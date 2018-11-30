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Газеты Башкирии: Макулатура, негодная даже для уборной

  • Опубликовано: natall | 29.12.2018
    Раздел: Новости | Просмотры: 17656 | Комментарии: 43
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Журналисты республиканских газет вынуждены мыть подъезды, чтобы прокормить семью.

Газеты Башкирии: Макулатура, негодная даже для уборной


Могут ли журналисты защищать права людей, если сами беззащитны?

Сотрудники районных и городских газет Башкортостана обратились к Радию Хабирову с просьбой обратить внимание на плачевное состояние печатных СМИ республики. Они сетуют, что ГУП Издательский дом «Республика Башкортостан» каждый год обещает улучшить финансовое положение газет, в том числе повысить зарплаты сотрудникам, но на деле происходит сокращение штатов, за счет чего и стараются «сохранить» зарплаты тем, кто остался.

Средняя зарплата в районных и городских газетах едва превышает 10 тысяч рублей, говорят журналисты. При этом среднемесячная зарплата гендиректора издательства Венеры Хакимовой составляет более 86 тысяч рублей (около 1,04 млн рублей в год). Заработная плата руководителя Агентства по печати и СМИ РБ Бориса Мелкоедова – более 2,7 млн рублей в год.

Журналисты рассказывают: когда руководство ГУП и Агентства узнало о письме Радию Хабирову, то стало требовать не распространять информацию о существующих проблемах под угрозой увольнения.

- Наверное, для вышестоящего руководства мы превратились в некое бессловесное сообщество, не заслуживающее уважения, которое работает за мизерную оплату труда, потому что даже обычные секретари этого предприятия (ГУП) разговаривают с нами высокомерно, с усталостью и ленью в голосе. На журналиста могут просто накричать и, ничего не объясняя, бросить трубку.

Да, мы сами виноваты, мы заслужили такое отношение своим молчанием. Но в век безработицы, когда растишь детей, выплачиваешь кредиты, держишься за эту работу. Да и остались лишь те, которые очень любят свою профессию, – пишут журналисты. – Радий Фаритович, в одном своем выступлении вы отметили, что районные газеты вам больше по душе, потому что они близки к народу и интересны. Мы очень благодарны за эту оценку. Потому что ГУП от нас требует только денег, а содержание газет их давно не волнует. По требованию издательства «Башкортостан» и по договору с ним районные газеты обязаны печатать целую полосу присылаемого ими контента: официальные документы, сообщения «Башинформа» и т. д, которые уже вызвали откровенное недовольство наших подписчиков.

В материалах авторов, не знакомых с сельской жизнью, допускается множество ошибок. Однако все наши просьбы отменить эту «обязаловку», поступающую из Уфы, и давать больше живых, местных материалов не нашли понимания. Возникает вопрос: так, для чего же был создан этот ГУП? Чтобы уничтожить «районки»?

Ведь у нас и сокращения, и толковые журналисты с редакторами ушли из-за мизерной зарплаты, а штат ГУП растет, как на дрожжах. При этом мы выпускаем газету, делаем хорошие деньги от подписки, рекламы и отправляем им, а издательство ничего не производит.

При этом безропотные журналисты ничего сверхъестественного не требуют:

- повысить зарплату журналистам районных и городских газет;

- снизить цены на районные и городские газеты;

пересмотреть еженедельный контент, который сейчас не отвечает требованиям подписчиков;
сократить штат ГУП и уменьшить его вмешательство в работу редакций, которое влечет за собой неуважительное отношение к сотрудникам газет.

К обращению районных журналистов присоединились их коллеги из республиканской газеты «Йәшлек» («Молодость»), которые говорят о целенаправленном уничтожении республиканских газет ГУПом. Они уверяют, что это проявляется, во-первых, в отсутствии нормальной типографии: из-за перебоев в работе главной типографии «Башкортостан» редакция вынуждена печатать газету в разных частных типографиях, что приводит к некачественной печати и бракованным экземплярам. Во-вторых, в здании закрыли библиотеку, столовую, медпункт, нет горячей воды и нормального ремонта. В-третьих, ввели лимит на бензин, из-за чего журналисты вынуждены работать без командировок, хотя их основные подписчики проживают в Зауралье.

