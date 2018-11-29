Ожидаем новых бесполезных дармоедов

Башкирия планирует открытие торговых представительств в Австрии и Турции. На «Инвестчасе» обсудили новые направления в торговых отношениях с иностранными представителями.Глава Госкомитета по внешнеэкономическим связям Руслан Мирсаяпов сообщил, что в Австрии и Турции планируется открытие башкирских торговых представительств в 2019–2020 годах.На совещании Радий Хабиров распорядился проанализировать систему и динамику товарооборота в ведущих субъектах России.Гендиректор «Корпорации развития РБ» Олег Голов отметил, что стороны заинтересованы в подготовке общих проектов в областях машиностроения, сельского хозяйства и строительства других объектов.