И тут татары впереди: Шесть против Двадцати

Учебники башкирского языка вошли в федеральный список. 6 учебников различных авторов попали в федеральный перечень, рекомендуемых Министерством просвещения России. Таких учебников татарского языка в списке около 20.Учебники башкирского языка нескольких групп авторов попали приказ Министерства просвещения РФ от 28 декабря. Данным приказом устанавливается список литературы, которая рекомендуется для использования в учебном процессе.Этот приказ школы всех российских регионов будут использовать для обновления и комплектования школьных библиотек к новому учебному году. Теперь для издания данных учебников есть перспективы и федерального финансирования.В этой новости все вроде неплохо, но только есть свое «но». Все это было необходимо делать еще 10 лет назад. Например, в данный перечень вошло около 20 новых учебников татарского языка.