– С 2001 года отменена доплата за стаж, после 2015 года, с созданием ГУП, была отменена материальная помощь к отпускным, не выплачивается 13-я зарплата. С каждым годом наша зарплата уменьшается, так как в 2015 и 2017 годах, в соответствии с приказом генерального директора ГУП РБ Издательский дом «Республика Башкортостан» Венеры Хакимовой, снизили тарифные ставки и урезали гонорарный фонд, который и без того был на самом низком уровне. ГУП также снизил командировочные расходы (по закону положено суточных 700 рублей, а мы получали 100 рублей, лишь с недавнего времени они повысились до 200 рублей в сутки).

За последние три года из нашей редакции уволились восемь человек (из них двое – по сокращению, остальные из-за низкой зарплаты). Несколько молодых журналистов с семьями снимают комнаты в общежитии и не могут оформить ипотеку: банки не одобряют ипотеку клиентам с зарплатой на уровне МРОТ. В связи с вышеизложенным встает закономерный вопрос: а нужен ли нам ГУП, дублирующий функции Агентства? Если нужна оптимизация, то следует оптимизировать ГУП, а не сокращать наши мизерные зарплаты и штат сотрудников, – пишут сотрудники газеты.

На письмо редакции «Йәшлек» ответил пресс–секретарь главы РБ Фанур Ягафаров. И как принято у чиновников, сделал это для «галочки», не ответив ни на один конкретно поставленный вопрос.

Руфина Тазеева, журналист республиканской газеты «Омет»:

– Работаю в редакции 24 года. Замужем, двое детей: сын – солдат, дочь – школьница. Радий Фаритович! Нет больше сил молчать. Помогите, пожалуйста! Проблем в отрасли СМИ много, но самая злободневная – низкая зарплата. Она у нас на уровне МРОТ. Вот перебираю «корешки»: в июне аванс – 10 000 рублей, расчет – 3 786,24 рубля, в июле аванс – 10 000 рублей, расчет – 2 638,33 рубля, в августе аванс – 10 000 рублей, расчет – 2 217,94 рубля.

Как нам дальше жить?! У всех дети (студенты, школьники), ипотека. А мы не в состоянии свести концы с концами. Из-за нехватки денег мы, журналисты, вынуждены подрабатывать уборщицами: одна на ж/д вокзале, другая, рискуя жизнью и здоровьем, моет подъезды, где шприцы, наркоманы, алкаши и бомжи.

Третья моет полы в школе. И я не исключение. Мужчины-коллеги таксуют. Потому что иначе семью не прокормить! Наши проблемы давно уже не волнуют ГУП Издательский дом «Башкортостан» и Агентство печати.

Радий Фаритович! Услышьте нас, пожалуйста! Зайдите, если есть возможность, в Дом Печати, который в народе именовали Домом Печали. Коллеги надеются на Вас. Не бросайте нас.

Агентство по печати и СМИ РБ:

– Вопрос о низком размере средней заработной платы сотрудников государственных СМИ поднимался на уровне Правительства Республики Башкортостан несколько раз.

В 2018 году на 4% увеличен фонд оплаты труда, а также выделены дополнительные средства для повышения МРОТ. Однако заработная плата, помимо выделяемых региональных и федеральных субсидий, во многом зависит от дохода самой редакции – от рекламы и подписки. Спрос на печатную продукцию падает, аудитория средств массовой информации переходит в Интернет, в связи с чем падают доходы большинства редакций.

Агентством печати РБ внесено предложение об увеличении гонорара за работу редакций в сети Интернет.

Ресурсы были найдены для трех республиканских изданий: «Республика Башкортостан», «Башкортостан», «Кызыл Тан». Эксперимент в настоящее время показывает положительные результаты, поэтому данную практику предложено распространить на все государственные издания. В случае поддержки данной инициативы Правительством РБ появится доплата за работу в сети Интернет. Данный вопрос сейчас находится на рассмотрении.

ПроУфу
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  • Гость
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  • 1 | 29.12.2018, 08:59 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
...
Трое суток шагать,
Трое суток не спать
Ради нескольких строчек в газете...
Если снова начать,
Я бы выбрал опять
Бесконечные хлопоты эти.

И о том, что дал рекорд шахтер,
Что пилот забрался выше звезд,
Раньше всех расскажет репортер,
От забора к небу строя мост.
Он с радистом ночью слушал вьюгу,
Версты в поле мерил с агрономом,
Братом был, товарищем и другом
Людям, накануне незнакомым.
...



