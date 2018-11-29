Блогер незамедлительно отреагировал и посвятил пост уфимке.
— Здравствуйте! Вы блогер и освещаете социальную жизнь в России. Я живу в Уфе, пенсионер 60 лет. Работала до 2018 года. Сейчас не работаю, и моя пенсия составляет 7753 руб. за 35 лет трудового стажа плюс соц. доплата, итого 8320 р., — пишет возмущенная жительница столицы Башкортостана.
В своей публикации Варламов недоумевает, что такое может быть.
— Честно говоря, не ожидал такого подвоха от государства. Нам каждый месяц рассказывают, как растут пенсии, как растёт прожиточный минимум, как мы побеждаем инфляцию, как мужественно преодолеваем негативные эффекты санкций. А заодно – как плохо жить пенсионерам в Германии, Франции, Швеции и других развитых странах, — пишет Варламов.
Он приводит в пример пенсионеров в Германии, которые получают более 1100 евро в месяц.
— И не надо мне сейчас сочинять про жуткую дороговизну в странах Евросоюза. В ФРГ существует прожиточный минимум. Это сумма, которая должна оставаться у каждого человека только на проживание (на еду, одежду, отдых и т.д.) после вычета сторонних расходов, таких как арендная плата. С 2018 года для одинокого взрослого человека эта сумма составляет 416 евро (32,5 тыс. руб.), а для каждого из партнёров в паре – 374 евро (29,3 тыс. руб.). Это значит, что в 2018 году ни один немецкий пенсионер не живёт менее чем на 416 / 374 евро в месяц, —констатирует блогер.
О нищенской пенсии в Башкортостане
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