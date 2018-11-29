О нищенской пенсии в Башкортостане

Жительница Уфы написала письмо известному блогеру Илье Варламову с просьбой осветить ее проблему маленькой пенсии.Блогер незамедлительно отреагировал и посвятил пост уфимке.— Здравствуйте! Вы блогер и освещаете социальную жизнь в России. Я живу в Уфе, пенсионер 60 лет. Работала до 2018 года. Сейчас не работаю, и моя пенсия составляет 7753 руб. за 35 лет трудового стажа плюс соц. доплата, итого 8320 р., — пишет возмущенная жительница столицы Башкортостана.В своей публикации Варламов недоумевает, что такое может быть.— Честно говоря, не ожидал такого подвоха от государства. Нам каждый месяц рассказывают, как растут пенсии, как растёт прожиточный минимум, как мы побеждаем инфляцию, как мужественно преодолеваем негативные эффекты санкций. А заодно – как плохо жить пенсионерам в Германии, Франции, Швеции и других развитых странах, — пишет Варламов.Он приводит в пример пенсионеров в Германии, которые получают более 1100 евро в месяц.— И не надо мне сейчас сочинять про жуткую дороговизну в странах Евросоюза. В ФРГ существует прожиточный минимум. Это сумма, которая должна оставаться у каждого человека только на проживание (на еду, одежду, отдых и т.д.) после вычета сторонних расходов, таких как арендная плата. С 2018 года для одинокого взрослого человека эта сумма составляет 416 евро (32,5 тыс. руб.), а для каждого из партнёров в паре – 374 евро (29,3 тыс. руб.). Это значит, что в 2018 году ни один немецкий пенсионер не живёт менее чем на 416 / 374 евро в месяц, —констатирует блогер.