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  • Гость
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  • 2 | 29.12.2018, 09:09 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
журналисты вынуждены работать без командировок, хотя их основные подписчики проживают в Зауралье.
===================
Вот и живите в Зауралье, пишите в Зауралье, издавайтесь в Зауралье!
Какого хрена в Уфу приехали?!
Вы бы еще в Москву приехали, а еще лучше в Лондон или Париж и от туда жаловались что вас не читают!
Дебилоиды млять!



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  • Гость
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  • 3 | 29.12.2018, 09:13 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
........." Сотрудники районных и городских газет Башкортостана обратились к Радию Хабирову с просьбой обратить внимание на плачевное состояние печатных СМИ республики. Они сетуют, что ГУП Издательский дом «Республика Башкортостан» каждый год обещает улучшить финансовое положение газет, в том числе повысить зарплаты сотрудникам, но на деле происходит сокращение штатов, за счет чего и стараются «сохранить» зарплаты тем, кто остался...."
=======================================================
Это следствие того , что все газеты и журналисты
перестали быть выразителями интересов и чаяния
народа !
Все ПРОДАЖНО - Главный редактор , журналисты ,
правда , ложь , воровство и коррупция !
Страна захлебнулась в круглосуточном вранье , а тут еще
и лживые желтушные рекламные статьи в газетах !
НАДОЕЛО это людям !



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  • Участник
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  • 4 | 29.12.2018, 09:26 | Автор: Comrad
    Публикации: 1 | Комментарии: 1058 | Рейтинг: +21
Если Вы читателям на куй не нужны , с чего взяли, что Хабирову позарез потребовались?



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6

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  • Участник
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  • 5 | 29.12.2018, 09:32 | Автор: Comrad
    Публикации: 1 | Комментарии: 1058 | Рейтинг: +21
Мужчинам адекватам обращаюсь!
Потратьта Ваши 10 пуль мне на плюс, чтобы я мог тушить Калатуна с Евлашкой круглосуточно, заодно и Куху, пока не притушит своих клонов.



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3

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  • Участник
  •  
  • 6 | 29.12.2018, 09:33 | Автор: Comrad
    Публикации: 1 | Комментарии: 1058 | Рейтинг: +21
Мужчинам адекватам обращаюсь!
Потратьта Ваши 10 пуль мне на плюс, чтобы я мог тушить Калатуна с Евлашкой круглосуточно, заодно и Куху, пока не притушит своих клонов.



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3

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  • Эксперт
  •  
  • 7 | 29.12.2018, 09:53 | Автор: юнг
    Публикации: 331 | Комментарии: 36238 | Рейтинг: +5767,4
6 | 29.12.2018, 09:33 | Автор: Comrad
Публикации: 1 | Комментарии: 1054 | Рейтинг: +21,9
Мужчинам адекватам обращаюсь!
Потратьта Ваши 10 пуль мне на плюс, чтобы я мог тушить Калатуна с Евлашкой круглосуточно, заодно и Куху, пока не притушит своих клонов.

=================Редкие гниды!
=================Но, не переживай! Правда на нашей стороне! С наступающим Новым годом!



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2

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  • Гость
  •  
  • 8 | 29.12.2018, 09:56 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Могут ли журналисты защищать права людей, если сами беззащитны?
=======================
Ответ,- ну конечно же НЕТ!
Пусть моют полы, больше пользы принесут обществу, ну уж хотя бы не навредят...



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  • Эксперт
  •  
  • 9 | 29.12.2018, 10:02 | Автор: юнг
    Публикации: 331 | Комментарии: 36238 | Рейтинг: +5767,4
Журналист может зарабатывать статейками про нужных людей, или угрозами публикации негатива. Чем прославился начальник, увернувшись от зиндана.
Женщина -журналист может попробовать древний способ.



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2

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  • Гость
  •  
  • 10 | 29.12.2018, 10:27 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
7 | 29.12.2018, 09:53 | Автор: юнг
Публикации: 331 | Комментарии: 36232 | Рейтинг: +5768,9

6 | 29.12.2018, 09:33 | Автор: Comrad
Публикации: 1 | Комментарии: 1054 | Рейтинг: +21,9
Мужчинам адекватам обращаюсь!
Потратьта Ваши 10 пуль мне на плюс, чтобы я мог тушить Калатуна с Евлашкой круглосуточно, заодно и Куху, пока не притушит своих клонов.

