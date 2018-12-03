Книги Сергея Орлова:

«О Рахимове и не только»;

«Ликвидация Уфимской губернии: Как это было?»;

«Пирамида Салавата» -

Можно купить в магазине «А-книга»

Уфа, ул. Гоголя, д. 36, ост. транспорта «Музей».







Рейтинг публикаций
«Обостренное чувство ...

История, которая случилась в Уфе ровно 15 лет назад. Изготовление литературной ...
  sergey orlov

Гафур Гилязов: Помянем ...

Государства отличаются друг от друга своим законодательством, а Основным ...
  Администратор

Виктор Шендерович: Речь ...

Сейчас будет «многабукв». Я, конечно, репетитор азбуки и проповедник таблицы ...
  Эхо Москвы

«Мы тогда впервые ...

Пятнадцать лет назад в Башкортостане прошли очередные выборы президента ...
  Идель.Реалии

Виктор Золотарев: Законы ...

Статьи 353, 354, 356, 361 УК РФ. Ура! Есть в России замечательные Законы ...
  Виктор

Лучшие комментарии дня
Тяжелый год

всех- всех с наступающим 2019 годом! Удачи и здоровья
  Рейтинг: +3  ketrin_2

Тяжелый год

Нагадила собака напоследок Магнитогорску. Выпейте в новогоднюю ночь ...
  Рейтинг: +2  ketrin_2

Тяжелый год

29 | 31.12.2018, 19:15 | Автор: xrul Публикации: 103 | Комментарии: 3 ...
  Рейтинг: +1  Анонимно

Календарь новостей
«    Январь 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 
Лучшие комментарии недели
Как холуи Муртазы историю ...

Для башкир у которых нет НИ ОДНОГО исторического археоло ...
  Рейтинг: +5  Анонимно

Газеты Башкирии: Макулату ...

журналисты вынуждены работать без командировок, хотя их основные подпи ...
  Рейтинг: +4  Анонимно

Газеты Башкирии: Макулату ...

......... Сотрудники районных и городских газет Башкортостана обратил ...
  Рейтинг: +4  Анонимно

Лучшие комментарии месяца
Прилепин: Недовольство со ...

Прилепин: Недовольство собственной властью подстегивает в Европе прияз ...
  Рейтинг: +7  ЯСЕНПЕНЬ

Путин: «Кому война, а ком ...

Сам же и грабит свой народ , сам же и развязывает войны - упырь
  Рейтинг: +6  Анонимно

«Мы тогда впервые поймали ...

---Редакция Идель.Реалии приглашает Радия Хабирова высказаться по собы ...
  Рейтинг: +6  Штирлиц мл.

Обсуждаемое за неделю
Пчелы против меда и ...

Госсобрание Башкирии будет бороться с коррупцией. План разработан на три года. ...
  1.01.2019   40793    16

И тут татары впереди: ...

Учебники башкирского языка вошли в федеральный список. 6 учебников различных ...
  1.01.2019   29642    9

Как праздновать на фоне ...

Наш обычный вопрос: как праздновать на фоне чужой беды? Как правильно ...
  1.01.2019   27444    8

Ганапольский: Это будет ...

Передача «Ганапольское. Итоги без Евгения Киселёва». А.Соломин ― Не думаю, что ...
  1.01.2019   28658    11

Тяжелый год ...

Недавняя новость о смене руководителя Росстата на первый взгляд давала поводы ...
  31.12.2018   24859    79

Обсуждаемое за месяц
Пчелы против меда и ...

Госсобрание Башкирии будет бороться с коррупцией. План разработан на три года. ...
  1.01.2019   37687    16

И тут татары впереди: ...

Учебники башкирского языка вошли в федеральный список. 6 учебников различных ...
  1.01.2019   15763    9

Как праздновать на фоне ...

Наш обычный вопрос: как праздновать на фоне чужой беды? Как правильно ...
  1.01.2019   24317    8

Ганапольский: Это будет ...

Передача «Ганапольское. Итоги без Евгения Киселёва». А.Соломин ― Не думаю, что ...
  1.01.2019   13488    11

Тяжелый год ...

