Дерьмо от пропагандона ...

Телеведущий Дмитрий Киселев зачитал рэп «о себе и о мире», а также об итогах 2018 года. Эпизод был показан в программе «Мастер смеха» на телеканале «Россия 1». Журналист предстал в образе «Киселева МС» и поделился подробностями своей жизни.***Комментарий с Youtube:Начинай свое утро вместе с DK, нигга!П***нулись на-отличненько, ибо великий пропагандон всея Руси Дмитрий Киселёв вдруг обнаружил в себе таланты русского рэцпера и ***нул речитативом о госдолге США и хохлах. Наверняка мы все уже давно умерли, а всё окружающее нас - ничто иное, как декорации ада, ибо такого просто не бывает, б***ть, и я отказываюсь в это верить.Да и вообще я уверен, что Ди'Кей разъебёт на Версусе любого соплежуя.Видео: