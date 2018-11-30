Вредный зомбоящик и бесполезный БСТ

БСТ против федеральных каналов. Почему Башкирия откажется от национального телевидения?Реформы не коснутся тех, кто использует спутниковую тарелку, Интернет или кабельное телевидение.В 2019 году в России начнут отключать аналоговое телевещание. На смену ему придет цифровое телевидение.С одной стороны, для жителей республики это означает улучшение качества изображения и звука. С другой – если у них установлена телевизионная антенна, то дела обстоят не очень весело. Дело в том, что при подключении цифрового вещания будут транслироваться 20 бесплатных федеральных каналов, но посмотреть региональные каналы, в том числе БСТ, уже не получится.Если захотите смотреть и 20 федеральных каналов, и БСТ, придется потрудиться. К примеру, если телевизор был выпущен не позднее 2013 года, то нужно купить антенну определенного диапазона и настроить телевизор. Если телевизор старого образца (без встроенного тюнера), то для доступа к каналам нужно докупить цифровую приставку с двумя выходами и антенный разветвитель. Если просто настроить приставку через обычную антенну, у вас будут вещать только 20 федеральных каналов.– Есть сомнение, что простые люди разберутся, как это все настроить. Да и не все антенны позволяют такое. Что выберет простой условный рабочий из райцентра: смотреть один-единственный БСТ или 20 каналов в хорошем качестве и бесплатно? Тут хочется спросить условную «Москву»: за что вы нас так любите?В федеральный пакет еще православный «Спас» и какие-то недоканалы типа «Пятницы» включили. Лично я ТВ давно не смотрю, так что для сомневающихся будет повод задуматься. В этом, наверное, и заключается хорошая новость – резко вырастает роль Интернета для башкироязычных зрителей. Но готовы ли мы к этому? – говорит IT-эксперт.