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Готовы «пострадать» за халявное бабло

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Руслан Габбасов, заместитель председателя БОО «Башкорт»: Все эти годы нашей борьбы за права своего народа мы знали на что идем и что нас может ожидать. И мы готовы пострадать за свой народ.

Готовы «пострадать» за халявное бабло


Чуть ли не каждый день я получаю угрозы и предостережения, что скоро организацию «Башкорт» разгромят, а его руководителей посадят. Такие угрозы были и раньше, но сейчас они идут со всех сторон и очень отчетливо.

Что я могу сказать по этому поводу. Те, кто хочет осуществить эти планы, в не зависимости от того, получится у них или нет, уже проиграли. Они уже пытались ранее заводить на нас уголовные дела, они пытались нас задавить штрафами, опорочить через заказные анонимные статьи, пытались внести раскол в наши ряды, ничего у них не получалось. Они не учли одного — поддержку башкирского народа. И сколько бы не лили грязь на нас, сколько бы не пытались нас дискредитировать, наши дела говорят за нас громче всех.

Зная наши дела, нас поддерживает не только башкирский народ, но и все другие общественно-политические силы вне зависимости от национальности. Потому что среди наших дел нет ничего террористического, экстремистского и сепаратистского.

Эта поддержка огромна, она сильна, она бескорыстна, и вы уже проиграли.

Даже, если вы нас посадите на долгие годы (хотя для этого вам придется придумать невероятные статьи для нас), или даже убить нас (знаю, что вы и на это способны), народная любовь не будет на вашей стороне.

Вы проиграли давно.

Потому, что невозможно полюбить тех, кто угнетает, невозможно полюбить тех, кто отбирает земли, природные ресурсы, народные богатства, кто запрещает язык, кто сажает народных защитников.

Вы проиграли уже тогда, когда начали эти антинародные действия. Никогда и никому не удавалось держать долгое время в страхе и лжи свой народ. Народ никогда не забывает тех, кто боролся за его права и свободы.

Изменения в стране грядут и они неотвратимы. Скоро все изменится. Сжатая, под давлением страха и лжи, пружина распрямится, свободы, которые были отняты у народа, будут возвращены.

И обращаясь к тем, кто хочет нас заставить замолчать, хочется сказать:

«Все эти годы нашей борьбы за права своего народа мы знали на что идем и что нас может ожидать. И мы готовы пострадать за свой народ. Но готовы ли будете вы, когда придет ваш час? А он придет несомненно, потому что добро всегда побеждает зло!»

Руслан Габбасов, заместитель председателя БОО «Башкорт»






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  • Гость
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  • 1 | 07.01.2019, 09:36 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Националисты, сепаратисты народом башкирским прикрываются, а как же другие народы? Они, наверно, при этой власти, как сыр в масле...



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7

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  • Эксперт
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  • 2 | 07.01.2019, 10:40 | Автор: Зулия
    Публикации: 35 | Комментарии: 29248 | Рейтинг: -698,2
Готовы «пострадать» за халявное бабло
Опубликовано: Администратор | 07.01.2019

. "И мы готовы пострадать за свой народ."
_----------------------
Администратор, что за бабло, поясни, будь любезен!
Что имеешь ввиду под халявным баблом, или кого?
Может народ финансирует Габбасова денежными средстваами?
Прежде, чем похабить заголовок, мозгочек включаешь?
Или я чего недопонимаб?



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4

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  • Участник
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  • 3 | 07.01.2019, 11:01 | Автор: Ирек
    Публикации: 135 | Комментарии: 6731 | Рейтинг: -446,9
Или я чего недопонимаб?
++++++++++++++++++++
Безотносительно к здешней теме вопрос. Зулёк, а что бывает и так, что ты что-то понимаешь, из чуть более сложного, чем дважды два?



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3

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  • Эксперт
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  • 4 | 07.01.2019, 11:07 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1903 | Комментарии: 62853 | Рейтинг: +12216,6
ООООООО)))))))))))))) Там два дня идут бои местного значения)))))))))

Задала вопросы. но которые ответа не получила, зато оскорблений в отношении и себя - русской шовинистки, потомка крепостных))))) и в адрес русских оккупантов - наслушалась вдоволь!

Чего только не сочиняют эти фантазёры-сказочники! Приходилось доказывать им, что они нихера не знают собственной истории... некоторые уверены. что это Ванька Грозный писал башкирам (видимо прямо на БЯке) грамоты с просьбой принять Московию в состав Башкирского ханства)))))))) я не шучу! Е-банутых на всю голову - там как говна у Гаврилы(царствие небесное. кажись, как и Сельчанину) за баней...

