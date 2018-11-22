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Спикер Госсобрания поздравил с 25-летием Конституций России и Башкирии. 20 декабря, в Конгресс-холле «Торатау» прошло торжественное собрание, посвященное 25-летию Конституции Российской Федерации и Конституции Республики Башкортостан, сообщает пресс-служба Госсобрания РБ.

Это неприличное слово


Перед собравшимися выступил председатель Курултая Башкирии Константин Толкачев. Он поблагодарил всех, кто принимал участие в работе над Конституцией республики, сказав, что в тот сложный переломный исторический момент требовалось много мужества, таланта и компетентности, чтобы подготовить выверенный во всех отношениях документ.

Он отметил, что республиканская конституция выросла из российской, взяв за основу ключевые положения, дополнив и раскрыв их с учетом региональных особенностей.

«Она принята нашим народом как Основной закон, который учитывает интересы всех жителей многонационального Башкортостана. Поэтому будем и впредь следовать ее положениям, работать согласно им во благо республики».

Для страны и ее регионов важно и впредь укреплять единое правовое пространство, – подчеркнул Константин Толкачев, – переписывать сегодня положения Конституции республики из-за каких-либо конъюнктурных соображений было бы неправильно.






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  • 1 | 21.12.2018, 10:02 | Автор: Не зарегистрирован
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Живет США без конституции и живет хорошо. Может все беды из за конституции?



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  • 2 | 21.12.2018, 10:33 | Автор: Не зарегистрирован
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1 | 21.12.2018, 10:02 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Живет США без конституции и живет хорошо. Может все беды из за конституции?
+++++++++++++++++++++++

Тупота ты. Конституция США 1787 г. первая в мировой истории.
Конституция США регулирует основные права и свободы человека, перед законом все равны:

• свободу слова;

• печати;

• петиций;

• собраний;

• личную свободу (с запретом рабства);

• свободу совести;

• право на неприкосновенность жилища;

• скорый и публичный суд присяжных;

• право не свидетельствовать против себя;

• запрет жестоких и необычных наказаний;

• право носить оружие;

• право собственности.



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  • 3 | 21.12.2018, 10:44 | Автор: Не зарегистрирован
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1 | 21.12.2018, 10:02 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Живет США без конституции и живет хорошо. Может все беды из за конституции?
+++++++++++++++++++++++

Тупота ты. Конституция США 1787 г. первая в мировой истории.
Конституция США регулирует основные права и свободы человека, перед законом все равны:

• свободу слова;

• печати;

• петиций;

• собраний;

• личную свободу (с запретом рабства);

• свободу совести;

• право на неприкосновенность жилища;

• скорый и публичный суд присяжных;

• право не свидетельствовать против себя;

• запрет жестоких и необычных наказаний;

• право носить оружие;

• право собственности.



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  • 4 | 21.12.2018, 10:45 | Автор: Не зарегистрирован
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в Конгресс-холле «Торатау» прошло ...
=================================
Торатау это от слова Тараторить (болтать без умолку, говорить резко, скоро, неумолчно)?!
Вполне подходящее название...



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  • 5 | 21.12.2018, 10:48 | Автор: Не зарегистрирован
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1 | 21.12.2018, 10:02 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Живет США без конституции и живет хорошо. Может все беды из за конституции?
+++++++++++++++++++++++

Тупота ты. Конституция США 1787 г. первая в мировой истории.
Конституция США регулирует основные права и свободы человека, перед законом все равны:

• свободу слова;

• печати;

• петиций;

• собраний;

• личную свободу (с запретом рабства);

• свободу совести;

• право на неприкосновенность жилища;

• скорый и публичный суд присяжных;

• право не свидетельствовать против себя;

• запрет жестоких и необычных наказаний;

• право носить оружие;

• право собственности.



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  • 6 | 21.12.2018, 10:49 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
прошло торжественное собрание, посвященное 25-летию Конституции Российской Федерации ...
===================================
Надо проводить не "торжественные собрания," а траурные поминки по Основному Закону РФ и пить не чокаясь...



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  • 7 | 21.12.2018, 10:52 | Автор: Не зарегистрирован
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1 | 21.12.2018, 10:02 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Живет США без конституции и живет хорошо. Может все беды из за конституции?
+++++++++++++++++++++++

Тупота ты.
Конституция США 1787 г. первая в мировой истории, которая регулирует основные права и свободы человека, перед законом все равны.



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  • 8 | 21.12.2018, 11:02 | Автор: Зулия
    Публикации: 35 | Комментарии: 29151 | Рейтинг: -694,6
"республиканская конституция выросла из российской, взяв за основу ключевые положения"
--------------+--
Хе, нашли у кого брать основу, опять сглупили башкиры.



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  • 9 | 21.12.2018, 11:03 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
1 | 21.12.2018, 10:02 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Живет США без конституции и живет хорошо. Может все беды из за конституции?
++++++++++++++++++

Кто сильнее и смелее, Конституция или Царь-батюшка?



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  • 10 | 21.12.2018, 11:19 | Автор: Не зарегистрирован
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5 | 21.12.2018, 11:02 | Автор: Зулия
Публикации: 35 | Комментарии: 29145 | Рейтинг: -694,6
"республиканская конституция выросла из российской, взяв за основу ключевые положения"
--------------+--
Хе, нашли у кого брать основу, опять сглупили башкиры.
___________________________________________________
Глядя на тебя ума от них не ждешь



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  • 11 | 21.12.2018, 11:39 | Автор: Не зарегистрирован
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10 | 21.12.2018, 11:19 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
5 | 21.12.2018, 11:02 | Автор: Зулия
Публикации: 35 | Комментарии: 29145 | Рейтинг: -694,6
"республиканская конституция выросла из российской, взяв за основу ключевые положения"
--------------+--
Хе, нашли у кого брать основу, опять сглупили башкиры.
___________________________________________________
Глядя на тебя ума от них не ждешь
++++++++++++++++++++

Башкиры не ту основу взяли как образцовую. Надо было брать ту, которая выполнимая и жизненность доказана веками.



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