=================Редкие гниды!
=================Но, не переживай! Правда на нашей стороне! С наступающим Новым годом!
----------------------------------
На какой на вашей? Вы оба с Комрадом здесь плясали и вылизывали, а как пинка получили, так заскулили. Комрад до сих пор делает вид, что не знает кто такие Евлампий и Колотун. Сцыт и ты Юнг сцышь. Сидите и не трепыхайтесь, если чмошники.



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2

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  •  
  • 11 | 29.12.2018, 10:33 | Автор: юнг
    Публикации: 331 | Комментарии: 36238 | Рейтинг: +5767,4
10 | 29.12.2018, 10:27 | Автор: Не зарегистрирован
Вы оба с Комрадом здесь плясали и вылизывали, а как пинка получили, так заскулили. Комрад до сих пор делает вид, что не знает кто такие Евлампий и Колотун. Сцыт и ты Юнг сцышь. Сидите и не трепыхайтесь, если чмошники.


================Запомни, малахольный!= Я никогда ни под кого не прогибался! А вылизывать- это удел любителей кунни- еблашки и калатушки. И мне похера, чьи они клоны.



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  • Гость
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  • 12 | 29.12.2018, 10:35 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Запомни, малахольный!= Я никогда ни под кого не прогибался! А вылизывать- это удел любителей кунни- еблашки и калатушки. И мне похера, чьи они клоны
----------------------------------------
Ты Юнга всегда был прогнутый и стоящий раком. И сейчас ты мечтаешь опять вернуться в прежнее состояние и стать раком. Тоже делаешь вид что не знаешь кто такие Евлампии и Колотушки. Сиди и не визжи, проси прощения на коленях и приглашай в гости. Может тебя опять допустят.



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  • Наблюдатель
  •  
  • 13 | 29.12.2018, 10:41 | Автор: Евлампий
    Публикации: 175 | Комментарии: 1501 | Рейтинг: +793,1
смешно как два пыдара (юнг с комрадкой) отсасывают друг у дружки.....а ты оказывается юнг не просто дырявая мразотка, ты еще и великий кулингер ну да с твоей то профессией всю жизнь приходилось пригинаться, да отлизывать.....



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  • 14 | 29.12.2018, 10:51 | Автор: юнг
    Публикации: 331 | Комментарии: 36238 | Рейтинг: +5767,4
.......пригинаться, ?.....

==============Дурачок, вернись в третий класс, откуда тебя выгнали за олигофрению...



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  • Участник
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  • 15 | 29.12.2018, 10:52 | Автор: Comrad
    Публикации: 1 | Комментарии: 1058 | Рейтинг: +21
Евлашка высунул морду из под подола Кухи.Кто ты такой , чтобы здесь выпендриваться ? Скулишь из под шконки , якобы зубы показываешь.
А сам за парашу спрятался !



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  • Участник
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  • 16 | 29.12.2018, 10:59 | Автор: Comrad
    Публикации: 1 | Комментарии: 1058 | Рейтинг: +21
Евлашка ведь ты членораздельно два слова сказать не можешь, не говоря о грамматике. И мысли у тебя на выходят за анус далее чем на 5 (пять) сантиметров! А содержимое мыслей твоих в выделениях ануса!



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  • Гость
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  • 17 | 29.12.2018, 11:25 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
15 | 29.12.2018, 10:52 | Автор: Comrad
Публикации: 1 | Комментарии: 1057 | Рейтинг: +22,1

Евлашка высунул морду из под подола Кухи.Кто ты такой , чтобы здесь выпендриваться ? Скулишь из под шконки , якобы зубы показываешь.
А сам за парашу спрятался !
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За парашей это ты Комрад. И будешь там. Ты же упорно не знаешь кто такие Евлампий и Колотун. Твое место Комрад это параша.



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  • # 18 | 29.12.2018, 11:44 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

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  • Гость
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  • 19 | 29.12.2018, 11:51 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Если писать правду, про ограбление народа, про фальшивого короля, дармоедов жуликов чиновников, про власть, про жизнь, что делать, то спрос будет архинеимоверный. Правду надо писать.



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  • 20 | 29.12.2018, 11:53 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Вы уже товарищи корреспонденты, извините, может мой отклик Вам и не понравится. Вы при написании статей сами тему не выбираете, Вам дают задание, написать хорошее, и Вы напишете только хорошее, Вам дадут задание пожурить кого- то, Вы тут же сочините плохое и жуткое. ВЫ зачастую действуете как роботы, а не так как аналитики и искатели, без чего Ваши труд безликий и скучный. По труду и оплата.



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