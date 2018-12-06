Подарок на Новый год ...

29 декабря один из кассиров магазина заметил что мужчина пытается украсть продукты и бутылку водки.
Сотрудник вызвал охрану, которая удерживала вора до приезда полиции в подсобке. Правоохранители составили протокол за совершение мелкого хищения и отпустили мужчину домой, где 31 декабря он скончался.
На его теле были обнаружены следы побоев. Изучив записи с камер видеонаблюдения, полицейские установили, что мужчину избил один из сотрудников охранного предприятия. Охранника задержали. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего, сообщает «Интерфакс».
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