А началось с этого:

Елена Захарова

Ну давай, Руслан - по пунктам:

1. Язык принудительно для всех - вы проиграли и это окончательно - поскольку вам нужно было других принудить, а не самим учить. Напомню тебе еще про твой флэш-моб, когда ты требовал от своих соплеменников в общественных местах говорить только по-башкирски. И? Проиграл, конечно же. А вот самим вам учить свой язык и развивать - никто не только не запрещает, но еще и выделяют средства на изучение и развитие.

2. Межбашкирские браки... принуждение к ним - это фашизм. Браки должны заключаться по любви, в крайнем случае - по разумному расчету, а не по национальной принадлежности. И да - твой ошежерешенный брак, как я понимаю, распался.

3. Призыв рожать башкиркам четверых детей - это тоже фашизм чистейшей воды. Женщин не машина для воспроизводства детей - даже башкирка. Она личность и имеет право САМА решать сколько иметь детей, а сколько времени отдавать своим личным амбициям - образованию, карьере, личной жизни. Она не рабыня мужа!(добавлю сейчас - и не рабыня фашиствующих этнических молодчиков, сбивающихся в волчьи стаи)

4. Среди "угнетателей" не мало башкир, начиная с РахимовЫХ, Сарбаева, Хабирова, Лукманова, Идельбаева, и много-много других... начиная с Салавата Юлаева(разорял и побивал башкир, не вставших на его сторону), продолжая Заки Валиди(не забыл, что он был в рядах Красной Армии и соратником Ленина?)

4. По поводу посадок и штрафов - абсолютно согласна. 282-я статья должна быть отменена и все осужденные по ней - реабилитированы с выплатой компенсаций. В том числе и те. кто осужден по делу Уфагуба за антибашкирские якобы выссказывания.
Вы - имеете право на свои убеждения, как любой другой заблуждающийся фанатик... Ведь много тех, кто обожает Сталина, а есть те, кто поклоняется Гитлеру... всех вас не пересажаешь)))) да и незачем, пока не дойдёт дело до силовыэксцессов, которые имели место в прошлом у Союза Башкирской Молодежи, чьими последователями вы фактически и являетесь.
_____________________________________
Так вот - на эти мои реплики не получено ни словечка ответов или хоть каких-то пояснений! А ведь это говорилось на их съезде!!!
Габбасов сразу слился по этим пунктам, но начал нести свою нацистскую херню, за что был аргументированно побиваем... как впрочем и остальные, нёсшие пургу.... "Ох уж эти сказки! Ох уж эти сказочники!" ©



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15

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  • 5 | 07.01.2019, 11:21 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
......" Никогда и никому не удавалось держать долгое время в страхе и лжи свой народ. Народ никогда не забывает тех, кто боролся за его права и свободы....."
===============================================
И это правда ! Сколько бы ни вилась веревочка лжи и
грабежа , она когда нибудь закончиться или оборвется !



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2

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  • Гость
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  • 6 | 07.01.2019, 11:23 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
.........." Потому, что невозможно полюбить тех, кто угнетает, невозможно полюбить тех, кто отбирает земли, природные ресурсы, народные богатства, кто запрещает язык, кто сажает народных защитников......"
======================================================
Все верно !



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2

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  • Участник
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  • 7 | 07.01.2019, 11:24 | Автор: VIVAT
    Публикации: 0 | Комментарии: 769 | Рейтинг: +96
)))))))))))))))))))Потому, что невозможно полюбить тех, кто угнетает, невозможно полюбить тех, кто отбирает земли, природные ресурсы, народные богатства, кто запрещает язык, кто сажает народных защитников.(((((((((((((((

Чего тут темнить, сказал бы открытым текстом, кто эти "злодеи".



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3

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  • Гость
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  • 8 | 07.01.2019, 11:37 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
"Все эти годы нашей борьбы за права своего народа мы знали на что идем и что нас может ожидать. И мы готовы пострадать за свой народ. Но готовы ли будете вы, когда придет ваш час? А он придет несомненно, потому что добро всегда побеждает зло!»
====================================================
Мне нравится высказывания этого человека !
Но Боже упаси , от башкирского национализма и
самовозвышения , один из многочисленных самообманов
башкир ! Якобы имеющими какое - то Привилегированное
сословное право над остальными народами живущими в
РБ !



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  • 9 | 07.01.2019, 11:52 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Можно было бы понять их борьбу. Но когда читаешь комментарии : "гордый красивый башкир", "башкир добродушный и честный", "нужно насильно ввести изучение башкирского языка, что бы его сохранить", напрашивается мысль о невменяемости или нравственной деградации. Заметте, ж-пу рвут в основном аульные представители не имеющие образования(истинного), не состоявшиеся в жизни как личности. Имеющие достаток ниже скромного.Чо хотят, живя рядом с другими коренными народами в многонациональной республике? Коренной - это два поколения.



