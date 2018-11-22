Когда пойдет на отдых главный пенсионер?

Путин говорил о повышении пенсионного возраста: «Дело в том, что тенденции такие, что количество работающих становится все меньше и меньше, а количество неработающих пенсионеров увеличивается. Да, пять-семь лет будем жить спокойно. Но пройдут эти пять-семь лет и страна будет вынуждена это сделать. Но уже придется делать это резко, без всяких переходных периодов, без всяких льгот, в том числе и для женщин. Вот в чем дело».Вам это когда стало ясно, Путин? Когда вы сделали это открытие? Летом? Во время чемпионата мира по футболу осенило? И сразу начал протаскивать рост пенсионного возраста, заранее запретив указом митинги в главных городах?Раз такой умный, то обязан был с такими откровениями выходить на «выборы» Президента в марте 2018-го. Вот и шел бы на эти «выборы», доказывая гражданам, что первое, что сделаешь после «избрания» — повысишь пенсионный возраст. Что же испугался? Решил обманом?Да, именно так. Потому что объяви об этом Путин до марта 2018-го года, протащить его на пятый срок было бы сложнее.Нормальная политика с общественным обсуждениям в стране заменена Путиным операциями, когда граждан откровенно грабят и морочат им голову. В том числе и необходимостью роста пенсионного возраста.То, что заявил сегодня Путин, критики не выдерживают.Вот представьте себе, что с таким заявлением он выступил на дебатах (в которых он тоже, позорно и трусливо никогда не участвовал).А в ответ на свою тираду получил, скажем, от Явлинского, вот такое мнение, со ссылкой на экспертов:Господин Президент, Вы совершенно неправы.«Никаких радикальных изменений тут не ожидается. По среднему прогнозу Росстата в 2018 году на 100 работающих приходится 79 неработающих (46 стариков и 33 ребенка). Через 20 лет, в 2036, демнагрузка вырастет до 85 неработающих (т. е. всего на 8% за 18 лет!). Число стариков вырастет на 22% — до 55, зато число детей сократится на 12% — до 29. Если никаких резких изменений тут не ожидается, то зачем нужны резкие изменения в пенсионном законодательстве?»Кроме того,«считать надо не возраста, а фактически работающее и неработающее население. И тогда мы увидим поразительную картину: демографическое сокращение людей в рабочих возрастах в России с лихвой перекрывается ростом числа работающих пенсионеров. Так было все нулевые и десятые годы. Число работников вопреки демографии не падает. Проблемы просто нет. Она — высосана из пальца».И, теперь уже, отвернувшись от Путина и обращаясь к избирателям:«Все рассуждения о том, что повышение пенсионного возраста неизбежность, — это вранье. Демографические аргументы не выдерживают критики ни с какой стороны. Это решение — всего лишь еще одна возможность для правительства залезть к нам в карман и не платить нам пенсии».Кто бы победил в таких дебатах, как вы думаете?В последнее время, мое большое открытие – соцсеть «Одноклассники». Всегда считал ее неполитической. Местом, где люди обсуждают внуков, пироги, походы за грибами и другие житейские вопросы. Сейчас же это, по-моему, одна из самых радикальных политических сетей, в которой люди клянут Путина и его подчиненных. Причем, если посмотреть на фото и профили людей, которые выступают с такими заявлениями, то это обычные граждане, совсем не политические активистами.Политическими активистами их сделал Путин своим наглым пенсионным грабежом, ростом налогов, поборов и своей политикой, которая привела к снижению уровняю жизни людей, который продолжается уже пятый год подряд.Вот сегодняшние отклики на пресс-конференцию Путина.«Народ ждал от него другого ...я уста, я ухожу, простите меня люди! Но он продолжил в девятнадцатый раз лить воду из пустого в порожнее …»«Не включаю. себя жалею. от бессилия скоро крыша поедет ...»«Главный вопрос не прозвучал: «Когда свалит?»Пора уходить.Пора отвечать за сделанное.Пора объявлять свободные выборы.Давно пора.