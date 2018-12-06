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Дерьмо от пропагандона

  • Опубликовано: natall | 05.01.2019
    Раздел: Новости | Просмотры: 34173 | Комментарии: 6
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Телеведущий Дмитрий Киселев зачитал рэп «о себе и о мире», а также об итогах 2018 года. Эпизод был показан в программе «Мастер смеха» на телеканале «Россия 1». Журналист предстал в образе «Киселева МС» и поделился подробностями своей жизни.

Дерьмо от пропагандона


***

Комментарий с Youtube:

Начинай свое утро вместе с DK, нигга!

П***нулись на-отличненько, ибо великий пропагандон всея Руси Дмитрий Киселёв вдруг обнаружил в себе таланты русского рэцпера и ***нул речитативом о госдолге США и хохлах. Наверняка мы все уже давно умерли, а всё окружающее нас - ничто иное, как декорации ада, ибо такого просто не бывает, б***ть, и я отказываюсь в это верить.

Да и вообще я уверен, что Ди'Кей разъебёт на Версусе любого соплежуя.

Видео:







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  • 1 | 05.01.2019, 00:17 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Тьфу на него три раза! Очень Опытный



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1

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фантомас расхохохотался



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0

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  • 3 | 05.01.2019, 00:25 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1903 | Комментарии: 62772 | Рейтинг: +12208,8
В ночь на 1 января «Россию 1» и «Первый канал» с их новогодними программами смотрели меньше зрителей, чем годом ранее...

пуйло-тв отмирает как анахронизм, атавизм и лапти...



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  • 4 | 05.01.2019, 00:56 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Новогодний подарок для народа от Путина: сегодня в 0 часов цены на ГСМ на АЗС подняли! Очень Опытный



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  • Гость
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  • 5 | 05.01.2019, 01:34 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Дерьмо от пропагандона
Опубликовано: natall | 05.01.2019

Раздел: Новости | Просмотры: 42892 | Комментарии: 4

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Дерьмо от наталлички и прочих грантоедов УЖа!



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  • 6 | 05.01.2019, 01:36 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1903 | Комментарии: 62772 | Рейтинг: +12208,8
Пуйло с ФСБ - опять жидко обосрались)))))))))) Хотели на Бутину сменять и хер угадали))))))))))))))))

Арестованный Пол Уилан стал гражданином четырёх стран, так как в шутку соревновался с сестрой
Арестованный в России по обвинению в шпионаже Пол Уилан стал гражданином четырёх стран, так как в шутку соревновался с сестрой. Они пытались получить как можно больше паспортов, выясняя, кто из них станет гражданином наибольшего числа стран. Об этом рассказывает The Washington Post со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. Ранее стало известно, что Уилан — гражданин США, Ирландии, Канады т подданный Великобритании. Посольства всех этих стран в России получили от него запросы о консульской помощи. В Россию он въезжал по американскому паспорту.
__________________________________
Комменты доставляют:

Интересно, знали ли о его многочисленных гражданствах чекисты, прежде, чем подкинуть ему какую-то дурацкую флешку и сочинить "шпионское дело"?
Ведь теперь нацдилер может наполучать пинков сразу с четырёх сторон.

Обычно агентом разведок четырех стран-были самопризнающиеся в 37ом-советские граждане имеющие тока советское гражданство
А этот точно наоборт-имеет 4ре гражданства но шпийон расейский-за премией к Новому году приперся-а кураторы бабки присвоили-вот и сдали..
И палку срубили и бабки при них остались

Меняем на четырех.

Позже окажется , что он так же гражданин Китая. В итоге России придется извиняться перед Небесной и встанет опять на колени.

Если человек - обормот, это не значит, что его нужно обвинять в шпионаже и сажать.
Но фсб-шники - как упоротые менты, которые хватают бомжей и сажают их на бутылки.

Ну и как теперь выкручиваться будем ? Теперь рояль в кустах не поможет !

теперь придется вдрызг разосраться сразу с четырьмя странами
________________________________
Ну про флэшку уже даже я шутить не буду.... я просто рыдаю)))))))))) гражданин четырех стран, отвечающий за безопасность фирмы по продаже запчастей для авто - мог бы и попросить предоставить ему шпионскую инфу, записанную голосом на "костях"(ренгеновской пленке) в 33 оборота....

Про облако-то ему откуда знать?!



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