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Когда пойдет на отдых главный пенсионер?

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Путин говорил о повышении пенсионного возраста: «Дело в том, что тенденции такие, что количество работающих становится все меньше и меньше, а количество неработающих пенсионеров увеличивается. Да, пять-семь лет будем жить спокойно. Но пройдут эти пять-семь лет и страна будет вынуждена это сделать. Но уже придется делать это резко, без всяких переходных периодов, без всяких льгот, в том числе и для женщин. Вот в чем дело».

Когда пойдет на отдых главный пенсионер?


Вам это когда стало ясно, Путин? Когда вы сделали это открытие? Летом? Во время чемпионата мира по футболу осенило? И сразу начал протаскивать рост пенсионного возраста, заранее запретив указом митинги в главных городах?

Раз такой умный, то обязан был с такими откровениями выходить на «выборы» Президента в марте 2018-го. Вот и шел бы на эти «выборы», доказывая гражданам, что первое, что сделаешь после «избрания» — повысишь пенсионный возраст. Что же испугался? Решил обманом?

Да, именно так. Потому что объяви об этом Путин до марта 2018-го года, протащить его на пятый срок было бы сложнее.

Нормальная политика с общественным обсуждениям в стране заменена Путиным операциями, когда граждан откровенно грабят и морочат им голову. В том числе и необходимостью роста пенсионного возраста.

То, что заявил сегодня Путин, критики не выдерживают.

Вот представьте себе, что с таким заявлением он выступил на дебатах (в которых он тоже, позорно и трусливо никогда не участвовал).

А в ответ на свою тираду получил, скажем, от Явлинского, вот такое мнение, со ссылкой на экспертов:

Господин Президент, Вы совершенно неправы.

«Никаких радикальных изменений тут не ожидается. По среднему прогнозу Росстата в 2018 году на 100 работающих приходится 79 неработающих (46 стариков и 33 ребенка). Через 20 лет, в 2036, демнагрузка вырастет до 85 неработающих (т. е. всего на 8% за 18 лет!). Число стариков вырастет на 22% — до 55, зато число детей сократится на 12% — до 29. Если никаких резких изменений тут не ожидается, то зачем нужны резкие изменения в пенсионном законодательстве?»

Кроме того,

«считать надо не возраста, а фактически работающее и неработающее население. И тогда мы увидим поразительную картину: демографическое сокращение людей в рабочих возрастах в России с лихвой перекрывается ростом числа работающих пенсионеров. Так было все нулевые и десятые годы. Число работников вопреки демографии не падает. Проблемы просто нет. Она — высосана из пальца».

И, теперь уже, отвернувшись от Путина и обращаясь к избирателям:

«Все рассуждения о том, что повышение пенсионного возраста неизбежность, — это вранье. Демографические аргументы не выдерживают критики ни с какой стороны. Это решение — всего лишь еще одна возможность для правительства залезть к нам в карман и не платить нам пенсии».

Кто бы победил в таких дебатах, как вы думаете?

В последнее время, мое большое открытие – соцсеть «Одноклассники». Всегда считал ее неполитической. Местом, где люди обсуждают внуков, пироги, походы за грибами и другие житейские вопросы. Сейчас же это, по-моему, одна из самых радикальных политических сетей, в которой люди клянут Путина и его подчиненных. Причем, если посмотреть на фото и профили людей, которые выступают с такими заявлениями, то это обычные граждане, совсем не политические активистами.

Политическими активистами их сделал Путин своим наглым пенсионным грабежом, ростом налогов, поборов и своей политикой, которая привела к снижению уровняю жизни людей, который продолжается уже пятый год подряд.

Вот сегодняшние отклики на пресс-конференцию Путина.

«Народ ждал от него другого ...я уста, я ухожу, простите меня люди! Но он продолжил в девятнадцатый раз лить воду из пустого в порожнее …»

«Не включаю. себя жалею. от бессилия скоро крыша поедет ...»

«Главный вопрос не прозвучал: «Когда свалит?»

Пора уходить.

Пора отвечать за сделанное.

Пора объявлять свободные выборы.

Давно пора.

