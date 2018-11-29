Неужели теперь придется работать?!

Книги Сергея Орлова:

«О Рахимове и не только»;

«Ликвидация Уфимской губернии: Как это было?»;

«Пирамида Салавата» -

Можно купить в магазине «А-книга»

Уфа, ул. Гоголя, д. 36, ост. транспорта «Музей».







Рейтинг публикаций
«Обостренное чувство ...

История, которая случилась в Уфе ровно 15 лет назад. Изготовление литературной ...
  sergey orlov

Гафур Гилязов: Помянем ...

Государства отличаются друг от друга своим законодательством, а Основным ...
  Администратор

Виктор Шендерович: Речь ...

Сейчас будет «многабукв». Я, конечно, репетитор азбуки и проповедник таблицы ...
  Эхо Москвы

«Мы тогда впервые ...

Пятнадцать лет назад в Башкортостане прошли очередные выборы президента ...
  Идель.Реалии

Виктор Золотарев: Законы ...

Статьи 353, 354, 356, 361 УК РФ. Ура! Есть в России замечательные Законы ...
  Виктор

Лучшие комментарии дня
«Свободный Идель-Урал» и ...

А на фотографии,это зеленый человечки? Скорее синие.
  Рейтинг: +3  ketrin_2

Неужели теперь придется р ...

сидим , Кухарку обсуждаем... дело то не в кухарке, суть явлений остает ...
  Рейтинг: +2  Анонимно

«Свободный Идель-Урал» и ...

А что такого то? Подумаешь,хотят вернуть земли. Это как бы вежливые л ...
  Рейтинг: +2  ketrin_2

Календарь новостей
«    Декабрь 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 
Лучшие комментарии недели
Здравое предложение: «Дав ...

Минсельхоз рассчитал среднюю стоимость новогоднего стола Стоимость про ...
  Рейтинг: +3  Анонимно

Съезд национально озабоче ...

​Учительница башкирского языка Альфия Юсупова Посмотрите видео в ориг ...
  Рейтинг: +3  Кухарка

Съезд национально озабоче ...

Никакого предательства по отношению к матерям-отцам-нации нет, если че ...
  Рейтинг: +3  Кухарка

Лучшие комментарии месяца
Прилепин: Недовольство со ...

Прилепин: Недовольство собственной властью подстегивает в Европе прияз ...
  Рейтинг: +7  ЯСЕНПЕНЬ

Путин: «Кому война, а ком ...

Сам же и грабит свой народ , сам же и развязывает войны - упырь
  Рейтинг: +6  Анонимно

«Мы тогда впервые поймали ...

---Редакция Идель.Реалии приглашает Радия Хабирова высказаться по собы ...
  Рейтинг: +6  Штирлиц мл.

Обсуждаемое за неделю
«Свободный Идель-Урал» и ...

До 1925 года между Башкирской и Казахской АССР существовала общая граница, а ...
  28.12.2018   13830    67

О нищенской пенсии в ...

Жительница Уфы написала письмо известному блогеру Илье Варламову с просьбой ...
  28.12.2018   41556    13

Ожидаем новых ...

Башкирия планирует открытие торговых представительств в Австрии и Турции. На ...
  28.12.2018   20464    21

Жить станет лучше, жить ...

В 2018 году власти оказались щедры на всевозможные инициативы, которые сделают ...
  28.12.2018   19737    20

Неужели теперь придется ...

Башкирских музыкантов выгоняют из Полпредства в Москве. В редакцию ProUfu.ru ...
  27.12.2018   40362    215

Обсуждаемое за месяц
«Свободный Идель-Урал» и ...

До 1925 года между Башкирской и Казахской АССР существовала общая граница, а ...
  28.12.2018   15378    67

О нищенской пенсии в ...

Жительница Уфы написала письмо известному блогеру Илье Варламову с просьбой ...
  28.12.2018   20379    13

Ожидаем новых ...

