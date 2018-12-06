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Праздник. Реальная история без лжи и духовных скреп

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«Праздник» — художественный фильм российского кинематографиста Алексея Красовского. Красовский является его режиссёром, сценаристом и продюсером. Съёмки происходили в 2018 году. Премьера фильма состоялась 3 января 2019 года на официальном Ютуб-канале Алексея Красовского.

Праздник. Реальная история без лжи и духовных скреп


В фильме не говорится о том, где происходит его действие, но имеется в виду, что это окрестности блокадного Ленинграда. Всё действие фильма происходит в течение одной ночи — 31 декабря 1941 года — в одном помещении — загородном доме семьи Воскресенских; поскольку глава семейства, учёный Георгий Воскресенский, выполняет важное правительственное задание, семья спрятана от посторонних глаз, место их жительства является большой тайной. В фильме всего 7 персонажей: Георгий Воскресенский, его жена Маргарита, сын Денис, дочь Лиза, двое незнакомых людей: мужчина Виталий и девушка Маша, и бабушка-инвалид, которая в кадре не появляется.

Семья Воскресенских находится на спецобеспечении, и, несмотря на блокаду, не голодает. До недавнего времени их обслуживала кухарка, но накануне действия фильма её забрали. Семья собирается встретить новый, 1942 год, в своём загородном доме. У них есть сырая курица, но в отсутствие кухарки её некому приготовить. Внезапно Денис, младший сын Воскресенских, приводит голодную девушку Машу, а Лиза, старшая дочь, мужчину по имени Виталий, за которого она, по её словам, собирается выйти замуж. Хозяевам приходится сначала скрывать от гостей своё благосостояние, а затем заключить с ними некое соглашение.

Видео:



Из комментариев на YouTube:

Я понял, почему ярые Путреоты из числа депутатов и чиновников всех мастей так хотели запретить этот фильм, и дело тут не в высмеивании трагических событий того времени (ничего такого в фильме нет, его и комедией вряд-ли можно назвать), просто этот фильм - аллегория на сегодняшний режим, при котором чиновники бесятся с жиру, меряются яхтами, машинами и виллами, сходят с ума от роскоши, пока население все туже затягивает пояса, экономит на самом необходимом, включая еду и одежду, работает без продыху до самой смерти, чтобы хоть как-то прокормиться, и слушает байки о важности расходов на новые ракеты для защиты от всех врагов.﻿

***

Сбор средств

Бюджет картины составил 3 с половиной миллиона рублей. 1 500 000 из них Красовский намеревался собрать посредством краудфандинга, используя для этого площадку Планета.ру. Объявив сбор средств, он предлагал потенциальным спонсорам через этот сайт приобретать бонусы: пожертвовав сумму в 300 рублей, можно было получить ссылку, с помощью которой после выхода фильма можно будет скачать из Интернета его цифровую копию, за 700 рублей — то же самое плюс постер фильма и документальный фильм о том, как создавался «Праздник», за 1000 рублей — то же самое плюс имя жертвователя в титрах, за 1500 — приглашение на премьеру, за 30 000 — завтрак с Красовским, за 100 000 на выбор — талисман «Слон Мишка» (представляющий собой мягкую игрушку), снимавшийся в другом фильме Красовского — «Элефант», режиссёрский экземпляр сценария «Праздника» либо фильма «Коллектор», за 200 000 — использовавшуюся на съёмках «Праздника» хлопушку-нумератор с автографами съёмочной группы. Каждый пожертвовавший 500 000 рублей, стал бы сопродюсером фильма, а первый, кто пожертвовал бы 1 000 000 рублей, мог получить статуэтку «Ника», награду Красовского за фильм «Коллектор». Фильм таким образом поддержали всего 55 человек, самым дорогим из приобретений стал завтрак с режиссёром, который пожелал получить лишь один спонсор, более дорогие бонусы так и не были приобретены. В результате, когда 22 сентября 2018 года сбор денег завершился, было собрано всего 127 077 рублей (8 % от суммы в полтора миллиона). Часть этих денег была переведена с аккаунта Олега Табакова (которого к этому моменту уже не было в живых) — их перевела Марина Зудина, вдова Олега Табакова и мать Павла Табакова, исполнившего одну из ролей в фильме. По словам Красовского, остальную часть бюджета составили его собственные деньги.

