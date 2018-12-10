Галлямов: В России все циклично, кроме экономических проблем. Они — вечны

Книги Сергея Орлова:

«О Рахимове и не только»;

«Ликвидация Уфимской губернии: Как это было?»;

«Пирамида Салавата» -

Можно купить в магазине «А-книга»

Уфа, ул. Гоголя, д. 36, ост. транспорта «Музей».







Рейтинг публикаций
Гафур Гилязов: Помянем ...

Государства отличаются друг от друга своим законодательством, а Основным ...
  Администратор

Сытая, продажная и ...

В республике все больше людей выражают обеспокоенность ситуацией в Адвокатской ...
  юнг

Сергей Наумкин: ...

21-го декабря с.г. некоторые средства массовой информации и интернет-ресурсы ...
  san-ufa

Неужели теперь придется ...

Башкирских музыкантов выгоняют из Полпредства в Москве. В редакцию ProUfu.ru ...
  natall

Официальное воровство ...

В России продлили «заморозку» накопительной части пенсии. Владимир Путин ...
  Администратор

Лучшие комментарии дня
Готовы «пострадать» за ха ...

Надоели мне нацики)))) Скучно с вами. Пойду рапсодию что ли гляну... ...
  Рейтинг: +2  Кухарка

Готовы «пострадать» за ха ...

83 | 07.01.2019, 15:43 | Автор: кац Публикации: 0 | Комментарии: 1 ...
  Рейтинг: +2  Анонимно

Готовы «пострадать» за ха ...

Сегодня, кажется, очередной со времен СБМ День сурка разнонаправленных ...
  Рейтинг: +2  Анонимно

Календарь новостей
«    Январь 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 
Лучшие комментарии недели
Готовы «пострадать» за ха ...

ООООООО)))))))))))))) Там два дня идут бои местного значения))))))))) ...
  Рейтинг: +8  Кухарка

Уфа. Значимые события про ...

Всех Ужистов С Наступившим Новым Годом!!! Здоровья Вам и Вашим семьям, ...
  Рейтинг: +7  полковник

Готовы «пострадать» за ха ...

11 | 07.01.2019, 12:05 | Автор: Не зарегистрирован То есть - кагда в ...
  Рейтинг: +6  Кухарка

Лучшие комментарии месяца
Готовы «пострадать» за ха ...

ООООООО)))))))))))))) Там два дня идут бои местного значения))))))))) ...
  Рейтинг: +8  Кухарка

Прилепин: Недовольство со ...

Прилепин: Недовольство собственной властью подстегивает в Европе прияз ...
  Рейтинг: +7  ЯСЕНПЕНЬ

Уфа. Значимые события про ...

Всех Ужистов С Наступившим Новым Годом!!! Здоровья Вам и Вашим семьям, ...
  Рейтинг: +7  полковник

Обсуждаемое за неделю
Галлямов: В России все ...

Социология показывает, что россияне растеряны и дезориентированы. Вновь, как ...
  8.01.2019   15959    33

Бешеный принтер от ...

Примерная программа на весну у депутатов Башкирии состоит из 55 законопроектов. ...
  8.01.2019   39831    8

Стриптизером - это еще ...

В Башкирии «переименовали» памятник в честь бразильского стриптизера. На этот ...
  8.01.2019   35718    16

Не опять, а снова: ...

Патриарх Кирилл: Существование гаджетов и интернета – вестник пришествия ...
  8.01.2019   27737    15

Готовы «пострадать» за ...

Руслан Габбасов, заместитель председателя БОО «Башкорт»: Все эти годы нашей ...
  7.01.2019   29829    174

Обсуждаемое за месяц
Галлямов: В России все ...

Социология показывает, что россияне растеряны и дезориентированы. Вновь, как ...
  8.01.2019   34259    33

Бешеный принтер от ...

Примерная программа на весну у депутатов Башкирии состоит из 55 законопроектов. ...
  8.01.2019   26436    8

Стриптизером - это еще ...

В Башкирии «переименовали» памятник в честь бразильского стриптизера. На этот ...
  8.01.2019   28710    16

Не опять, а снова: ...

Патриарх Кирилл: Существование гаджетов и интернета – вестник пришествия ...
  8.01.2019   35378    15

Готовы «пострадать» за ...

Руслан Габбасов, заместитель председателя БОО «Башкорт»: Все эти годы нашей ...
  7.01.2019   17707    174

Последние публикации
Галлямов: В России все ...

