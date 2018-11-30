Как холуи Муртазы историю переписывали

Недавно состоялось выездное заседание комитета Государственного совета Республики Татарстан по образованию, культуре, науке и национальным вопросам. Стандартное бюрократическое мероприятие попало в ленты информагентств Татарстана и Башкортостана из-за прозвучавшей на этом заседании речи президента Академии Наук Татарстана Мякзума Салахова. Ильнар Гарифуллин поделился с "Idel.Реалии" о том, почему это было важно.​— В Башкортостане занимаются мифологизацией истории, переделом культурного наследия. Нам нужна целенаправленная работа, чтобы история не переписывалась, нужны подготовленные молодые доктора (исторических) наук, знающие средневековье, нужна правительственная поддержка, — сказал Мякзум Салахов.Ранее Академия Наук Татарстана в подобных вещах замечена не была, тем более сам Мякзум Салахов, как и его предшественник на посту президента Академии по своей специальности, люди весьма далекие от гуманитарной сферы наук. Хотя стоит отметить, что Академия Наук Республики Татарстан в силу своей специализации была обязана заниматься изучением исторического наследия татар Башкортостана, которую и имел в виду руководитель Академии Наук РТ, говоря о "мифологизации истории и передела культурного наследия".Единственное исключение — Центр этнологического мониторинга Института истории им. Ш. Марджани, действовавший до 2010 года. Данное научное подразделение — единственное в Татарстане в "нулевые" годы обращало внимание на вопросы истории татар Башкортостана, этнические процессы, проходящие в этой республике.Появление многотомника "История башкирских родов", названного интернет-изданием "Медиакорсеть" "многотомной зажигалкой", стало главной причиной данного заявления. Ведь ранее академическое сообщество Татарстана практически не обращало внимание на этнополитические вопросы.Многотомник был выпущен некоммерческой организацией "Центр изучения исторического наследия Башкортостана Шежере" (руководителем организации является известный тележурналист Салават Хамидуллин). Научное сопровождение данного многотомника осуществлял Институт гуманитарных исследований Академии Наук Республики Башкортостан (ныне расформированный). Выпуск издания был профинансирован из благотворительного фонда "Урал" экс-президента Башкортостана Муртазы Рахимова.Напомним, что фонд был организован на средства от приватизации компании "Башнефть".Главный посыл, отраженный во всех томах данного многотомника, — татарского этноса как такового не существует и это искусственное этническое образование было сконструировано в период строительства Татарской советской социалистической республики. А татары Башкортостана — это те же башкиры, отатаренные якобы в советский период. В качестве доказательства данного тезиса приводятся данные "ревизских сказок" — переписей населения XVIII-XIX веков, в которых фиксировалась сословная принадлежность населения.Необходимо отметить, что главная проблема — это не сами книги как таковые (тем более издавать можно что угодно, что не запрещено законом). Главная проблема заключается в том, что идеологическая направленность и повторяющиеся во всех томах теории становятся идеологическим обоснованием для фальсификации переписей населения и переписывания татар Башкортостана в башкир (что наблюдалось в период переписи 2002 года и частично 2010 года).Проблем в исследовании татар Башкортостана еще много. Некоторые подвижки в заполнении данного пробела сделаны Институтом истории им. Ш. Марджани, который выпустил в 2016 году первый том "Истории татар западного Приуралья". Но, как говорят сами ученые, в настоящее время данная работа практически остановилась из-за отсутствия финансирования и необходимых научных кадров в самой Казани.Помимо истории существует и проблема научного изучения языка уфимских татар, который также необоснованно некоторыми уфимскими исследователями выдается за западный диалект башкирского языка. В этой связи стоит отметить, что Институт языка и литературы им. Г. Ибрагимова АН РТ (директор института Ким Миннуллин), который и специализируется на изучении таких вопросов, в данной работе никак не участвует.По информации работника данного учреждения, пожелавшего остаться неизвестным, согласно приказу руководства, ученым запрещено заниматься исследованиями языка и языкового наследия уфимских татар и концентрировать свои усилия только в пределах Татарстана.Также стоит отметить, что издание данного многотомника, вызвавшее скандал в самом Башкортостане, получило неоднозначную реакцию даже в среде самого башкирского академического сообщества. По сообщению анонимных источников, даже ученые-специалисты Института истории языка и литературы Уфимского исследовательского Центра РАН в целом критично встретили это издание, отметив слабую источниковедческую базу и игнорирование многих недавно введенных в оборот исторических источников.Ринат Гатауллин, доктор экономических наук, председатель общественной организации "Курултай западных башкир"."Проблема поднята, на мой взгляд, правильно. Только подобного рода вопросы в научном мире необходимо открыто обсуждать на всевозможных конференциях. Лучший формат — научные конференции. Проблема передела культурного наследия безусловно существует. Это проблема касается не только Башкортостана, но и многих наших коллег в Казахстане. Что касается принадлежности тех или иных памятников культуры средневекового периода, по поводу чего иногда возникает спор, к примеру эпосов "Идегей", "Туляк и Сусылу", то их некорректно называть просто казахскими или башкирскими или еще какими-то. Правильнее их называть тюрко-татарскими, так как это общее наследие золотоордынских татар, из которых вышло большинство современных тюркские народов — татары, башкиры, казахи, каракалпаки и т.д".Дамир Исхаков (экс-руководитель Центра этнологического мониторинга Института истории им Ш. Марджани АН РТ), доктор исторических наук.—​ Ваш научный центр занимался исследованиями и научными рецензиями работ касающихся истории, и этническими процессами среди татар Башкортостана. Это была инициатива Института истории или запрос шел из самого Башкортостана?— Мы занимались этими вопросами с подачи и по многочисленным просьбам общественности, действующих ученых и краеведов Башкортостана. Этими вопросами безусловно надо заниматься, так как историей второй по численности территориальной группы татар сейчас никто практически не занимается. В Башкортостане этот вопрос игнорируют. К примеру, в семитомнике "Истории башкирского народа", изданного несколько лет назад никак не освещается история других народов проживающих в Башкортостане. В том числе и уфимских татар.Это в корне неправильно, так как даже в советское время в таких многотомниках всегда уделялось внимание таким моментам.В свою очередь могу сказать, что семитомник "История татар" написан шире с включением страниц истории не только татарского народа, но и других этносов, издавна проживающих в республике. Особенно могу выделить послереволюционный период истории (т.е. после 1917 года).— В то же время во многих СМИ Башкортостана публикуются однобокие публикации с теоретических воззрений только башкирских исследователей, скажем, так противоречащие позиции как самих татар Башкортостана, так и татарских ученых-историков. В Татарстане же немного иначе. Есть популярное издание "Реальное время", где регулярно печатаются статьи некоторых башкирских исследователей, к примеру, Салавата Хамидуллина.— Соглашусь с вами, но здесь есть и свои некоторые нюансы. К примеру, уже довольно давно, больше двух месяцев назад я дал интервью этому изданию касательно истории Казанского ханства и этнической ситуации в этом татарском государстве, где как раз полемизировал с тезисами этого автора, опубликованными в данном издании. Могу отметить, что это интервью так и не было опубликовано без всяких объяснений причин.А вот собственно как сам журналист издания "Реальное время" прокоментировал в группе "Башкирика" выступление президента Академии Наук Республики Татарстан: «На воре шапка горит?».Руководитель центра социокультурного анализа Академии Наук Республики Башкортостан Юлдаш Юсупов, работавший ранее в Институте гуманитарных исследований АН РБ, отказался комментировать данную тему и высказывание Мякзума Салахова.