О нищенской пенсии в Башкортостане

Книги Сергея Орлова:

«О Рахимове и не только»;

«Ликвидация Уфимской губернии: Как это было?»;

«Пирамида Салавата» -

Можно купить в магазине «А-книга»

Уфа, ул. Гоголя, д. 36, ост. транспорта «Музей».







Рейтинг публикаций
«Обостренное чувство ...

История, которая случилась в Уфе ровно 15 лет назад. Изготовление литературной ...
  sergey orlov

Гафур Гилязов: Помянем ...

Государства отличаются друг от друга своим законодательством, а Основным ...
  Администратор

Виктор Шендерович: Речь ...

Сейчас будет «многабукв». Я, конечно, репетитор азбуки и проповедник таблицы ...
  Эхо Москвы

«Мы тогда впервые ...

Пятнадцать лет назад в Башкортостане прошли очередные выборы президента ...
  Идель.Реалии

Виктор Золотарев: Законы ...

Статьи 353, 354, 356, 361 УК РФ. Ура! Есть в России замечательные Законы ...
  Виктор

Лучшие комментарии дня
«Свободный Идель-Урал» и ...

А на фотографии,это зеленый человечки? Скорее синие.
  Рейтинг: +3  ketrin_2

Неужели теперь придется р ...

сидим , Кухарку обсуждаем... дело то не в кухарке, суть явлений остает ...
  Рейтинг: +2  Анонимно

«Свободный Идель-Урал» и ...

А что такого то? Подумаешь,хотят вернуть земли. Это как бы вежливые л ...
  Рейтинг: +2  ketrin_2

Календарь новостей
«    Декабрь 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 
Лучшие комментарии недели
Здравое предложение: «Дав ...

Минсельхоз рассчитал среднюю стоимость новогоднего стола Стоимость про ...
  Рейтинг: +3  Анонимно

Съезд национально озабоче ...

​Учительница башкирского языка Альфия Юсупова Посмотрите видео в ориг ...
  Рейтинг: +3  Кухарка

Съезд национально озабоче ...

Никакого предательства по отношению к матерям-отцам-нации нет, если че ...
  Рейтинг: +3  Кухарка

Лучшие комментарии месяца
Прилепин: Недовольство со ...

Прилепин: Недовольство собственной властью подстегивает в Европе прияз ...
  Рейтинг: +7  ЯСЕНПЕНЬ

Путин: «Кому война, а ком ...

Сам же и грабит свой народ , сам же и развязывает войны - упырь
  Рейтинг: +6  Анонимно

«Мы тогда впервые поймали ...

---Редакция Идель.Реалии приглашает Радия Хабирова высказаться по собы ...
  Рейтинг: +6  Штирлиц мл.

Обсуждаемое за неделю
«Свободный Идель-Урал» и ...

До 1925 года между Башкирской и Казахской АССР существовала общая граница, а ...
  28.12.2018   13830    67

О нищенской пенсии в ...

Жительница Уфы написала письмо известному блогеру Илье Варламову с просьбой ...
  28.12.2018   41556    13

Ожидаем новых ...

Башкирия планирует открытие торговых представительств в Австрии и Турции. На ...
  28.12.2018   20464    21

Жить станет лучше, жить ...

В 2018 году власти оказались щедры на всевозможные инициативы, которые сделают ...
  28.12.2018   19737    20

Неужели теперь придется ...

Башкирских музыкантов выгоняют из Полпредства в Москве. В редакцию ProUfu.ru ...
  27.12.2018   40362    215

Обсуждаемое за месяц
«Свободный Идель-Урал» и ...

До 1925 года между Башкирской и Казахской АССР существовала общая граница, а ...
  28.12.2018   15378    67

О нищенской пенсии в ...

Жительница Уфы написала письмо известному блогеру Илье Варламову с просьбой ...
  28.12.2018   20379    13

Ожидаем новых ...

Башкирия планирует открытие торговых представительств в Австрии и Турции. На ...
  28.12.2018   35284    21

Жить станет лучше, жить ...

В 2018 году власти оказались щедры на всевозможные инициативы, которые сделают ...
  28.12.2018   22045    20

Неужели теперь придется ...

Башкирских музыкантов выгоняют из Полпредства в Москве. В редакцию ProUfu.ru ...
  27.12.2018   23040    215

Последние публикации
«Свободный Идель-Урал» и ...

До 1925 года между Башкирской и Казахской АССР существовала общая граница, а ...
  28.12.2018   27319    67

О нищенской пенсии в ...

Жительница Уфы написала письмо известному блогеру Илье Варламову с просьбой ...
  28.12.2018   36062    13

Ожидаем новых ...