Алексей Мельников, Эхо Москвы
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  • 1 | 21.12.2018, 10:16 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
«Главный вопрос не прозвучал: «Когда свалит?»
___________________________
Ну, свалит Путин, придёт другой.
Король умер - да здравствует король!
Система-то останется. Она может выдвинуть гораздо более жёсткого и даже жестокого человека. Смена режима пойдёт только в сторону большего ужесточения: всё говорит о том, что страна движется к диктатуре крупного капитала.
Мельникову не стоит дёргаться - ему и прочим яблочникам ничего не светит: их время ушло, свой шанс быть полезными людям они проболтали, ибо они не люди дела, но трепачи-пустозвоны, как их лидер Явлинский.



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  • 2 | 21.12.2018, 10:26 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
как омерзителен сын уборщицы и сторожа с его вечно "уважительными" причинами.
Вспоминается
"Пусть отменят ограничение, а переведенные деньги будут делиться на всех. Ограничение отменили. В результате при проверке обнаружилось, что в 1829—1830 годах общая сумма переводов в Читу составила 400000 руб.. Для сравнения: внешний займ России в 1829 году оказался всего в 5 раз больше — 2 млн-а руб.."
Для тех, кто историю изучал по школьным учебникам: страшная Антанта напавшая на "милую беззащитную" Россию пришла забрать свои данные ею России в долг деньги...
Потом власть в России на и поныне захватили "кухарки", простите, сыны уборщиц и сторожей!
Вам же сказал Ленин: Пролетарий не имеет отечества??? Что вы пристаёте с вопросами к Путину? Его "становление" вообще шло в немецком клубе! Ну прям как дети малые.



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  • 3 | 21.12.2018, 10:26 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Путин здесь не причём. Это МВФ его заставил. Вот, если его поддерживать, то он может и отменить.



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  • 4 | 21.12.2018, 10:40 | Автор: Не зарегистрирован
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Когда пойдет на отдых главный пенсионер?
__________________________________
Не надо гонять человека на пенсию. Тем более ему надо найти подходящую жену, пожениться.
Просто не отпустим, будем держать как Брежнева, до последнего вдоха.



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  • 5 | 21.12.2018, 10:42 | Автор: Корней
    Публикации: 6 | Комментарии: 11883 | Рейтинг: -1883,3
1 | 21.12.2018, 10:16 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

«Главный вопрос не прозвучал: «Когда свалит?»
___________________________
Ну, свалит Путин, придёт другой.
Король умер - да здравствует король!
Система-то останется. Она может выдвинуть гораздо более жёсткого и даже жестокого человека. Смена режима пойдёт только в сторону большего ужесточения: всё говорит о том, что страна движется к диктатуре крупного капитала.
Мельникову не стоит дёргаться - ему и прочим яблочникам ничего не светит: их время ушло, свой шанс быть полезными людям они проболтали, ибо они не люди дела, но трепачи-пустозвоны, как их лидер Явлинский.
________________________________________________
Хороший комментарий.
Что кивать на Путина, когда сами этого захотели.
Сами же хотели капитализма.
Что кричали, вопили каждый день?
Каждый сам хозяин своей судьбы, долой уравниловку, каждый должен иметь столько, сколько сам может. Да здравствует капитализм.
Установили критерии оценки человека и его успеха - деньги и положение.
Ну вот и пришли к капитализму. Теперь денег каждый имеет столько, сколько он смог. Если у кого-то их много, то, соответственно, у кого-то их мало. У кого-то прибыло, значит у кого-то убыло.
Вы не этого хотели? А чего?
Чтобы это именно у вас было много денег, а у других можно и поменьше? Потому что вы умный, а они нет?



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  • 6 | 21.12.2018, 10:51 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
путин -врал!
путин - врет!
путин будет врать!



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  • 7 | 21.12.2018, 10:51 | Автор: Не зарегистрирован
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1 | 21.12.2018, 10:02 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Живет США без конституции и живет хорошо. Может все беды из за конституции?
+++++++++++++++++++++++

Тупота ты.
Конституция США 1787 г. первая в мировой истории, которая регулирует основные права и свободы человека, перед законом все равны.