Недавняя новость о смене руководителя Росстата на первый взгляд давала поводы ...
  31.12.2018   38970    79

Последние публикации
Пчелы против меда и ...

Госсобрание Башкирии будет бороться с коррупцией. План разработан на три года. ...
  1.01.2019   42145    16

И тут татары впереди: ...

Учебники башкирского языка вошли в федеральный список. 6 учебников различных ...
  1.01.2019   42029    9

Как праздновать на фоне ...

Наш обычный вопрос: как праздновать на фоне чужой беды? Как правильно ...
  1.01.2019   23927    8

Ганапольский: Это будет ...

Передача «Ганапольское. Итоги без Евгения Киселёва». А.Соломин ― Не думаю, что ...
  1.01.2019   38408    11

Тяжелый год ...

Недавняя новость о смене руководителя Росстата на первый взгляд давала поводы ...
  31.12.2018   16719    79

Это вам не под пулями ...

В Башкирии полиция в новогодние праздники будет охранять церкви и храмы. ...
  30.12.2018   14193    81

Как холуи Муртазы ...

Недавно состоялось выездное заседание комитета Государственного совета ...
  29.12.2018   36719    175

Газеты Башкирии: ...

Журналисты республиканских газет вынуждены мыть подъезды, чтобы прокормить ...
  29.12.2018   17789    54

Вредный зомбоящик и ...

БСТ против федеральных каналов. Почему Башкирия откажется от национального ...
  29.12.2018   32690    49

«Свободный Идель-Урал» и ...

До 1925 года между Башкирской и Казахской АССР существовала общая граница, а ...
  28.12.2018   40835    159

Темы и персоны
Алексей Навальный, Башкирия, Башкирский язык, Башкиры, Башкортостан, Блоггеры, Владимир Путин, Выборы, Дмитрий Медведев, Дорогино, Единая Россия, Интернет, Ирек Ялалов, Ислам, История, Кроношпан, Курултай, МВД, Митинг, Муртаза Рахимов, Мэр, Народный Фронт, Пикет, РБ, Русские, Русский язык, Рустэм Хамитов, СМИ, США, Суд, ТЭК, Татарстан, Татары, Терроризм, Уголовное дело, Урал Рахимов, Уфа, Шакша, Экстремизм, Яблоко

Показать все теги
Архив публикаций
Январь 2019 (4)
Декабрь 2018 (106)
Ноябрь 2018 (106)
Октябрь 2018 (139)
Сентябрь 2018 (165)
Август 2018 (118)
Читаемое за неделю
Снежное Зимвабве готовит ...

Проверить Конституцию России на соответствие требованиям времени предложил ...
  26.12.2018   38714    10

Все деньги на оружие, ...

Депутаты от КПРФ не поддержали бюджет. Рассмотрев на заседании фракции проект ...
  26.12.2018   12468    10

Дильмухаметов и ...

Публицист Айрат Дильмухаметов и социолог Арсен Нуриджанов обсуждают послание ...
  26.12.2018   28213    12

Частые гулянки за ...

V Всемирный курултай башкир может пройти в год 100-летия Республики ...
  26.12.2018   27225    19

Сергей Наумкин: ...

21-го декабря с.г. некоторые средства массовой информации и интернет-ресурсы ...
  26.12.2018   39773    20

Читаемое за месяц
Нет, это не то что вы ...

Православных жителей Кирова окунают в Путина. Новостью поделился директор ООО ...
  3.12.2018   43186    13

Путин: «Кому война, а ...

На пресс-конференции по итогам саммита G20 в Аргентине Владимир Путин ...
  3.12.2018   17871    26

Главврач онкодиспансера ...

В Башкирии не хватает лекарств для пациентов, проходящих амбулаторное лечение ...
  3.12.2018   28228    21

Нацлидер в одобрении не ...

Уровень одобрения работы Путина упал до годового минимума. Специалисты ВЦИОМ ...
  3.12.2018   30322    47

Хабирова пригласили на ...

