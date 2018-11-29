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Ожидаем новых бесполезных дармоедов

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Башкирия планирует открытие торговых представительств в Австрии и Турции. На «Инвестчасе» обсудили новые направления в торговых отношениях с иностранными представителями.

Ожидаем новых бесполезных дармоедов


Глава Госкомитета по внешнеэкономическим связям Руслан Мирсаяпов сообщил, что в Австрии и Турции планируется открытие башкирских торговых представительств в 2019–2020 годах.

На совещании Радий Хабиров распорядился проанализировать систему и динамику товарооборота в ведущих субъектах России.

Гендиректор «Корпорации развития РБ» Олег Голов отметил, что стороны заинтересованы в подготовке общих проектов в областях машиностроения, сельского хозяйства и строительства других объектов.






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  • 1 | 28.12.2018, 09:54 | Автор: Не зарегистрирован
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В одном представительстве в Москве работает ....100 чел.Для чего ??? Какие еще представительства нужны в турции и Австрии ?



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  • 2 | 28.12.2018, 09:55 | Автор: Не зарегистрирован
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А я что говорил: Радиоактивный глава усех башкир переплюнет своего наставника и учителя муртаЗло!
Австрия и Турция,- это только "цветочки" наверняка "планов грамадье", и подобные представительства будут открыты в десятках стран Мира. А в целях пропаганды башкортостанской "культуры" и языка они будут укомплектованы ансамблями песни, пляски, оркестрами кураистов и преподавателями башкирского языка.
Короче: "Толи еще будет ой, ёй, ёй..."



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  • 3 | 28.12.2018, 10:31 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
• 1 | 28.12.2018, 09:54 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
В одном представительстве в Москве работает ....100 чел.Для чего ??? Какие еще представительства нужны в турции и Австрии ?

В Австрии наш представитель имеется



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  • 4 | 28.12.2018, 10:44 | Автор: Не зарегистрирован
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Необходимо представительства были в каждом районе



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  • 5 | 28.12.2018, 10:48 | Автор: Не зарегистрирован
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Полезное дело затеяно. Надо расширять количество торговых представительств. Хабирову пять баллов. Его предшественник только мямлил.



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  • 6 | 28.12.2018, 11:40 | Автор: Не зарегистрирован
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Х2, кажется, и ранее был капсульно оторван от истинных нужд и чаяний населения Башкирии и видно, что сегодня не стремиться знать истинное положение народа?



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  • 7 | 28.12.2018, 12:16 | Автор: Не зарегистрирован
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Вороватый урал устроит представительство в Австрии,возглавит его и зачнут они качать туда баблосы,че тут непонятного-то.



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  • 8 | 28.12.2018, 12:25 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
7 | 28.12.2018, 12:16 | Автор:

Вороватый урал устроит представительство в Австрии,возглавит его и зачнут они качать туда баблосы,че тут непонятного-то.
====================================================
В точку ! Молодец ! И у меня сразу такая мысль возникла !



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  • 9 | 28.12.2018, 12:30 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
........." Олег Голов отметил, что стороны заинтересованы в подготовке общих проектов в областях машиностроения, сельского хозяйства и строительства других объектов........"
=================================================
Как раз " интересы " в области деятельности интересов
Муртазела и К+.!



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  • 10 | 28.12.2018, 12:46 | Автор: кац
    Публикации: 0 | Комментарии: 16488 | Рейтинг: -2957
Кстати о музыке, вы не пробовали ипать на рояле?
Вот канва комментистов на этой ветке.



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  • 11 | 28.12.2018, 12:55 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
10 | 28.12.2018, 12:46 | Автор: кац

Кстати о музыке, вы не пробовали ипать на рояле?
Вот канва комментистов на этой ветке.
=======================================
Любимая тема озабоченного .



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  • 12 | 28.12.2018, 12:59 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
7/12:16
-------------
Может дочь и.о. б@шлыка возглавит представительство в Австрии?



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  • 13 | 28.12.2018, 13:04 | Автор: Не зарегистрирован
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Торгпредства нужны .но в слаборазвитых странах , где б башпродукция имела б вес .В Австрии- не знаю .
У нас много халяльной продукции( во всяком случае можем производить).Много продуктов переработки нефти . и прочего .



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  • 14 | 28.12.2018, 13:08 | Автор: Не зарегистрирован
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Австрийцам мы не нужны . Скорее обратное .



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  • 15 | 28.12.2018, 13:21 | Автор: Не зарегистрирован
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Нужное дело задумал Радий Фаритович. Пора выходить на просторы и к себе гостей звать.



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  • 16 | 28.12.2018, 13:31 | Автор: Не зарегистрирован
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В Австрии у Хабирова дочь живет. А в Турции то кто?



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  • 17 | 28.12.2018, 13:49 | Автор: Не зарегистрирован
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16 | 28.12.2018, 13:31 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
В Австрии у Хабирова дочь живет. А в Турции то кто?
______________________________
какой нить дружбан по универу
турк



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  • 18 | 28.12.2018, 14:01 | Автор: кац
    Публикации: 0 | Комментарии: 16488 | Рейтинг: -2957
Международная торговля есть альфа и омега успешного развития региона. И какой же полоумный считает, что это дело можно запросто вести без представительств? Это же не бегать по деревням с котомкой за спиной!



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  • 19 | 28.12.2018, 14:24 | Автор: Не зарегистрирован
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18 | 28.12.2018, 14:01 | Автор: кац
Публикации: 0 | Комментарии: 16485 | Рейтинг: -2957,4

Международная торговля есть альфа и омега успешного развития региона. И какой же полоумный считает, что это дело можно запросто вести без представительств? Это же не бегать по деревням с котомкой за спиной!
--------------------------------
Это Казани как серпом по яйцам. Они суетятся. Их устраивал такой как Хамитов, но не нужен сильный организатор и волевой лидер в Башкирии. Хабиров Казани не нужен.



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  • 20 | 28.12.2018, 14:52 | Автор: Не зарегистрирован
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16 | 28.12.2018, 13:31 | Автор:

В Австрии у Хабирова дочь живет. А в Турции то кто?
=============================================
Согласен , если дочь возглавит торгпредство в Австрии !
Лишь бы , не Украл !



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