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  • 8 | 21.12.2018, 10:59 | Автор: Не зарегистрирован
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5 | 21.12.2018, 10:42 | Автор: Корней
Публикации: 6 | Комментарии: 11877 | Рейтинг: -1882,8
Что кричали, вопили каждый день?
Каждый сам хозяин своей судьбы, долой уравниловку, каждый должен иметь столько, сколько сам может. Да здравствует капитализм.
======================================================
У нас не капитализм а мафиозно олигархический феодальный режим. Замутил это всё упырёк метр с кепкой не обладающий ни честью ни совестью ни талантами Зато полон детских комплексов, страдающий манией виличия.
Если придёт тот день, откроется правда, страна ужаснётся какое мерзкое жалкое ничтожество вершило судьбу страны.



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  • Эксперт
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  • 9 | 21.12.2018, 11:00 | Автор: Зулия
    Публикации: 35 | Комментарии: 29151 | Рейтинг: -694,6
Продолжительность жизни увеличилась, значит. Что послужило причиной повышения пенсионного возраста.
В свою очередь, повышение пенсионного возраста приведёт к сокращению продолжительности жизни. Всем известно, что от работы кони дохнут, а люди тем более. И, соответственно, люди станут жить меньше, доживать до пенсии станет некому. Значит, появится основание вернуть старый закон, сократить возраст выхода на пенсию.
Все вернётся на круги своя.
А там глядишь, и Путин не вечен, по крайней мере проиграет выборы.

Сократим продолжительность жизни, товарищи! Ударными темпами, назло пенсионной реформе!



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  • 10 | 21.12.2018, 11:00 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
5 | 21.12.2018, 10:42 | Автор: Корней
Публикации: 6 | Комментарии: 11877 | Рейтинг: -1882,8
______________________________
Корней, я уже в сотый раз утверждаю - народ - Быдло и ты щас подтверждаешь мои слова. привыкли . как Хруль, строем ходить , ничего не делать и деньги за это получать... не зарабатывать , а получать
сразу предвижу - система не дает , всё схвачено олигархами, силовики давят... вот потому и быдло, что за свои права не хотят бороться.
в соседней теме - сколько вышло против пенсионки? я скажу проще - работодатель найопывает с ЗП, интенсивностью и условиями труда - сколько человек подало в суд, сколько объявили забастовку? нас постоянно найопывают торг сети - сколько человек обратилось в суд? нас найопывает ЖКХ - сколько человек обратилось? нету кллективизЬму, а вроде все строем ходили. это говорит о том , что все эти совейские (Хрулевские) построения, песни под гармошку и пьяные беседы о дружбе народов - фикция
даже рабы объединялись, а мы даже не рабы , так - скот тягловый, быдло одним словом
турк



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  • 11 | 21.12.2018, 11:07 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
9 | 21.12.2018, 11:00 | Автор: Зулия
Публикации: 35 | Комментарии: 29145 | Рейтинг: -694,6
Продолжительность жизни увеличилась, значит. Что послужило причиной повышения пенсионного возраста.
В свою очередь, повышение пенсионного возраста приведёт к сокращению продолжительности жизни. Всем известно, что от работы кони дохнут, а люди тем более. И, соответственно, люди станут жить меньше, доживать до пенсии станет некому. Значит, появится основание вернуть старый закон, сократить возраст выхода на пенсию.
Все вернётся на круги своя.
А там глядишь, и Путин не вечен, по крайней мере проиграет выборы.

Сократим продолжительность жизни, товарищи! Ударными темпами, назло пенсионной реформе!
++++++++++++++++++++++++++

Не успели продлить пенсионный возраст, продолжительность жизни уже увеличилось.
Давно надо было заняться пенсионным вопросом, сейчас бы перевалили за 80 лет.!



