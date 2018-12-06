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Сотрудник частного охранного предприятия задержан по подозрению в убийстве мужчины в одном из продуктовых магазинов столицы Башкирии. Инцидент произошёл в торговой точке на проспекте Салавата Юлаева.

Подарок на Новый год


29 декабря один из кассиров магазина заметил что мужчина пытается украсть продукты и бутылку водки.

Сотрудник вызвал охрану, которая удерживала вора до приезда полиции в подсобке. Правоохранители составили протокол за совершение мелкого хищения и отпустили мужчину домой, где 31 декабря он скончался.

На его теле были обнаружены следы побоев. Изучив записи с камер видеонаблюдения, полицейские установили, что мужчину избил один из сотрудников охранного предприятия. Охранника задержали. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего, сообщает «Интерфакс».

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  • Гость
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  • 1 | 03.01.2019, 11:42 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Никакая новость об башкортостанской полиции уже не удивляет, сплошь : взятки, изнасилование, побои, пытки...
Не удивляет и то, что пострадавший носил Русскую фамилию, был бы какой нибудь китапов (книжкин) или акбашев (белобрысый) его бы так не мучали...



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1

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  • 2 | 03.01.2019, 12:02 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1903 | Комментарии: 62753 | Рейтинг: +12208,1
ХЗ...
На Уфа1 опубликовано видео, но оно не полное, фрагментами. Не ясно на сколько сильно избил Тюнякова охранник... причем - там два охранника, первый бьет пару раз в лицо... непонятно откуда порезы на руках...

В общем сядет охранник...



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  • 3 | 03.01.2019, 12:08 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
После ЧП в полиции уфимского района путин наградил министра МВД РБ деева новой медалью и новыми звездочками.
Так что полиция продолжила свою работу в прежнем правовом поле, увеличивая и так обширную массу нарушений законов, а также прав граждан.
Чему удивляться, если на вопиющие факты должностных и нравстенных нарушений чинов полиции этот пузатый и агрессивный министр деев, получающий поощрения от главного в стране, не реагирует.



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4

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  • 4 | 03.01.2019, 12:08 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
После ЧП в полиции уфимского района путин наградил министра МВД РБ деева новой медалью и новыми звездочками.
Так что полиция продолжила свою работу в прежнем правовом поле, увеличивая и так обширную массу нарушений законов, а также прав граждан.
Чему удивляться, если на вопиющие факты должностных и нравстенных нарушений чинов полиции этот пузатый и агрессивный министр деев не реагирует.



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2

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  • 5 | 03.01.2019, 12:36 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Да суки и сучки работают а полицаях ! Не люди !



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  • 6 | 03.01.2019, 12:47 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Что можно сказать по этому совсем не поражающему факту действий силовых структур. Такие дела население принудили воспринимать как обыденное явление. "Хорошее" начало Нового года!



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  • 7 | 03.01.2019, 12:57 | Автор: Не зарегистрирован
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5 | 03.01.2019, 12:36 | Автор: Не зарегистрирован

Да суки и сучки работают а полицаях! Не люди!
\\\+///
стоп, стоп, стоп, ты чо против нашего Путина прёшь! Именно Путин назначил министра ми...полиции, а тот по веритикали, ты чо хочешь сказать что Путин не соображает в кадровой политике?! Врёшь! Дружки Путина $-овыми млрд-рами стали! Так что всё он очень грамотно делает!
Это Саакащвили не справлялся, и получил, самый высокий уровень одобрения полиции в мире и что, где теперь этот ваш Саакашвили? А наш Путин на троне! Бараны словно!

vkhl-hfvb cnfkb!



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  • 8 | 03.01.2019, 13:05 | Автор: Не зарегистрирован
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Из-за бутылки водки мужичонку убили.
На видео в интернете видно, как охранник ЧОП сделал мощный бросок ботинком в ГРУДЬ похитителю водки, хотя он призывал не трогать его - слабо помахивал руками.
ну а в полиции его добили и пытали, порезали и т.д., вместо скорой врачебной помощи после удара охранника ему в ГРУДЬ ботинком



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  • # 9 | 03.01.2019, 13:05 | Автор: Не зарегистрирован
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  • 10 | 03.01.2019, 13:07 | Автор: Не зарегистрирован
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1 | 03.01.2019, 11:42 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Никакая новость об башкортостанской полиции уже не удивляет, сплошь : взятки, изнасилование, побои, пытки...
Не удивляет и то, что пострадавший носил Русскую фамилию, был бы какой нибудь китапов (книжкин) или акбашев (белобрысый) его бы так не мучали...
+++++++++++++++++++++++++++
Не надо гонять пургу на других, не надо было напиваться до пустого кармана и ходить воровать водку.



