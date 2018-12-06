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Рубль в свободном полете

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Рубль твердо вошел в мировую 10-ку из 130 проанализированных нами стран по снижению своего курса. Он подешевел к доллару в 2018 году более, чем на 1/5.

Рубль в свободном полете


Первые 4 страны этого рейтинга находятся в экономическом или долговом кризисах:

1. Венесуэльский боливар потерял 637.584.516%,

2. Суданский фунт: — 577%,

3. Аргентинское песо: — 104%

4. Ангольская кванза: — 86%

Венесуэла и Судан — в свободном падении. Венесуэле помогают Россия и Китай. Судану — соседи. Аргентина и Ангола сидят на кредитах МВФ. Причем Аргентина получила кредит беспрецендентно быстро и масштабно (более $50 млрд).

Турция и Пакистан — в состоянии перманентного политического кризиса, гражданского недовольства и войн.

Иран осенью 2018 получил американские санкции по самому жесточайшему варианту: с эмбарго на экспорт нефти и отключением долларовых расчетов.

И сразу вслед за этим странами идет Россия. Страна с двумя колоссальными профицитами — бюджета (3,5% ВВП) и торгового баланса (7,5% ВВП), с минимальным внешним долгом и огромными валютными резервами. Как она вообще попала в этот список?

Санкции? Какие-такие санкции? В 2018 году новых санкций введено почти не было (ну, да, Дерипаска и Вексельберг «получили», но на этом — все).

Остальные санкции действуют давно, и к ним, по заверениям российских властей, наша экономика давно адаптировалась. Или нет?

Да, есть санкции посерьезнее — но пока только в виде потенции, возможности. Но даже самые страшные проектируемые санкции в отношении России намного слабее, чем уже введенные в отношении нашего соседа по рейтингу — Ирана. Иранский вариант — это страшный сон российских властей, пугалка для них, их персональный ужастик.

И каким же образом рубль оказался так фантастически слаб при таких замечательных «фундаменталз» — макроэкономических параметрах?

Это кажется совершенно необъяснимым.

Наш вариант объяснения: идиоты.

Наши власти при $70-80 долл/барр нефти заставляли россиян и бизнес жить как при $40. Все остальное они «копили». Называется такая абсурдная политика: «Бюджетное правило». Это значит — собирали в виде налогов с экономики и «замораживали» на счетах в ЦБ, не пуская деньги в дальнейший оборот. Четверть полученных за 11 месяцев этого года на свои счета денег минфин просто оставил на них — 4.5 трлн руб.

Как вы думаете, если из экономики изъять 4,5% ВВП, как она будет расти? Если изъять и «заморозить» на эту сумму валюту, что будет с платежным балансом страны?

Наши власти своими руками убивают экономический рост в стране и создают дефицит валюты.

Иностранцы бегут из страны. Но не потому что боятся санкций (их еще нет и непонятно, будут ли). А потому что падает рубль, и традиционный carry trade с рублевыми ОФЗ принес, по мнению Блумберг, инвесторам в 2018 году 16% убытков.

Но вопрос-то не в бегстве иностранцев. В конце концов весь отток капитала из России — $54 млрд (оценка ЦБР за год) — не выглядит катастрофическим при размере наших резервов (почти $400 млрд у ЦБ в свободно конвертируемых валютах).

Причина этого бегства — падение рубля. Которое наши власти создали своими руками.

Но это — полбеды. Настоящая беда — не отток капитала, а реакция наших властей на него. Они стали предпринимать усилия не по замещению убегающих иностранных капиталов российскими, а по задержанию иностранных капиталов: повышение ставки ЦБ и по облигациям минфина, прекращение скупки валюты минфином «с рынка». Это не привело к сокращению утечки, но зато сильно ударило по внутренним инвесторам — сумма свободных денег резко сократилась, кредиты стали дороже.

Наши власти не хотят менять политику. А хотят восстановить старую — с притоком инвесторов. Но возможно ли это вообще?

Российские власти собственными руками в 2018 году удушили экономический рост в стране и угробили рубль. И продолжат эту экономическую политику, больше напоминающую откровенное безумие, и в будущей трехлетке.