Правительство республики согласовало проведение общереспубликанского митинга ...
  3.12.2018   14313    28




Тяжелый год

Оценили
2


Недавняя новость о смене руководителя Росстата на первый взгляд давала поводы для оптимистичных оценок – просто потому, что, казалось бы, худшей организации статистической деятельности в стране нельзя было и представить. Росстат критиковали все – и Банк России, и Правительство, и даже Госдума.

Тяжелый год


Видео:



***

Количество нестыковок в деятельности ведомства зашкаливало, цифры не сходились, объяснения часто излишне позитивных статистических рядов невозможно было найти. Но первое же попавшее в центр общественного внимания заявление Росстата при новом вожде заставило всех ахнуть.

Оказалось, что в 2016 г., когда реальные доходы россиян рухнули на 5,8%, объём бегства капитала приблизился к $20 млрд., а средняя цена на нефть марки Urals не сократился на 0,2%, как прежде считалось, а вырос на 0,3%. Замечу – данный пересчёт стал отнюдь не первым: в феврале 2017г. Росстат ещё при прежнем руководстве уже корректировал показатели за 2015 и 2016 годы – и, разумеется, в сторону повышения. Тогда показатели 2016 г. были пересмотрены с минус 0,6% до минус 0,2% (таким образом, перерасчёт за два приёма составил феноменальные +0,9% (при этом тогда данные за 2015 г. были пересмотрены с первоначальных минус 3,7% и «скоректированных» минус 3% до «окончательных» минус 2,8% — т.е., что характерно, на те же 0,9% в сторону повышения). Иначе говоря, теперь, видимо, Кремль может быть окончательно уверен, что спад на 1% – не спад. Ну типа как «один раз – не …..».

Проблема статистики сегодня, на мой взгляд, более важна, чем это считают в кремлевских кабинетах размножившиеся там «технократы». И проблема вовсе не в том, будет ли ориентироваться на данные из Росстата тот же Банк России (у него, слава Богу, есть свой статистический департамент) или станет ли принимать их во внимание Меэжународный валютный фонд – проблема в другом. Она – в доверии населения, и это не просто досужие слова.

Дело в том, что если мы взглянем на настроения людей на протяжении всего постсоветского периода (причём даже не только в России), можно увидеть, что «макроэкономические» проблемы никогда не выводили людей на улицы. Инфляция, обвал валютного курса, рост налогов – все эти события считались чем-то объективным, чем-то таким, что не может быть изменено социальными протестами. Обман в ходе подсчёта голосов на выборах – это люди понимали, и выражали своё отношение к власти либо как на Болотной, либо как в Примоском крае, Хакасии или во Владимирской области. Но экономические проблемы схожим образом на людей не действовали.

В 2018 г. власть инициировала радикальное наступление на экономические права россиян повышением пенсионного возраста и увличением ряда налогов и сборов, включая НДС. Никто не ждёт, разумеется, что от этих мер экономика совершит тот «прорыв», о котором постоянно говорит сейчас В.Путин – как никто и не понимает, зачем при самом большом в истории России бюджетном профиците повышать налоги. Министр «социального развития» выглядит идиотом, томно рассказывая о 800 млрд. рублей, которых неоткуда взять для полного искоренения бедности при профиците федерального бюджета в 3,5 трлн. рублей. И в такой обстановке неожиданные новости о том, что в стране всё хорошо, что рецессии нет (и не предвидится – хотя на мой взгляд, всё говорит о том, что в первых двух кварталах 2019 года она неизбежна, и хорошо если только в первых двух), что (наверное) в 2018 г. в стране не было и спада реальных доходов (что-то мне подсказывает, что несмотря на их падение в годовом исчислении на 0,1% в январе-ноябре и резкое укорение их снижения в осенние месяцы (до минус 2,9% в ноябре к ноябрю 2017 г.) по итогам года они наверняка окажутся в плюсе – ведь если, как известно, «Путин не может быть неправ», то и реальные доходы не могут падать пятый год подряд, это же и ежу понятно) вряд ли будут восприняты людьми не то что с радостью, но даже «с некоторым пониманием».

