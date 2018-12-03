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Ганапольский: Это будет окончание президентства Путина

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Передача «Ганапольское. Итоги без Евгения Киселёва». А.Соломин ― Не думаю, что открою большой секрет, но сейчас многие говорят о возможном конфликте Россия-Украина. Пользуясь спокойствием рождественским могут организовать маленькую победоносную кампанию.

Ганапольский: Это будет окончание президентства Путина


М.Ганапольский ― Ты сказал такую фразу – наверное, ты забылся, уже начал праздновать новый год. Поэтому в своем пафосном монологе, почти эстрадном, ты сказал «мы должны это не допустить».

Путин срать хотел на твое желание, на мое чего-то не допустить. Если он скажет, то эвенки и все славные вооружённые силы пойдут туда, куда он скажет.

А теперь разберемся в простых вещах – с кем Россия может воевать. Нападет ли Россия на Эстонию? думаю, Путин, который хочет стать главой союзного государства Россия-Белоруссия удержится от того, чтобы нападать на Эстонию. Потому что не будет никакого союзного государства после нападения на Эстонию. Или на Латвию, или на Литву. Просто не будет союзного государства. Вообще. То есть, будет Россия, а Беларусь распрощается с Россией – ей помогут распрощаться с Россией. И Путин об этом знает.

Теперь вторая часть – война с Украиной. Я тебе скажу, что Украина делилась на две части во временном отрезке. Первое – это до нападения в Азове и после нападения, когда Россия напала на украинские три жалких каноэ, но уже под флагами России. И сейчас не имеет никакого значения, что по этому поводу говорит Россия – это не имеет никакого значения.

Могу тебе сказать – это был окончательный перелом, когда стало понятно для Украины, — вы знаете об этом только информационно, не знаете, что делается, а это другое. Тут поняли, что это может быть. И скажу финальную фразу по этому поводу.

Если Россия в любом виде начнет сейчас новую войну с Украиной, это будет ее последняя война, российской Федерации. Я подробностей не говорю. Я понимаю слухи, что в Украине нет армии – в Украине есть армия. Там нет вооружения? — в Украине есть вооружение. Это будет 1:10, 1:100, — это будет самая страшная война в истории Российской Федерации. И это, конечно же, будет окончание президентства президента Путина.

Вот поэтому войны с Украиной не будет никогда. Если будет – это будет для украинцев последняя сдача крови.

Эхо Москвы
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  • 1 | 01.01.2019, 10:58 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Бульбашам надо с хохлами объединится.



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  • 2 | 01.01.2019, 11:28 | Автор: юнг
    Публикации: 332 | Комментарии: 36249 | Рейтинг: +5764,8
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
А дяде вове- сматывать удочки? ИМХО.



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  • 3 | 01.01.2019, 11:38 | Автор: юнг
    Публикации: 332 | Комментарии: 36249 | Рейтинг: +5764,8
В Москве представят прокт Главного храма вооруженных сил.....

Духовно-патриотическое воспитание... Че-та сразу вспомнились попы педофилы)))



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  • 4 | 01.01.2019, 11:58 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
как хочется продавить союз с беларусью, лишь бы на пятый-шестой сроки...
Если не получится, тогда перекроить бумажку-конституцию РФ



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  • 5 | 01.01.2019, 12:20 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Конфликт интересов это когда Клоновидные существа в составе: Колотун, Евлашка, Дед, Кац, Очень Опытный, Скорпа, Резус(-), Турка по приказу Кухарки --Кац-- гаптельминибулдулаева набрасываются на своих противников с целью их уничтожения и завладения всем ресурсом УЖ-а.



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  • 6 | 01.01.2019, 12:25 | Автор: Не зарегистрирован
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Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
А если Путин уйдет будет еще хуже.



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  • 7 | 01.01.2019, 12:44 | Автор: Не зарегистрирован
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6 | 01.01.2019, 12:25 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
А если Путин уйдет будет еще хуже.
++++++++++++++++++
Кухарка --Кац—гаптельминибулдулаев также убеждает всех, только при ней УЖ переживает полноценный расцвет в своей истории.



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  • 8 | 01.01.2019, 13:12 | Автор: Не зарегистрирован
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7 | 01.01.2019, 12:44 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
6 | 01.01.2019, 12:25 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
А если Путин уйдет будет еще хуже.
++++++++++++++++++
Кухарка --Кац—гаптельминибулдулаев также убеждает всех, только при ней УЖ переживает полноценный расцвет в своей истории.
------------------------------------

Сейчас Кухарка --Кац—гаптельминибулдулаев начнет присылать телеграммы в поддержку саму себя от имени всех и по отдельности с каждого.



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под звон курантов обрушился 00 02 19 01 01 2019 обрушился смотровой мост в парке им Горького,с жывыми людьми что особенно прискорбно

- что это - новая Ходынка,
или из серии "если затрубить в бараний рог должны произойти великие вещи"?



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с Новым Годом Юрий Николаевич!!!



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  • 11 | 01.01.2019, 14:28 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Моте надо денежку отрабатывать. Собака лает.



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