СерпомПо, Эхо Москвы
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  • Гость
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  • 1 | 03.01.2019, 12:07 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Называется такая абсурдная политика: «Бюджетное правило»
==============================
Называется такая абсурдная политика: "Собака на сене", "Сам не ам, и другим не дам", еще можно вспомнить "Там царь кощей над златом чахнет..."
И вообще путин вам, "смерды", открытым текстом сказал чтобы Вы не ждали помощи от государства и надеяться, в основном, на себя...
Ну уж куда яснее?!



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  • Гость
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  • 2 | 03.01.2019, 12:27 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Рубль в свободном полете
=========================
У нас само государство в "свободном полете", сколько раз уже пробивали дно, а с низу все равно стучат...
С таким президентом и правительством мы обречены на полет строго в низ и ни какое "дно" нас не удержит...



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  • 3 | 03.01.2019, 12:45 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1903 | Комментарии: 62753 | Рейтинг: +12208,1
Курс доллара

Январь 2014

- 32.96

Крым был не наш...



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4

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  • 4 | 03.01.2019, 13:05 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1903 | Комментарии: 62753 | Рейтинг: +12208,1
В 2018 в РФ сокращения:
- медицина - сокращение 35% персонала;
- научные сотрудники - уволено 10,29%;
- работники культуры - 8,4%;
- сотрудники ВУЗов - 6,6%;
- учреждения дополнительного образования - 6,8%

Минтруда РФ прогнозирует в течение 3 мес 2019 без работы в РФ останутся 230 тыс чел



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8

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  • Участник
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  • 5 | 03.01.2019, 13:05 | Автор: резус
    Публикации: 0 | Комментарии: 1221 | Рейтинг: +332,3
Да ну на. А комуняги вначале, потом путиноиды утверждали что баксам трындец. В это время ихние пастухи спешно вывозили ворованное за бугор.



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1

  • # 6 | 03.01.2019, 13:17 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

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  • 7 | 03.01.2019, 13:18 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
| 03.01.2019, 12:45 | Автор: Кухарка
Публикации: 1903 | Комментарии: 62708 | Рейтинг: +12208,7
Курс доллара

Январь 2014

- 32.96

Крым был не наш...

****
как все изменилось



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  • 8 | 03.01.2019, 13:22 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1903 | Комментарии: 62753 | Рейтинг: +12208,1
# 6 | 03.01.2019, 13:17 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

Комментарий скрыт модератором
____________________________________
Неужели еще не ясно?
Будете обсуждать Кухарку, а не тему статей - буду скрывать комменты.



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  • 9 | 03.01.2019, 13:29 | Автор: юнг
    Публикации: 332 | Комментарии: 36278 | Рейтинг: +5758,8
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
7 | 03.01.2019, 13:22 | Автор: Кухарка
....................... - буду скрывать комменты.

==================Сказала сучка продажная, забыв упомянуть, что получает за это тугрики!



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5

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  • 10 | 03.01.2019, 13:32 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1903 | Комментарии: 62753 | Рейтинг: +12208,1
Старый пидорас по кличке доцент - сын сралинского прокурора - фабриковавшего дела на невинных и отправлявщего в Гулаг и на расстрел детей с 12 лет, энкавэдэшника - недалеко от него ябнулся - ибо продолжает подлое дело отца - клвещет!
Потому и защищает клеветницу-дознавательницу, поскольку душа-то родственная!



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  • 11 | 03.01.2019, 13:45 | Автор: юнг
    Публикации: 332 | Комментарии: 36278 | Рейтинг: +5758,8
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
10 | 03.01.2019, 13:32 | Автор: Кухарка

Потому и защищает клеветницу-дознавательницу, поскольку душа-то родственная!


=====================Ну, ну.....Давай жги! Сколько получила налом?



