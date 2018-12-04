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Новогодний троллинг от РПЦ: Наехали на «Иронию судьбы»

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Митрополит Рязанский Марк наехал на «Иронию судьбы». На видео клирик выглядит так, словно его стукнули пыльным мешком по голове, или он обкурен. Какой-то остекленевший.

Новогодний троллинг от РПЦ: Наехали на «Иронию судьбы»


Суть дела по Марку. В основе «Иронии судьбы» — плохая идея. Перво-наперво, «предательство своей невесты» — этой стервы Галины, отличной пары для Ипполита). Кроме того, и главное — «христианство призывает к постоянной работе над собой, а здесь совсем другая картина: для того, чтобы случилось чудо, не нужен труд, можно просто встретиться, посидеть, напиться — и чудо произойдет само собой».

Это русскому народу с его любимым героем Емелей, на печи, не понравится. Какой к дьяволу, «труд»?! Мы что, немцы какие-то, что ли?! И не трудились вроде, а войну у них выиграли!

Нет. Чудо – оно и есть чудо. Величина абсолютная. Можно всю жизнь горбатиться, и чуда не будет. Ни в любви, ни в жизни.

Но то, что говорит в своем троллинге Марк, неверно и по другой причине. Для чуда нужна вера. И больше ничего. Веришь в любовь – будет чудо. Надя и Лукашин – верят, и у них есть чудо. А Ипполит с Галей – нет. Поэтому остаются ни с чем.

И для христианина нужен, прежде всего, не труд, а Вера. И все тогда сбудется. Как у Кторова с Ильинским в «Празднике Святого Йоргена» с чудесным исцелением.



СерпомПо, Эхо Москвы
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