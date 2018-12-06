Успешно воруют миллиарды и сажают за колбасу

Два года за дерзкое ограбление? В Уфе задержали парня за кражу двух палок колбасы. Неудачная кража произошла в одном из магазинов по улице Степана Кувыкина.Юный вор 19 лет предпринял дерзкую попытку ограбления колбасного отдела супермаркета в Уфе. Он попросил одну из посетительниц положить себе в рюкзак две палки колбасы, а потом просто прошел мимо касс.Однако сотрудникам полиции удалось найти парня. Им оказался ранее несудимый 19-летний местный житель, который сразу сознался в правонарушении.Однако на вопрос, куда он дел колбасу, ответил, что продал ее случайным прохожим.Как бы то ни было, но парню грозит реальный срок за такое правонарушение – лишение свободы до двух лет. Об этом сообщает пресс-служба МВД.