Последние действия Росстата прямо говорят россиянам: вы, холопы и смерды, не заслуживаете не только того, чтобы власть учитывала ваше мнение на выборах, но даже и того, чтобы вам сообщали правду о состоянии экономики, за развитие которой вы ежедневно платите и для блага которой каждый день горбатитесь. В то же время это означает, что единственным источником информации о том, что происходит в стране, теперь становится лишь субъективное ощущение своего экономического положения. Уже не стоит шутить о лжи, большой лжи и статистике. Последней не существует. Есть только большая ложь. Это единственный язык, на котором власть собирается в 2019 году общаться с населением. Боюсь только, что это опасный выбор «средства общения»…

Владислав Иноземцев, д.э.н, директор Центра исследований постиндустриального общества, Эхо Москвы
Оригинал публикации






« Назад 1 2 3 4 Далее »

  • Изображение
  • Эксперт
  •  
  • 1 | 31.12.2018, 13:27 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1903 | Комментарии: 62689 | Рейтинг: +12208,3
Да ладно, 2018 неплохой был год.
Вот увидите...



Оценили
7

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 2 | 31.12.2018, 13:53 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
1 | 31.12.2018, 13:27 | Автор: Кухарка
Публикации: 1903 | Комментарии: 62687 | Рейтинг: +12209
Да ладно, 2018 неплохой был год.
Вот увидите... ____________________________________________________________
____________________________________________________________
________ С Новым годом тебя, оптимистка ты наша! Здоровья побольше и чего захочется! Очень Опытный



Оценили
1

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 3 | 31.12.2018, 14:35 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
И без этой пространной статьи было ясно, что Росстат - это департамент гонилова. Сотрудников этого учреждения можно понять, что им предписывают "рисовать" власть предержащие, то они брехали все эти годы.

Автор только сегодня понял, что население РФ для властителей являются смердами. Это печально. Холопство в России не выжечь каленым железом. Раболепие - это стиль жизни населения России. Низкопоклонство - непобедимый образ жизни. Лакейство - это жизненный уклад.

Панацеей от всех этих отрицательных качеств российского народа является хамство, невежество и наглость как со стороны атабеков, так и страдников.

Так как мы праведники, то счастье многие обрели уже и обретут в 2019 году люди, души которых Харон на своей лодчонке перевез уже или перевезет через речонку Стикс в обитель блаженных.

И все же не стоит унывать, надо бодро шагать по жизни, нам начертанной свыше.



Оценили
4

  • Изображение
  • Участник
  •  
  • 4 | 31.12.2018, 15:07 | Автор: Ирек
    Публикации: 135 | Комментарии: 6672 | Рейтинг: -441,5
2 | 31.12.2018, 13:53 | Автор: Не зарегистрирован
________ С Новым годом тебя, оптимистка ты наша! Здоровья побольше и чего захочется! Очень Опытный
+++++++++++++++++++++++++
О, да Оха-ха, а подарок? Я и то её порадавал, спецом небольшими постами представил для Корнея Ивановича возрения башкирских историков об их истории. Чтоб ваша маха, побольше минусов сумела мне поставить.



Оценили
3

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 5 | 31.12.2018, 15:19 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
4 | 31.12.2018, 15:07 | Автор: Ирек
Публикации: 135 | Комментарии: 6671 | Рейтинг: -441,7
2 | 31.12.2018, 13:53 | Автор: Не зарегистрирован
________ С Новым годом тебя, оптимистка ты наша! Здоровья побольше и чего захочется! Очень Опытный
+++++++++++++++++++++++++
О, да Оха-ха, а подарок? Я и то её порадавал, спецом небольшими постами представил для Корнея Ивановича возрения башкирских историков об их истории. Чтоб ваша маха, побольше минусов сумела мне поставить.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
__ Ирек! С Новым годом! Всего Вам самого замечательного! А здоровье в подарок даже лучше, чем книга! Очень Опытный



Оценили
3

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 6 | 31.12.2018, 15:20 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Ужастики! С Новым годом свиньи Вас! Очень Опытный



