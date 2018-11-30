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Как холуи Муртазы историю переписывали

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Недавно состоялось выездное заседание комитета Государственного совета Республики Татарстан по образованию, культуре, науке и национальным вопросам. Стандартное бюрократическое мероприятие попало в ленты информагентств Татарстана и Башкортостана из-за прозвучавшей на этом заседании речи президента Академии Наук Татарстана Мякзума Салахова. Ильнар Гарифуллин поделился с "Idel.Реалии" о том, почему это было важно.

Как холуи Муртазы историю переписывали


​— В Башкортостане занимаются мифологизацией истории, переделом культурного наследия. Нам нужна целенаправленная работа, чтобы история не переписывалась, нужны подготовленные молодые доктора (исторических) наук, знающие средневековье, нужна правительственная поддержка, — сказал Мякзум Салахов.

Ранее Академия Наук Татарстана в подобных вещах замечена не была, тем более сам Мякзум Салахов, как и его предшественник на посту президента Академии по своей специальности, люди весьма далекие от гуманитарной сферы наук. Хотя стоит отметить, что Академия Наук Республики Татарстан в силу своей специализации была обязана заниматься изучением исторического наследия татар Башкортостана, которую и имел в виду руководитель Академии Наук РТ, говоря о "мифологизации истории и передела культурного наследия".

Единственное исключение — Центр этнологического мониторинга Института истории им. Ш. Марджани, действовавший до 2010 года. Данное научное подразделение — единственное в Татарстане в "нулевые" годы обращало внимание на вопросы истории татар Башкортостана, этнические процессы, проходящие в этой республике.

Появление многотомника "История башкирских родов", названного интернет-изданием "Медиакорсеть" "многотомной зажигалкой", стало главной причиной данного заявления. Ведь ранее академическое сообщество Татарстана практически не обращало внимание на этнополитические вопросы.

Многотомник был выпущен некоммерческой организацией "Центр изучения исторического наследия Башкортостана Шежере" (руководителем организации является известный тележурналист Салават Хамидуллин). Научное сопровождение данного многотомника осуществлял Институт гуманитарных исследований Академии Наук Республики Башкортостан (ныне расформированный). Выпуск издания был профинансирован из благотворительного фонда "Урал" экс-президента Башкортостана Муртазы Рахимова.

Напомним, что фонд был организован на средства от приватизации компании "Башнефть".

Главный посыл, отраженный во всех томах данного многотомника, — татарского этноса как такового не существует и это искусственное этническое образование было сконструировано в период строительства Татарской советской социалистической республики. А татары Башкортостана — это те же башкиры, отатаренные якобы в советский период. В качестве доказательства данного тезиса приводятся данные "ревизских сказок" — переписей населения XVIII-XIX веков, в которых фиксировалась сословная принадлежность населения.

Необходимо отметить, что главная проблема — это не сами книги как таковые (тем более издавать можно что угодно, что не запрещено законом). Главная проблема заключается в том, что идеологическая направленность и повторяющиеся во всех томах теории становятся идеологическим обоснованием для фальсификации переписей населения и переписывания татар Башкортостана в башкир (что наблюдалось в период переписи 2002 года и частично 2010 года).

Проблем в исследовании татар Башкортостана еще много. Некоторые подвижки в заполнении данного пробела сделаны Институтом истории им. Ш. Марджани, который выпустил в 2016 году первый том "Истории татар западного Приуралья". Но, как говорят сами ученые, в настоящее время данная работа практически остановилась из-за отсутствия финансирования и необходимых научных кадров в самой Казани.

Помимо истории существует и проблема научного изучения языка уфимских татар, который также необоснованно некоторыми уфимскими исследователями выдается за западный диалект башкирского языка. В этой связи стоит отметить, что Институт языка и литературы им. Г. Ибрагимова АН РТ (директор института Ким Миннуллин), который и специализируется на изучении таких вопросов, в данной работе никак не участвует.

