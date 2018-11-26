Все деньги на оружие, силовиков и войнушку

Депутаты от КПРФ не поддержали бюджет. Рассмотрев на заседании фракции проект бюджета на 2019 год, депутаты от КПРФ решили не поддерживать его. Мы считаем, что проектом бюджета заранее планируется недофинансирование социальных обязательств.Например, для закупки лекарственных средств для льготников выделяется 1,7 млрд рублей, хотя потребность составляет 2,7 млрд рублей. Разве можно экономить на здоровье больных детей и других граждан? Поэтому мы против такого бюджета.В проекте бюджета не учли также предложения КПРФ об увеличении зарплаты врачам в сельской местности на 15 тысяч рублей, что могло бы улучшить катастрофическую ситуацию с кадрами медработников на селе. Для этого требуется 1 млрд рублей. Это предложение правительством проигнорировано.Таким образом, бюджет ориентирован на вымирание населения республики, а не на его рост.В 2018 г. естественная убыль населения по сравнению с прошлым годом увеличилась в 2,5 раза. Главная причина – падение рождаемости.В то же время Правительство отказывается финансировать из республиканского бюджета строительство объектов инфраструктуры для земельных участков, выделенных льготным категориям граждан, в том числе многодетным. По расчетам экспертов на эти цели требуется около 1 млрд рублей, но в бюджете они опять не заложены. Фракция КПРФ считает такой подход недопустимым и дискредитирующим республику, поэтому мы против этого бюджета.Нас беспокоит миграционный отток молодежи из Башкортостана из-за учебы, который в прошлом году составил 3,5 тысячи человек. В республике не обеспечена доступность высшего образования. В Казани обучается студентов в 1,5 раза больше, чем у нас. В Самаре в 1,3 раза. У республики есть возможность в бюджетном финансировании обучения студентов в вузах Башкортостана, а самое главное есть необходимость в специалистах.Для этого нужно выделить около 350-400 млн. рублей, однако Правительство отказывается вкладывать средства в наше будущее. Это тоже является одной из причин отказа КПРФ голосовать за этот бюджет.Мы считаем предлагаемый бюджет в целом антисоциальным, так как он не решает большинство злободневных проблем республики.Во втором чтении на пленарном заседании Госсобрания РБ депутаты от КПРФ проголосовали по бюджету так: 14 – против, один – воздержался.Мусорная реформа за счет народаНа заседании фракции КПРФ рассмотрен вопрос о начинающейся через 10 дней так называемой «мусорной реформы». Его обсуждение заняло два с половиной часа! Уже это говорит не только о серьезности проблемы, но и о количестве вопросов, возникших у депутатов. Их не сняли и разъяснения приглашенных руководителей региональных операторов по вывозу мусора. Выяснилось, что «мусорная реформа» совершенно сырая, особенно в части, касающейся сельской местности. Закон, принятый Госдумой, абсолютно не проработан ни финансово, ни с инфраструктурной точки зрения. Власти хотели, видимо, налегке, за счет дополнительного налога на народ решить копившиеся десятилетиями экологические проблемы. Ни копейки из бюджета на такое серьезное дело не предусмотрено. Хотя требуются сотни миллиардов рублей. Поэтому, когда дело дошло до утверждения тарифов, стало ясно, что они неподъемные для людей. Однако при низких тарифах даже при почти нулевой норме прибыли регоператоров реформа обречена на провал.Существующие полигоны ТБО будут завалены отходами буквально за год, а то и меньше. А новые строить регоператорам не на что. Будут ли водители возить мусор за 200-300 км? Вряд ли. Скорее всего мы получим увеличение количества несанкционированных свалок. Нет финансирования и на обустройство контейнерных площадок в муниципалитетах, на приобретение самих контейнеров. При этом имеющиеся несколько перерабатывающих мусор комплексов из-за невостребованности вторичного сырья промышленностью простаивают. Ясно, что, если за десять дней до Нового года имеется столько нерешенных вопросов, то будет по Черномырдину: хотели как лучше, а получилось как всегда.Депутаты от КПРФ рекомендовали Госсобранию выступить с инициативой установить переходный период для начала действия реформы, хотя бы в сельской местности. Также они выступают за обнуление НДС для регоператоров, потому что в данной отрасли с точки зрения экономики и здравого смысла он вообще не имеет смысла и только вредит. Полностью предложения фракции по этому вопросу переданы в правительство.Решить судьбу шиханов должен референдумПо вызывающей большие дискуссии ситуации вокруг ОАО «Сода» и стерлитамакских шиханов позиция фракции КПРФ в Госсобрании такая: вопрос может быть решен и должен быть решен только на местном референдуме. Как народ проголосует, так и должны будут поступить власти. Иные решения имеющиеся разногласия не снимут и противостояние не уменьшат.