря немецкому офицеру Лемману, который был ярым врагом социал -демократов. В Кабуле при встрече я ему говорил о том, что отправляюсь в Европу, намерен посетить и Германию. На что он сказал: "Я дам адрес моего друга, Вам может понадобиться помощь", - и дал небольшую записку, не запечатав в конверт. В записке обо мне было сказано: "Очень хорошо ориентируется в делах Средней Азии".Мне удалось найти его друга, который оказался офицером вермахта и также, как и сам Лемман, прекрасно владел русским языком. Он спросил меня: "Что же Вы желаете?". Я сказал: "Если это возможно, я хотел бы на несколько минут встретиться с генералом Шлейхером", - и объяснил ему суть разговора.Мы с генералом поговорили около 15 минут. "Сможете ли Вы разрешить нам вести деятельность в Германии, а также нет ли у Вас возможности оказать нам материальную помощь для организации печати?" - спросил я у него."Вы в Кабуле оказали помощь нашему офицеру Лемману, поэтому мы к Вам отнеслись с вниманием," - ответил он.Со слов генерала я узнал, что встреченный мною в Кабуле Лемман был офицером Генштаба Германии под фамилией Мюстер, служивший за границей (разведка - М.Г.) под вымышленным именем". Стр.270.P.S. Смотрите, какой апломб! Какое самовозвеличивание!(Здесь я должен извиниться, что мною в прежней публикации допущена не точность: встреча Валидова с генералом Шлейхером происходила до Великой Отечестенной войны, но сам Валидов, умышленно или нет, вспоминает эту встречу в ряду других берлинских встреч в 1943 году).Впрочем, это не так важно: деньги он клянчил и до войны, и во время войны, и не только у немцев...Излагая свои злодеяния в Башкирии и Туркестане, а затем, бросив в среднеазиатской пустыне беременную жену, увесилительные похождения по Германии, не только по достопримечательностям, но и по концлагерям, "навещая попавших в фашистский плен земляков, в самый разгар (1943 год) самой страшной в истории Человечества войны, этот изверг (аждаха) и отщепенец, по словам его сестры Сара - апы, и, как уже сказано выше, не состоявшийся башкирский хан, сам того не подозревая, не подразумевая, подложил своими "откровениями" очень хорошую свинью под своих нынешних апологетов, которые теперь прикусили языки. Потому что Заки Валиди, изменник и предатель, сам - главный свидетель своим преступлениям, которые не имеют срока давности.Теперь - о "научных трудах".В 1912 году Заки Валидов опубликовал свою первую научную книгу "История тюрков и татар". Честолюбивый, разъедаемый похотью власти и славы , он сперва, как видно и из названия его работ, делал ставку отнюдь не на башкир, а на пантатарство. В возрождении "великой Татарии" на обломках Российской империи Валидов видел свой шанс продвинуться в национальные вожди. В этот период своей деятельности он решительно отрицает право башкир на национальное определение, выдвигает политическую программу "тюрки вчера - татары сегодня", программму ликвидации случайных искажений и диалектов единой татарской культуры.Но революционная смута изменила планы новоявленного авантюриста. Поняв, что в Казани избыток собственных самозванцев, претендующих на лидерство в "великой Татарии", Валидов круто меняет траекторию и выступает сепаратистом уже не России, а пантатарства. Он хочет вывести из - под влияния Казани значительный мусульманский кусок, бесстыдно опираясь уже не на татарский, а на башкирский сепаратизм... А далее этот честолюбивый перевертыш провозгласил свой лозунг, повторяемый его нынешними апологетами: "Мы не красные и не белые, мы башкиры!", забыв о том, что в пору своего увлечения "пантатарством" вообще отрицал существование какого либо отдельного башкирского этноса...Узурпаторы скоры на измену.Но история не подвластна забвению!26 ноября 2012 года Генеральная Ассамблея ООН подавляющим большинством голосов поддержала Резолюцию о недопустимости героизации нацизма, подготовленную Россией в соавторстве с делегатами 42 стран - членов ООН.В тексте содержится серьезная озабоченность ростом в Европе и других регионах мира экстремистских движений, пропагандирующих расизм и ксенофобию, а также занимающихся распространением идеологии фашизма и расового превосходства.Кроме того, в Резолюции нашла отражение "озабоченность непрекращающими попытками осквернения или разрушения памятников, воздвигнутых о тех, кто боролся против нацизма в годы Второй мировой войны, а также незаконной эксгумацией или переносом останков этих лиц".В документе также осуждается возведение монументов эсэсовцам, а также проводимые в последние годы мероприятия в их честь, в первую очередь, в Латвии и Эстонии ( а теперь и на Украине - М.Г.). В Резолюции подчеркивается, что подобные действия "оскверняют память бесчисленных жертв фашизма", негативно воздействуют на подрастающее поколение, а также несовместимы с обязательствами государств - членов ООН.Вниманию делегатов так называемого "второго съезда башкирского народа" и руководства Республики Башкортостан.Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН напрямую направлена и против шумной "героизации" в Башкортостане заклятого врага Советского государства, приговоренного еще в 1920 году УралЧКа к смертной казни, бывшего кроваго басмача и гитлеровского приспешника Заки Валидова.Пора прислушаться к здравому голосу общественности и исправить, мягко говоря, ошибку, допущенную бывшим составом Уфимского горсовета при явном попустительстве Муртазы Рахимова, дабы не допустить более тяжких последствий.***На злобу дня!История не подвластна забвению ...Бывали хуже времена,но не было подлей.Н.А. Некрасов.