Сергей Наумкин: Аварийное жильё и чиновное жульё

21-го декабря с.г. некоторые средства массовой информации и интернет-ресурсы сообщили о том, что в Октябрьском районном суде г.Уфы состоялось очередное заседание по делу бывшего вице-мэра г. Уфы Александра Филиппов и бывшего начальника управления капитального строительства г.Уфы Марата Гареева «о превышении должностных полномочий при реализации программы расселения ветхого и аварийного жилья».В г.Уфе Республики Башкортостан Администрацией ГО г.Уфа (АГО г.Уфа, до недавнего времени глава Ялалов И.И., зам. А.Филиппов и др.), являющейся исполнителем адресных программ по переселению граждан из аварийного жилья, это переселение производилось с нарушением закона, прав, свобод, и законных интересов граждан.Это подтверждает и письмо ген. директора Фонда содействия реформированию ЖКХ Цицина К.Г. от 01.02.17 г. №КЦ-07/285, направленное им Главе РБ Хамитову Р.З.Людей переселяли из аварийных коммуналок в «коммуналки 21-го века» по воровской формуле «квадрат на квадрат», а освобождённый земельный участок передавался под коммерческие стройки.Иногда крепкие, добротные дома объявлялись «аварийными».Это есть мошенничество в крупных размерах, коррупционная схема рейдерского захвата земельных участков для «своих» застройщиков, присвоение и растрата средств бюджета, направляемых на адресные программы переселения из аварийного жилья.Суд, полиция, прокуроры и судебные приставы бездействовали, по сути работали на застройщиков и чиновников АГО г.Уфа, которым приглянулись земельные участки, переселяли жильцов аварийных домов без учёта норм предоставления, санитарных правил и норм, без учёта состава семьи, пола, возраста и состояния здоровья по 12-15 человек чужих разных семей в одну квартиру, предназначенную для одной семьи из 3-4 человек, а то и в одну комнату, «плодя коммуналки в 21-м веке» (выражение В.Путина!).То есть, Адресными программами сноса аварийного жилья в Уфе прикрывалось, а в некоторых случаях и до сих пор, прикрывается воровство средств федерального, регионального и муниципального бюджетов.Кроме того АГО г.Уфа и суды, выносившие заведомо неправосудные решения по искам АГО г.Уфа и "Центра недвижимости"/"Службы сноса и расселения" о принудительном переселении, незаконно навязывали и навязывают переселенцам большие дополнительные затраты на оборудование обычной квартиры в «коммуналку 21-го века»: замена дверей, замков, счётчиков воды, электроэнергии.Это также нарушает права и свободы граждан, критерии «равнозначности», «равноценности», «компенсационности».Ожидаемыми конечными результатами Адресной программы, подписанной Главой РБ Хамитовым Р.З. (Постановление Правительства РБ от 28.03.14 г. №136), указаны «строительство и приобретение 315800 кв. м общей площади жилых помещений для переселения 20154 граждан». То есть по 15.6 кв. м общей площади жилья на одного человека!Почему же АГО г.Уфа и суды загоняли и загоняют по семь человек взрослых и детей разного пола в одну комнату площадью 18 кв.м? Куда ушли деньги и жильё для переселения по Адресной программе?Ответ один – они разворованы чиновниками и застройщиками, что уже не раз подтверждали проверки ФСБ, СКР, МВД и прокуратуры. Проверка в январе-феврале 2014-го года вскрыла хищения при переселении и сносе аварийного жилья в размере 1.5 млрд. рублей! Но, ни «посадок», ни снятия с должности, ни привлечения кого-либо к ответственности не было! Объявили «нецелевым использованием средств», но не «мошенничеством, присвоением и растратой»!Ныне уголовное дело в отношении бывшего зам. главы АГО г.Уфа А.Филиппова и др., рассматриваемое в Октябрьском районном суде г.Уфы, должно быть доведено до конца, преступники установлены и наказаны, а переселенцам должно быть предоставлено жильё по норме предоставления в виде отдельных квартир.Отвечать же, по моему мнению, должны не только названные в статье чиновники (А.Филиппов, М.Гареев), но и бывший Глава РБ Р.Хамитов, бывший глава Администрации г.Уфы И.Ялалов и др.Борьба с коррупцией в Башкортостане и в России может быть успешной, если будет начата с разрушения её схем при переселении граждан из аварийного жилья, при обмане дольщиков, вкладчиков в г.Уфе, в Москве и во всей России.Причиной проблем дольщиков, вкладчиков, переселенцев из аварийного жилья и многих других протестных групп граждан виноваты в первую очередь депутаты Госдумы РФ, Совета Федерации, Президент РФ В.Путин, другие "слуги народа" и чиновники.Они в ГД РФ, заксах, курултаях, хуралах и советах, на государственной и муниципальной службе «законотворят» и «работают» в пользу своего бизнеса, бизнеса своих друзей и родни. Лепят законы, бюджеты, правила и нормы в экологии, водо-, лесо-, землепользовании, по строительству и сносу домов, выселению и предоставлению жилья такие, какие выгодны им, назначают глав регионов, районов, сёл и городов таких, которые нужны им, «выигрывают» лучшие земельные участки, подряды, утверждают тарифы, цены, проводят грабительскую пенсионную «реформу» и т.п.То есть, пользуясь, статусом депутата и должностными полномочиями, они решают свои коммерческие вопросы, строят для себя дворцы и «домики для своих уточек», нарушая закон, права и свободы граждан, сажая их на поводок липовых УК, ТСЖ и региональных операторов, захватывают земли и воды под экологически опасные предприятия, торгово-развлекательные центры, элитное жильё, платные дороги, свалки и помпезно-показушное благоустройство.А нормальных пенсий, жилья, дорог, мусороперерабатывающих заводов, детских садов, школ, зелёных уголков, спортивных площадок и автопарковок во дворах как не было, так и нет!Если прекратить участие России в войнах в Сирии и в Украине, урезать аппетиты властных чиновников, депутатов, «друзей-олигархов» В.Путина и силовиков, то можно быстро решить проблемы сноса аварийных домов в РФ, обеспечения россиян доступным и комфортным жильём, сохранить заповедные горы, леса и реки!