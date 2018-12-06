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Не поддаваться панике, сплотившись вокруг нацлидера

  • Опубликовано: natall | 04.01.2019
    Раздел: Новости | Просмотры: 34653 | Комментарии: 39
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Администрация города выложила агитку, как действовать на случай теракта, на официальном сайте.

Не поддаваться панике, сплотившись вокруг нацлидера


3 января, на городском сайте Уфы вышла информация на случай теракта. Особенно администрация просит обращать внимание не людей, одетых не по сезону. Например, если летом человек одет в зимнюю куртку. Под такой курткой террорист может прятать бомбу, отмечается в документе.

***

Обращайте внимание на подозрительных людей, предметы, на любые подозрительные мелочи. Сообщайте обо всем подозрительном сотрудникам правоохранительных органов.

Особенно остерегайтесь людей, одетых явно не по сезону (если вы видите летом человека, одетого в плащ или толстую куртку - будьте внимательны - под такой одеждой террористы чаще всего прячут бомбы, лучше всего держаться от него подальше и обратить на него внимание сотрудников правоохранительных органов).

Остерегайтесь людей с большими сумками и чемоданами, особенно, если они находятся в месте, не подходящем для такой поклажи.

Будьте внимательны, постарайтесь запомнить приметы подозрительных людей, отличительные черты их лиц, одежду, имена, клички, возможные шрамы и татуировки, особенности речи и манеры поведения и т.д., не пытайтесь их останавливать сами – вы можете стать их первой жертвой.

Старайтесь удалиться на максимальное расстояние от тех, кто ведет себя неадекватно, нервозно, испуганно, оглядываясь, проверяя что-то в одежде или в багаже.

Если вы не можете удалиться от подозрительного человека, следите за мимикой его лица (специалисты утверждают, что преступник, готовящийся к теракту, обычно выглядит чрезвычайно сосредоточено, губы плотно сжаты, либо медленно двигаются, как будто читая молитву).

Никогда не принимайте от незнакомцев пакеты и сумки, не оставляйте свои сумки без присмотра.

Ознакомьтесь с планом эвакуации, узнайте, где находятся резервные выходы из здания.

Если произошел взрыв, пожар, вы слышите сильный шум и крики – немедленно приступайте к эвакуации. Предупредите об этом соседей, возьмите с собой документы и деньги. Помещение покидайте организованно.

Возвращайтесь в покинутое помещение только после разрешения ответственных лиц.

Получив сообщение от руководства или правоохранительных органов о начале эвакуации, соблюдайте спокойствие и четко выполняйте их команды.

Старайтесь не поддаваться панике, что бы ни произошло.

Сайт Администрации Уфы
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  • 1 | 04.01.2019, 10:02 | Автор: Не зарегистрирован
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А если зимой одет в летнее?

Сразу в Базилеевку?



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  • 2 | 04.01.2019, 10:27 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Есть у меня на примете одна подозрительная личность, и одевается он как то не по сезону, и имя или кличка у него какая то подозрительная,-"радий", губы у него плотно сжаты, либо медленно двигаются, как будто читает молитву...



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  • 3 | 04.01.2019, 11:54 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Не было путена не было терактов. Не было врагов, не было войны. Да, ещё не было богатых и бедных, не было попов в школах, казаков, лупящих граждан. Много чего не было отвратительного и мерзостного.
Почему мальчёнку из Челябинска везут в больницу в Москву? Почему в городах нет соответствущего оборудования и специалистов? У нас что в городах не люди?



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  • 4 | 04.01.2019, 12:00 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Направление верное, но исполнение по чиновничьи кабинетное, бездарно эмчеэсовское.

Нужны толковые правила выживания людей во множестве сложных жизненных ситуаций.

Если к этому важному делу подходить по-взрослому, то правила выживания должны отработать в коллективе авторов, подобранных из пенсионеров погранвойск, общевойсковиков(десантников) служивших в частях полной БГ, из оперов, работающих по терроризму,из опытных горноспасателей и туристов, из врачей скорой.
Юристы, чиновники МЧС и ГИБДД - только в порядке консультирования.

Вместо последних смело можно пригласить одного уфимского еврея более года живущего и работающего в кибуце недалеко от границы с Палестиной, ставшего там универсалом выживания.

Закончить множество правил сохранности жизни на транспорте, в домах, местах скопления людей, на воде, в лесу и т.п. -обязанностями государства и проектами законов этой же направленности.



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  • 5 | 04.01.2019, 12:22 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1903 | Комментарии: 62772 | Рейтинг: +12208,8
Например, если летом человек одет в зимнюю куртку.
________________________________
Бомжи часто так одеты...



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  • 6 | 04.01.2019, 12:25 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1903 | Комментарии: 62772 | Рейтинг: +12208,8
3 января, на городском сайте Уфы вышла информация на случай теракта.
_________________________________________________
У Сульфата СРАдия инсайдовская инфа по Магнитке - что там всё таки теракт?

