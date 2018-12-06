Праздник. Реальная история без лжи и духовных скреп

«Праздник» — художественный фильм российского кинематографиста Алексея Красовского. Красовский является его режиссёром, сценаристом и продюсером. Съёмки происходили в 2018 году. Премьера фильма состоялась 3 января 2019 года на официальном Ютуб-канале Алексея Красовского.В фильме не говорится о том, где происходит его действие, но имеется в виду, что это окрестности блокадного Ленинграда. Всё действие фильма происходит в течение одной ночи — 31 декабря 1941 года — в одном помещении — загородном доме семьи Воскресенских; поскольку глава семейства, учёный Георгий Воскресенский, выполняет важное правительственное задание, семья спрятана от посторонних глаз, место их жительства является большой тайной. В фильме всего 7 персонажей: Георгий Воскресенский, его жена Маргарита, сын Денис, дочь Лиза, двое незнакомых людей: мужчина Виталий и девушка Маша, и бабушка-инвалид, которая в кадре не появляется.Семья Воскресенских находится на спецобеспечении, и, несмотря на блокаду, не голодает. До недавнего времени их обслуживала кухарка, но накануне действия фильма её забрали. Семья собирается встретить новый, 1942 год, в своём загородном доме. У них есть сырая курица, но в отсутствие кухарки её некому приготовить. Внезапно Денис, младший сын Воскресенских, приводит голодную девушку Машу, а Лиза, старшая дочь, мужчину по имени Виталий, за которого она, по её словам, собирается выйти замуж. Хозяевам приходится сначала скрывать от гостей своё благосостояние, а затем заключить с ними некое соглашение.Видео:Из комментариев на YouTube:Я понял, почему ярые Путреоты из числа депутатов и чиновников всех мастей так хотели запретить этот фильм, и дело тут не в высмеивании трагических событий того времени (ничего такого в фильме нет, его и комедией вряд-ли можно назвать), просто этот фильм - аллегория на сегодняшний режим, при котором чиновники бесятся с жиру, меряются яхтами, машинами и виллами, сходят с ума от роскоши, пока население все туже затягивает пояса, экономит на самом необходимом, включая еду и одежду, работает без продыху до самой смерти, чтобы хоть как-то прокормиться, и слушает байки о важности расходов на новые ракеты для защиты от всех врагов.﻿***Сбор средствБюджет картины составил 3 с половиной миллиона рублей. 1 500 000 из них Красовский намеревался собрать посредством краудфандинга, используя для этого площадку Планета.ру. Объявив сбор средств, он предлагал потенциальным спонсорам через этот сайт приобретать бонусы: пожертвовав сумму в 300 рублей, можно было получить ссылку, с помощью которой после выхода фильма можно будет скачать из Интернета его цифровую копию, за 700 рублей — то же самое плюс постер фильма и документальный фильм о том, как создавался «Праздник», за 1000 рублей — то же самое плюс имя жертвователя в титрах, за 1500 — приглашение на премьеру, за 30 000 — завтрак с Красовским, за 100 000 на выбор — талисман «Слон Мишка» (представляющий собой мягкую игрушку), снимавшийся в другом фильме Красовского — «Элефант», режиссёрский экземпляр сценария «Праздника» либо фильма «Коллектор», за 200 000 — использовавшуюся на съёмках «Праздника» хлопушку-нумератор с автографами съёмочной группы. Каждый пожертвовавший 500 000 рублей, стал бы сопродюсером фильма, а первый, кто пожертвовал бы 1 000 000 рублей, мог получить статуэтку «Ника», награду Красовского за фильм «Коллектор». Фильм таким образом поддержали всего 55 человек, самым дорогим из приобретений стал завтрак с режиссёром, который пожелал получить лишь один спонсор, более дорогие бонусы так и не были приобретены. В результате, когда 22 сентября 2018 года сбор денег завершился, было собрано всего 127 077 рублей (8 % от суммы в полтора миллиона). Часть этих денег была переведена с аккаунта Олега Табакова (которого к этому моменту уже не было в живых) — их перевела Марина Зудина, вдова Олега Табакова и мать Павла Табакова, исполнившего одну из ролей в фильме. По словам Красовского, остальную часть бюджета составили его собственные деньги.ПремьераПервоначально Красовский заявил, что премьера фильма состоится 31 декабря 2018 года, но в этот день, узнав о трагедии в Магнитогорске, он перенёс премьеру на 3 января 2019 года, о чём сообщил на своей странице на Facebook.Основные темы и мотивыПо словам режиссёра и сценариста фильма Алексея Красовского, его фильм, вопреки тому, что о нём говорит СМИ, не является чёрной комедией. В интервью газете Медуза он заявил: «Рассказывая о фильме, я всегда подчёркиваю, что это комедия, и местами она действительно чёрная, но чаще всё-таки светлая.» Комичность, по словам режиссёра, возникает из-за конфликта интересов богатых людей, вынужденных скрывать своё богатство, и их бедных гостей; при этом конфликт носит бытовой характер. Ужасы блокады в картине обсуждаются, но не высмеиваются.Историческая основаПо словам Красовского, готовясь к работе над фильмом, он читал книги и документы, касающиеся блокадного Ленинграда, в частности, книгу Сергея Ярова «Блокадная этика. Представления о морали в Ленинграде в 1941—1942 гг.»; кроме того, он обращался в Музей блокады, где ему рассказали «о тех самых вагонах с едой, которые приходили Жданову и которые, разумеется, не могли распределить на всех… о спецталонах и спецпайках, о том, что большое количество этих документов лежит в архивах и их не имеют права экспонировать.»РеакцияНесмотря на то, что сбор на средств на краудфандинговой площадке был завершён 22 сентября, СМИ ничего не сообщали о фильме до 12 октября 2018 года. 12 октября некоторые СМИ опубликовали новость о том, что режиссёр Алексей Красовский работает над новой картиной — чёрной комедией о блокадном Ленинграде «Праздник». Одним из первых эту новость выпустило Федеральное агентство новостей. Сам Красовский говорил о статье в некоем СМИ (названия которого он не помнит); в этой статье было допущено много ляпов и ошибок: было написано, что он собирает деньги на съёмки, хотя к тому времени не только сбор средств был завершён, но и фильм уже был снят; также в статье призывали запретить Красовскому его снимать, причём в статье были цитаты депутатов, которые тоже говорили, что не позволят ему снять эту картину. В тот же день, около 12 часов дня, режиссёру по телефону и в мессенджерах начали поступать угрозы от незнакомых людей.КритикаПосле появления информации в СМИ ряд известных личностей сразу же стали критиковать фильм, несмотря на то, что он ещё не вышел на экраны.Радиоведущий Сергей Стиллавин на своей странице в Facebook разместил пост, в котором утверждал, что авторы фильма «топчутся на священной теме»; депутат Госдумы Сергей Боярский (сын актёра Михаила Боярского) назвал картину кощунством и пообещал «сделать всё», чтобы её не сняли.Руководитель фракции КПРФ в Законодательном Собрании Петербурга Ольга Ходунова высказалась о фильме так: «Замысел у фильма прост — надругаться над памятью наших соотечественников и героической историей Города-героя Ленинграда», там же коммунисты потребовали «пресечь выход на экраны фильма режиссёра Красовского Праздник».Видеоблогер Дмитрий Пучков совместно с историками Егором Яковлевым и Баиром Иринчевым выпустил ролики с критикой фильма.Портал «Кинопоиск» отметил, что в случае, если «Празднику» не дадут прокатное удостоверение, это будет вторым случаем, когда в России запрещают комедию, персонажами которой стали представители советской власти и номенклатуры (первым такая участь постигла фильм «Смерть Сталина»).