Башкирия планирует открытие торговых представительств в Австрии и Турции. На ...
  28.12.2018   35284    21

Жить станет лучше, жить ...

В 2018 году власти оказались щедры на всевозможные инициативы, которые сделают ...
  28.12.2018   22045    20

Неужели теперь придется ...

Башкирских музыкантов выгоняют из Полпредства в Москве. В редакцию ProUfu.ru ...
  27.12.2018   23040    215

Последние публикации
«Свободный Идель-Урал» и ...

До 1925 года между Башкирской и Казахской АССР существовала общая граница, а ...
  28.12.2018   27319    67

О нищенской пенсии в ...

Жительница Уфы написала письмо известному блогеру Илье Варламову с просьбой ...
  28.12.2018   36062    13

Ожидаем новых ...

Башкирия планирует открытие торговых представительств в Австрии и Турции. На ...
  28.12.2018   39266    21

Жить станет лучше, жить ...

В 2018 году власти оказались щедры на всевозможные инициативы, которые сделают ...
  28.12.2018   32919    20

Неужели теперь придется ...

Башкирских музыкантов выгоняют из Полпредства в Москве. В редакцию ProUfu.ru ...
  27.12.2018   40815    215

Ура! Вот заживем! ...

В ближайшее время вступят в силу изменения в Лесной кодекс РФ. ...
  27.12.2018   18420    25

Подмахнул как привык: ...

Константин Толкачев наложил запрет на вход в здание Госсобрания с подарками и ...
  27.12.2018   13656    14

«Просто дно». Хабиров ...

Врио главы Башкирии высказал недовольство состоянием прямых иностранных ...
  27.12.2018   34365    23

«Башкорты» выступили ...

Башкирские активисты выступили против «дебашкиризации» органов власти. ...
  26.12.2018   22602    73

Сергей Наумкин: ...

21-го декабря с.г. некоторые средства массовой информации и интернет-ресурсы ...
  26.12.2018   41419    15

Темы и персоны
Алексей Навальный, Башкирия, Башкирский язык, Башкиры, Башкортостан, Блоггеры, Владимир Путин, Выборы, Дмитрий Медведев, Дорогино, Единая Россия, Интернет, Ирек Ялалов, Ислам, История, Кроношпан, Курултай, МВД, Митинг, Муртаза Рахимов, Мэр, Народный Фронт, Пикет, РБ, Русские, Русский язык, Рустэм Хамитов, СМИ, США, Суд, ТЭК, Татарстан, Татары, Терроризм, Уголовное дело, Урал Рахимов, Уфа, Шакша, Экстремизм, Яблоко

Показать все теги
Архив публикаций
Декабрь 2018 (101)
Ноябрь 2018 (106)
Октябрь 2018 (139)
Сентябрь 2018 (165)
Август 2018 (118)
Июль 2018 (109)
Читаемое за неделю
Здравое предложение: ...

Лучше подарить их тем, кто в этом действительно нуждается, считает Хабиров. ...
  22.12.2018   27207    145

Вы еще платите налоги? ...

Как пройдут ваши новогодние праздники? Пару подарков близким, аппетитная ...
  24.12.2018   37740    16

Только нахваливать и ...

Песков обвинил участников пресс-конференции с Путиным в клевете. Представитель ...
  24.12.2018   13032    10

Дети вертикали ...

До чего довел страну «вертикальщик» Путин, до какого хамского, наглого ...
  24.12.2018   31202    39

Крокодильи слезы на ...

III съезд башкирского народа все-таки состоялся. Сорвать его не удалось даже ...
  24.12.2018   30991    63

Читаемое за месяц
Как отмазывают ...

Ой, как мне не хочется перебивать ужасно важный пост о выборной стратегии новым ...
  29.11.2018   15593    20

Ждем перемен на блюдечке ...

Нестареющая песня-гимн Цоя «Перемен», как и культовый фильм «Асса» чутко ...
  29.11.2018   16877    31

Захар Прилепин: «Не ...

