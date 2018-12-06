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Успешно воруют миллиарды и сажают за колбасу

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Два года за дерзкое ограбление? В Уфе задержали парня за кражу двух палок колбасы. Неудачная кража произошла в одном из магазинов по улице Степана Кувыкина.

Успешно воруют миллиарды и сажают за колбасу


Юный вор 19 лет предпринял дерзкую попытку ограбления колбасного отдела супермаркета в Уфе. Он попросил одну из посетительниц положить себе в рюкзак две палки колбасы, а потом просто прошел мимо касс.

Однако сотрудникам полиции удалось найти парня. Им оказался ранее несудимый 19-летний местный житель, который сразу сознался в правонарушении.

Однако на вопрос, куда он дел колбасу, ответил, что продал ее случайным прохожим.

Как бы то ни было, но парню грозит реальный срок за такое правонарушение – лишение свободы до двух лет. Об этом сообщает пресс-служба МВД.






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  • 1 | 04.01.2019, 10:04 | Автор: Не зарегистрирован
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Ну давай Куха, , начинай оправдывать парня! Это по твоей линии.



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  • 2 | 04.01.2019, 10:13 | Автор: Не зарегистрирован
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Не понятно к чему клоните!
Начинать привлекать за кражу только с трех палок колбасы?



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  • 3 | 04.01.2019, 10:13 | Автор: Не зарегистрирован
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за алкоголь 1 б. забили насмерть



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  • 4 | 04.01.2019, 10:19 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
А в путинской рашке так: Украл колбасу- вор,спер вагон колбасы- бизнесмен,обобрал весь народ- политик! .



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  • 5 | 04.01.2019, 10:27 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
4 Все они воры .Но защита - разная. Поэтому кто сидит .а кто и сажает



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  • 6 | 04.01.2019, 12:03 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Дух свободы проснулся в семнадцатом. Потом уснул и исчез совсем.. В головах лишь рабская покорность. Попробуй простому американцу наступи на его права - он этим сечинам с миллерами яйца оторвёт.



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  • 7 | 04.01.2019, 12:18 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1903 | Комментарии: 62772 | Рейтинг: +12208,8
1. Украл - должен ответить.
2. Нашли, молодцы.
3. Молодцы, что не били и не убили.
4. 2 года реального лишения свободы за 2 палки колбасы - идиотизм, поскольку его мы еще и кормить-содержать 2 года будем на свои налоги.
В самый раз тыщ до 50 штрафа плюс общественные работы месяцев 2-6. После этого вряд ли захочет повторить...



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  • 8 | 04.01.2019, 12:23 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
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Эксперт

62 | 04.01.2019, 03:42 | Автор: Кухарка
Публикации: 1903 | Комментарии: 62753 | Рейтинг: +12208,2
Да-да, турк - пусть сразу убивают за бутылку водки, ага...


Не умеют пристегивать наручниками к трубе, ручке двери и т.д. - пусть идут охранниками в поликлинику или стационар.

Убивать за бутылку водки/хенесси - можно? Ну тогда и за колоски можно было зеленкой лоб мазать или гноить на лесоповале... и чем ты лучше сралинских гэбёшек? И не пи@ди, что чопыри платят за эти хенесси. Не нужно считать меня за дуру!

И еще разок для подох@евших после трехдневной пьянки: ты сначала видео посмотри, а потом будешь верещать про бедных и несчастных чопырей!

И запомни - мне пох@уй, как на тебе тюбетейка сидит, понятно? Для меня вы все тут - как в бане - равны! И за враньё всем одинаково мзды раздаю!
___________________________________
кухарка, когда я врал? я не оправдываю ЧОповцев. я тупо описываю ситуевину...нет у ЧОПовца права применять спецсредства (наручники), тут ментам то запрещают такие средства применять, а уж про ЧОП я ваще ...
малчу
далее... видео не смотрел и не собираюсь, я точно знаю , что применять физ силу ЧОП имеют право тока в крайнем случае и если эти муджирики нарушили инструкцию - будут сидеть
по оплате ворованного товара.... ты опять не права. если ЧОП заключил договор с магазином , то там может быть прописана ответственность ЧОПа и в этом случае ЧОП платит
далее...я не стал разбираться что это за ЧОП и какую функциональную задачу ему поставили согласно договора с магазином... обычно ЧОПы берут только для охраны общественного порядка ( драки . дебош, хулиганство), но как я уже писал , есть и случаи когда ЧОП берет на себя ответственность (за доп плату есно) за сохранность товара. ответственность он берет , а инструмента сохранить - нету. я уже спорил много раз , что бойцы Спецназа . патрулирующие улицы - не имеют права самостоятельно проверять доки, задерживать силой - всё это тока в присутствии мента. вот с ЧОПом тож самое ... но есно никто из ментов рядом с ЧОПом стоять в магазине не будет и вот задача - задержать (не имеют права) ворюгу до прибытия ментов, не применяя силы... по мне это полный абсурд. вопрос - КАК это сделать????
я добился в 3х наших магазинах - отмены ЧОПа ваще, они нафик не нужны. грамотный админ, собственная безопасность и хорошее видео - реально сокращают процент убыли.
и еще.. самое страшное для магазина - это дети. вот с кем ваще ничё сделать нельзя, а конфеты , шоколад тырят мама не горюй. при этом грамотные - берут по цене до уголовной статьи , но берут часто...
для вывода - 1. ЧОПы в магазинах - не нужны 2. воровать нельзя 3. есть категория граждан , которая идет на воровство из необходимости. к таким я бы предложил и в одном из магазинов добился - заложить часть товара на раздачу ..(другой вопрос - как определить в человеке эту необходимость) 4. и да, магазины закладывают в потери за хищение цену товара, но ... это закладка только для хозяина магазина (сети). он себе в убыток работать не будет. а вот с персонала эти деньги в различных процентовках высчитываются
турк