Премьера

Первоначально Красовский заявил, что премьера фильма состоится 31 декабря 2018 года, но в этот день, узнав о трагедии в Магнитогорске, он перенёс премьеру на 3 января 2019 года, о чём сообщил на своей странице на Facebook.

Основные темы и мотивы

По словам режиссёра и сценариста фильма Алексея Красовского, его фильм, вопреки тому, что о нём говорит СМИ, не является чёрной комедией. В интервью газете Медуза он заявил: «Рассказывая о фильме, я всегда подчёркиваю, что это комедия, и местами она действительно чёрная, но чаще всё-таки светлая.» Комичность, по словам режиссёра, возникает из-за конфликта интересов богатых людей, вынужденных скрывать своё богатство, и их бедных гостей; при этом конфликт носит бытовой характер. Ужасы блокады в картине обсуждаются, но не высмеиваются.

Историческая основа

По словам Красовского, готовясь к работе над фильмом, он читал книги и документы, касающиеся блокадного Ленинграда, в частности, книгу Сергея Ярова «Блокадная этика. Представления о морали в Ленинграде в 1941—1942 гг.»; кроме того, он обращался в Музей блокады, где ему рассказали «о тех самых вагонах с едой, которые приходили Жданову и которые, разумеется, не могли распределить на всех… о спецталонах и спецпайках, о том, что большое количество этих документов лежит в архивах и их не имеют права экспонировать.»

Реакция

Несмотря на то, что сбор на средств на краудфандинговой площадке был завершён 22 сентября, СМИ ничего не сообщали о фильме до 12 октября 2018 года. 12 октября некоторые СМИ опубликовали новость о том, что режиссёр Алексей Красовский работает над новой картиной — чёрной комедией о блокадном Ленинграде «Праздник». Одним из первых эту новость выпустило Федеральное агентство новостей. Сам Красовский говорил о статье в некоем СМИ (названия которого он не помнит); в этой статье было допущено много ляпов и ошибок: было написано, что он собирает деньги на съёмки, хотя к тому времени не только сбор средств был завершён, но и фильм уже был снят; также в статье призывали запретить Красовскому его снимать, причём в статье были цитаты депутатов, которые тоже говорили, что не позволят ему снять эту картину. В тот же день, около 12 часов дня, режиссёру по телефону и в мессенджерах начали поступать угрозы от незнакомых людей.

Критика

После появления информации в СМИ ряд известных личностей сразу же стали критиковать фильм, несмотря на то, что он ещё не вышел на экраны.

Радиоведущий Сергей Стиллавин на своей странице в Facebook разместил пост, в котором утверждал, что авторы фильма «топчутся на священной теме»; депутат Госдумы Сергей Боярский (сын актёра Михаила Боярского) назвал картину кощунством и пообещал «сделать всё», чтобы её не сняли.

Руководитель фракции КПРФ в Законодательном Собрании Петербурга Ольга Ходунова высказалась о фильме так: «Замысел у фильма прост — надругаться над памятью наших соотечественников и героической историей Города-героя Ленинграда», там же коммунисты потребовали «пресечь выход на экраны фильма режиссёра Красовского Праздник».

Видеоблогер Дмитрий Пучков совместно с историками Егором Яковлевым и Баиром Иринчевым выпустил ролики с критикой фильма.

Портал «Кинопоиск» отметил, что в случае, если «Празднику» не дадут прокатное удостоверение, это будет вторым случаем, когда в России запрещают комедию, персонажами которой стали представители советской власти и номенклатуры (первым такая участь постигла фильм «Смерть Сталина»).






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  • 1 | 04.01.2019, 10:13 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Да что тут обсуждать! У основной массы населения находящегося на этой территории, под названием раша, вся жизнь черная комедия.