Башкирия планирует открытие торговых представительств в Австрии и Турции. На ...
  28.12.2018   39266    21

Жить станет лучше, жить ...

В 2018 году власти оказались щедры на всевозможные инициативы, которые сделают ...
  28.12.2018   32919    20

Неужели теперь придется ...

Башкирских музыкантов выгоняют из Полпредства в Москве. В редакцию ProUfu.ru ...
  27.12.2018   40815    215

Ура! Вот заживем! ...

В ближайшее время вступят в силу изменения в Лесной кодекс РФ. ...
  27.12.2018   18420    25

Подмахнул как привык: ...

Константин Толкачев наложил запрет на вход в здание Госсобрания с подарками и ...
  27.12.2018   13656    14

«Просто дно». Хабиров ...

Врио главы Башкирии высказал недовольство состоянием прямых иностранных ...
  27.12.2018   34365    23

«Башкорты» выступили ...

Башкирские активисты выступили против «дебашкиризации» органов власти. ...
  26.12.2018   22602    73

Сергей Наумкин: ...

21-го декабря с.г. некоторые средства массовой информации и интернет-ресурсы ...
  26.12.2018   41419    15

Темы и персоны
Алексей Навальный, Башкирия, Башкирский язык, Башкиры, Башкортостан, Блоггеры, Владимир Путин, Выборы, Дмитрий Медведев, Дорогино, Единая Россия, Интернет, Ирек Ялалов, Ислам, История, Кроношпан, Курултай, МВД, Митинг, Муртаза Рахимов, Мэр, Народный Фронт, Пикет, РБ, Русские, Русский язык, Рустэм Хамитов, СМИ, США, Суд, ТЭК, Татарстан, Татары, Терроризм, Уголовное дело, Урал Рахимов, Уфа, Шакша, Экстремизм, Яблоко

Показать все теги
Архив публикаций
Декабрь 2018 (101)
Ноябрь 2018 (106)
Октябрь 2018 (139)
Сентябрь 2018 (165)
Август 2018 (118)
Июль 2018 (109)
Читаемое за неделю
Здравое предложение: ...

Лучше подарить их тем, кто в этом действительно нуждается, считает Хабиров. ...
  22.12.2018   27207    145

Вы еще платите налоги? ...

Как пройдут ваши новогодние праздники? Пару подарков близким, аппетитная ...
  24.12.2018   37740    16

Только нахваливать и ...

Песков обвинил участников пресс-конференции с Путиным в клевете. Представитель ...
  24.12.2018   13032    10

Дети вертикали ...

До чего довел страну «вертикальщик» Путин, до какого хамского, наглого ...
  24.12.2018   31202    39

Крокодильи слезы на ...

III съезд башкирского народа все-таки состоялся. Сорвать его не удалось даже ...
  24.12.2018   30991    63

Читаемое за месяц
Как отмазывают ...

Ой, как мне не хочется перебивать ужасно важный пост о выборной стратегии новым ...
  29.11.2018   15593    20

Ждем перемен на блюдечке ...

Нестареющая песня-гимн Цоя «Перемен», как и культовый фильм «Асса» чутко ...
  29.11.2018   16877    31

Захар Прилепин: «Не ...

Новая колоночка про старые проблемы. Помните, пожалуйста, что Пушкин не только ...
  29.11.2018   40356    114

Хабиров назначил ...

Как сообщает пресс-служба главы РБ, руководитель администрации главы республики ...
  29.11.2018   12789    16

Премьера Башкирии ...

Новым местом работы башкирского премьера Рустэма Марданова, который, как ...
  29.11.2018   31962    51




О нищенской пенсии в Башкортостане

Оценили
0


Жительница Уфы написала письмо известному блогеру Илье Варламову с просьбой осветить ее проблему маленькой пенсии.

О нищенской пенсии в Башкортостане


Блогер незамедлительно отреагировал и посвятил пост уфимке.

— Здравствуйте! Вы блогер и освещаете социальную жизнь в России. Я живу в Уфе, пенсионер 60 лет. Работала до 2018 года. Сейчас не работаю, и моя пенсия составляет 7753 руб. за 35 лет трудового стажа плюс соц. доплата, итого 8320 р., — пишет возмущенная жительница столицы Башкортостана.

В своей публикации Варламов недоумевает, что такое может быть.

— Честно говоря, не ожидал такого подвоха от государства. Нам каждый месяц рассказывают, как растут пенсии, как растёт прожиточный минимум, как мы побеждаем инфляцию, как мужественно преодолеваем негативные эффекты санкций. А заодно – как плохо жить пенсионерам в Германии, Франции, Швеции и других развитых странах, — пишет Варламов.