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  • 9 | 04.01.2019, 12:34 | Автор: Не зарегистрирован
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7 | 04.01.2019, 12:18 | Автор: Кухарка
==========================
Дык может он и своровал колбасу, что б посадили, там хоть кормят...



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  • 10 | 04.01.2019, 12:39 | Автор: Не зарегистрирован
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• 7 | 04.01.2019, 12:18 | Автор: Кухарка
Публикации: 1903 | Комментарии: 62757 | Рейтинг: +12208,2
1. Украл - должен ответить.
2. Нашли, молодцы.
3. 2 года реального лишения свободы за 2 палки колбасы - идиотизм, поскольку его мы еще и кормить-содержать 2 года будем на свои налоги.
В самый раз тыщ до 50 штрафа плюс общественные работы месяцев 2-6. После этого вряд ли захочет повторить...

С вас бы хороший депутат ГосДумы получился-правильно и толково рассуждаете



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  • 11 | 04.01.2019, 12:49 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Фильм 1942 года "Принц и нищий" найдёте много похожего на путинскую россию. Можно смело приравнять к экстремизму.



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  • 12 | 04.01.2019, 12:58 | Автор: Не зарегистрирован
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Охранники в прод. разумных, не больных жадностью владельцев, не нужны.
Всегда можно договориться с местными несунами на паритетных началах- мы вам пищу из, извините, просрочки, вы охраняете лавку от залетных.



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  • 13 | 04.01.2019, 13:00 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1903 | Комментарии: 62772 | Рейтинг: +12208,8
Дык может он и своровал колбасу, что б посадили, там хоть кормят...
_____________________________
В 19 лет? Тем более, что он ее продал, а не съел. Возможн деньги нужны были на дозу... а ежели так, то еще и принудительное лечение. Но опять таки - за свой счет, то есть - платное.

Общественные работы могут быть следующие, где в некоторых областях впшлне можно обеспечить охрану таких принудительных работников под присмотром фсиновцев:

Порядок, в соответствии с которым осуществляются общественные работы, определяется в положении, утвержденном правительством в 1997 г. В этом документе достаточно четко и подробно установлены направления социально-полезной деятельности. В частности, положение определяет следующие виды общественных работ:

Строительство автодорог, их содержание и ремонт, прокладка канализационных, водопроводных, газовых и прочих коммуникационных сетей.

Выполнение сельскохозяйственных мелиоративных мероприятий, работы в лесной отрасли.

Переработка, заготовка, хранение с/х продукции.

Реконструкция, строительство жилья, социально-культурных объектов, восстановление исторических, архитектурных памятников, заповедных зон, комплексов.

Обслуживание пассажиров на транспорте, работа в сфере связи.

Эксплуатация ЖКХ и бытовое обслуживание граждан.

Благоустройство и озеленение территорий, развитие зон туризма и отдыха, лесопаркового хозяйства.

Обеспечение ухода за инвалидами, больными, престарелыми людьми.

Сбор и переработка вторсырья и отходов.

Обеспечение отдыха и оздоровления детей во время каникул, обслуживание курортных и санаторных зон.

Проведение общественно-культурных мероприятий (фестивалей, спортивных состязаний, переписи населения и пр.).

Прочая доступная социально полезная деятельность.

Читайте подробнее на BusinessMan.ru: https://businessman.ru/new-obshhestvennye-raboty-ponyatie-vi
dy-celi-rol-organizaciya-obshhestvennyx-rabot.html
________________________________
Ну то есть - для наркозависимых - фактическое ограничение свободы таким образом что часть времени он находитс на общественных работах, а часть в закрытом помещении, где проходит лечение от наркозависимости и реабилитацию, ПОСКОЛЬКУ его наркозависимость повлекла за собой социально опасные действия подпадающие под уголовную ответственность.

Ну то есть - если бы он не крал, а только бы употреблял наркотики - то и принуждения к лечению от наркозависимости не возникало бы. А уж, коли пошел на преступление из-за этой зависимости - то и принуждение к лечению правомерно.