Социология показывает, что россияне растеряны и дезориентированы. Вновь, как ...
  8.01.2019   14025    33

Бешеный принтер от ...

Примерная программа на весну у депутатов Башкирии состоит из 55 законопроектов. ...
  8.01.2019   37818    8

Стриптизером - это еще ...

В Башкирии «переименовали» памятник в честь бразильского стриптизера. На этот ...
  8.01.2019   28742    16

Не опять, а снова: ...

Патриарх Кирилл: Существование гаджетов и интернета – вестник пришествия ...
  8.01.2019   30339    15

Готовы «пострадать» за ...

Руслан Габбасов, заместитель председателя БОО «Башкорт»: Все эти годы нашей ...
  7.01.2019   39591    174

Дерьмо от пропагандона ...

Телеведущий Дмитрий Киселев зачитал рэп «о себе и о мире», а также об итогах ...
  5.01.2019   22397    534

Праздник. Реальная ...

«Праздник» — художественный фильм российского кинематографиста Алексея ...
  4.01.2019   24646    66

Успешно воруют миллиарды ...

Два года за дерзкое ограбление? В Уфе задержали парня за кражу двух палок ...
  4.01.2019   16433    65

Не поддаваться панике, ...

Администрация города выложила агитку, как действовать на случай теракта, на ...
  4.01.2019   23857    43

Подарок на Новый год ...

Сотрудник частного охранного предприятия задержан по подозрению в убийстве ...
  3.01.2019   25335    65

Темы и персоны
Алексей Навальный, Башкирия, Башкирский язык, Башкиры, Башкортостан, Блоггеры, Владимир Путин, Выборы, Дмитрий Медведев, Дорогино, Единая Россия, Интернет, Ирек Ялалов, Ислам, История, Кроношпан, Курултай, МВД, Митинг, Муртаза Рахимов, Мэр, Народный Фронт, Пикет, РБ, Русские, Русский язык, Рустэм Хамитов, СМИ, США, Суд, ТЭК, Татарстан, Татары, Терроризм, Уголовное дело, Урал Рахимов, Уфа, Шакша, Экстремизм, Яблоко

Показать все теги
Архив публикаций
Январь 2019 (19)
Декабрь 2018 (106)
Ноябрь 2018 (106)
Октябрь 2018 (139)
Сентябрь 2018 (165)
Август 2018 (118)
Читаемое за неделю
Новогодний троллинг от ...

Митрополит Рязанский Марк наехал на «Иронию судьбы». На видео клирик выглядит ...
  2.01.2019   27839    31

Увольнение в обмен на ...

В Башкортостане пьяный полицейский насмерть сбил пешехода. Его обещают уволить ...
  2.01.2019   15345    65

Уфа. Значимые события ...

Медиакорсеть выбрала самые значительные события уходящего года в столице ...
  2.01.2019   12371    21

Рубль в свободном полете ...

Рубль твердо вошел в мировую 10-ку из 130 проанализированных нами стран по ...
  3.01.2019   11746    113

В Башкирии ожидается ...

Предупреждения об этом появились на автозаправочных станциях. Накануне, 1 ...
  3.01.2019   23059    13

Читаемое за месяц
Народ будут кормить ...

Русская культурная доминанта присуща всем народам РФ — Путин утвердил поправки ...
  10.12.2018   34555    37

Политолог о решении ...

Решение Радия Хабирова отдать для разработки БСК шихан Куштау прокомментировал ...
  10.12.2018   20186    79

«Своим поведением ...

Договориться о встрече с адвокатом Ириной Валиевой было непросто. Но все же нам ...
  10.12.2018   32352    58

Гафур Гилязов: Помянем ...

Государства отличаются друг от друга своим законодательством, а Основным ...
  10.12.2018   25495    51

Кудрин: Россия рискует ...

Россия может пойти по пути, который привел к развалу СССР, если не отвлечется ...
  11.12.2018   15835    25




Галлямов: В России все циклично, кроме экономических проблем. Они — вечны

Оценили
1


Социология показывает, что россияне растеряны и дезориентированы. Вновь, как это было в 90-е, им не хватает консолидирующих ценностей. Внесу свой вклад в дело их поиска.

Галлямов: В России все циклично, кроме экономических проблем. Они — вечны


Помните, как два десятилетия назад экономические проблемы дискредитировали идеалы демократии и толкнули население страны в сторону авторитаризма?