Он приводит в пример пенсионеров в Германии, которые получают более 1100 евро в месяц.

— И не надо мне сейчас сочинять про жуткую дороговизну в странах Евросоюза. В ФРГ существует прожиточный минимум. Это сумма, которая должна оставаться у каждого человека только на проживание (на еду, одежду, отдых и т.д.) после вычета сторонних расходов, таких как арендная плата. С 2018 года для одинокого взрослого человека эта сумма составляет 416 евро (32,5 тыс. руб.), а для каждого из партнёров в паре – 374 евро (29,3 тыс. руб.). Это значит, что в 2018 году ни один немецкий пенсионер не живёт менее чем на 416 / 374 евро в месяц, —констатирует блогер.






  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 1 | 28.12.2018, 09:41 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Пусть у чиновников и депутатов, судей, прокурорских будут такие же пенсии, как у этой женщины, ладно уж Северяне и военные



Оценили
2

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 2 | 28.12.2018, 09:43 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
В своей публикации Варламов недоумевает, что такое может быть.
======================================
А чего это он недоумевает?! Что он не в россии живет? У него что родственники из окружения путина и его олигархов?!
Да на такую пенсию живет не менее 2/3 пенсионеров а остальные на 1-2 тыс. побольше.
Жирует только москва,- там минимальная пенсия 12000!
Ну и башкиры, в стране башкир, насколько я знаю не бедствуют, ихним пенсионерам по негласному указанию дают завышенные пенсии, плюс к этому, почти все они, получают пенсии по инвалидности.
А средняя пенсия в 14000 получается за счет пенсий чиновников, депутатов, силовиков...
Иш! "недоумевает" он млять!



Оценили
3

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 3 | 28.12.2018, 09:52 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Хантимиров лопастями прочвакает .как растут пенсии и на сколько в январе



Оценили
1

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 4 | 28.12.2018, 11:16 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
теперь дошло как до утки ,на седьмые сутки ,почему вдруг у всех башкир нет пенсий меньше 15000.



Оценили
2

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 5 | 28.12.2018, 12:58 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Какая нах пенсия когда границу за деревней делят?



Оценили
0

  • Изображение
  • Эксперт
  •  
  • 6 | 28.12.2018, 13:13 | Автор: юнг
    Публикации: 331 | Комментарии: 36214 | Рейтинг: +5771,3
Как определить личную благополучность? Посмотрите сколько вы тратите на еду. Жизнь не шибко удалась, если на продукты уходит треть дохода и меньше десятины позволяете себе на походы в кафе. Жители развитых стран тратят на домашнее питание около 10% и на кафешки не меньше, правда, желание регулярно «откушать на стороне» в большей мере определяется культурными традициями.

Самые благополучные – люксембуржцы и британцы с голландцами, а хуже всех дела обстоят у украинцев, которые на пропитание тратят почти 51% бюджета. Равноценны траты на домашнюю еду и общепит у швейцарцев. Согласно исследованию РИА, наши граждане в среднем на продукты питания спускают треть бюджета, на кафешки – на порядок меньше и не более 3.3% дохода.

Как определить благополучие государства? С этим сложнее, поскольку учитывается не только ВВП, но и десяток основополагающих показателей, сказывающихся на жизни населения. Такой рейтинг регулярно составляет компания The Boston Consulting Group (BCG), в нём у России не столько почётное, сколь стабильное 59 место из 152. Примечательно, что мы лидируем среди членов БРИКС и списочно расположились в непосредственной близости от Китая, Турции и Саудовской Аравии.

Лидеры рейтинга Норвегия, Швейцария и Исландия с самыми высокими показателями инфраструктуры и экономической стабильности. Кстати по этим критериям Россия продемонстрировала годовой прирост, по коэффициенту SEDA (Sustainable Economic Development Assessment) в 1,11 достигла уровня 2009 года. Средний мировой коэффициент – около 1, у большинства составляет 0,9-1,1.

Критерий «здравоохранение» у России высокий – 80 баллов, ни по одному не было набрано больше баллов. И этот результат «с усадкой» за прошедший год на 27 пунктов из-за роста популяции инфицированных ВИЧ россиян от 15 до 49 лет, чтобы ни говорил Минздрав про «неправильный подсчёт» и абсолютную адекватность ВИЧ-статистики. Рейтингующие нас не в курсе, что не от здравоохранения зависит продолжительность жизни, а от генов Х-хромосомы, которой у мужчин нет.



Оценили
1

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 7 | 28.12.2018, 13:18 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Вы что забыли .что мы должны помогать братьям по классу в странах Азии , Африки , Латинской Америки?Скоро будем помогать Африке . Ближнему Востоку уже помогаем . Вы что забыли про свой интернациональный долг ?.
Раз много трат- то и пенсии не могут быть большими, а нефте доллары хранятся в надежном месте у надежных людей!