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2

  • # 12 | 03.01.2019, 13:50 | Автор: юнг
    Публикации: 332 | Комментарии: 36278 | Рейтинг: +5758,8

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  • # 13 | 03.01.2019, 13:53 | Автор: юнг
    Публикации: 332 | Комментарии: 36278 | Рейтинг: +5758,8

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  • 14 | 03.01.2019, 13:53 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1903 | Комментарии: 62753 | Рейтинг: +12208,1
Нисколько. Тебе так ХОЧЕТСЯ думать, вот ты и сочиняешь клевету, как Гульназка Габитова... вот только эффект - не тот.
В эту ху@ню "верят" только такие же пидорасы, как и ты.

30 декабря на ПроУфу были опубликованы некоторые чудесатые подробности в "расследовании" дела о клевете шлюхи - и ты прекрасно это знаешь, ибо там комментил. Но, сука, ебаный доцент, кандидат юр-наук, препод по криминалистике - никуя не видит ничего необычного в том, что:

1. На опознание шмара явилась перекрашенной в блондинку и опознание проводилось через зеркальное стекло, как будто опознавали жестокого убийцу или маньяка...
2. На очную ставку с подружкой-дознавательницей шмара явилась в медицинской маске. черных очках и с измененным голосом....

Спектакль все больше становится фарсом!

Цитирую:

Вопросы следователю

На днях подозреваемым продлили меру пресечения в виде содержания в СИЗО. Но при этом Аслям Халиков задавал вопрос следователю: на чем основано его ходатайство об аресте? Ответ – На показаниях потерпевшей и материалах экспертизы.

Но при этом в материалах суда в тот день не было никакой медицинской экспертизы, а из показаний потерпевшей исчезли три листа с данными по обстоятельствам дела. «Где они?» - интересуется адвокат.

Вслед за адвокатом следствию задаем вопрос и мы.
Прошло уже почти два месяца, но нет официальной информации о результатах медико-генетической экспертизы. Ее результаты во многом являются ключевыми, при этом не раскрывают тайну следствия. Почему данные, которые должны были быть получены в течении месяца до сих пор никому неизвестны?

далее



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  • 15 | 03.01.2019, 13:54 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1903 | Комментарии: 62753 | Рейтинг: +12208,1
Что за фото?

В нашем прошлой беседе адвокат потерпевшей Ирина Валиева демонстрировала фотографии с синяками и травмами Гузель. О них шла речь в нашем интервью, но они не были опубликованы. Сами фото были пугающими. Аслям Халиков не стал поддаваться эмоциям и вопрошает, а почему данные фото так и не были даны для публикации? Но главное даже не в этом. Если данные ужасные фото существуют, то приобщены ли они к судебно-медицинской экспертизе? Вопрос отнюдь не праздный. Существует определенная процедура фиксации травм, остальное можно считать «Фотошопом».

Характер зафиксированных травм имеет принципиальное значение для дела. Синяки на лице, спине и корпусе – это одно, а на внутренних частях бедер совсем другое. При этом ни одна из сторон не спорит, что Гузель сама была сильно пьяна, а свидетели говорят о падении с лестницы. Кстати, здесь ключевыми становятся показания некоторых свидетелей.

еще



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  • 16 | 03.01.2019, 13:55 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1903 | Комментарии: 62753 | Рейтинг: +12208,1
Зачем перекрасилась?

Изначально время преступления по показаниям заявительницы, то есть протокола ее допроса, было с 22-40 до 00-30 часов. Однако с появлением в деле видеоматериалов о том, что подозреваемые в этот промежуток времени были уже в других местах, начальное время стало смещаться. И здесь ключевыми стали показания свидетельниц. Одна из них, назовем ее Татьяна, четко показывает, что с 20 часов до 21 часов подозреваемый Галиев не насиловал Гузель, а потом уехал с ней в кафе «Отдых». Адвокаты защиты настаивали на очной ставке Татьяны и Гузель, и такая очная ставка могла повлиять на очень существенные моменты расследования. Но вместо этого следователь назначил опознание. Оно происходило почему-то в Оржоникидзевском СО СУ СК по РБ, за зеркальным стеклом, что имеет место только в случаях обеспечения безопасности опознающего и чего в данном случае не требовалось.