По информации работника данного учреждения, пожелавшего остаться неизвестным, согласно приказу руководства, ученым запрещено заниматься исследованиями языка и языкового наследия уфимских татар и концентрировать свои усилия только в пределах Татарстана.

Также стоит отметить, что издание данного многотомника, вызвавшее скандал в самом Башкортостане, получило неоднозначную реакцию даже в среде самого башкирского академического сообщества. По сообщению анонимных источников, даже ученые-специалисты Института истории языка и литературы Уфимского исследовательского Центра РАН в целом критично встретили это издание, отметив слабую источниковедческую базу и игнорирование многих недавно введенных в оборот исторических источников.

Ринат Гатауллин, доктор экономических наук, председатель общественной организации "Курултай западных башкир".

"Проблема поднята, на мой взгляд, правильно. Только подобного рода вопросы в научном мире необходимо открыто обсуждать на всевозможных конференциях. Лучший формат — научные конференции. Проблема передела культурного наследия безусловно существует. Это проблема касается не только Башкортостана, но и многих наших коллег в Казахстане. Что касается принадлежности тех или иных памятников культуры средневекового периода, по поводу чего иногда возникает спор, к примеру эпосов "Идегей", "Туляк и Сусылу", то их некорректно называть просто казахскими или башкирскими или еще какими-то. Правильнее их называть тюрко-татарскими, так как это общее наследие золотоордынских татар, из которых вышло большинство современных тюркские народов — татары, башкиры, казахи, каракалпаки и т.д".

Дамир Исхаков (экс-руководитель Центра этнологического мониторинга Института истории им Ш. Марджани АН РТ), доктор исторических наук.

—​ Ваш научный центр занимался исследованиями и научными рецензиями работ касающихся истории, и этническими процессами среди татар Башкортостана. Это была инициатива Института истории или запрос шел из самого Башкортостана?

— Мы занимались этими вопросами с подачи и по многочисленным просьбам общественности, действующих ученых и краеведов Башкортостана. Этими вопросами безусловно надо заниматься, так как историей второй по численности территориальной группы татар сейчас никто практически не занимается. В Башкортостане этот вопрос игнорируют. К примеру, в семитомнике "Истории башкирского народа", изданного несколько лет назад никак не освещается история других народов проживающих в Башкортостане. В том числе и уфимских татар.

Это в корне неправильно, так как даже в советское время в таких многотомниках всегда уделялось внимание таким моментам.

В свою очередь могу сказать, что семитомник "История татар" написан шире с включением страниц истории не только татарского народа, но и других этносов, издавна проживающих в республике. Особенно могу выделить послереволюционный период истории (т.е. после 1917 года).

— В то же время во многих СМИ Башкортостана публикуются однобокие публикации с теоретических воззрений только башкирских исследователей, скажем, так противоречащие позиции как самих татар Башкортостана, так и татарских ученых-историков. В Татарстане же немного иначе. Есть популярное издание "Реальное время", где регулярно печатаются статьи некоторых башкирских исследователей, к примеру, Салавата Хамидуллина.

— Соглашусь с вами, но здесь есть и свои некоторые нюансы. К примеру, уже довольно давно, больше двух месяцев назад я дал интервью этому изданию касательно истории Казанского ханства и этнической ситуации в этом татарском государстве, где как раз полемизировал с тезисами этого автора, опубликованными в данном издании. Могу отметить, что это интервью так и не было опубликовано без всяких объяснений причин.

А вот собственно как сам журналист издания "Реальное время" прокоментировал в группе "Башкирика" выступление президента Академии Наук Республики Татарстан: «На воре шапка горит?».

Руководитель центра социокультурного анализа Академии Наук Республики Башкортостан Юлдаш Юсупов, работавший ранее в Институте гуманитарных исследований АН РБ, отказался комментировать данную тему и высказывание Мякзума Салахова.