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  • # 11 | 03.01.2019, 13:08 | Автор: Не зарегистрирован
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  • 12 | 03.01.2019, 13:13 | Автор: Не зарегистрирован
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1 | 03.01.2019, 11:42 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Никакая новость об башкортостанской полиции уже не удивляет, сплошь : взятки, изнасилование, побои, пытки...
Не удивляет и то, что пострадавший носил Русскую фамилию, был бы какой нибудь китапов (книжкин) или акбашев (белобрысый) его бы так не мучали...

****
Ладно хоть без бутылки из под шаманского обошлось как в Казани.
Как там погодка в Киеве?



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  • 13 | 03.01.2019, 13:16 | Автор: резус
    Публикации: 0 | Комментарии: 1221 | Рейтинг: +332,3
Это фирменный знак пуйловских полицаев. Избить старика, студентов, детей и алкашей. На других духа не хватает. Посмотрел ролик где обкуренные двое парней опустили наряд гаишников ниже плинтуса. Те молча поглотили и быстро уехали. В мусора такие и идут, кто хочет власти а ума нет.



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  • # 14 | 03.01.2019, 13:22 | Автор: Не зарегистрирован
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  • # 15 | 03.01.2019, 13:22 | Автор: Не зарегистрирован
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  • 16 | 03.01.2019, 13:58 | Автор: Дед
    Публикации: 2 | Комментарии: 4412 | Рейтинг: -712
Кухарка наверно рад бы вернуть Диваева, но уже поздно. Полицию захватили пришлые для них нет ничего святого на башкирской земле. Раньше хоть можно было призвать совести Тк их родные и родители жили здесь, а у варягов, как и Кухарки предки из Омска или Рыбинска....



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  • 17 | 03.01.2019, 14:14 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
26th-Dec-2018 11:11 am (UTC)
yuridmitrievich
19 июля (1 августа) 1914 года германский посол в России граф Якоб Людвиг Фридрих Вильгельм Йоаким фон Пурталес вручил русскому министру иностранных дел С. Д. Сазонову ноту об объявлении Германией войны России. По воспоминаниям, сделав это, Пурталес «отошел к окну и заплакал».



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  • 18 | 03.01.2019, 14:27 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Китапов или Акбашев сидел бы дома , лечился б от лейкемии. А этот решил устроить себе последние гастроли . Скорее всего и держал пальцы веером , росчитав хозяином РБ , ,,Мы же русские ..." Ну и получил по полной программе ...Кого винить - не знаю!!



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  • 19 | 03.01.2019, 14:42 | Автор: Не зарегистрирован
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"Врач никак не отреагировал и уехал, даже не предложив госпитализировать Тюнякова"
***
Так это же был квотник?
Он любит советские комедии.
Перед НГ "сходил с друзьями в баню" и на почве алкоголизма забыл клятву Гиппократа и всё то, чему его учили 7 лет в БГМИ?
Хорошо, что "высокие душевные качества башкирского врача" не позволили ему лечь спать в постели больного?



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  • 20 | 03.01.2019, 14:49 | Автор: Не зарегистрирован
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В Уфе сотрудник частного охранного предприятия подозревается в причинении смерти мужчине
02 Января 11:44

Следственным отделом по Кировскому району города Уфы следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Башкортостан возбуждено уголовное дело в отношении 34-летнего сотрудника частного охранного предприятия по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

Проведенными следственными действиями установлено, что 29 декабря 2018 года 40-летний потерпевший попытался украсть продукты в одном из магазинов города Уфы, но был замечен продавцом, который вызвал охрану. Прибывшие сотрудники частного охранного предприятия пресекли попытку хищения и вызвали полицию. До приезда сотрудников МВД между задержанным за хищение мужчиной и одним из сотрудников частного охранного предприятия произошел конфликт, в ходе которого последний нанес ему несколько ударов по различным частям тела. Вечером 31 декабря 2018 года от полученных телесных повреждений потерпевший скончался у себя дома.

В настоящее время подозреваемый задержан, с ним проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.



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