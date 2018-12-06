В Башкирии ожидается повышение цен на топливо

Предупреждения об этом появились на автозаправочных станциях. Накануне, 1 января, на ряде АЗС в Башкирии были замечены предупреждения о возможном подорожании топлива. Фотографии таких объявлений появились в соцсетях.«Изменение розничных цен на топливо в январе 2019 г. Связано исключительно с переходом на новую ставку НДС», - говорится в объявлениях. При этом точный срок повышения цен на топливо не уточняется.Напомним, с 1 января в России возросла ставка НДС с 18 до 20%.***Владимир Путин подписал законопроект о повышении налога на добавленную стоимость до 20%. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.«Внести в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации... следующие изменения: в) в пункте 3 слова «18 процентов» заменить словами «20 процентов», — говорится в тексте федерального закона.Предложение о повышении НДС до 20% правительство официально выдвинуло в июне. По оценке профильных ведомств, это изменение структуры сбора налогов должно дать бюджету дополнительно 600 млрд руб. в год. Эти деньги должны пойти на финансирование поручений, которые Владимир Путин перечислил в майском указе (по оценкам правительства, бюджету исполнение майского указа обойдется в 8 трлн руб.). Законопроект о повышении НДС Госдума одобрила в третьем чтении 24 июля.Подробнее на РБК:https://www.rbc.ru/economics/03/08/2018/5b64b8fc9a7947bb671ac4d4