Ильнар Гарифуллин






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  • Гость
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  • 1 | 29.12.2018, 09:35 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
существует и проблема научного изучения языка уфимских татар, который также необоснованно некоторыми уфимскими исследователями выдается за западный диалект башкирского языка
=======================
Вот уж не знал что существует западный диалект башкирского языка!
Рас на то пошло то наверняка есть и:
- Североамериканский диалект башкирского языка
- Южноамериканский ...
- Африканский....
- Австралийский.....
- Ну и в Антарктиде естественно свой диалект
О, сколько нам открытий чудных
Готовит башкортосранского просвещенья дух!



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5

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  • Гость
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  • 2 | 29.12.2018, 09:43 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Для башкир у которых нет НИ ОДНОГО исторического археологического доказательства своего величия , остается одно , фантазировать и приписывать себе никогда не существовавшие в природе явления своего народа !



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  • Участник
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  • 3 | 29.12.2018, 09:48 | Автор: Comrad
    Публикации: 1 | Комментарии: 1058 | Рейтинг: +21
Научное сопровождение данного многотомника осуществлял Институт гуманитарных исследований Академии Наук Республики Башкортостан (ныне расформированный).
Бердина-Пердина сосиального философа институт выкинули в абракай за ненадобностью? И газеты стали уже не нужны вытирать грязные анусы.



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  • Эксперт
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  • 4 | 29.12.2018, 09:58 | Автор: юнг
    Публикации: 331 | Комментарии: 36238 | Рейтинг: +5767,4
Из И.Гарифуллина мог бы получиться нормальный парень, семьянин.Но, откосил от армии, стал голубым и пробивается мерзопакостными заметками, разжигая межнациональные страсти. Того, придурок не понимает, что национальность ещё никто не смог определить точно.
Хотя, Муртаза вводил вкладыши, а некоторые пытались по запаху.



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покажите учебник грамматики "западного диалекта" башкирского языка,изданный не позже 1917 года - и вопрос решен.

А вот дореволюционных учебников на татарском языке насчитывает более семисот наименований ,и их больше тысячи изданий - не штук!
для обучения десятков тысяч шакирдов в тысячах медресе Казанской губернии.



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8

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  • Гость
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  • 6 | 29.12.2018, 10:05 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Мне один башкир по секрету сказал что башкиры, это те же татары, только, как бы это помягче сказать..., несколько одичавшие, отставшие от прогресса, кочующие представители этой нации.
И в этом я не вижу ничего удивительного: ведь даже существует теория инволюции согласно которой Обезьяна — никакой не предок человека. Она — его потомок...



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  • Гость
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  • 7 | 29.12.2018, 10:12 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
И те и наши горят в огне национализма ,жжет им он душу,вселяя радость и надежду на независимость -хрен вам даже не светит!!!



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  • 8 | 29.12.2018, 10:24 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
А вот дореволюционных учебников на татарском языке насчитывает более семисот наименований ,и их больше тысячи изданий - не штук!
для обучения десятков тысяч шакирдов в тысячах медресе Казанской губернии.
-------------------------------------
На языке тюрки. Не выдавай язык тюрки за татарский. Покажи хоть один документ где какой нибудь хан казанский называет себя татарином. Или документ, где написано "мы татары". Где сами себя называют татарами.



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  • Гость
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  • 9 | 29.12.2018, 10:33 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Кто переписывает и врем мы все вчера смогли увидеть из статьи "Свободный Идель-Урал". Что то не видел там рассерженных такой откровенной подтасовкой Ибукентия и Гарифуллина.



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  • Гость
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  • 10 | 29.12.2018, 10:40 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
7 | 29.12.2018, 10:12 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
И те и наши горят в огне национализма ,жжет им он душу,вселяя радость и надежду на независимость -хрен вам даже не светит!!!
==========================
Мне , русскому, гораздо ближе Казанские татары, да и в генах у нас много общего (в отличии от башкир)
Исследования показали что, что в формировании генотипа татар Крыма, Поволжья и Сибири участвовали совершенно разные компоненты. У крымских татар велико влияние турецких и средиземноморских «корней», у сибирских - угорских (древнесибирских) и среднеазиатских, у поволжских - финских и восточноевропейских.
Так что татары, -АЛГА!!!!



