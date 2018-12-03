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Как праздновать на фоне чужой беды?

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Наш обычный вопрос: как праздновать на фоне чужой беды? Как правильно радоваться и правильно ли радоваться вообще? Как правильно скорбеть? И будет ли такая скорбь искренней?

Как праздновать на фоне чужой беды?


Мне 2018 год запомнится, прежде всего, трагедией «Зимней Вишни». Под знаком кошмарной и внезапной гибели абсолютно случайных людей, детей этот собачий год и прошел. И закончился в той же тональности. В марте, чтобы объявить траур думали три дня, а президенту понадобилось двое суток на размышление, чтобы приехать в Кемерово. Сейчас Путин уже после обеда прилетел в Магнитку. Символически это важно. Так и должно быть. Свой оливье начальство съесть еще успеет. А люди видят, что хотя бы так власти пытаются продемонстрировать единство с народом.

В тот момент, когда я эти слова пишу и говорю, еще не понятно, будут ли что-то менять в развлекательной программе телевизоры. И я не знаю, как правильно поступить в этой ситуации. Которая тяжелая и странная. Насильно лить слезы и оплакивать погибших все равно никого не заставишь.

Новый год – главный праздник, которого ждут, к которому готовятся, ради которого из тощих карманов достают последние монеты даже те, кто живет совсем скромно. Новогодняя ночь – момент, когда изо всех сил не хочется думать о плохом, для которого хватает всех других дней. Уже даже утром 1 января мы понимаем, что никаких чудес не произошло, жизнь не изменилась, и просто одна дата сменила другую, а на смену одному сложному году пришел другой – ведь в нашей стране простых годов и не бывает. Только 31-го вечером и 1-го ночью думать хочется о хорошем, о близких, которые рядом с тобой физически или хотя бы мысленно, о том, что всё обязательно будет лучше, чем было прежде.

В Магнитогорске, в этом самом доме на улице Карла Маркса тоже ждали и готовились. А теперь для сотен людей 31 декабря уже никогда не будет праздником. А для кого-то никаких других дней в жизни не будет вовсе. Но те, кто живы, и мы все – конечно, отметим. И выпьем и закусим, и посмеемся. Организм защищается, закрываясь от горя. Потому что вчера это было Кемерово, сегодня Магнитка, а завтра будет что-то еще. Для траура в нашем календаре почему-то всегда больше дней, чем для праздников. Поэтому будем отмечать! Только не забудем в какой-то момент среди шампанского и хлопушек вспомнить о тех, кому сегодня не до веселья. Как мы вспоминаем в последние минуты года своих ушедших близких и друзей, так вспомним сегодня о жителях Магнитогорска. Хоть на одну минуту. Хоть одним тостом. Даже не для них, а для самих себя.

Берегите себя и тех, кто вам дорог. С новым годом!

Антон Орехъ, Эхо Москвы
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Уфа, РБ, Башкирия, Башкортостан
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  • 1 | 01.01.2019, 12:28 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
самому верхнемуи предпоследнему этажу повезло - значит Бог спасал или они любимы Богом, богобояненны.



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  • 2 | 01.01.2019, 12:36 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Кажется, что тотальный непрофессионализм и коррупция - основные причины ослабления государственной власти в регионах, приводящие к катастрофам с человеческими жертвами и прочим деструктивным провалам?



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  • 3 | 01.01.2019, 12:54 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Техногенные катастрофы - ужасно. Они всегда следствие чьей-то недобросовестности. Но, если катастрофы случаются систематически, то недобросовестность заложена в Системе!



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  • 4 | 01.01.2019, 13:15 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
3-му и пр. Жаль,что ваша добросовестность зависит от системы.Будьте собой,а не крутитесь флюгером вокруг системы.



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  • 5 | 01.01.2019, 13:46 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Как праздновать на фоне чужой беды?
+++++++++
Спросите Кухарку,она знает. Пляски на костях ее профиль.



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  • 6 | 01.01.2019, 13:53 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
5 | 01.01.2019, 13:46 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Как праздновать на фоне чужой беды?
+++++++++
Спросите Кухарку,она знает. Пляски на костях ее профиль.
---------------------------------

Отойдет чуток от вчерашнего излияния на всю катушку, начнет пиррово-пляску.



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  • 7 | 01.01.2019, 14:06 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
3 | 01.01.2019, 12:54 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Техногенные катастрофы - ужасно. Они всегда следствие чьей-то недобросовестности. Но, если катастрофы случаются систематически, то недобросовестность заложена в Системе!
***
Получается, что РАО Газпром -"самая недобросовестная" часть Системы?
А в Уфе мэр из этой самой "недобросовестной части"...
Что же в таком случае получается, что и уфимцам стоит ждать катастроф?
Уже обозначились предвестники в виде радостных рапортов мэрии о победах над стихией на дорогах, тротуарах и дворах?



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  • 8 | 01.01.2019, 14:17 | Автор: Не зарегистрирован
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3 | 01.01.2019, 12:54 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Техногенные катастрофы - ужасно. Они всегда следствие чьей-то недобросовестности. Но, если катастрофы случаются систематически, то недобросовестность заложена в Системе!
______________
Какой именно системы?
Спитак был выстроен в советское время, но поскольку по старой армянской традиции там был украден весь цемент, то город при землетрясении превратился в прах.
И кто виноват: Путин, Горбачёв или это система призывала воровать?
В Италии в Генуе в августе 2018 года рухнул огромный мост - 42 погибших?
И туда дотянулся Путин своей российской системой?
Взрыв газового облака и гибель при этом двух поездов возле Улу-Теляка в 1989 году... До сих пор неясно, как это произошло.
Авария на химическом заводе, принадлежащем американской химическо-промышленной корпорации, в индийском городе Бхопал в 1984 году - 18000 погибших. Какая именно система привела к этой ужасной катастрофе - американская?
Отдельно стоит гибель "Титаника". Масса жертв.
А сколько ещё техногенных катастроф было...
Так какая же именно система виновата в страшных катастрофах?
А может быть каждому хотя бы за себя отвечать: не воровать, не халтурить, не угождать начальству ценой человеческих жизней? Трудно? Да, трудно! При таком поведении вряд ли станешь успешным, но совесть будет чиста.



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