Это с моей точки зрения было бы правильно. Так же и для алкоголиков - пьёшь на свои - твоё право, убиваяй себя, сколько угодно. А если ради алкоголя совершил преступление. то кроме расплаты за преступление - принудительное лечение, ибо алкозависимость, как источник преступления должен быть ликвидирован - уо мере возможности.

Лечение должно быть не для галочки, а действительно - эффективным и современным. По типу анонимных алкоголиков, работа с психологами. кодирование и т.д. - тут я не спец...



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  • 14 | 04.01.2019, 13:03 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Что ты на 2 года собралась на курорт отправить .? И без занятости .? Не дают работы на воле , да еще на нарах - нет работы!.
И сейчас можно воровать? А если больной лейкемией - вовсе извиниться , пусть продолжает в таком дух? . Закон для всех остальных , а для неработей и больных - не писан?



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  • 15 | 04.01.2019, 13:07 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
4 | 04.01.2019, 10:19 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
А в путинской рашке так: Украл колбасу- вор,спер вагон колбасы- бизнесмен,обобрал весь народ- политик! .
__________
А где-то не так?
Вся история восхождения мировых империй: Великобритании, Франции, США на этом.
Почитай "Отверженных" В. Гюго - за что главного героя отправили на каторгу и преследовали всю жизнь? За украденный кусок хлеба! В романе описана "путинская рашка"? Нет, описана "родина свободы" Франция спустя сорок лет после Великой Французской революции.
В "старой доброй" Англии за карманные кражи вешали, а Ротшильды на махинациях сколачивали миллиарды, получив за это баронский титул.
Рокфеллер создавал свой миллиардный капитал (для 19 века сумма невообразимая) криминальными методами, но почитайте в рассказах О.Генри (в частности, "Фараон и хорал"), кого сажали в тюрьму в США.
Формулировка "путинской рашке" выдаёт в вас человека глупого, необразованного и ненавидящего свою страну в любом её виде.
Наиболее точное определение таких субъектов, как вы, - ЛИБЕРАСТ!



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  • 16 | 04.01.2019, 13:15 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
В советское время Федя мог украсть колбасу, студент нет. Менталитеты у них были разные.
После героизации цеховиков, спекулянтов и пр. социальных паразитов защита частной собственности буржуев стала в законах приоритетной.
В данном случае кажется надо вести речь о несовершенстве законодательной базы, недостатках построения гражданского общества, социальном неравенстве и справедливости буржуазного государства.



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  • 17 | 04.01.2019, 13:16 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
12 Вернуть 90 е .? Организовать ,,крыши" .Тогда мужик продает молоко своих коров , и сразу же молодчики - вроде как оградим от беспредела , Ежемесячно такую-то сумму нам !



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  • 18 | 04.01.2019, 13:26 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Для алкоголиков и наркозависимых - только принудительное лечение в условиях стационара . Но на деле он находится в наркоотделении и без всякого труда . Вот это и есть наказание не преступника , а нас , налогоплательщиков. Общественные работы- малоэффективные . Все равно он не трудится .исправительные работы - работа на прежнем месте - никого не образумит . Только заключение с выработкой определенного количества денег . Не хочешь работать - тогда лежи , срок увеличится. Выработаешь или трудодней или просто зарплату суммарно- тогда иди домой после 2 х лет отбытия( это уже решил суд)



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  • 19 | 04.01.2019, 13:30 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1903 | Комментарии: 62772 | Рейтинг: +12208,8
8 | 04.01.2019, 12:23 | Автор: Не зарегистрирован

турк. Я не буду тебе отвечать, ибо ты трепишься обо всем - и не о чём!

А видео - суть дискуссии на сайте - смотреть не собираешься, но жопу за чоперов рвать будешь...

Разговор слепого с глухим - мне не интересен.

ЗЫ. Плохо работать чоперами - велкомм каменщиком на стройку! И зарплата больше, и не вычтут за чужое воровство...



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  • 20 | 04.01.2019, 13:32 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
10 | 04.01.2019, 12:39 | Автор: Не зарегистрирован
• 7 | 04.01.2019, 12:18 | Автор: Кухарка
Публикации: 1903 | Комментарии: 62757 | Рейтинг: +12208,2
1. Украл - должен ответить. / 2. Нашли, молодцы.
3. 2 года реального лишения свободы за 2 палки колбасы - идиотизм, поскольку его мы еще и кормить-содержать 2 года будем на свои налоги.
В самый раз тыщ до 50 штрафа плюс общественные работы месяцев 2-6. После этого вряд ли захочет повторить...
С вас бы хороший депутат ГосДумы получился-правильно и толково рассуждаете
///+\\\
это обман. народ никогда не был прав! Верно подметил Юный о принципе Даннинга-Крюгера, суть которого заключается в том, что люди, имеющие низкий уровень квалификации, делают ошибочные выводы, принимают неудачные решения и при этом неспособны осознавать свои ошибки в силу низкого уровня своей квалификации. Это я к тому, "сколько весит ваше мнение".
не хочу мудриьть, просто нужно 1 : 1 ввести Европейскую систему и забыть весь этот многовековой глупый русизм.



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