Оценили
2

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 7 | 31.12.2018, 15:22 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
ЧЕЛЯБИНСК, 31 дек — РИА Новости. Взрыв бытового газа, по предварительным данным, произошел в жилом многоквартирном доме в Магнитогорске в понедельник, есть пострадавшие, сообщили РИА Новости в пресс-центре регионального управления МЧС.
Взрыв, по данным МЧС России, прогремел в 04.00 по местному времени (02.00 мск) в жилом доме, расположенном по адресу проспект Карла Маркса, 164. В результате ЧП обрушился подъезд.
По последним данным, в результате взрыва погибли два человека, десять спасены, еще 16 человек эвакуировали.
На месте ЧП работают все экстренные службы города.
На фото с места происшествия, которые публикуются в соцсетях, виден обрушившийся пролет дома. ____________________________________________________________

____________________________________________________________

__ Соболезнование родственникам и близким погибших! По версии МЧС это взрыв газа, так как после взрыва жители чувствовали сильный запах газа! При любом взрыве, а не только газа, после обрушения конструкций будут повреждены газопроводы и будет запах газа! Так что ещё не факт, что версия МЧС верна, хотя для властей она наиболее удобна! Взрывы газа в РФ будут массово продолжаться до тех пор, пока стоимость обслуживания газового оборудования не вернут в стоимость газа! Это было сделано жадными до бабла чиновниками, которые выведя стоимость ТО из цены газа, не уменьшили стоимость газа и стали получать допприбыль! Путина и камарилью в отставку! Очень Опытный



Оценили
3

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 8 | 31.12.2018, 15:31 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
В Башкирии, радостно и бодро шагающей в светлое будущее на параде дилетантов искажают истину не только официальные статистики.
Лгут все: жены, мужьям и любовникам, мужья женам и любовникам, дети родителям, родители детям.
Лгут врачи и учителя, ученики и студенты, ученые и бомжи, юристы в погонах и без, но больше всех врут журналисты и историки, обслуживающие своих разнонаправленных заказчиков, врут пищевики и продавцы, таксисты и коммунальщики, бухгалтера и уборщицы. социологи и политологи.
Рабочие сикось - накось врут хозяевам и менеджерам, те врут налоговикам и пр. чиновникам.
Чиновники врут региональным министрам и все вместе врут населению Башкирии и руководству страны.



Оценили
5

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 9 | 31.12.2018, 15:42 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Прошедший 2018 год- год пиковой некомпетентности и беспомощности ветеранов горбипартии и СБМ в большой белой юрте...



Оценили
2

  • # 10 | 31.12.2018, 15:44 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

  •   Комментарий скрыт модератором
  • # 11 | 31.12.2018, 15:50 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

  •   Комментарий скрыт модератором
  • Изображение
  • Эксперт
  •  
  • 12 | 31.12.2018, 15:57 | Автор: юнг
    Публикации: 332 | Комментарии: 36249 | Рейтинг: +5764,8
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
Главврач психбольницы рассказал, что больница признана лучшей не только в России, но и среди стран СНГ и восточной Европы. А сам Ринат Гаянович Валинуров по итогам года в конкурсе «Лидер региона» победил в номинации «Здоровье нации».

Главный врач сначала с гордостью водил нас по мастерским – столярным и пошивочным, демонстрировал грамоты и кубки за спортивные и творческие успехи его пациентов. Мы пили чай вместе с сотрудниками следственного комитета – они здесь частые гости, поскольку привозят на судебно-психиатрическую экспертизу подследственных. А началось утро в актовом зале с концерта, подготовленного силами больных.

Здесь нужно объяснить: в отделениях с 16-го по 20 содержатся те, кто совершил особо тяжкие преступления. Их признали невменяемыми и вместо колонии направили на излечение в Базилевку, в «санаторий курортного типа». Назвать по-другому содержание их в этой замечательной клинике язык не поворачивается. Тепло, чисто, уютно. Пятиразовое питание и подарки под Новый год. Вот такое наказание.

============================================================
=============Если учесть то, что ни одному врачу- психиатру до сих пор не известно, что творится в мозгу шизофреника, и психические расстройства никто не знает как лечить , хочется позавидовать пациентам. Ведь, получается , что это единственное место в стране, где соблюдается 41 статья Конституции о равном и бесплатном лечении для всех граждан.