Новая колоночка про старые проблемы. Помните, пожалуйста, что Пушкин не только ...
  29.11.2018   40356    114

Хабиров назначил ...

Как сообщает пресс-служба главы РБ, руководитель администрации главы республики ...
  29.11.2018   12789    16

Премьера Башкирии ...

Новым местом работы башкирского премьера Рустэма Марданова, который, как ...
  29.11.2018   31962    51




Неужели теперь придется работать?!

  • Опубликовано: natall | 27.12.2018
    Раздел: Новости | Просмотры: 41919 | Комментарии: 215
Оценили
5


Башкирских музыкантов выгоняют из Полпредства в Москве. В редакцию ProUfu.ru обратилась руководитель Башкирского национально-культурного центра «Аҡ тирмә» города Москвы Гульсина Батыршина с просьбой помочь решить сложившуюся ситуацию с Полпредством.

Неужели теперь придется работать?!


В марте 2014 года в здании Полпредства Республики Башкортостан при президенте РФ в Москве при содействии бывшего полпреда Артура Шайнурова был создан творческий центр «Аҡ тирмә» («Белая юрта»).

Энтузиасты за короткое время наладили работу по пропаганде башкирской культуры, истории и языка в столице России, успешно заменив артистов филармонии, которые приезжали в Москву три-четыре раза в год.

Центр – это более десяти разных самодеятельных коллективов (фольклорный коллектив, народно-инструментальный ансамбль, театр, танцевальный, вокальный коллективы, курс изучения башкирского языка, кружок для детей, кружок по изучению и продвижению истории родного края и др.), которые успешно представляли Башкортостан практически на всех значимых фестивалях и концертах в Москве.

В их репертуаре народные башкирские песни и танцы, обряды, устное народное творчество.

Центр также занимается поиском солдат из Башкортостана, пропавших без вести во время ВОВ. По инициативе Центра была проведена реконструкция памятника и открытие нового мемориала на братской могиле в селе Тербуны Тербунского района Липецкой области, где покоятся погибшие воины знаменитой 112-й Башкирской кавалерийской дивизии. 30 октября провели акцию памяти политических репрессированных «Хәтер» («Память») на Донском кладбище. А также инициировали создание «Клуба героев», в который вошли участники разных войн и военные из числа выходцев из Башкортостана.

К сожалению, на протяжении всех этих лет коллективы национального Центра не получают какой-либо господдержки и существуют исключительно на волонтерских началах. Но при такой бурной деятельности действительно нужна материальная помощь, хотя бы для изготовления национальных костюмов, реквизита, обеспечения качественной музыкальной аппаратурой. Как рассказывает Гульсина Батыршина, обращения в Минкульт РБ, к главе РБ, депутатам и сенаторам всегда остаются без ответа.

В таких условиях коллективы начинают распадаться – многие участники ездят на репетиции и концерты за свой счет, из Подмосковья, при том что у многих сложная семейная ситуация, среди артистов – пенсионеры и студенты. По словам членов коллектива, ситуация еще больше усугубилась после назначения Андрея Федорова первым заместителем полпреда РБ.

Гульсина Батыршина:

– В Полномочном представительстве из ста служащих – всего два башкира. Ставки были отданы людям, которые не имеют никакого отношения к Землячеству и ничего не сделали для пропаганды башкирской культуры в Москве. Один из них – Андрей Федоров – очень активно начал работу по выживанию общественников из здания.

Все коллективы оказались в неприспособленном к занятиям зале – банковском секторе с кассами на первом этаже. Более того, запрещено вести все запланированные мероприятия в столовой и конференц- зале.

Новогодний утренник для детей московских башкир отменили, презентацию виртуальной книги «Bashkort 2.0» перенесли в фойе на первом этаже гостиницы, где нет никаких условий.

