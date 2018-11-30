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Вредный зомбоящик и бесполезный БСТ

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БСТ против федеральных каналов. Почему Башкирия откажется от национального телевидения?

Вредный зомбоящик и бесполезный БСТ


Реформы не коснутся тех, кто использует спутниковую тарелку, Интернет или кабельное телевидение.

В 2019 году в России начнут отключать аналоговое телевещание. На смену ему придет цифровое телевидение.
С одной стороны, для жителей республики это означает улучшение качества изображения и звука. С другой – если у них установлена телевизионная антенна, то дела обстоят не очень весело. Дело в том, что при подключении цифрового вещания будут транслироваться 20 бесплатных федеральных каналов, но посмотреть региональные каналы, в том числе БСТ, уже не получится.

Если захотите смотреть и 20 федеральных каналов, и БСТ, придется потрудиться. К примеру, если телевизор был выпущен не позднее 2013 года, то нужно купить антенну определенного диапазона и настроить телевизор. Если телевизор старого образца (без встроенного тюнера), то для доступа к каналам нужно докупить цифровую приставку с двумя выходами и антенный разветвитель. Если просто настроить приставку через обычную антенну, у вас будут вещать только 20 федеральных каналов.

– Есть сомнение, что простые люди разберутся, как это все настроить. Да и не все антенны позволяют такое. Что выберет простой условный рабочий из райцентра: смотреть один-единственный БСТ или 20 каналов в хорошем качестве и бесплатно? Тут хочется спросить условную «Москву»: за что вы нас так любите?

В федеральный пакет еще православный «Спас» и какие-то недоканалы типа «Пятницы» включили. Лично я ТВ давно не смотрю, так что для сомневающихся будет повод задуматься. В этом, наверное, и заключается хорошая новость – резко вырастает роль Интернета для башкироязычных зрителей. Но готовы ли мы к этому? – говорит IT-эксперт.

ПроУфу
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  • Гость
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  • 1 | 29.12.2018, 09:51 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
В федеральный пакет еще православный «Спас» и какие-то недоканалы типа «Пятницы» включили. .....Тут хочется спросить условную «Москву»: за что вы нас так любите?
===========================
Этот ит-эксперт (ит- баш. мясо), а говоря по русски специалист по мясу, видимо не понимает что для подавляющего большинства населения России именно БСТ является недоканалом, и вот именно за такие слова Мы вас так любим, так любим, что готовы задушить в объятьях, или на худой конец зацеловать до смерти.



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уникальнейший случай в технологической истории человечества:
народы и нации всегда и везде использовали научно-технический прогресс для улучшения жизни своих народов и наций,
а БСТ использует технические достижения для торможения развития одного народа в родоплеменной фазе!!!



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  • 3 | 29.12.2018, 10:09 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Так башкиры, в основном интернетом и пользуемся, БСТ колониальный давно уже умер для нас



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  • 4 | 29.12.2018, 10:21 | Автор: Не зарегистрирован
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Какое счастье не зреть Салаваток Хамидуллиных и прочих с их поносом



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  • 5 | 29.12.2018, 10:29 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Салават Хамидуллин настоящий учёный и очень интересно и аргументировано рассказывает.



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  • 6 | 29.12.2018, 11:00 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
2 | 29.12.2018, 09:56 | Автор: Иннокентий Иванов
Публикации: 0 | Комментарии: 3762 | Рейтинг: -375,6

уникальнейший случай в технологической истории человечества:
народы и нации всегда и везде использовали научно-технический прогресс для улучшения жизни своих народов и наций,
а БСТ использует технические достижения для торможения развития одного народа в родоплеменной фазе!!!
------------------------------
Кеша думал ты умнее. Думаешь с татарским ТНВ ситуация другая? Точь в точь есть такая передача сделанная специально для таких как ты.



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  • 7 | 29.12.2018, 11:46 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Кеша думал ты умнее. Думаешь с татарским ТНВ ситуация другая? Точь в точь есть такая передача сделанная специально для таких как ты.
------------------------------
Башкиры почему то подняли этот вопрос. А татары? Они постоянно говорят что озабочены сохранением, развитием татарской культуры и языка. Но как доходит до дела молчат. Или что еще хуже начинают выступать против башкир. Такое ощущение, что им не надо татарского, им лишь бы не было башкирского.



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  • 8 | 29.12.2018, 11:46 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1903 | Комментарии: 62672 | Рейтинг: +12209
Ну вот - теперь будет повод выкинуть два ящика 90-х годов, которые я не смотрю уже ровно 8 лет...
Качество картинки и звука - это поледнее, что мне нужно было от ТВ. В первую очередь нужна правда и просвещение - то, что было в те самын лихие 90-е: дискуссие с политиками, историками, экономистами - разъяснение широкому зрителю - вопросо по этой тематике, разбор принимаемых законов - плюсы и минусы, сатира на власть...
С приходом пуйла - телевидение превратилось в зомбо-ящик, с помощью которого пуйло сделал российский народ - быдлом.
Ну и идите найух со своим киселев-тв...