Сейчас начинается обратное движение: экономические проблемы уже подтачивают основания авторитаризма и скоро толкнут людей в сторону демократии.

В России все циклично, кроме экономических проблем. Они — вечны.

Не будет большим преувеличением сказать, что все, преподносимое нам в качестве скреп, — религия, «традиционные ценности», «патриотизм», «державность» и т.д. — это все от лукавого. Наше истинное кредо заключается в том, чтобы претерпевать постоянные бедствия.

Непонятно только, как с этой национальной идеей стыкуется запредельный уровень социального неравенства и кричащее богатство правящего истеблишмента.

Аббас Галлямов, ФБ
Оригинал публикации






« Назад 1 2 Далее »

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 1 | 08.01.2019, 10:32 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
-Внесу свой вклад в дело их поиска.
-Наше истинное кредо заключается в том, чтобы претерпевать постоянные бедствия.
==============================
Ты, мужик, ничего не попутал?!
Ты со своим вкладом шол бы лесом!
Ты что, хочешь сказать что население России должно смерится с существующим режимом, с этой вакханалией?!
Вот хрен тебе в причинное место! Русские долго запрягают но быстро ездят!
А Русская троечка уже запряжена, и скоро помчится!
Русские самая свободолюбивая нация на земном шаре!
Русские Вперед!
Как наши братья умирали! И умереть мы обещали, И клятву верности сдержали!



Оценили
1

  • Изображение
  • Наблюдатель
  •  
  • 2 | 08.01.2019, 10:55 | Автор: ЯСЕНПЕНЬ
    Публикации: 38 | Комментарии: 7760 | Рейтинг: +2033,9
В России все циклично, кроме экономических проблем. Они — вечны...
_______________________________________
В том числе и благодаря таким краснобаям, как Аббас.



Оценили
2

  • Изображение
  • Участник
  •  
  • 3 | 08.01.2019, 11:25 | Автор: VIVAT
    Публикации: 0 | Комментарии: 769 | Рейтинг: +96
Русские самая свободолюбивая нация на земном шаре!
Русские Вперед!
Как наши братья умирали! И умереть мы обещали, И клятву верности сдержали!
........................................

Что за каламбур?



Оценили
0

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 4 | 08.01.2019, 11:36 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
3 | 08.01.2019, 11:25 | Автор: VIVAT
Публикации: 0 | Комментарии: 768 | Рейтинг: +95,9
Русские самая свободолюбивая нация на земном шаре!
Русские Вперед!
Как наши братья умирали! И умереть мы обещали, И клятву верности сдержали!
........................................

Что за каламбур
====================
Это не каламбур это факт:
Кто закончил с монголами?!
Кто закончил с наполеоном?!
Кто закончил Гитлером?!
Кто закончил с коммуняками?!
Кто закончит с путинизмом?!



Оценили
1

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 5 | 08.01.2019, 11:42 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Помните, как два десятилетия назад экономические проблемы дискредитировали идеалы демократии и толкнули население страны в сторону авторитаризма?
===================================================
А я ПОМНЮ , как будто это произошло уже как 29 лет назад !
ЭТО Почти 30 лет ! ШЕСТЬ ПЯТИЛЕТОК !

Первый пятилетний план развития народного хозяйства СССР.
Был принят в 1928 году на пятилетний период 1928—1932 годов,
и выполнен за четыре года и три месяца.

По итогу его выполнения СССР из аграрной страны превратился в
ИНДУСТРИАЛЬНУЮ СТРАНУ !!

Шестая пятилетка (1956—1960)
За неполное пятилетие национальный доход возрос более чем в
полтора раза, валовая продукция промышленности — на 64 %,
сельского хозяйства — на 32 %, капиталовложения — более чем вдвое.
В годы шестой пятилетки вступили в строй:

Горьковская, Иркутская, Кайраккумская, Каховская, Куйбышевская и
Волгоградская гидроэлектростанции;
Камвольный комбинат в городе Иваново.
В эту пятилетку было начато освоение целинных и залежных земель
Казахстана, Зауралья и Западной Сибири. 4 октября 1957 года в СССР
произведен запуск первого в мире искусственного спутника Земли.
На Бежицком сталелитейном заводе ввели в действие первую и тогда
единственную в мире горизонтально-наклонную машину непрерывной
разливки стали Голдобина. Было начато строительство Гайского горно-
обогатительного комбината



Оценили
6

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 6 | 08.01.2019, 11:45 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Непонятно только, как с этой национальной идеей стыкуется запредельный уровень социального неравенства и кричащее богатство правящего истеблишмента.
=========================================================
ОДНАКО !!! Каков мужик !
Сильно , очень сильно сказал ! Зауважал !



