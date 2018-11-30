Газеты Башкирии: Макулатура, негодная даже для уборной

Журналисты республиканских газет вынуждены мыть подъезды, чтобы прокормить семью.Могут ли журналисты защищать права людей, если сами беззащитны?Сотрудники районных и городских газет Башкортостана обратились к Радию Хабирову с просьбой обратить внимание на плачевное состояние печатных СМИ республики. Они сетуют, что ГУП Издательский дом «Республика Башкортостан» каждый год обещает улучшить финансовое положение газет, в том числе повысить зарплаты сотрудникам, но на деле происходит сокращение штатов, за счет чего и стараются «сохранить» зарплаты тем, кто остался.Средняя зарплата в районных и городских газетах едва превышает 10 тысяч рублей, говорят журналисты. При этом среднемесячная зарплата гендиректора издательства Венеры Хакимовой составляет более 86 тысяч рублей (около 1,04 млн рублей в год). Заработная плата руководителя Агентства по печати и СМИ РБ Бориса Мелкоедова – более 2,7 млн рублей в год.Журналисты рассказывают: когда руководство ГУП и Агентства узнало о письме Радию Хабирову, то стало требовать не распространять информацию о существующих проблемах под угрозой увольнения.- Наверное, для вышестоящего руководства мы превратились в некое бессловесное сообщество, не заслуживающее уважения, которое работает за мизерную оплату труда, потому что даже обычные секретари этого предприятия (ГУП) разговаривают с нами высокомерно, с усталостью и ленью в голосе. На журналиста могут просто накричать и, ничего не объясняя, бросить трубку.Да, мы сами виноваты, мы заслужили такое отношение своим молчанием. Но в век безработицы, когда растишь детей, выплачиваешь кредиты, держишься за эту работу. Да и остались лишь те, которые очень любят свою профессию, – пишут журналисты. – Радий Фаритович, в одном своем выступлении вы отметили, что районные газеты вам больше по душе, потому что они близки к народу и интересны. Мы очень благодарны за эту оценку. Потому что ГУП от нас требует только денег, а содержание газет их давно не волнует. По требованию издательства «Башкортостан» и по договору с ним районные газеты обязаны печатать целую полосу присылаемого ими контента: официальные документы, сообщения «Башинформа» и т. д, которые уже вызвали откровенное недовольство наших подписчиков.В материалах авторов, не знакомых с сельской жизнью, допускается множество ошибок. Однако все наши просьбы отменить эту «обязаловку», поступающую из Уфы, и давать больше живых, местных материалов не нашли понимания. Возникает вопрос: так, для чего же был создан этот ГУП? Чтобы уничтожить «районки»?Ведь у нас и сокращения, и толковые журналисты с редакторами ушли из-за мизерной зарплаты, а штат ГУП растет, как на дрожжах. При этом мы выпускаем газету, делаем хорошие деньги от подписки, рекламы и отправляем им, а издательство ничего не производит.При этом безропотные журналисты ничего сверхъестественного не требуют:- повысить зарплату журналистам районных и городских газет;- снизить цены на районные и городские газеты;пересмотреть еженедельный контент, который сейчас не отвечает требованиям подписчиков;сократить штат ГУП и уменьшить его вмешательство в работу редакций, которое влечет за собой неуважительное отношение к сотрудникам газет.К обращению районных журналистов присоединились их коллеги из республиканской газеты «Йәшлек» («Молодость»), которые говорят о целенаправленном уничтожении республиканских газет ГУПом. Они уверяют, что это проявляется, во-первых, в отсутствии нормальной типографии: из-за перебоев в работе главной типографии «Башкортостан» редакция вынуждена печатать газету в разных частных типографиях, что приводит к некачественной печати и бракованным экземплярам. Во-вторых, в здании закрыли библиотеку, столовую, медпункт, нет горячей воды и нормального ремонта. В-третьих, ввели лимит на бензин, из-за чего журналисты вынуждены работать без командировок, хотя их основные подписчики проживают в Зауралье.