- Потерпевшая почему-то вдруг стала единственной блондинкой среди всех лиц на опознании, хотя изначально была темноволосой. Тем не менее, свидетель поначалу показала на нее, но ее сбил следователь и зафиксировал нужный результат. В любом случае, сама процедура абсолютно незаконна, что зафиксировано в наших жалобах, - говорит Аслям Халиков.

и еще



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  • 17 | 03.01.2019, 13:56 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1903 | Комментарии: 62753 | Рейтинг: +12208,1
Кто был на очной ставке?

По настоятельным требованиям защиты очная ставка одной свидетельниц и потерпевшей Гузель все же состоялась 22 декабря. Со слов Асляма Халикова, все было сделано для того, чтобы ее сорвать. Как он рассказывает, на ставку от имени потерпевшей пришла девушка в медицинской маске и солнцезащитных очках. При беседе свидетеля и «потерпевшей» голос был по каким-то причинам изменен. Отсюда у адвоката вполне очевидный вопрос: а кто собственно участвовал в очной ставке? Можно что угодно говорить о страхах потерпевшей, но процедура очной ставки по УПК РФ явно нарушена.

Это были вопросы защиты подозреваемых полицейских. Аслям Халиков подчеркивает, что говорит не эмоциями и не интерпретирует факты. Он подчеркнуто тактичен в отношении потерпевшей, хотя говорит, что имеет и нелицеприятную информацию, но не желает, чтобы она влияла на объективность дела.

Обстоятельства дела закрыты для широкой публики, которая разделена на два неравных лагеря. Понятно, что общественное и «начальственное» мнение уже все решило. И все же рискнем напомнить, что степень виновности и вину предстоит определять суду. Впрочем, и к суду есть вопросы…



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  • 18 | 03.01.2019, 13:57 | Автор: юнг
    Публикации: 332 | Комментарии: 36278 | Рейтинг: +5758,8
Ладно, а зачем комменты убираешь? Сучка трусливая!



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  • 19 | 03.01.2019, 14:04 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1903 | Комментарии: 62753 | Рейтинг: +12208,1
В комментах на ПроУфу:


bishbarmak пишет - ... дело о пьяной малолетке в погонах – "блюстительнице закона" – с влиятельным папашей становится делом единоборства росгвардии и мвд. Что происходит вообще у нас в республике?

на что наше юридическое светило, как всегда, разразился феноменальным бредом:

yung
Действительно? Что творится? Ведь всем, даже бабушкам у подъезда, давно понятно, что девушка сама себя избила, а потом принудила под угрозами жизни её изнасиловать. Доблестные мужчины сопротивлялись как могли, но поддались принуждению.
Мария Сергеевна Швецова (А.Ковальчук) нервно курит в сторонке и готовит письмо башкирским следопытам с просьбой помочь следствию!

ему отвечают:
Milena
yung Пока факт изнасилования никак не доказан, кроме путанных показаний потерпевшей- нет ничего.

на что у старого пидараса имеется аргумент:

yung
Milena Вы, конечно, тщательно ознакомились с материалами дела?
Или. про собственному опыту судите?
(заметили? Он-то тощно-тощно ознакомился с материалами дела, них-уя не брешет! И опять - по отношению к незнакомой ему женщине позволяет оскорбительные выпады! Мразь конченная!)

Далее - снова повторяет одно и то же, как (впрочем - почему как?) попугай:

yung
Milena Ведь всем, даже бабушкам у подъезда, давно понятно, что девушка сама себя избила, а потом принудила под угрозами жизни её изнасиловать. Доблестные мужчины сопротивлялись как могли, но поддались принуждению.
Мария Сергеевна Швецова (А.Ковальчук) нервно курит в сторонке и готовит письмо башкирским следопытам (и Милене тоже) с просьбой помочь следствию!

В общем - уёбище он и на ПроУфу - уёбище!



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  • 20 | 03.01.2019, 14:06 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1903 | Комментарии: 62753 | Рейтинг: +12208,1
а зачем комменты убираешь?
_______________________
Убираю КЛЕВЕТУ. Не-х-уй пи-здеть!



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