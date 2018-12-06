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В Башкирии ожидается повышение цен на топливо

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Предупреждения об этом появились на автозаправочных станциях. Накануне, 1 января, на ряде АЗС в Башкирии были замечены предупреждения о возможном подорожании топлива. Фотографии таких объявлений появились в соцсетях.

В Башкирии ожидается повышение цен на топливо


«Изменение розничных цен на топливо в январе 2019 г. Связано исключительно с переходом на новую ставку НДС», - говорится в объявлениях. При этом точный срок повышения цен на топливо не уточняется.

Напомним, с 1 января в России возросла ставка НДС с 18 до 20%.

***

Владимир Путин подписал законопроект о повышении налога на добавленную стоимость до 20%. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

«Внести в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации... следующие изменения: в) в пункте 3 слова «18 процентов» заменить словами «20 процентов», — говорится в тексте федерального закона.

Предложение о повышении НДС до 20% правительство официально выдвинуло в июне. По оценке профильных ведомств, это изменение структуры сбора налогов должно дать бюджету дополнительно 600 млрд руб. в год. Эти деньги должны пойти на финансирование поручений, которые Владимир Путин перечислил в майском указе (по оценкам правительства, бюджету исполнение майского указа обойдется в 8 трлн руб.). Законопроект о повышении НДС Госдума одобрила в третьем чтении 24 июля.

Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/economics/03/08/2018/5b64b8fc9a7947bb671ac4d4






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  • Гость
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  • 1 | 03.01.2019, 11:55 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Напомню: Путин на ежегодной итоговой пресс-конференции назвал два главных события 2018 года, это президентские выборы в России и чемпионат мира по футболу.
А на такие мелочи как:
1. Пенсионная реформа.
2. Мусорная реформа.
3. НДС , имущественные налоги, налогообложение самозанятых.
4. Подорожание ипотеки и отмена ДДУ.
5. Запредельное расслоение общества.
6. Коррупция и непрофессионализм.
7. Подорожание бензина, газа, угля, электричества.
8. Двухразовое повышение тарифов ЖКХ.
9. Подорожание продуктов и импортных товаров.
10. Увеличение безработицы.
Он просто не обращает внимание...



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  • 2 | 03.01.2019, 12:42 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
........" Эти деньги должны пойти на финансирование поручений, которые Владимир Путин перечислил в майском указе (по оценкам правительства, бюджету исполнение майского указа обойдется в 8 трлн руб.). Законопроект о повышении НДС Госдума одобрила в третьем чтении 24 июля....."
==================================================
Это можно перевести так - За ваши деньги , поручите исполнять
мои несбыточные ФАНТАЗИИ на исполнение ворам в законе !



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  • Участник
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  • 3 | 03.01.2019, 13:09 | Автор: резус
    Публикации: 0 | Комментарии: 1221 | Рейтинг: +332,3
Да не только в Башкирии. По всей рашке все подоражает. Надо же чиновникам содержать свои яхты и самолеты. Ну не за свой же счет когда рабсияне существуют.



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  • 4 | 03.01.2019, 14:19 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
И опять выделяют РБ от Рашки .Значит , в Рашке не повысится , а в РБ -значительно.



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  • 5 | 03.01.2019, 14:36 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Повышение цены топлива потянет за собой другие цены, так что "дорогие россияне" снова будут нищать, а слуги народа и богатейшая верхушка богатеть! Путина и его камарилью в отставку! Очень Опытный



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  • 6 | 03.01.2019, 19:11 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Повышение цены топлива потянет за собой другие цены, так что "дорогие россияне" снова будут нищать, а слуги народа и богатейшая верхушка богатеть! Путина и его камарилью в отставку! Очень Опытный
----------
Падонак, я смотрю ты родину не любишь!
Очнись, народ, мы должны сплотиться вокруг нашего солнцеликого. Враг не дремлет! Пиндосы напирают и все ближе к родной границе покрадываются. Не время визжать и дрыгать копытами!



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  • 7 | 03.01.2019, 19:19 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
6 | 03.01.2019, 19:11 | Автор:

Падонак, я смотрю ты родину не любишь!
Очнись, народ, мы должны сплотиться вокруг нашего солнцеликого. Враг не дремлет! Пиндосы напирают и все ближе к родной границе покрадываются. Не время визжать и дрыгать копытами!
=================================================
Тонкий , очень тонкий юмор !
Но на Х..Я , человека оскорблять ?



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  • 8 | 03.01.2019, 19:49 | Автор: Не зарегистрирован
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6 | 03.01.2019, 19:11 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Повышение цены топлива потянет за собой другие цены, так что "дорогие россияне" снова будут нищать, а слуги народа и богатейшая верхушка богатеть! Путина и его камарилью в отставку! Очень Опытный
----------
Падонак, я смотрю ты родину не любишь!
Очнись, народ, мы должны сплотиться вокруг нашего солнцеликого. Враг не дремлет! Пиндосы напирают и все ближе к родной границе покрадываются. Не время визжать и дрыгать копытами!
____________________________________________________________
____________________________________________________________
__ Родину не любят те, кто сейчас у власти, так как если бы они её любили, то не доводили большую часть народа до нищеты! Сплотится? Да я согласен, только они что-то не сплачиваются с народом, а всё воруют в одиночку! РФ для них только источник прибыли и пока она им эту прибыль даёт, то они будут её защищать от посягателей на их прибыль! Не сами лично, конечно, а нанятой армией! Очень Опытный



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  • 9 | 03.01.2019, 20:05 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1903 | Комментарии: 62753 | Рейтинг: +12208,1
С кем сплачиваться-то?! С вами долбоЁбами, которые приверженцев свобод называют либерастами?! Увольте!



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  • 10 | 03.01.2019, 20:14 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Добро пожаловать в АД Вас удивят не только повышение цен на топливо но и много другого В том числе и мусорный налог Младенец прописанный в квартире сорит аж 3 куба и за него надо платить больше 70 рублей Может ли семья из 4 х человек за месяц набрать целый КАМАЗ мусора? Вы об этом задумались? Я за месяц выношу 4 мусорных пакета живём вдвоём Я за год 3куб м не наберу Так что терпим и платим столько сколько жульё назначит



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  • 11 | 03.01.2019, 22:05 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
9 | 03.01.2019, 20:05 | Автор: Кухарка
Публикации: 1903 | Комментарии: 62751 | Рейтинг: +12208,2
С кем сплачиваться-то?! С вами долбоЁбами, которые приверженцев свобод называют либерастами?! Увольте!
____________________________________________________________
____________________________________________________________
________ Приверженцев свобод только для себя и всякой мрази! Когда эти свободы при ЕБеНе у Вас были, то Вы об остальных что-то не думали! Так что увольняйтесь, можете даже из РФ, воздух чище без Вас будет! Дюже воняете! Очень Опытный



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