– С 2001 года отменена доплата за стаж, после 2015 года, с созданием ГУП, была отменена материальная помощь к отпускным, не выплачивается 13-я зарплата. С каждым годом наша зарплата уменьшается, так как в 2015 и 2017 годах, в соответствии с приказом генерального директора ГУП РБ Издательский дом «Республика Башкортостан» Венеры Хакимовой, снизили тарифные ставки и урезали гонорарный фонд, который и без того был на самом низком уровне. ГУП также снизил командировочные расходы (по закону положено суточных 700 рублей, а мы получали 100 рублей, лишь с недавнего времени они повысились до 200 рублей в сутки).За последние три года из нашей редакции уволились восемь человек (из них двое – по сокращению, остальные из-за низкой зарплаты). Несколько молодых журналистов с семьями снимают комнаты в общежитии и не могут оформить ипотеку: банки не одобряют ипотеку клиентам с зарплатой на уровне МРОТ. В связи с вышеизложенным встает закономерный вопрос: а нужен ли нам ГУП, дублирующий функции Агентства? Если нужна оптимизация, то следует оптимизировать ГУП, а не сокращать наши мизерные зарплаты и штат сотрудников, – пишут сотрудники газеты.На письмо редакции «Йәшлек» ответил пресс–секретарь главы РБ Фанур Ягафаров. И как принято у чиновников, сделал это для «галочки», не ответив ни на один конкретно поставленный вопрос.Руфина Тазеева, журналист республиканской газеты «Омет»:– Работаю в редакции 24 года. Замужем, двое детей: сын – солдат, дочь – школьница. Радий Фаритович! Нет больше сил молчать. Помогите, пожалуйста! Проблем в отрасли СМИ много, но самая злободневная – низкая зарплата. Она у нас на уровне МРОТ. Вот перебираю «корешки»: в июне аванс – 10 000 рублей, расчет – 3 786,24 рубля, в июле аванс – 10 000 рублей, расчет – 2 638,33 рубля, в августе аванс – 10 000 рублей, расчет – 2 217,94 рубля.Как нам дальше жить?! У всех дети (студенты, школьники), ипотека. А мы не в состоянии свести концы с концами. Из-за нехватки денег мы, журналисты, вынуждены подрабатывать уборщицами: одна на ж/д вокзале, другая, рискуя жизнью и здоровьем, моет подъезды, где шприцы, наркоманы, алкаши и бомжи.Третья моет полы в школе. И я не исключение. Мужчины-коллеги таксуют. Потому что иначе семью не прокормить! Наши проблемы давно уже не волнуют ГУП Издательский дом «Башкортостан» и Агентство печати.Радий Фаритович! Услышьте нас, пожалуйста! Зайдите, если есть возможность, в Дом Печати, который в народе именовали Домом Печали. Коллеги надеются на Вас. Не бросайте нас.Агентство по печати и СМИ РБ:– Вопрос о низком размере средней заработной платы сотрудников государственных СМИ поднимался на уровне Правительства Республики Башкортостан несколько раз.В 2018 году на 4% увеличен фонд оплаты труда, а также выделены дополнительные средства для повышения МРОТ. Однако заработная плата, помимо выделяемых региональных и федеральных субсидий, во многом зависит от дохода самой редакции – от рекламы и подписки. Спрос на печатную продукцию падает, аудитория средств массовой информации переходит в Интернет, в связи с чем падают доходы большинства редакций.Агентством печати РБ внесено предложение об увеличении гонорара за работу редакций в сети Интернет.Ресурсы были найдены для трех республиканских изданий: «Республика Башкортостан», «Башкортостан», «Кызыл Тан». Эксперимент в настоящее время показывает положительные результаты, поэтому данную практику предложено распространить на все государственные издания. В случае поддержки данной инициативы Правительством РБ появится доплата за работу в сети Интернет. Данный вопрос сейчас находится на рассмотрении.