Оценили
2

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 8 | 28.12.2018, 13:23 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Жаль, что нищенская пенсия только в Башкортостане. Во всей остальной стране она огромна и старики живут припеваюче.



Оценили
0

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 9 | 28.12.2018, 13:57 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Лидеры рейтинга Норвегия, Швейцария и Исландия с самыми высокими показателями инфраструктуры и экономической стабильности.
_____________________
я б в исландию мотнулся ... там если на исландке женишься (страшные правда они) правительство тебе скока то тыщ долларов кладет ежемесячно, ну типа свежая кровь им нужна
а чё, приехал, раз пяток женился баблосов набрал и драпай, главное границу пересечь)))
или заключаешь с правительством договор - в течении 2х обязуюсь осеменить 200 исландок, за каждого родившегося исланденка вы мне по паре тыщ на счёт...дорога, еда , проживание и стимуляторы - ваши)))
турк



Оценили
2

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 10 | 28.12.2018, 14:19 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Лидеры рейтинга Норвегия, Швейцария и Исландия с самыми высокими показателями инфраструктуры и экономической стабильности.
_____________________
я б в исландию мотнулся ... там если на исландке женишься (страшные правда они) правительство тебе скока то тыщ долларов кладет ежемесячно, ну типа свежая кровь им нужна
а чё, приехал, раз пяток женился баблосов набрал и драпай, главное границу пересечь)))
или заключаешь с правительством договор - в течении 2х обязуюсь осеменить 200 исландок, за каждого родившегося исланденка вы мне по паре тыщ на счёт...дорога, еда , проживание и стимуляторы - ваши)))
турк
---------------------------------
То что ты идиот, давно заметно.



Оценили
2

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 11 | 28.12.2018, 14:30 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Идиот — в Древней Греции гражданин полиса, живущий в отрыве от общественной жизни, не участвующий в общем собрании граждан полиса и иных формах государственного и общественного демократического управления.
турк



Оценили
1

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 12 | 28.12.2018, 14:51 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Идиот — в Древней Греции гражданин полиса, живущий в отрыве от общественной жизни, не участвующий в общем собрании граждан полиса и иных формах государственного и общественного демократического управления.
турк
------------------------------
Ну точно про тебя. Ты - идиот.



Оценили
1

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 13 | 28.12.2018, 15:32 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Пенсионер за 70. Стаж 43 г, пенсионный бюджет 24 т.р( $400) с ветеранскими доплатами. Одинок. Букет хронических болезней, в т.ч. ЖКТ. Ни политикой, ни религией и историей чужих народов не интересуется.

7:30 - пиала зеленого чая с имбирём и ложкой меда.
8:00 - чашка овсянки с ложечкой творога и черничного джема.
10:30- пиала ячменного кофе
11:00 - яблоко
14:00- чашка нежирного бульона из дикой рыбы с зеленью, луком и яйцом.
16:30 пиала цикория с 3 штуками моченой кураги
18:00-чашка печеных сборных овощей с котлеткой из рыбы на пару
19:00- пиала отвара шиповника
21:00 пиала отвара чернослива.

Еда вариантна, подобрана опытным путем после прочтения специальной литературы и прислушивания к своим ощущениям. Расход на еду 8-10 т.р.($165)
ХБИ, сахар, молочка (кроме самодельного творога из привозного деревенского молока) не используются.
ПВД по окрестностям Уфы на травяном чае и углеводах в виде фруктовых пастилок.
В ночь НГ "Баядерка" Мариинского в записи или 217 канал, бокал брюта и заливная рыба из камбалы.
С одеждой, обувью, туристическим инвентарем, обслуживанием машины. уходом за скитской однушкой и садом в 4 сотки помогает сын.
Сам пенсионер выше написанное уже не тянет.
Качество жизни оценивает на жирную тройку.



Оценили
4






© Общественно - политический проект «Уфимский Журнал»

Новости | Политика | Экономика | Общество | СМИ | История | Юмор | Другое

О проекте | Правовая информация | Правила публикации | Связь с редакцией | Размещение рекламы

В соответствии с правилами пользования сайтом, администрация не несет ответственности за содержание материалов, которые размещают пользователи.
Для урегулирования споров и претензий вы можете связаться с администрацией по вопросам публикации и модерации.

Мнение администрации сайта может не совпадать с мнением авторов статей. Администрация не несет ответственности за оставленные комментарии.
Ваши письма и статьи принимаются на E-Mail: information@journalufa.com