Дед: "Ты бы лучше спросил на что я живу, последний х*й без соли доедаю, елочка мне нравится?! Елочка, бл*ть, мне нравится?!"



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  • 2 | 04.01.2019, 10:18 | Автор: Не зарегистрирован
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Да, были времена…



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  • 3 | 04.01.2019, 10:28 | Автор: юнг
    Публикации: 332 | Комментарии: 36280 | Рейтинг: +5758,5
Спасибо админам за актуальную тему.

Следующий шаг для - лишить наглую, пьющую и малообразованную булгахтершу возможности издеваться над присутствующими!



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  • 4 | 04.01.2019, 10:31 | Автор: Дед
    Публикации: 2 | Комментарии: 4414 | Рейтинг: -712,1
Я такого не говорил!!!
Жизнь состоит из черного и белого. Если бы были одни хорошие, то жизнь была бы пресной. Зло дано для того чтобы ценить добро. Вот и эта картина дает возможность взглянуть новыми глазами на гладомор в Поволжье. Когда зерно отправляли заграницу, а здесь бузины жрали...



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  • 5 | 04.01.2019, 11:57 | Автор: Не зарегистрирован
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Валить нужно, или из страны или кого то.



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  • 6 | 04.01.2019, 12:15 | Автор: Не зарегистрирован
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Раздел: Новости | Просмотры: 11344 | Комментарии: 4
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«Праздник» — художественный фильм российского кинематографиста Алексея Красовского. Красовский является его режиссёром, сценаристом и продюсером. Съёмки происходили в 2018 году. Премьера фильма состоялась 3 января 2019 года на официальном Ютуб-канале Алексея Красовского.

Праздник. Реальная история без лжи и духовных скреп

В фильме не говорится о том, где происходит его действие, но имеется в виду, что это окрестности блокадного Ленинграда. Всё действие фильма происходит в течение одной ночи — 31 декабря 1941 года — в одном помещении —

========================================================
Такого рода опусы, были востребованы в 85- х - 89-х годах прошлого столетия. Когда все это внезапно всплывшее гавно вызывал у некоторых определенный интерес. Некоторые, разрабатывая эту пену, этот говенный пласт себе сделали Имя, стали депутатами, сколотили состояние! Но , это было тогда. А этот мудак Красовский так и остался копаться в этом раскопанном перекопанном гавне, и до сих пор копается там! Гавнокоп Красовский и яво грантодатели и иже другие навозные жуки, до стх пор перерабатывющие это говенное поле! Узбогойтесь, этого гавно все уже наелись, это уже никому не интересно, скоко вы не тужились на этой ниве! Вон даже Кухарка со своими клонами на энтого вашего дешевенькое кинА смотреть не станет!



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  • 7 | 04.01.2019, 12:20 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1903 | Комментарии: 62772 | Рейтинг: +12208,8
6 | 04.01.2019, 12:15 | Автор: Не зарегистрирован

"Фильм не смотрел, но осуждаю" и подпись "Шавка подзаборная, совком выпестованная"



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  • 8 | 04.01.2019, 12:47 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
7 | 04.01.2019, 12:20 | Автор: Кухарка
Публикации: 1903 | Комментарии: 62758 | Рейтинг: +12208,4
6 | 04.01.2019, 12:15 | Автор: Не зарегистрирован

"Фильм не смотрел, но осуждаю" и подпись "Шавка подзаборная, совком выпестованная"
________________
И подпись: Шавка подзаборная с Курочкиной горы".



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  • 9 | 04.01.2019, 12:48 | Автор: Не зарегистрирован
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В медицинской практике хорошо известен случай, когда в блокадном Ленинграде сумела выжить семья из 3-х поколений.
2 медсестры детского дома -пенсионерка (57), её дочь(33) и и ребенок последней(7) при эвакуации детей в октябре 41 года остались одни в холодной коммунальной квартире на ВО.
В под лестницей подвала над столовой ДД они нашли полный 50 кг мешок сахарного песка и мелкими частями перенесли домой.
Старшая- бывшая сестра милосердия царского госпиталя 1 мировой в течении 3-х лет выдавала к талонной пайке "иждивенцев" только по 1 чайной ложечке сахара.
Весной 42 местным в блокадный город завезли семена лука, чеснока, зелени- стали кормиться с огорода на подоконниках.Дочь стала работать медсестрой в военном госпитале. Стало немного легче.
В мае 1944 года семью при клиническом обследовании московскими врачами у всех членов семьи не было выявлено ни одного заболевания. Семью взяли под наблюдение.
Старшие члены семьи прожили по 92 года, младшая -КМН, мать двоих детей, сторонница ЗОЖ, продолжает наблюдать за своим старением.



