Это неприличное слово ...

Спикер Госсобрания поздравил с 25-летием Конституций России и Башкирии. 20 декабря, в Конгресс-холле «Торатау» прошло торжественное собрание, посвященное 25-летию Конституции Российской Федерации и Конституции Республики Башкортостан, сообщает пресс-служба Госсобрания РБ.Перед собравшимися выступил председатель Курултая Башкирии Константин Толкачев. Он поблагодарил всех, кто принимал участие в работе над Конституцией республики, сказав, что в тот сложный переломный исторический момент требовалось много мужества, таланта и компетентности, чтобы подготовить выверенный во всех отношениях документ.Он отметил, что республиканская конституция выросла из российской, взяв за основу ключевые положения, дополнив и раскрыв их с учетом региональных особенностей.«Она принята нашим народом как Основной закон, который учитывает интересы всех жителей многонационального Башкортостана. Поэтому будем и впредь следовать ее положениям, работать согласно им во благо республики».Для страны и ее регионов важно и впредь укреплять единое правовое пространство, – подчеркнул Константин Толкачев, – переписывать сегодня положения Конституции республики из-за каких-либо конъюнктурных соображений было бы неправильно.