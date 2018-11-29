Глава Госкомитета по внешнеэкономическим связям Руслан Мирсаяпов сообщил, что в Австрии и Турции планируется открытие башкирских торговых представительств в 2019–2020 годах.
На совещании Радий Хабиров распорядился проанализировать систему и динамику товарооборота в ведущих субъектах России.
Гендиректор «Корпорации развития РБ» Олег Голов отметил, что стороны заинтересованы в подготовке общих проектов в областях машиностроения, сельского хозяйства и строительства других объектов.
Ожидаем новых бесполезных дармоедов
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