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  • 11 | 29.12.2018, 10:49 | Автор: Корней
    Публикации: 6 | Комментарии: 11979 | Рейтинг: -1885,7
5 | 29.12.2018, 10:05 | Автор: Иннокентий Иванов
Публикации: 0 | Комментарии: 3762 | Рейтинг: -375,6

покажите учебник грамматики "западного диалекта" башкирского языка,изданный не позже 1917 года - и вопрос решен.

А вот дореволюционных учебников на татарском языке насчитывает более семисот наименований ,и их больше тысячи изданий - не штук!
для обучения десятков тысяч шакирдов в тысячах медресе Казанской губернии.
_____________________________________________
Вот ведь Иннокентий какой бюрократ.
Предъявите ему бумажку и всё тут.
Ну будет тебе, Иннокентий документ.
Для начала, как обычно, представлю автора этого документа, чтобы Иннокентий убедился, что это пишет не башкирский националист, а самый, что ни наесть татарин. Да ещё какой! образованный татарин.
Прошу любить и жаловать.
Мирфаты́х Заки́евич Заки́ев—Действительный член Академии наук Республики Татарстан, доктор филологических наук, профессор, заведующий отделом лексикологии и диалектологии ИЯЛИ им. Г. Ибрагимова АН РТ, академик-секретарь Татарстанского отделения Международной тюркской академии, член Турецкого лингвистического общества, почетный член президиума Международного центра тюркологии Евразийского национального университета им. Л. Н. Гумилева (Казахстан), почётный профессор Татарского государственного педагогического университета. Почётный доктор Башкирского государственного университета (2011), Председатель Верховного Совета Татарской АССР (1980—1990).

Основные направления научных исследований:
в области языкознания:
синтаксический строй татарского языка;
история татарского языка;
проблемы развития татарского языка;
история татарского языкознания;
в области истории:
этногенез тюрков и татар.

6 июля 1963 года защитил докторскую диссертацию «Синтаксический строй татарского языка». 2 сентября 1964 года М. З. Закиеву было присвоено учёное звание профессора. В сентябре 1991 года избран академиком Академии наук Республики Татарстан.
Создал научные школы в области языковых, межнациональных и межъязыковых контактов, двуязычия и многоязычия. М. З. Закиевым подготовлено более 40 научных кадров, 12 его бывших аспирантов стали докторами, профессорами и академиками различных общественных академий.
Автор многочисленных исследований по татарскому и тюркскому языкознанию, истории татар и других тюркских народов. Возглавлял важнейшие языковые комиссии в республике, писал школьные и вузовские учебники по татарскому языку.



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  • 12 | 29.12.2018, 10:49 | Автор: Корней
    Публикации: 6 | Комментарии: 11979 | Рейтинг: -1885,7
Так что же говорит один из лучших знатоков татарского языка в мире?
Цитирую:
"...он (татарский язык) сильно отличался и от современного булгаро-татарского языка, очень близкого к башкирскому. Кстати, следы йемеков сохранились на территории современного Татарстана рядом с башкирами в виде топонима §ІмІк/Ямак/Чамяк/Шемяк/ Семяк. Этот факт говорит о том, что башкирский и йемекский языки принимали участие в формировании языка булгар, а тогдашний татарский язык был далек от этих говоров."

"председатель мусульманской фракции в Государственной Думе России Садри Максуди на ее заседании 10 ноября 1910 года заявил, что...(тут я пропущу)". Поэтому в своих трудах он избегал применения этнонима татары, по отношению к казанским татарам рекомендовал этноним тюрко-татары, включая сюда и башкир. Так, 31 июля 1917 г. 2-й Всероссийский съезд мусульман принял подготовленные Садри Максуди «основы культурно-национальной автономии мусульман Внутренней России и Сибири», где народ называется этнонимом тюрко-татары, а его язык — язык тюрки."