Активисты московского Землячества башкир не видят возможным дальнейшую свою деятельность при сложившейся ситуации и поэтому вынуждены обратиться за помощью к Радию Фаритовичу. Его приход к власти республики сулил большие надежды. Он, как никто другой, хорошо знаком с проблемами московских башкир. Но, к сожалению, ситуация остается прежней, более того, дальнейшее существование творческих коллективов сегодня вообще оказалось под вопросом.

Печально то, что это происходит в преддверии празднования 100-летия Башкортостана.

Я работаю совершенно бесплатно более четырех с половиной лет и дальнейшую такую деятельность в роли руководителя Центра, которая включает в себя должности администратора, художника, режиссера, не представляю возможным. Тем временем очень важно, на мой взгляд, помочь выходцам из Башкортостана сохранять родную культуру в столице и демонстрировать ее самобытность и красоту.

Связаться с представителями Полпредства не удалось. Остается только надеяться, что власти республики обратят внимание на проблему столичных башкир, которые, несмотря на отдаленность от родины, стараются внести свой вклад в сохранение языка и культуры.

ПроУфу
Оригинал публикации






« Назад 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 11 Далее »

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 1 | 27.12.2018, 09:42 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
- Центр – это более десяти разных самодеятельных коллективов

===============================================
Это сколько ж там дармоедов ?!
А на лекарства денег нет !!!
Что ж вы творите башкирские нацики?!
PS
Зашел по ссылке на оригинал публикации, там на фото такие откормленные рожи у этих "энтузиастов", мама не горюй !!!



Оценили
10

  • Изображение
  • Эксперт
  •  
  • 2 | 27.12.2018, 09:51 | Автор: юнг
    Публикации: 331 | Комментарии: 36214 | Рейтинг: +5771,3
В редакцию обратилась руководитель Башкирского национально-культурного центра Гульсина Батыршина с просьбой помочь решить сложившуюся ситуацию с Полпредством.

=============Помочь надо! Очистить от снега площадку на Центральном рынке, положить на снег малахай и играть и плясать. Сколько уфимцы положат в малахай. столько и заработают.



Оценили
11

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 3 | 27.12.2018, 09:56 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
К сожалению, на протяжении всех этих лет коллективы национального Центра не получают какой-либо господдержки и существуют исключительно на волонтерских началах.
--------------------------------
А кто нибудь из трудяг пишущих здесь прочитал эти строки? Офисные трудяги, которые здесь пасутся хоть копейку заплатили кому нибудь?



Оценили
7

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 4 | 27.12.2018, 10:00 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Работать надо, работать



Оценили
5

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 5 | 27.12.2018, 10:06 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Если тоска по малой родине, то пусть возвращаются



Оценили
5

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 6 | 27.12.2018, 10:16 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Это беглые колхозники



Оценили
6

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 7 | 27.12.2018, 10:23 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Наташка сама где работает?



Оценили
4

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 8 | 27.12.2018, 10:27 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
=============Помочь надо! Очистить от снега площадку на Центральном рынке, положить на снег малахай и играть и плясать. Сколько уфимцы положат в малахай. столько и заработают.
-----------------------------------------
Юнг сиди жди плюсик.



Оценили
2

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 9 | 27.12.2018, 10:29 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Полпредства всех регионов и республик в Москве необходимо прикрыть, так как в РФ нет федерализма, то и этим представительствам как-бы и делать нечего.

Практически в унитарном государстве такие прибамбасы вовсе ни к чему. Это выливается только в напрасную трату средств. На 2015 год действовали 82 представительств регионов и республик. Эти представительства созданы по Указу Президента РФ от 2 апреля 1992 года №323.

Культурные центры необходимо поддерживать. В Москве эти центры, вообщем-то никому не нужны. Россия поддерживает такие культурные центры в других странах, а для башкир Москва и есть "иностранное государство". Поэтому только руководство Республики может и обязано помочь творческому центру.