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  • 12 | 21.12.2018, 11:12 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
2 | 21.12.2018, 10:26 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
как омерзителен сын уборщицы и сторожа с его вечно "уважительными" причинами.
Вспоминается
"Пусть отменят ограничение, а переведенные деньги будут делиться на всех. Ограничение отменили. В результате при проверке обнаружилось, что в 1829—1830 годах общая сумма переводов в Читу составила 400000 руб.. Для сравнения: внешний займ России в 1829 году оказался всего в 5 раз больше — 2 млн-а руб.."
Для тех, кто историю изучал по школьным учебникам: страшная Антанта напавшая на "милую беззащитную" Россию пришла забрать свои данные ею России в долг деньги...
Потом власть в России на и поныне захватили "кухарки", простите, сыны уборщиц и сторожей!
Вам же сказал Ленин: Пролетарий не имеет отечества??? Что вы пристаёте с вопросами к Путину? Его "становление" вообще шло в немецком клубе! Ну прям как дети малые.
_________________
"Для тех, кто историю изучал по школьным учебникам: страшная Антанта напавшая на "милую беззащитную" Россию пришла забрать свои данные ею России в долг деньги..."
Слышь, ты, историк!
А кровь русских солдат, пролитая русскими солдатами в Первую мировую войну за интересы Антанты совсем ничего, получается, не стоит? Всё на деньги меряешь?
Что бы немцы не смогли взять Париж в августе 1914 русская армия положила в Восточной Пруссии более 100000 солдат. Их жизни ничего не стоят? А русские корпуса во Франции и на Салоникском фронте тоже ничего не стоят?
Вот Боря с Витей - такие же мрази, как ты, и выплачивали "дорогим" "союзникам" из Антанты царские долги, хотя выплачивать должна России Франция - за то, что она вообще существует на карте - уцелела в Первую и Вторую мировые войны благодаря русскому оружию и пролитой русской крови.
Сын уборщицы тебе взгляд, понимаешь, оскорбляет.
Сам из аристократов, что ли будешь? Из герцогов Йоркских аль из графов Тулузских, из князей Потоцких аль из баронов Врангелей, а?
Сам-то ты навоз с морды лица хоть отмыл, чтобы такое пренебрежение к детям уборщиц высказывать? А, да ты просто обычный либераст - зело воняешь!



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  • 13 | 21.12.2018, 11:12 | Автор: Корней
    Публикации: 6 | Комментарии: 11883 | Рейтинг: -1883,3
У нас не капитализм а мафиозно олигархический феодальный режим. Замутил это всё упырёк метр с кепкой не обладающий ни честью ни совестью ни талантами Зато полон детских комплексов, страдающий манией виличия.
Если придёт тот день, откроется правда, страна ужаснётся какое мерзкое жалкое ничтожество вершило судьбу страны.
___________________________________________________
Бросьте.
Это в уши нам дудят те же самые люди, которые дудели в конце 80-х и начале 90-х.
По крайней мере дирижёры те же самые.
Так и будут отвлекать от главного.
Мы пришли в капитализм. Во власть капитала.
Ещё раз - мы сами согласились на эти критерии успешного человека - деньги и положение.
Если бы мы, вместо того, чтобы посмеиваться на Марксами и Энгельсами, внимательно их изучили в своё время, когда нас почти заставляли их изучать, а мы упирались, то, может быть, сто раз подумали бы, прежде чем начать кричать про капитализм.
Разве не так?



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  • 14 | 21.12.2018, 11:15 | Автор: Корней
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Корней, я уже в сотый раз утверждаю - народ - Быдло и ты щас подтверждаешь мои слова. привыкли . как Хруль, строем ходить , ничего не делать и деньги за это получать... не зарабатывать , а получать
_____________________________________________
Турк, ты можешь считать себя кем хочешь, это твоё право.
Но с чего ты опять бросился судить народ?
Народ не быдло. Его обманули.
Люди поверили. Доверяли, потому что сами были честными и не верили, что их могут так обмануть.



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  • 15 | 21.12.2018, 11:17 | Автор: Корней
    Публикации: 6 | Комментарии: 11883 | Рейтинг: -1883,3
в соседней теме - сколько вышло против пенсионки? я скажу проще - работодатель найопывает с ЗП, интенсивностью и условиями труда - сколько человек подало в суд, сколько объявили забастовку? нас постоянно найопывают торг сети - сколько человек обратилось в суд? нас найопывает ЖКХ - сколько человек обратилось? нету кллективизЬму, а вроде все строем ходили. это говорит о том , что все эти совейские (Хрулевские) построения, песни под гармошку и пьяные беседы о дружбе народов - фикция
____________________________________________
Вот коллективизм и чувство локтя, трубадуры капитализма и постарались уничтожить в первую очередь.
Теперь мы лелеем и холим индивидуальность.



