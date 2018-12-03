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И тут татары впереди: Шесть против Двадцати

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Учебники башкирского языка вошли в федеральный список. 6 учебников различных авторов попали в федеральный перечень, рекомендуемых Министерством просвещения России. Таких учебников татарского языка в списке около 20.

И тут татары впереди: Шесть против Двадцати


Учебники башкирского языка нескольких групп авторов попали приказ Министерства просвещения РФ от 28 декабря. Данным приказом устанавливается список литературы, которая рекомендуется для использования в учебном процессе.

Этот приказ школы всех российских регионов будут использовать для обновления и комплектования школьных библиотек к новому учебному году. Теперь для издания данных учебников есть перспективы и федерального финансирования.

В этой новости все вроде неплохо, но только есть свое «но». Все это было необходимо делать еще 10 лет назад. Например, в данный перечень вошло около 20 новых учебников татарского языка.






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  • 1 | 01.01.2019, 11:48 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Множество учебников по одному предмету- не есть хорошо для обучающегося . Вот по истоии их было столько , что все зависело от мировоззрения учителя , его предпочтений ..Но это дезинформировало школу и ученика
Необходим единый учебник для всей страны ..Тут однозначно!РРаспил бабла- это множество учебников по одному предмету .
Освоил один учебник - дале изучай подлинник и другие точки зрения .Но это для любознательных.



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  • 2 | 01.01.2019, 11:57 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Мнжество учебников по одному предмету- это нехорошо. Они должны отбираться по конкурсу .
Вот раньше был учебник по алгебре под ред Киселева . Вот это был учебник . Сейчас все усложнено и запутано .
Много учебников по одному предмету- значит идет распл бабл



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  • 3 | 01.01.2019, 12:49 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
С новым годом, с новым срачем.



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  • 4 | 01.01.2019, 13:00 | Автор: Не зарегистрирован
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3 | 01.01.2019, 12:49 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
С новым годом, с новым срачем.
+++++++++++++++++++

Даздравствует основатель и вдохновитель Ужовского межнацсрач - Кухарка --Кац—гаптельминибулдулаев!



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мондагы ун урнына
анда унбиш шпион!!!!!



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  • 6 | 01.01.2019, 14:17 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
И тут татары впереди:Шесть против двадцати
==========
Хахаахахахах, народ,вы что не люди что ли, пожалейте Башкирию, ее итак не хило трясло 10 дней после регистрации татарской породы лошадей, а тут новое известие про учебники.Народ, где ваше милосердие к завистникам?



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-уважаемые, а когда же появятся учебники по русской грамматике со вменяемой и изучабельной грамматикой?

без "как правильно ставить ударения"
без "жишипишисбуквыИ"
без нужды проверять через "проверочное слово"
без фантомных небукв Ь и Ъ
без средних родов
без многих подобных прибамбасов, из-за которых, для самих русских изучить русскую грамматику - чижолый,непосильный труд?

и главное - без необходимости читать классиков "для освоения РЯ", чтобы грамматику изучать в школе,а классиков при сильном желании читать дома?



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  • 8 | 01.01.2019, 14:24 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Учебники включают в фед список в рабочем графике)) нашли событие. Просто одновременно все учебники просматривать технически невозможно.
за учебники трястись не будем. Если были недоделки - доделают, не беда.
А вот с переименованием башкирской лошади в татарскую - мы не остановимся! Надо будет до суда дойдем



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  • 9 | 01.01.2019, 14:33 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Есть лошадь монголка . Мелкая , но невероятно устойчивая к непогоде , обходящейся подножным питанием ( тебеневкой),резвая .Но не орловский рысак и не владимирский тяжеловоз.
Неужель татары решили присвоить монголку и сделать своим твореньем. Хотя такое возможно!



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