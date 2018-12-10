Помните, как два десятилетия назад экономические проблемы дискредитировали идеалы демократии и толкнули население страны в сторону авторитаризма?
Сейчас начинается обратное движение: экономические проблемы уже подтачивают основания авторитаризма и скоро толкнут людей в сторону демократии.
В России все циклично, кроме экономических проблем. Они — вечны.
Не будет большим преувеличением сказать, что все, преподносимое нам в качестве скреп, — религия, «традиционные ценности», «патриотизм», «державность» и т.д. — это все от лукавого. Наше истинное кредо заключается в том, чтобы претерпевать постоянные бедствия.
Непонятно только, как с этой национальной идеей стыкуется запредельный уровень социального неравенства и кричащее богатство правящего истеблишмента.
Аббас Галлямов, ФБ
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Галлямов: В России все циклично, кроме экономических проблем. Они — вечны
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