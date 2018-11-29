Неужели теперь придется работать?!

Башкирских музыкантов выгоняют из Полпредства в Москве. В редакцию ProUfu.ru обратилась руководитель Башкирского национально-культурного центра «Аҡ тирмә» города Москвы Гульсина Батыршина с просьбой помочь решить сложившуюся ситуацию с Полпредством.В марте 2014 года в здании Полпредства Республики Башкортостан при президенте РФ в Москве при содействии бывшего полпреда Артура Шайнурова был создан творческий центр «Аҡ тирмә» («Белая юрта»).Энтузиасты за короткое время наладили работу по пропаганде башкирской культуры, истории и языка в столице России, успешно заменив артистов филармонии, которые приезжали в Москву три-четыре раза в год.Центр – это более десяти разных самодеятельных коллективов (фольклорный коллектив, народно-инструментальный ансамбль, театр, танцевальный, вокальный коллективы, курс изучения башкирского языка, кружок для детей, кружок по изучению и продвижению истории родного края и др.), которые успешно представляли Башкортостан практически на всех значимых фестивалях и концертах в Москве.В их репертуаре народные башкирские песни и танцы, обряды, устное народное творчество.Центр также занимается поиском солдат из Башкортостана, пропавших без вести во время ВОВ. По инициативе Центра была проведена реконструкция памятника и открытие нового мемориала на братской могиле в селе Тербуны Тербунского района Липецкой области, где покоятся погибшие воины знаменитой 112-й Башкирской кавалерийской дивизии. 30 октября провели акцию памяти политических репрессированных «Хәтер» («Память») на Донском кладбище. А также инициировали создание «Клуба героев», в который вошли участники разных войн и военные из числа выходцев из Башкортостана.К сожалению, на протяжении всех этих лет коллективы национального Центра не получают какой-либо господдержки и существуют исключительно на волонтерских началах. Но при такой бурной деятельности действительно нужна материальная помощь, хотя бы для изготовления национальных костюмов, реквизита, обеспечения качественной музыкальной аппаратурой. Как рассказывает Гульсина Батыршина, обращения в Минкульт РБ, к главе РБ, депутатам и сенаторам всегда остаются без ответа.В таких условиях коллективы начинают распадаться – многие участники ездят на репетиции и концерты за свой счет, из Подмосковья, при том что у многих сложная семейная ситуация, среди артистов – пенсионеры и студенты. По словам членов коллектива, ситуация еще больше усугубилась после назначения Андрея Федорова первым заместителем полпреда РБ.Гульсина Батыршина:– В Полномочном представительстве из ста служащих – всего два башкира. Ставки были отданы людям, которые не имеют никакого отношения к Землячеству и ничего не сделали для пропаганды башкирской культуры в Москве. Один из них – Андрей Федоров – очень активно начал работу по выживанию общественников из здания.Все коллективы оказались в неприспособленном к занятиям зале – банковском секторе с кассами на первом этаже. Более того, запрещено вести все запланированные мероприятия в столовой и конференц- зале.Новогодний утренник для детей московских башкир отменили, презентацию виртуальной книги «Bashkort 2.0» перенесли в фойе на первом этаже гостиницы, где нет никаких условий.Активисты московского Землячества башкир не видят возможным дальнейшую свою деятельность при сложившейся ситуации и поэтому вынуждены обратиться за помощью к Радию Фаритовичу. Его приход к власти республики сулил большие надежды. Он, как никто другой, хорошо знаком с проблемами московских башкир. Но, к сожалению, ситуация остается прежней, более того, дальнейшее существование творческих коллективов сегодня вообще оказалось под вопросом.Печально то, что это происходит в преддверии празднования 100-летия Башкортостана.Я работаю совершенно бесплатно более четырех с половиной лет и дальнейшую такую деятельность в роли руководителя Центра, которая включает в себя должности администратора, художника, режиссера, не представляю возможным. Тем временем очень важно, на мой взгляд, помочь выходцам из Башкортостана сохранять родную культуру в столице и демонстрировать ее самобытность и красоту.Связаться с представителями Полпредства не удалось. Остается только надеяться, что власти республики обратят внимание на проблему столичных башкир, которые, несмотря на отдаленность от родины, стараются внести свой вклад в сохранение языка и культуры.