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  • 13 | 29.12.2018, 10:56 | Автор: Ирек
    Публикации: 135 | Комментарии: 6638 | Рейтинг: -439,5
По информации работника данного учреждения, пожелавшего остаться неизвестным, согласно приказу руководства, ученым запрещено заниматься исследованиями языка и языкового наследия уфимских татар и концентрировать свои усилия только в пределах Татарстана.
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Это, и в общем, запрет учёным Татарстана заниматься вопросами истории соседнего Башкортостана идёт с советских времён. Чего же, большевики создавали БАССР VS ТАССР, чтоб потом позволять второму чего-либо касательно первого. Я не пишу, вопросами истории татар Башкортостана, поскольку не бывает отдельных историй, и тем более, не может такового быть между двумя нашими народами, татарами и башкирами. Без ложной скромности скажу, что касательно нашей демографии, я в своих статьях строго и доказательно, с цифрами в руках показываю, как в Российской империи происходил необъяснимый естеством прирост численности башкир за счёт татар. И как всё это обрушилось к переписи 1920 года, когда татары массово из башкир, тептяр и мишар, стали просто самими собой. Пишу и отом, что когда большевики уже укоренились во власти, занялись вновь демографией перекачивания татар в "башкиры". В кавычках потому, что не башкир большевики хотели поболее наделать, а второму по численности народу России татарам нанести урон, а, в общем же, обоим нашим народам. В целях построения общности советский народ, а на сейчас создания россиянской национальности.
Татарские историки в Татарстане, и тем более в Башкортостане, до сих пор ограничены в делах изучения истории в Башкортостане. Как ни сказывай, но каждый профессиональный историк привязан административно, скажем так, к месту службы, работы.
Я же нигде не служу, никаких дивидендов за свои старания не получаю, и меня никто не может ограничивать в моих трудах. Знаю, что из-за невозможности возразить моим изыскам у некотрых башкирских гуманитариев вполне большое "несварение". Но как сказал мой тезка башкирский историк Ирек Акманов, освещать историю народов надо правдиво.
В общем-то, я же даже не столь за историю пишу, а более только обсчитываю нашу демографию. И думаю, что как технарь, считать я умею получшее многих гуманитариев. Ну, и анализирую документы и работы предоставляемые бакширскими гуманитариями.



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  • 14 | 29.12.2018, 11:07 | Автор: Корней
    Публикации: 6 | Комментарии: 11979 | Рейтинг: -1885,7
Далее.
Мне бы хотелось остановиться на "не замеченных" словах Гарифуллина:
"В этой связи стоит отметить, что Институт языка и литературы им. Г. Ибрагимова АН РТ (директор института Ким Миннуллин), который и специализируется на изучении таких вопросов, в данной работе никак не участвует."
Вот ведь как. Специалисты, которые занимаются и знают не участвуют, но набежало "филологов" (или филолухов?) до е.ени матери.
И каждый что-то рассказывает.



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  • 15 | 29.12.2018, 11:07 | Автор: Не зарегистрирован
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2 | 29.12.2018, 09:43 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Для башкир у которых нет НИ ОДНОГО исторического археологического доказательства своего величия , остается одно , фантазировать и приписывать себе никогда не существовавшие в природе явления своего народа !
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Неправда. Оне плавили ЖЕЛЕЗО в КОСТРИКАХ! Щас КАЦ доест вшей и расскажет



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  • 16 | 29.12.2018, 11:11 | Автор: Не зарегистрирован
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На языке тюрки. Не выдавай язык тюрки за татарский. Покажи хоть один документ где какой нибудь хан казанский называет себя татарином. Или документ, где написано "мы татары". Где сами себя называют татарами.
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Комрад, а что ты минусы ставишь? Покажи хоть один документ. Или я покажу документы от Карамзина и других историков и что они про название татарин говорят. Интересно сможет Комрад показать документ или минус поставит?