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  • 10 | 04.01.2019, 13:12 | Автор: Не зарегистрирован
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Сейчас проблема _ ожирение , сахарныйдиабет вследствие этого+ употребление суррогатов .
А то что Красовский решил заработать на такого рода фильмах- сейчас неактуально .
В свое время писали про Жданова АА видного советского деятеля .,вроде как как жрал в 3 горла в осажденном Ленинграде . Так ,что он должен был садиться на паек? Тогда ему зачем нужно было решать проблемы ленинградцев . Если б не ел , то вряд ли стремился к решению проблем города. Любая власть своих полководцев держит на привилегиях .Это аксиома .Плохо когда зажираются и воруют без меры и совести .



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  • 11 | 04.01.2019, 13:41 | Автор: Не зарегистрирован
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Реальная действительная жизнь в РФ более "праздничная" "Праздника" А.Красовского.



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  • 12 | 04.01.2019, 13:47 | Автор: Не зарегистрирован
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Правильно говорить осада Ленинграда, блокада это полное окружение.



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  • 13 | 04.01.2019, 13:48 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Правильно говорить осада Ленинграда (Ладожское озеро соединяло с большой землей), блокада это полное окружение и мышь не проскочит.



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  • 14 | 04.01.2019, 14:18 | Автор: Не зарегистрирован
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12 | 04.01.2019, 13:47 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Правильно говорить осада Ленинграда, блокада это полное окружение.
***
По факту, все-таки, - блокада.
Наземный и водный(Ладожский) участки "Дороги жизни" простреливались немцами и финнами непрерывно и круглосуточно.



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  • 15 | 04.01.2019, 15:36 | Автор: Не зарегистрирован
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3 | 04.01.2019, 10:28 | Автор: юнг
Публикации: 332 | Комментарии: 36279 | Рейтинг: +5758,6
Спасибо админам за актуальную тему.

Следующий шаг для - лишить наглую, пьющую и малообразованную булгахтершу возможности издеваться над присутствующими!
***

Юнга, всегда помни- Кухарка и все куханутые на УЖе напоминают героев итальянского фильма "Плохие, грязные и злые".
Женщина, поощряющая пьянство близких, и её непотребные последователи не достойны даже протокольного внимания.



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  • 16 | 04.01.2019, 16:04 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Вот и Евлампий признался, что кина он не смотрел, но сам он точно плохой, грязный и злой.



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  • 17 | 04.01.2019, 16:42 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
6 | 04.01.2019, 12:15 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Раздел: Новости | Просмотры: 11344 | Комментарии: 4
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«Праздник» — художественный фильм российского кинематографиста Алексея Красовского. Красовский является его режиссёром, сценаристом и продюсером. Съёмки происходили в 2018 году. Премьера фильма состоялась 3 января 2019 года на официальном Ютуб-канале Алексея Красовского.

Праздник. Реальная история без лжи и духовных скреп

В фильме не говорится о том, где происходит его действие, но имеется в виду, что это окрестности блокадного Ленинграда. Всё действие фильма происходит в течение одной ночи — 31 декабря 1941 года — в одном помещении —

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Такого рода опусы, были востребованы в 85- х - 89-х годах прошлого столетия. Когда все это внезапно всплывшее гавно вызывал у некоторых определенный интерес. Некоторые, разрабатывая эту пену, этот говенный пласт себе сделали Имя, стали депутатами, сколотили состояние! Но , это было тогда. А этот мудак Красовский так и остался копаться в этом раскопанном перекопанном гавне, и до сих пор копается там! Гавнокоп Красовский и яво грантодатели и иже другие навозные жуки, до стх пор перерабатывющие это говенное поле! Узбогойтесь, этого гавно все уже наелись, это уже никому не интересно, скоко вы не тужились на этой ниве! Вон даже Кухарка со своими клонами на энтого вашего дешевенькое кинА смотреть не станет!