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  • 16 | 21.12.2018, 11:17 | Автор: Не зарегистрирован
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7 | 21.12.2018, 10:51 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
1 | 21.12.2018, 10:02 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Живет США без конституции и живет хорошо. Может все беды из за конституции?
+++++++++++++++++++++++

Тупота ты.
Конституция США 1787 г. первая в мировой истории, которая регулирует основные права и свободы человека, перед законом все равны.

___________________________________________________________
Особенно хорошо жилось в эти прекрасные годы неграм и индейцам. До сих пор кстати не очень равны перед законом



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  • 17 | 21.12.2018, 11:21 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
8 | 21.12.2018, 10:59 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
5 | 21.12.2018, 10:42 | Автор: Корней
Публикации: 6 | Комментарии: 11877 | Рейтинг: -1882,8
Что кричали, вопили каждый день?
Каждый сам хозяин своей судьбы, долой уравниловку, каждый должен иметь столько, сколько сам может. Да здравствует капитализм.
======================================================
У нас не капитализм а мафиозно олигархический феодальный режим. Замутил это всё упырёк метр с кепкой не обладающий ни честью ни совестью ни талантами Зато полон детских комплексов, страдающий манией виличия.
Если придёт тот день, откроется правда, страна ужаснётся какое мерзкое жалкое ничтожество вершило судьбу страны.
_____________________
"У нас не капитализм а мафиозно олигархический феодальный режим. Замутил это всё упырёк метр с кепкой не обладающий ни честью ни совестью ни талантами Зато полон детских комплексов, страдающий манией виличия".
Всё верно. Только мне помнится, что "замутивший" это Ельцин был весьма немаленького роста. А вот мания величия при отсутствии чести, совести и талантов у него действительно была гипертрофированная - как-то он даже заявил: "Выше меня только Бог!". Демократ, однако, кумир всяких идиотов и ахеджакнутых престарелых дур.



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  • 18 | 21.12.2018, 11:27 | Автор: Не зарегистрирован
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Питерская подворотня научила многому. Знает, что ботаники боятся гопников. Вот и состряпали статью экстремизм под взрывы в метро. Создал росгвардию, усилил полицию. Чиновников и депутатов сделал неприкасаемыми. Мы все оказались в заложниках у паталогического лгуна проходимца и жулика. А что он сделал для государства и народа хорошего? Его окружение не знает уже чего желать от пресыщения и от своей бездарности уже лезет в карман нищим пенсионерам. Страх - вот на чём держится его власть. Но может наступить время, когда страх перейдёт в отчаяние и обратится против него, когда терять уже будет нечего.



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  • 19 | 21.12.2018, 11:28 | Автор: Не зарегистрирован
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15 | 21.12.2018, 11:17 | Автор: Не зарегистрирован
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7 | 21.12.2018, 10:51 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
1 | 21.12.2018, 10:02 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Живет США без конституции и живет хорошо. Может все беды из за конституции?
+++++++++++++++++++++++

Тупота ты.
Конституция США 1787 г. первая в мировой истории, которая регулирует основные права и свободы человека, перед законом все равны.

___________________________________________________________
Особенно хорошо жилось в эти прекрасные годы неграм и индейцам. До сих пор кстати не очень равны перед законом
+++++++++++++++++++++++

Помнится, в недавнем прошлом приехал один бомж из Америки, пожил маненько и удалился в свою америку. Не понравилась ему наша прекрасная жизнь!.



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  • 20 | 21.12.2018, 11:29 | Автор: Не зарегистрирован
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5 | 21.12.2018, 10:42 | Автор: Корней
Публикации: 6 | Комментарии: 11877 | Рейтинг: -1882,8
1 | 21.12.2018, 10:16 | Автор: Не зарегистрирован
«Главный вопрос не прозвучал: «Когда свалит?»
_____________
Ну, свалит Путин, придёт другой. Король умер - да здравствует король!
Система-то останется. .- ему и прочим яблочникам ничего не светит: их время ушло, ., но трепачи-пустозвоны, как их лидер Явлинский.
____________
Хороший комментарий. Что кивать на Путина, когда сами этого захотели
=///////=
это Путинский пропагандист. ПРропаганда это политкорректное слово обмана.
Именно Яблочники предлагали и предлагают сменить систему! Именно за это депутата Яблочника Юрия Щекочихина замочил ваш Путин, или вы будете утверждать обратное? Тогда именно вы идёте против народа РФ!



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