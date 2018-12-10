Готовы «пострадать» за халявное бабло

Руслан Габбасов, заместитель председателя БОО «Башкорт»: Все эти годы нашей борьбы за права своего народа мы знали на что идем и что нас может ожидать. И мы готовы пострадать за свой народ.Чуть ли не каждый день я получаю угрозы и предостережения, что скоро организацию «Башкорт» разгромят, а его руководителей посадят. Такие угрозы были и раньше, но сейчас они идут со всех сторон и очень отчетливо.Что я могу сказать по этому поводу. Те, кто хочет осуществить эти планы, в не зависимости от того, получится у них или нет, уже проиграли. Они уже пытались ранее заводить на нас уголовные дела, они пытались нас задавить штрафами, опорочить через заказные анонимные статьи, пытались внести раскол в наши ряды, ничего у них не получалось. Они не учли одного — поддержку башкирского народа. И сколько бы не лили грязь на нас, сколько бы не пытались нас дискредитировать, наши дела говорят за нас громче всех.Зная наши дела, нас поддерживает не только башкирский народ, но и все другие общественно-политические силы вне зависимости от национальности. Потому что среди наших дел нет ничего террористического, экстремистского и сепаратистского.Эта поддержка огромна, она сильна, она бескорыстна, и вы уже проиграли.Даже, если вы нас посадите на долгие годы (хотя для этого вам придется придумать невероятные статьи для нас), или даже убить нас (знаю, что вы и на это способны), народная любовь не будет на вашей стороне.Вы проиграли давно.Потому, что невозможно полюбить тех, кто угнетает, невозможно полюбить тех, кто отбирает земли, природные ресурсы, народные богатства, кто запрещает язык, кто сажает народных защитников.Вы проиграли уже тогда, когда начали эти антинародные действия. Никогда и никому не удавалось держать долгое время в страхе и лжи свой народ. Народ никогда не забывает тех, кто боролся за его права и свободы.Изменения в стране грядут и они неотвратимы. Скоро все изменится. Сжатая, под давлением страха и лжи, пружина распрямится, свободы, которые были отняты у народа, будут возвращены.И обращаясь к тем, кто хочет нас заставить замолчать, хочется сказать:«Все эти годы нашей борьбы за права своего народа мы знали на что идем и что нас может ожидать. И мы готовы пострадать за свой народ. Но готовы ли будете вы, когда придет ваш час? А он придет несомненно, потому что добро всегда побеждает зло!»