Оценили
3

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 10 | 27.12.2018, 10:32 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Центр также занимается поиском солдат из Башкортостана, пропавших без вести во время ВОВ. По инициативе Центра была проведена реконструкция памятника и открытие нового мемориала на братской могиле в селе Тербуны Тербунского района Липецкой области, где покоятся погибшие воины знаменитой 112-й Башкирской кавалерийской дивизии. 30 октября провели акцию памяти политических репрессированных «Хэтер» («Память») на Донском кладбище. А также инициировали создание «Клуба героев», в который вошли участники разных войн и военные из числа выходцев из Башкортостана.
-----------------------------------------
Молодцы ребята! Надо помочь однозначно! Местных шовиков в отстой.



Оценили
5

  • Изображение
  • Наблюдатель
  •  
  • 11 | 27.12.2018, 10:38 | Автор: Harrison
    Публикации: 68 | Комментарии: 11216 | Рейтинг: -1824,4
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
В редакцию обратилась руководитель Башкирского национально-культурного центра Гульсина Батыршина с просьбой помочь решить сложившуюся ситуацию с Полпредством.

=============Помочь надо! Очистить от снега площадку на Центральном рынке, положить на снег малахай и играть и плясать. Сколько уфимцы положат в малахай. столько и заработают.
----------------------------------------------

Заметил, с каким придыханием Юнг всегда плюсует наталкины башкирофобские... (хотел сказать "статьи", но статья вообще-то не её, и совсем не башкирофобская, статья серьезная и тревожная, но "умело" пересобаченый заголовок сразу превращает её в рядовой антибашкирский высер)

Да, Юнг, ты Жеглова то не позорь, смени авку то.

Он таким мелким подъ.ебщиком не был.



Оценили
11

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 12 | 27.12.2018, 10:48 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Заметил, с каким придыханием Юнг всегда плюсует наталкины башкирофобские... (хотел сказать "статьи", но статья вообще-то не её, и совсем не башкирофобская, статья серьезная и тревожная, но "умело" пересобаченый заголовок сразу превращает её в рядовой антибашкирский высер)

Да, Юнг, ты Жеглова то не позорь, смени авку то.

Он таким мелким подъ.ебщиком не был.
----------------------------------
Зато такие заголовки для Ирика из Зеленограда большая радость.



Оценили
2

  • Изображение
  • Начинающий
  •  
  • 13 | 27.12.2018, 10:51 | Автор: Альберт Я
    Публикации: 0 | Комментарии: 40 | Рейтинг: +1,2
Меня возмутило, что "В Полномочном представительстве" СТО!! служащих.
Что делают? Где инвестиции? Да если каждому .... по метле! (или метлой) ..как чисто будет. А может и не будет, не сумеют.



Оценили
8

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 14 | 27.12.2018, 11:02 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
13 | 27.12.2018, 10:51 | Автор: Альберт Я
Публикации: 0 | Комментарии: 39 | Рейтинг: +1,1

Меня возмутило, что "В Полномочном представительстве" СТО!! служащих.
Что делают? Где инвестиции? Да если каждому .... по метле! (или метлой) ..как чисто будет. А может и не будет, не сумеют.
-------------------------------------
Чем там они занимаются? Они живут в Москве. Они москвичи и живут за счет республики. Чем в Москве москвичи и занимаются, живут за счет регионов. И крикунам на заметку из 100 представителей 2 башкира. Тут любят орать, что все места башкиры заняли. Хотя и этих 2-х тоже надо гнать оттуда.



Оценили
3

  • Изображение
  • Эксперт
  •  
  • 15 | 27.12.2018, 11:04 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1903 | Комментарии: 62665 | Рейтинг: +12213,6
11 | 27.12.2018, 10:38 | Автор: Harrison

Да, Юнг, ты Жеглова то не позорь, смени авку то.
Он таким мелким подъ.ебщиком не был.
________________________________________________

1. Чья бы корова мычала! Можно подумать, что Джордж Хариссон не опозорен авкой в профиле крупного подъёбщика Аринушкина...
2. Собственно Жеглов - отрицательный персонаж... об этом знают те, кто читал "Эру милосердия". В фильме его "облагородила" игра Высоцкого,ибо в то время любимец народа не мог играть полностью отрицательного персонажа, хотя думающим людям и сквозь обояние Семёныча отлично видно, что Жеглов идёт на преступления, ради "раскрытия" дел: подбрасывает кошелек Косте Сопрыкину, пытается засадить невиновного
Груздева... практически, как сегодняшние пуйлостанские следаки, прокуроры и судьи.