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  • 9 | 29.12.2018, 12:00 | Автор: Не зарегистрирован
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Так держать Кухарка, молодец. Обязательно за собой тащи Колотуна и Евлашку, если их не достаточно Каца с Турком, в притдачу О_О.
Все будет О*КЕЙ.



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  • 10 | 29.12.2018, 12:05 | Автор: Не зарегистрирован
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Советую канал history channel на русском. Как интересно живут простые американцы. Нравится цикл передач "Между молотом и наковальней" - соревнование кузнецов. Вы не увидите и не услышите высокоскрепных речей и идей. Всё просто, искренне, познавательно.



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  • 11 | 29.12.2018, 12:33 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
9 | 29.12.2018, 12:00 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
Так держать Кухарка, молодец. Обязательно за собой тащи Колотуна и Евлашку, если их не достаточно Каца с Турком, в притдачу О_О.
Все будет О*КЕЙ.
+++++++++++++++++++++++

Забыл сюда включать Резуса отрицательного. Обиделся бедолага, сминусовал.



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  • 12 | 29.12.2018, 12:36 | Автор: Harrison
    Публикации: 68 | Комментарии: 11217 | Рейтинг: -1824,6
А что, хорошая новость. Для моих родителей пенсионеров даже очень - на ЖК аналоговое по качеству не очень, теперь будет все ОК.

Прекрасно.



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  • 13 | 29.12.2018, 13:02 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
На БСТ сплошная реклама ипотеки и шуб. На ТНВ погоду когда показывают, никогда не видел чтобы шубы рекламировали.



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  • 14 | 29.12.2018, 13:50 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
5 | 29.12.2018, 10:29 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Салават Хамидуллин настоящий учёный и очень интересно и аргументировано рассказывает.

===========================

и побольше бы таких программ.



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  • 15 | 29.12.2018, 13:52 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
13 | 29.12.2018, 13:02 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
На БСТ сплошная реклама ипотеки и шуб. На ТНВ погоду когда показывают, никогда не видел чтобы шубы рекламировали.

****
а что тебе мешает тнв смотреть?



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  • 16 | 29.12.2018, 13:55 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
2 | 29.12.2018, 09:56 | Автор: Иннокентий Иванов
Публикации: 0 | Комментарии: 3762 | Рейтинг: -375,3
уникальнейший случай в технологической истории человечества:
народы и нации всегда и везде использовали научно-технический прогресс для улучшения жизни своих народов и наций,
а БСТ использует технические достижения для торможения развития одного народа в родоплеменной фазе!!!

****
а что ты тогда так нервничаешь?



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  • 17 | 29.12.2018, 14:22 | Автор: Не зарегистрирован
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5 | 29.12.2018, 10:29 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Салават Хамидуллин настоящий учёный и очень интересно и аргументировано рассказывает.
***
Чтобы человеку не жить своей головой и не работать, он и просто обязан научится красиво и задушевно говорить.
А между тем, за подобными " интересными" разговорами, в его родной деревне нет центрального водопровода.
Во многих домах его родственников нет газа и сортира.
Есть одни рассказы.



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  • 18 | 29.12.2018, 17:20 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
На БСТ сплошная реклама ипотеки и шуб. На ТНВ погоду когда показывают, никогда не видел чтобы шубы рекламировали.
===========
На БСТ сплошняком кураи и малахаи, песни и пляски и мифы башнацисториков,как башкиры кочевники занимали огромные пространства, а другие злые народы захватили и отобрали у них.
А ТНТ-честно говоря-скучный канал, чем то напоминает 1 и 2 каналы СССР : производство, сельское хоз-во,лес сажают и т.д. Как говорится-у кого какой менталитет.



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  • 19 | 29.12.2018, 17:39 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
На БСТ сплошняком кураи и малахаи, песни и пляски и мифы башнацисториков,как башкиры кочевники занимали огромные пространства, а другие злые народы захватили и отобрали у них.
____________________________________________________
Слава богу этот топотушный канал сольют. Канал звездежв про межпланетную историю башкирцев



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  • 20 | 29.12.2018, 19:20 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Слава богу этот топотушный канал сольют. Канал звездежв про межпланетную историю башкирцев
-----------------------------------------------------------
Местные шовики даже не поняли о чем речь. Напряг будет лишь у тех, у кого антенна на крыше, а много ли таких осталось, все на кабеле давно сидят да на тарелках. Правильно про вас говорят, тупые башкирофобы.



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