Ну тогда понятно - почему вдруг на НГ-каникулах выпущена такая памятка.
Власть гэбни - лжива, труслива, подла и глупа!



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  • 7 | 04.01.2019, 13:07 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
В Магнитке СК РФ в работе дочек РАО Газпром- Газраспределение и Газсервис нашли море проблем, которые могли явиться причинами трагедии.
При этом надо постоянно помнить, что в изуродованной родоплеменными чиновниками Уфе, газовики работают намного не профессиональнее, чем в Магнитке.
А наш Ульфат, как известно, ранее возглавлял парад башкирских газовых дилетантов.
Отсюда и его бездарная писулька про тату?



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  • 8 | 04.01.2019, 13:45 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
В моей девятиэтажки нет однокомнатных квартир, шанс выжить увеличивается, вряд ли бандиты будут снимать двушку.
Если пол зашатался, прыгайте в ванну, шансы выжить тоже увеличатся. Да просто спите с бутылкой под подушкой, завалит, а ты еще живой, чуешь пошла гангрена, не так грустно умирать, подыхать так с музыкой.



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  • 9 | 04.01.2019, 13:46 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
3 | 04.01.2019, 11:54 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Не было путена не было терактов. Не было врагов, не было войны. Да, ещё не было богатых и бедных, не было попов в школах, казаков, лупящих граждан. Много чего не было отвратительного и мерзостного.
Почему мальчёнку из Челябинска везут в больницу в Москву? Почему в городах нет соответствущего оборудования и специалистов? У нас что в городах не люди?
__________________
"Не было путена не было терактов. Не было врагов, не было войны. Да, ещё не было богатых и бедных, не было попов в школах, казаков, лупящих граждан. Много чего не было отвратительного и мерзостного".
Ах, какой пассаж!
А я и не знал, что захват Басаевым больницы в Будённовске и Радуевым в Кизляре это Путин устроил. Или это был не теракт? А Басаев, Радуев и т. д. оказывается и не враги вовсе, поскольку тогда не Путин был у власти.
И войны в Чечне с 1994 года не было?
И богатых в 1990-е не было: "семибанкирщина" по помойкам обреталась, Ходорковский с Березовским с хлеба на воду перебивались. И бедных не было - нищие после гайдаровских реформ были.
Попов в школах не было? Вот патриарх Алексий II ещё в 1993 стал академиком Российской академии образования. А расцвет "казачества" приходится на 1990-е годы - при Путине это движение фактически было сведено на нет.
Так что ты закусывай прежде чем писать, а то шибко брехня у тебя получается с недоперепития за пять выходных.



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  • 10 | 04.01.2019, 14:09 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Корзинную бумажку "ни о чем" наспех сварганили с бодуна в МЧС чисто для галочки.
А вот кто её одобрил, в столь серьезном деле не разбирается вовсе...



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  • Участник
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  • 11 | 04.01.2019, 14:16 | Автор: резус
    Публикации: 0 | Комментарии: 1222 | Рейтинг: +332,3
Чтобы закрутить гайки гебня пойдет на все. Не удивлюсь что это был терракт организованный ими. При путене взрывали дома в Москве, убивали газом заложников и много чего еще узнаем позже. Люди для них биомасса, эти ради власти пойдут на все.



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  • 12 | 04.01.2019, 14:51 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
11 | 04.01.2019, 14:16 | Автор: резус
Публикации: 0 | Комментарии: 1222 | Рейтинг: +332,3
Чтобы закрутить гайки гебня пойдет на все. Не удивлюсь что это был терракт организованный ими. При путене взрывали дома в Москве, убивали газом заложников и много чего еще узнаем позже. Люди для них биомасса, эти ради власти пойдут на все.
_________________
Резусу больше не наливайте!!!



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  • 13 | 04.01.2019, 15:25 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
3 | 04.01.2019, 11:54 | Автор: Не зарегистрирован
Не было путена не было терактов. Не было врагов, не было войны. Да, ещё не было богатых и бедных, не было попов в школах, казаков, лупящих граждан. Много чего не было отвратительного и мерзостного.
Почему мальчёнку из Челябинска везут в больницу в Москву? Почему в городах нет соответствущего оборудования и специалистов? У нас что в городах не люди?
===
нужен Нюрнберг! Иначе мы страну потеряем. Кстати путинским подельникам развал выгоден, потому что пока страна есть, то её народ может спросить за ими содеянное, а когда страны нет и спросить некому. Как не спросили с большевиков за всё зло ими содеянное!
Теперь понятно почему уничтожено образование, наука, добивается здравоохранение и идёт ускоренное вымирание народа. По некоторым оценкам нас осталось 80...90 млн чел, а не 142 млн.!



