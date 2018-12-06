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Комментарий с Youtube:
Начинай свое утро вместе с DK, нигга!
П***нулись на-отличненько, ибо великий пропагандон всея Руси Дмитрий Киселёв вдруг обнаружил в себе таланты русского рэцпера и ***нул речитативом о госдолге США и хохлах. Наверняка мы все уже давно умерли, а всё окружающее нас - ничто иное, как декорации ада, ибо такого просто не бывает, б***ть, и я отказываюсь в это верить.
Да и вообще я уверен, что Ди'Кей разъебёт на Версусе любого соплежуя.
Видео:
Дерьмо от пропагандона
Раздел: Новости | Просмотры: 34173 | Комментарии: 6