Оценили
5

  • Изображение
  • Наблюдатель
  •  
  • 16 | 27.12.2018, 11:15 | Автор: Harrison
    Публикации: 68 | Комментарии: 11216 | Рейтинг: -1824,4
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
1. Чья бы корова мычала! Можно подумать, что Джордж Хариссон не опозорен авкой в профиле крупного подъёбщика Аринушкина...
--------------------------

Засадить хорошего пендаля фашистенку-либерасту дело богоугодное.

Давай попрыгай сегодня, растряси жирок, тема благодатная.



Оценили
8

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 17 | 27.12.2018, 11:20 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Молодцы ребята! Надо помочь однозначно! Местных шовиков в отстой.
***
Если они "молодцы№, то почему бы среди московского землячества собрать немного денежек на приведение в должный порядок госпитального кладбища советских воинов на Курочкиной горе?
Вот тогда колбасные башкиро-московские побирушки, возжелавшие петь и плясать за счет нищейтрудовой родины, станут настоящими молодцами.
И вдвойне молодцами, если в деревнях, в которых они родились, приведут в порядок родовые родники.



Оценили
4

  • Изображение
  • Наблюдатель
  •  
  • 18 | 27.12.2018, 11:20 | Автор: Harrison
    Публикации: 68 | Комментарии: 11216 | Рейтинг: -1824,4
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
Собственно Жеглов - отрицательный персонаж... об этом знают те, кто читал "Эру милосердия".
----------------------

Я читал "Эру милосердия".

Жеглов не отрицательный персонаж, хотя на твой примитивный мозжечок - может быть.

Устами Жеглова говорит сам народ

- Вор должен сидеть в тюрьме!

- Давай сейчас выйдем и спросим у 100 человек... ...что им больше по сердцу - моё вранье или твоя правда? Тогда ты поймёшь, прав я или нет



Оценили
6

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 19 | 27.12.2018, 11:26 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
18 | 27.12.2018, 11:20 | Автор: Harrison
Публикации: 68 | Комментарии: 11212 | Рейтинг: -1823,3
Собственно Жеглов - отрицательный персонаж... об этом знают те, кто читал "Эру милосердия".
----------------------

Я читал "Эру милосердия".

Жеглов не отрицательный персонаж, хотя на твой примитивный мозжечок - может быть.

Устами Жеглова говорит сам народ

- Вор должен сидеть в тюрьме!

- Давай сейчас выйдем и спросим у 100 человек... ...что им больше по сердцу - моё вранье или твоя правда? Тогда ты поймёшь, прав я или нет
++++++++++++++++++++

Только при опросе надо уточнить, Путинское окружение к этому лозунгу имеет ли отношение.



Оценили
1

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 20 | 27.12.2018, 11:29 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Музыкант- кураист, какашкин главный друг- Аринушкин??Здесь что-то не так.



Оценили
0

« Назад 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 11 Далее »






© Общественно - политический проект «Уфимский Журнал»

Новости | Политика | Экономика | Общество | СМИ | История | Юмор | Другое

О проекте | Правовая информация | Правила публикации | Связь с редакцией | Размещение рекламы

В соответствии с правилами пользования сайтом, администрация не несет ответственности за содержание материалов, которые размещают пользователи.
Для урегулирования споров и претензий вы можете связаться с администрацией по вопросам публикации и модерации.

Мнение администрации сайта может не совпадать с мнением авторов статей. Администрация не несет ответственности за оставленные комментарии.
Ваши письма и статьи принимаются на E-Mail: information@journalufa.com