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  • 14 | 04.01.2019, 15:35 | Автор: Не зарегистрирован
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9 | 04.01.2019, 13:46 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
"казачества" приходится на 1990-е годы - при Путине это движение фактически было сведено на нет.
Так что ты закусывай прежде чем писать, а то шибко брехня у тебя получается с недоперепития за пять выходных.
************************************************************
*******
Ряженные в Кущевке ни один не пикнул. А на площади за спинами полицаев герои. Ты представь, как бы развивалась страна, если бы 20 лет у власти был бы не вор с ворами, а политик, экономист и порядочный человек ? 20 лет это с 45того по 65тый, из руин в гиганты индустрии. Этот деятель везде обосрался - за что не возьмется, всё в жопу. Что во внешней, что во внутренней. В новостях есть, что нибудь радостное для народа, что б гордиться и ликовать, например снижение цен на лекарства, повешание на площади мошенников от жкх? Ссылка с семьями крыс и упырей в антарктиду к медведям? Нет. Пишут что, нужно отнестись с пониманием к беспределу, денег нет, но вы там держитесь мля, год был трудный(20тый по счёту), но нам нужен прорыв, бла, бла,бла. А на украине, а в 90стых, а на альфе центавре, а у нас скрепы и величие - в китайских трусах с китайскими айфонами. Ты зачем крыс оправдываешь? За державу не обидно?



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  • 15 | 04.01.2019, 16:31 | Автор: Зулия
    Публикации: 35 | Комментарии: 29223 | Рейтинг: -698,9
Старайтесь удалиться на максимальное расстояние от тех, кто ведет себя неадекватно, нервозно, испуганно, оглядываясь, проверяя что-то в одежде или в багаже.
---------------------
я человек рассеянный с улицы бассейной.
Выйдя из дома, с долей нервозности и испуганности проверяю сумки - не оставила ли кошелек, телефон, очки. и даже ключи в дверях.



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  • 16 | 04.01.2019, 16:34 | Автор: Зулия
    Публикации: 35 | Комментарии: 29223 | Рейтинг: -698,9
Остерегайтесь людей с большими сумками и чемоданами, особенно, если они находятся в месте, не подходящем для такой поклажи.
-------------------------
сижу на вокзале с большими сумками и чемоданами, надо сходить в туалет. Думаю, кого бы попросить присмотреть на чумаданами. Некоторый народ из "черных" обычно соглашается, но после них ищи-свищи. А который народ прилично выглядит - они начитаны предупреждалок.



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  • 17 | 04.01.2019, 16:35 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
В основном весь терроризм идёт от национализма и религиозного фанатизма! Вот с этими двумя бедами и нужно усилить борьбу! Но руководство РФ в РПЦ подсвечниками работает, а с лидерами некоторых национальных республик откровенно заигрывает и откупается! Т.е. никакой активной борьбы с этими двумя бедами не ведётся, так что нам придётся ещё и ещё переживать терракты и терять в них простых ни в чём не повинных людей! Очень Опытный



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  • 18 | 04.01.2019, 16:52 | Автор: Зулия
    Публикации: 35 | Комментарии: 29223 | Рейтинг: -698,9
Остерегайтесь людей с
---------------------------
А вот какой произошел случай со мной. Садилась в Раевке на поезд без билета, думала договорюсь с проводником. Поезд стоит 2 минуты, остановился на 4 пути, дальний вагон. Времени не было показывать билет, который несуществующий и паспорт существующий, села.

Стала договариваться с проводницей насчет билета, она говорит - идите в такой-то вагон, там бригадир, берите билет, места есть.

Не тащиться же мне к бригадиру через весь состав с сумками. Попросила пассажиров присмотреть за сумками и пошла искать бригадира

Вдруг меня останавливают проводников целая кучка, спрашивают - вы оставили сумки? Да, говорю.
Все!
Меня тащат по всем вагонам, в окружении проводников, еще сзади подталкивают.

Привели к сумкам - щас вызовем милицию, составляем протокол. Все пассажиры смотрят как на пойманного террориста, чувствую себя полной дурой.
Ладно у меня паспорт приличный, эрэфовский, с пропиской. Разве что рожа азиатская подвела.

Говорю - вот, открываю сумки, проверяйте, там ничего нет подозрительного.

НЕТ !!!

Договорились - я иду в последний вагон, в тамбур, там я перетряхиваю свои тряпки, а группа проводников через окно наблюдают.
Ничего подозрительного не обнаружилось, про двойное дно не додумались, успокоились.

Бригадир выписал мне билет самый дорогой купейный, да еще выписал штраф за безбилетный проезд.

Вот так-то бдительность.



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  • 19 | 04.01.2019, 17:35 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
17 | 04.01.2019, 16:52 | Автор: Зулия
Публикации: 35 | Комментарии: 29219 | Рейтинг: -699,8
Остерегайтесь людей с
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А вот какой произошел случай со мной. Садилась в Раевке на поезд без билета, ____________________________________________________________
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________ Зулия! А какой смысл лезть в поезд без билета, если там есть свободные места и значит билеты продаются в кассе? Вот Вас и приняли за не совсем адекватную и правильно сделали! Радуйтесь, что такую ещё на ходу из поезда не выкинули вместе с багажом! Или в Астрахани все такие немного не в себе? Очень Опытный



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  • Гость
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  • 20 | 04.01.2019, 18:34 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Я устал, я мухожук.



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