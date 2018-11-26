«Башкорты» выступили против «дебашкиризации» органов власти

Башкирские активисты выступили против «дебашкиризации» органов власти. Участники третьего съезда (йыйына) башкирского народа, прошедшего в воскресенье в Уфе, приняли резолюцию на имя врио главы республики Радия Хабирова, в которой осудили политику «дебашкиризации» органов власти, проводившуюся его предшественником Рустэмом Хамитовым. В съезде приняли участие около 150 человек — активисты молодежного движения «Башкорт», национальной организации Конгресс башкирского народа и «Бердэмлек».В проекте резолюции отмечается, что в течение последних лет «способные к управленческой деятельности специалисты из башкир», «авторитетные среди народа личности» не принимались на работу в органы власти, а проблемы башкирского народа замалчивались.Участники съезда указали на «бедственное положение» башкирского народа в республике, отметив, что он остался «без земель на своей земле», «леса, горы, реки и озера, подземные ресурсы — не его собственность», он «лишен права быть хозяином своей малой родины».Также авторы резолюции выступили против идеи объединения республик с областями и призвали «общественность национальных республик» не допустить слияния с соседними регионами.Общественники объявили о намерении разработать стратегию развития башкирского народа на 2019-2040 годы, в которой планируют предусмотреть мероприятия по развитию предпринимательства в сельской местности, сохранению языка, улучшению демографии и пропаганде трезвого образа жизни.Объединять молодежь планируют путем проведения съездов в каждом городе и селе.Проект резолюции не окончательный и перед отправкой Радию Хабирову будет доработан, сообщили “Ъ-Уфа” в движении «Башкорт».Отметим, что когда республикой управлял Рустэм Хамитов, организаторам съезда башкирского народа удавалось дважды беспрепятственно провести его на арендованной площадке. В этом году в аренде отказали три собственника помещений, сославшись на отсутствие разрешений от пожарной и газовой служб или технические неисправности. В итоге мероприятие прошло в частном доме и то с приключениями. Через полчаса после начала сбора в помещении сработала пожарная сигнализация. Прибывшие экстренные службы попросили собравшихся разойтись, но участники мероприятия отказались.