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6

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  • 10 | 07.01.2019, 11:55 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
поглядел ролик про давку за халявными конфетами, вспомнил давку за мороженным. давку за курями (в разных городах РФ)... сопоставил с рождественскими распродажами на Западе...не равнО...там тоже тяга к халяве , но со спортивным интересом. у нас ... ну вспомним Ходынку - ничё не поменялось... БЫЫДЛООООО
а вот устроителям подобных акций посоветовал бы чаще читать менЯ и поверить в то, что - БЫЫДЛООО!!!! и если они в это поверят , то при организации акции , нужно вносить коррективы на БЫЫДЛООО, т.е. делать коридоры из цепей ОМОНа, Росгвардии , ментов и ЧОПов...но тогда кому раздавать ХАЛЯВУ? ведь пол России в охране , а вторая половина ворует... по истечении нескольких лет они меняются местами
турк



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  • Гость
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  • 11 | 07.01.2019, 12:05 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
8 | 07.01.2019, 11:37 | Автор: Не зарегистрирован
"Все эти годы нашей борьбы за права своего народа мы знали на что идем и что нас может ожидать. И мы готовы пострадать за свой народ. Но готовы ли будете вы, когда придет ваш час? А он придет несомненно, потому что добро всегда побеждает зло!»
=======
Мне нравится высказывания этого человека !
Но Боже упаси, от башкирского национализма и самовозвышения, один из многочисленных самообманов башкир! Якобы имеющими какое - то Привилегированное сословное право над остальными народами живущими в РБ!
=== удивительно крокодилья логика. Финны отбились от "воссоединения с добровольным изучением РЯ", три страны прибалтики отбились, премного ранее Польша отбилась и живут хорошо без вас! Вы за один век дважды свою страну своими руками разрушили, со своим презиком живёте в поголовной нищете и ещё кого то смеете учить жить? Да, за вами армия, за вами жандармы именуемые политкорректно менты кот уже на самообслуживании, "Нацгвардии", "ФCБ"...



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  • 12 | 07.01.2019, 12:08 | Автор: ketrin_2
    Публикации: 0 | Комментарии: 5562 | Рейтинг: +1463,4
Страдальщики.Знаем мы ,как они страдают. Одна из них,живет в Астрахани, и так страдает,так страдает,что кушать не может.



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  • 13 | 07.01.2019, 12:14 | Автор: ketrin_2
    Публикации: 0 | Комментарии: 5562 | Рейтинг: +1463,4
Мои предки жили не один век на этой земле,и хрен вам,а не башкиризация.
Хватит вам того что вы имеете на сей день. И так вам много чего разрешили поприжать еще надо кое где



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  • 14 | 07.01.2019, 12:15 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1903 | Комментарии: 62853 | Рейтинг: +12216,6
Небольшой фрагмент диалога:

Руслан Габбасов:
Елена Захарова я скажу кто вы. Вы либо потомок тех, кто бежал от крепостного права к башкирам ища защиты. Либо потом крепостных, завезенных сюда помещиком. Либо потомок гостей, переехавших сюда максимум сто лет назад. Однако ведете себя не как гостья, а как настоящий оккупант.

Елена Захарова:
Руслан Габбасов ты ошибся. Ну во-первых - крепостных крестьян было всего лишь 33% - остальные либо государственные, либо вольные... я потомок вольного, которого в 1812 году рекрутировали на Ижевский оружейный завод(ныне Калашникова), а позже в 1930-е мои предки приехали в Уфу, точнее в село Богородское на моторный завод. Никакой защиты никто у башкир никогда не искал - это очередной миф. который вы сами себе придумываете.
И я в Уфе - не гостья, а хозяйка - в отличие от тебя. Три поколения нашей многочисленной семьи(у деда шестеро детей) - строили Уфу-Черниковку, к коим ты вообще не имеешь никакого отношения.

И еще. Если я завтра куплю дом с 30-э сотками в Темясово или Кугарчах - на чьей земле я буду жить? Уж не на твоей ли?))))))))))))))
______________________________________
Вопрос про 30 соток в Темясово или Кугарчах - я повторяла им всем не однократно - ответа не получила... но бред "про свою землю" они нести продолжают с упорством. крыс, жрущих кактус....

