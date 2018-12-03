Наш обычный вопрос: как праздновать на фоне чужой беды? Как правильно радоваться и правильно ли радоваться вообще? Как правильно скорбеть? И будет ли такая скорбь искренней?Мне 2018 год запомнится, прежде всего, трагедией «Зимней Вишни». Под знаком кошмарной и внезапной гибели абсолютно случайных людей, детей этот собачий год и прошел. И закончился в той же тональности. В марте, чтобы объявить траур думали три дня, а президенту понадобилось двое суток на размышление, чтобы приехать в Кемерово. Сейчас Путин уже после обеда прилетел в Магнитку. Символически это важно. Так и должно быть. Свой оливье начальство съесть еще успеет. А люди видят, что хотя бы так власти пытаются продемонстрировать единство с народом.В тот момент, когда я эти слова пишу и говорю, еще не понятно, будут ли что-то менять в развлекательной программе телевизоры. И я не знаю, как правильно поступить в этой ситуации. Которая тяжелая и странная. Насильно лить слезы и оплакивать погибших все равно никого не заставишь.Новый год – главный праздник, которого ждут, к которому готовятся, ради которого из тощих карманов достают последние монеты даже те, кто живет совсем скромно. Новогодняя ночь – момент, когда изо всех сил не хочется думать о плохом, для которого хватает всех других дней. Уже даже утром 1 января мы понимаем, что никаких чудес не произошло, жизнь не изменилась, и просто одна дата сменила другую, а на смену одному сложному году пришел другой – ведь в нашей стране простых годов и не бывает. Только 31-го вечером и 1-го ночью думать хочется о хорошем, о близких, которые рядом с тобой физически или хотя бы мысленно, о том, что всё обязательно будет лучше, чем было прежде.В Магнитогорске, в этом самом доме на улице Карла Маркса тоже ждали и готовились. А теперь для сотен людей 31 декабря уже никогда не будет праздником. А для кого-то никаких других дней в жизни не будет вовсе. Но те, кто живы, и мы все – конечно, отметим. И выпьем и закусим, и посмеемся. Организм защищается, закрываясь от горя. Потому что вчера это было Кемерово, сегодня Магнитка, а завтра будет что-то еще. Для траура в нашем календаре почему-то всегда больше дней, чем для праздников. Поэтому будем отмечать! Только не забудем в какой-то момент среди шампанского и хлопушек вспомнить о тех, кому сегодня не до веселья. Как мы вспоминаем в последние минуты года своих ушедших близких и друзей, так вспомним сегодня о жителях Магнитогорска. Хоть на одну минуту. Хоть одним тостом. Даже не для них, а для самих себя.Берегите себя и тех, кто вам дорог. С новым годом!