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  • 17 | 29.12.2018, 11:19 | Автор: Не зарегистрирован
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Почему ни один из татарских ущеных не может ответить на вопрос: куда за 3 года делись многочисленные булгары, мищеряки, тептяри, нагайбаки и почему сократилось значительно количество башкир, а татар за эти же 3 года стало несколько миллионов?



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  • 18 | 29.12.2018, 11:29 | Автор: Гунн
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14 | 29.12.2018, 11:07 | Автор: Корней
Публикации: 6 | Комментарии: 11969 | Рейтинг: -1885,5
Далее.
Мне бы хотелось остановиться на "не замеченных" словах Гарифуллина:
"В этой связи стоит отметить, что Институт языка и литературы им. Г. Ибрагимова АН РТ (директор института Ким Миннуллин), который и специализируется на изучении таких вопросов, в данной работе никак не участвует."
Вот ведь как. Специалисты, которые занимаются и знают не участвуют, но


набежало "филологов" (или филолухов?)

до е.ени матери.
==========================


Галлямов Салават Абдрахманович. Башкорды от Гильгамеша до Заратуштры. Уфа, РИО РУНМЦ Госкомнауки РБ, 1999.

Хазары, частью которых, безусловно, являлись древне-башкордские племена в 562 году проиграли войну с Сасанидским шахом Хосровом Ануширваном. Впоследствии создали крупное государство в Поволжье со столицей Саркел и городами Семендер и Итиль. В XII в. г. Итиль упоминается в средневековых летописях под именем Саксин. С хазарами связано и упоминания о хане Башкорде в сочинении Гардизи (XI в.) о том, что: "Башгирд был из высших чинов хазар. Он расположился между хазарами и кимаками (кумыки, прим. авт.) с 2000 всадниками. Хазарский хакан послал к Башгирду человека с предложением вытеснить саклаба".

В.М. Филоненко со ссылкой на Воскресенскую летопись 11, писал: "Действительно Башкурт, Башкорд или Башкард был половецкий князь XII века. В 1151 году в сражении князя Юрия Долгорукого с князем Изяславом Мстиславовичем при реке Руть был убит князь Владимир Завадович Черниговский, жена его бежала к половцам и вышла замуж за хана Башкорда". Сам Филоненко В.М. считал маловероятной связь этнонимов "половцы" и "башкорд". На самом деле связь прямая, поскольку слово "половцы" происходит из иранского, кордского "пeлewан", производного из более древнего "пeхлeweн" — богатырь, герой, силач, канатоходец.

Имя Сарматы исконно башкордское, которое полностью отсутствует у других народов. Как пишет профессор, доктор филологических наук Н.Х. Максютова: "...автором раскрыты этимоны... йурматы — сарматы, что подтверждается фонетической закономерностью в башкордских диалектах соответствием “й” “с” в начале слова, сравните: йел — "ветер"; сел — "сухой ветер"; йур-сур — "большой, огромный"; йомарт-сумарт — "щедрый"; йор-сор — "ненастье" и т.д.



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  • 19 | 29.12.2018, 11:38 | Автор: Не зарегистрирован
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И в этом я не вижу ничего удивительного: ведь даже существует теория инволюции согласно которой Обезьяна — никакой не предок человека. Она — его потомок...
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И есть доказательства этой теории. См. фото выше.



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  • 20 | 29.12.2018, 11:43 | Автор: Ирек
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12 | 29.12.2018, 10:49 | Автор: Корней
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Хернец, повторился со словами М.Закиева из его книги "Происхождение тюрков и татар". А скажи Хернец, почему ты ссылки не приводишь на тобой тискаемое? Думается мне, что ты обратился за этим на сайт чуваша "Сувара", тянет вас таикх туда за ним в поискха, и находите. Я знаю этого человека, хотя только виртуально, весьма интересный челокев, общались мы с ним.
Чего не скажешь о тебе Хернец. Ну ты хотя бы вчитывался в тобой приводимое. Что Хернец этим то хотел объявить, заявить?



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