Вот ходят такие расланы габбасовы по Уфе, озираются и талдычат себе под нос - "это все МОИ земли" - невзярая на то, что только РОДОВ и ПЛЕМЕН башкирских было СОТНИ! Практически каждая семья/кочевье - отдельный род. А не семь тычинок курая на гербе...
Что далеко не все земли здесь в предуралье - были в вотчинной собственности каких-либо башкирских родов. Большая часть этих земель не была отписана никому и оставалась в собственности царей. Ею-то, землей этой и жаловал сначала Иван Грозный, затем другие цари и царицы своих вассалов за верную службу - и првыми жалованными были именно стрельцы. пришедшие строит "Уфинскую крепость" вместе с Нагим.
Что позже - башкиры эти вотчинные земли ПРОДАЛИ - в том числе д.Глумилино(гладышево) или Сипайлово с озером Ашкадан(Кашкадан) - земли под ними действительно были в вотчине у башкир. НО ПРОДАНЫ российским дворянам.

В оющем, чтобы не пересказывать - сходите и прочтите мой диалог там - у Габбасова в ФБ - и убедитесь, что я разговариваю с глухими...

Татарыч - ты не ходи, ибо ты моих комментов там не увидишь, поскольку ты забанен мной в Фейсбуке нахер уже несколько лет назад... надоели твои домогательства тут, так ты еще и туда припёрся... и воодще во все соцсети лезишь, как маньяк!



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  • 15 | 07.01.2019, 12:23 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1903 | Комментарии: 62853 | Рейтинг: +12216,6
Вот ссылка:

https://www.facebook.com/100003378076620/posts/1900656016723
649/



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  • 16 | 07.01.2019, 12:27 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Индейцы Северной Америки тоже пытались. Что теперь "некоренным", взять чемоданы и покинуть территорию штатов? Или остаться и быть у гуронов на посылках? Челентано вот не претендует на всё средиземноморье, не принуждает египтян учить великий и певучий римский язык. Довольствуется, тем, что осталось - сапогом. Бороться нужно за права и свободу своих друзей, родственников, соседей, которые последний х.. без соли доедают. Не там своих врагов ищите, озабоченные недоумки.



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  • Эксперт
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  • 17 | 07.01.2019, 12:34 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1903 | Комментарии: 62853 | Рейтинг: +12216,6
11 | 07.01.2019, 12:05 | Автор: Не зарегистрирован

То есть - кагда вам мзды от ногайцев прилетало и была угроза вашего полного исчезновения с лица земли за ваш наглый захват ногайских земель - вы побежали на поклон к рсским, сами и добровольно, и ДВАЖДЫ. А когда стало хуёво ВСЕМ - то вы как бы непричём, а русские по отношению к вам - оккупанты.... как грится - чья бы корова мычала!

И да - ногайцев осталось 163 тыщи(супротив полутора миллионов башкир, которые и сохранились, и приумножились блягодаря ЗАЩИТЕ русских!!!) и ни земель, ни республики, ни даже культурных автономий. И вы довыёбываетесь....

Вам бы научиться спасибо говорить, неблагодарные!



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  • 18 | 07.01.2019, 12:41 | Автор: VIVAT
    Публикации: 0 | Комментарии: 769 | Рейтинг: +96
))))))))))))))Все эти годы нашей борьбы за права своего народа мы знали на что идем и что нас может ожидать. И мы готовы пострадать за свой народ.

Зная наши дела, нас поддерживает не только башкирский народ, но и все другие общественно-политические силы вне зависимости от национальности.((((((((((((((
……………………………………………..
Поконкретней можно, за какие права башкирского народа Вы готовы пострадать и какие иные «общественно-политические силы» поддерживают вас ?



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  • Участник
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  • 19 | 07.01.2019, 12:46 | Автор: ketrin_2
    Публикации: 0 | Комментарии: 5562 | Рейтинг: +1463,4
Вот,вот. Довыебываетесь. Укрупнение субьектов не за горами,И все благодаря всем вашим выебываниям. Сепаратисты хреновы



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  • 20 | 07.01.2019, 12:48 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Насколько я понял .это обращение к башкирам и к русским башкиры не стали б обращаться
1 4ро детей в семье - это очень хорошо для империи.
2. Говорить на родном , а не бежать от родного - это правильно и правильнее не будет .Знать ся=вой язык,язык тюрки - это прекрасно !
3.Преследовать за убеждения- не это ли фашизм ,в крайних прооявлениях.
4.А всяким кухаркам надо помнить о своей исторической родине .Или русские стали как перекати -поле, манкурты - без истории, без воспоминаний о предках.
5. Никто не сожалеет о разрыве( разводе) с советским прошлым( ни узбеки , ни казахи ,ни хохлы и прочая нерусь).Видать оставили плохую память о себе !
6.Индейцы жили в те времена и оказались плохими учениками .Были разрозненными и подкупленными .Но амеры оказались вполне адекватными - оставили их в покое - выделили резервации , где они могут учесть ошибки прежних поколений,



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