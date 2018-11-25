Вы еще платите налоги? ...

Как пройдут ваши новогодние праздники? Пару подарков близким, аппетитная селедка под шубой, оливье и ананасы с курицей. Затем на весь этот шик придется работать полмесяца, чтобы вернуть в семейный бюджет эти траты.В федеральных органах власти и гос. корпорациях все будет иначе. Недавно агенство РБК представило статистику аукционов на закупку подарков и проведения различных мероприятий и корпоративов.Всего федеральные и региональные госструктуры направят в 2018 году на новогодние ивенты и презенты 4,6 млрд руб., подсчитали в Центре антикоррупционной политики партии «Яблоко».2,6 млрд будет потрачено на гуляния и ебучую мишуру для украшения, остальное - открытки, конфеты и билеты на новогодние концерты. Естественно, не обошлось и без перлов, поражающих разум адекватного человека.Таких как, сувениры: флешки из карельской березы, икорницы с росписью гжелью, панно с изображением здания Думы, каменные и деревянные фигурки медведей, водочные штофы в форме Спасской башни Кремля, чайные пары «Утро президента».Ну а деликатесы в подарочных наборах к Новому году закупает оператор электронных торгов АО «Росэлторг», принадлежащий департаменту имущественных отношений правительства Москвы.В подарках в заказе «Росэлторга» — консервы из телятины с ягодами годжи и фисташками, паштет из утки, итальянская брускетта, крем-мед, джем из мандаринов с глинтвейном, а закупаются все эти яства компанией-монополистом.Ягоды годжи, что это вообще? Почему нельзя на эти деньги подарить каждому жителю по красному дошику с говядиной?