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Эксперт

7 | 04.01.2019, 12:20 | Автор: Кухарка
Публикации: 1903 | Комментарии: 62763 | Рейтинг: +12209,9
6 | 04.01.2019, 12:15 | Автор: Не зарегистрирован

"Фильм не смотрел, но осуждаю" и подпись "Шавка подзаборная, совком выпестованная"


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004.01.2019, 15:37san-ufa
04.01.2019, 13:54Калатунбабай
04.01.2019, 12:46резус
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Че Куха, муха-цокотуха, сама не смотришь, а другим, в том числе мне, таким образом проталкиваешь что ли это перебродившее, пережеванное гавно!? "Кушай" сама, это тебе по службе положено такое гавно смотреть, а потом пережевывать для других! Я свое время на такое дерьмо тратить не стану, тем более на тему, набившую оскомину!

Тупой Красовский, однако! О, какой же тупой! Пытается заработать денег у госдепа очередной раз эксплуатируя жеванную-пережеванную тему!
Впрочем, такой же как и его грантодатели!

И еще Куха решила поддержать свое "веское слово" в поддержку убогого Красовского плюсиками от своих клонов, хе-хе-хе!

А этот бывший предводитель гнилых applовцев тоже решил поддержать своих единоверцев - тоже ведь сделал себе Имя, разрабатывая это говенное поле.



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  • 18 | 04.01.2019, 18:21 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Тупой Красовский, однако! О, какой же тупой! Пытается заработать денег у госдепа очередной раз эксплуатируя жеванную-пережеванную тему!
Впрочем, такой же как и его грантодатели!

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Не он первый, не он последний. Нашли они "золотую жилу" - тему ВОВ. Им до лампочки драматизм событий, им дай сверстать сценарий с интимными сценами санитарок и командиров, со спецэффектами и звуком в 3D. Что характерно - если без этого, то государство денег не даёт. То есть, на государственные гранты снимают эту чернуху, а не только на личные или ещё какие. Кто там рулит, знать бы.



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  • 19 | 04.01.2019, 20:17 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
15 Давно пора!,Она- грязная , вонючая свинья , нецензурно выражающаяся бомжиха из Черняги . Я обеими руками -ЗА. ! пОСТОЯННО РУГАЮЩАЯСЯ ПСИХОПАТКА!



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  • 20 | 04.01.2019, 21:00 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
14 | 04.01.2019, 14:18 | Автор: Не зарегистрирован
12 | 04.01.2019, 13:47 | Автор: Не зарегистрирован
Правильно говорить осада Ленинграда, блокада это полное окружение.
***
По факту, все-таки, - блокада.
Наземный и водный(Ладожский) участки "Дороги жизни" простреливались немцами и финнами непрерывно и круглосуточно.
///=\\\
это неправда!
блокады не было, а Путин предоставляя льготы "блокадникам" прямо игнорирует Конституционное равенство. Не было желания у Сталина оказывать помощь голодающим Ленинграда. А голодала и умирали от голода по вей стране, но они "блокадные" льготы не имеют!
Маннергейм русский генерал, а то, что он не "согнулся" пред шайкой большевиков, как остальные, это дело чести!
Маннергейм вернул стране "воссоединённые" Сталиным земли и остановил армию! Ни одного снаряда и авиабомбы Маннергейм на Ленинград не кинул! А когда Гитлер начал концентрировать войска на острове чтобы с началом зимы и установлением ледовой переправы напасть на Ленинград, Маннергейм об этом сообщил Сталину, Сталин послал бомбардировщики и угроза захвата была снята!
"Pyки пpoчь от Маннергейма!"



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