Оценили
4

  • Изображение
  • Эксперт
  •  
  • 13 | 31.12.2018, 16:24 | Автор: юнг
    Публикации: 332 | Комментарии: 36249 | Рейтинг: +5764,8
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
olgavik:
Дмитрий Медведев: "Это ВОЙНА"( О новых санкциях США/10.08.2018)


Маша Захарова " Киев полон агрессивных планов"/сегодня/


Итак "Маша и Медведев "- идут на войну: с США и с Киевом...



Оценили
1

  • # 14 | 31.12.2018, 16:32 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

  •   Комментарий скрыт модератором
  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 15 | 31.12.2018, 16:59 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
ОО, Корней, Кухарка, Юнг, Хруль и Гаттарыч... мне было приятно проводить с вами дискуссии, спасибо вам всем за это ... всех с НГ!!! живите дольше и ништяков вам всяких...
Кац энд анонимы - и вас с НГ...великий принцип - забей и не бери в голову.. (дальше пропущу), Не там и не с тем боремся. в канун НГ - всем мир дружба жвачка, ну а дальше - жизнь продолжается и для нас с вами УЖ пока остается площадкой общения.. админам УЖа говорю - СПАСИБО ребята!! с НГ вас!!!
турк (Челяба , Кыштым)



Оценили
2

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 16 | 31.12.2018, 17:24 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
0тветь:
сколько нас, "дарагих расеян": 80...90... или как утверждает Путин Кабаев 142 млн чел.?!



Оценили
2

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 17 | 31.12.2018, 17:46 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Наблюдение за природой вещей.

По традиции в канун НГ я выбрасывал старые диски, отдавал бомжам застиранные рубашки, художественную литературу, глючивший телефон и пр. не нужные вещи.
Сегодня на выброс нашел одноразовую бритву, сапожную щетку с вытертой щетиной и носки с поредевшей пяткой.
Из событий года запомнились безденежье и поездка на ЧМ по футболу с пешая 7-дневной прогулкой от Сестрорецка через Приморск до Выборга и Монрепо.
Остальная жизнь в прошедшем году, в т.ч. на УЖе, была малопродуктивной, мало информативной и не поступательной.



Оценили
2

  • Изображение
  • Участник
  •  
  • 18 | 31.12.2018, 18:01 | Автор: Дед
    Публикации: 2 | Комментарии: 4411 | Рейтинг: -712
Админ и Кухарка не могут сегодня без яда. Вместо того чтобы поздравить всех с Новым 2019 годом и пожелать всем здоровья и трудиться на благо своей семьи и страны, они могут только брызгать ядом.
Всех с наступающим Новым Годом. Здоровья и здоровья всем нам.



Оценили
7

  • Изображение
  • Участник
  •  
  • 19 | 31.12.2018, 18:01 | Автор: Дед
    Публикации: 2 | Комментарии: 4411 | Рейтинг: -712
Админ и Кухарка не могут сегодня без яда. Вместо того чтобы поздравить всех с Новым 2019 годом и пожелать всем здоровья и трудиться на благо своей семьи и страны, они могут только брызгать ядом.
Всех с наступающим Новым Годом. Здоровья и здоровья всем нам.



Оценили
6

  • Изображение
  • Участник
  •  
  • 20 | 31.12.2018, 18:04 | Автор: Дед
    Публикации: 2 | Комментарии: 4411 | Рейтинг: -712
Мои соболезнования жителям Магнитогорска. Мы с вами разделяем ваше горе.



Оценили
9

« Назад 1 2 3 4 Далее »






© Общественно - политический проект «Уфимский Журнал»

Новости | Политика | Экономика | Общество | СМИ | История | Юмор | Другое

О проекте | Правовая информация | Правила публикации | Связь с редакцией | Размещение рекламы

В соответствии с правилами пользования сайтом, администрация не несет ответственности за содержание материалов, которые размещают пользователи.
Для урегулирования споров и претензий вы можете связаться с администрацией по вопросам публикации и модерации.

Мнение администрации сайта может не совпадать с мнением авторов статей. Администрация не несет ответственности за оставленные комментарии.
Ваши письма и статьи принимаются на E-Mail: information@journalufa.com