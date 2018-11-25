Крокодильи слезы на съезде националистов

III съезд башкирского народа все-таки состоялся. Сорвать его не удалось даже искусственно созданными пожарами.Мы уже сообщали о том, что намеченный на сегодня III съезд башкирского народа едва не был сорван. Вчера «неожиданно» загорелась проводка в уфимской гостинице «Азимут», где должно было пройти мероприятие. А сегодня огонь опять «неожиданно» полыхнул в частном доме по улице Сагита Агиша, куда общественники пошли после митинга у памятника Салавату Юлаеву. Кстати, этот дом стал четвертым на пути пристанищем неравнодушных к судьбе башкирского народа людей. Три попытки остановиться и переговорить в квартирах оказались тщетными.И вот, когда обсуждение насущных вопросов наконец-то вошло в нужное русло, в помещении, где собрались около 200 человек, "сработала" пожарная тревога. Какой-то провокатор подбросил на пустой третий этаж подожженную тряпку. Тут же примчались машины МЧС, полиции, скорой помощи, газовой службы. От участников потребовали срочной эвакуации. Но общественники не испугались. И довели задуманное дело до конца. Подробный репортаж с места событий будет опубликован позже. А пока мы познакомим читателей с выдержками резолюции, принятой по итогам съезда.«Участники съезда, рассмотрев озвученные предложения, заявляют следующее:- Требуем от государственных органов власти обязательного и неуклонного соблюдения принципов федерализма, реализации конституционных прав граждан России;- Отметив, что предложения по изменению административно-территориального устройства РФ посредством слияния национальных республик с соседними областями нарушают право государственности народов России на национальное самоопределение, призываем общественность РФ не допускать реализации подобной политики;- В целях решения судьбоносных проблем нашего народа в первой половине 21 века разработать и приступить к реализации основополагающего документа – Стратегии развития башкирского народа на 2019-2040 годы. Документ доложен включать следующие направления:- экономическая концепция развития предпринимательства сельской местности;- концепция сохранения и развития башкирского языка;- вопросы использования земельных ресурсов РБ в интересах башкирского народа;- проблемы сохранения лесных ресурсов Башкортостана и их использование в интересах республики;- вопросы защиты природных ресурсов, горных и подземных богатств от разграбления олигархическими структурами, соблюдения промышленными предприятиями экологического законодательства;- меры по демографическому развитию башкирского народа;- меры по укреплению физического и духовного здоровья башкирского народа, проблемы установления трезвого образа жизни.Будущее башкирского народа – в руках молодежи. Важнейшая задача дня – реализуя конституционные права, в каждом районе, городе и селе добиваться совместных действий молодежи по объединению, созданию органов самоуправления, проведению йыйынов и принятию неотложных решений по все назревшим проблемам на местах.