Оценили
1

  • Изображение
  • Участник
  •  
  • 7 | 08.01.2019, 11:45 | Автор: Larissa
    Публикации: 52 | Комментарии: 2539 | Рейтинг: -610,4
Естественно, что и Сердюкова, и Медведева, и суррогатные подвиги Пугачёвой нерусские народы России записывают на наш счёт, на счёт русских. Татары и якуты, башкиры и чеченцы печально вздыхают, глядя на сие безобразие. А их национальные элиты думают: «А что нам делать, чтобы до такой степени не осовремениться? Как нам поступать, чтобы сохранить родную культуру, обычаи и язык? Может, русскому народу уже всё, каюк, судя по тому, что его детишки пишут диктант по текстам писательницы-матершинницы? Может, у них уже исчезла национальная интеллигенция, если Ксении Собчак дозволялось много лет развращать молодежь в телесодомах-2?»
Л. Сычёва "Мы всё ещё русские"



Оценили
7

  • Изображение
  • Участник
  •  
  • 8 | 08.01.2019, 11:47 | Автор: Larissa
    Публикации: 52 | Комментарии: 2539 | Рейтинг: -610,4
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
Мы, русские, не должны отрекаться от Сердюкова, Медведева, Пугачевой, и не списывать их странные поступки и действия на космополитические веяния. В роду, знаете ли, не без урода. А у большого народа может быть и большой процент отклонений от нормы. Счастье для России, кстати, что Бог послал в состав нашей страны и менее «передовые» народы, чем русский, ведомый женственной верхушкой. Они хоть как-то «уравновешивают» стремление отечественных интеллектуалов во что бы то ни стало слиться с прогрессивным Западом, венчать «голубые» браки, отнимать детей с помощью ювенальной юстиции и пр. И, конечно, нерусские народы России во многом показывают нам пример: как нужно беречь родную культуру, язык, песню, танец, обычаи и самосознание… Молодцы, что тут можно сказать.
Л. Сычёва "Мы всё ещё русские"



Оценили
7

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 9 | 08.01.2019, 11:51 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
6 | 08.01.2019, 11:45 | Автор: Larissa

Естественно, что и Сердюкова, и Медведева, и суррогатные подвиги Пугачёвой нерусские народы России записывают на наш счёт, на счёт русских. Татары и якуты, башкиры и чеченцы печально вздыхают, глядя на сие безобразие. А их национальные элиты думают: «А что нам делать, чтобы до такой степени не осовремениться? Как нам поступать, чтобы сохранить родную культуру, обычаи и язык? Может, русскому народу уже всё, каюк, судя по тому, что его детишки пишут диктант по текстам писательницы-матершинницы? Может, у них уже исчезла национальная интеллигенция, если Ксении Собчак дозволялось много лет развращать молодежь в телесодомах-2?»
Л. Сычёва "Мы всё ещё русские"
==============================================
Мать ! Давай на экономику налегать !
Она двигатель и национальности и подвигов государства !
Национальный вопрос не решить , социальные проблемы .



Оценили
2

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 10 | 08.01.2019, 11:55 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
по большому счёту циклично всё и не тока в РФ. но ярким представителем цикличности в РФ является Маратка, матерый, старый коммунист и онанист...его циклично забанили и разбанили, за время своего бана он циклично прошел курс лечения , после чего циклично , в течении недели пытался говорить трезвые мысли, после цикличного окончания действия таблеток циклично впал в старческий маразм и циклично понёс пургу про евреев, тартаров и азохен вей...
ничё в этом мире не меняется, всё циклично...бляяяяяят, наскока же он тупой и самовлюбленный..но хрен бы сым, с мараткой хуснияровым. удивляет цикличность БЫЫДЛАААА , которое ему аплодирует... включаю в состав БЫЫДЛААА и старого чепыгу, доцента хрен знает каких наук , Юрку Безрукова
тут вот вопрос возникает , Юрка сцуко, мозгами то вроде еще шевелит , в отличии от маратки и вот что они нашли общего? один пень-пнём, другой пномпень. но какой же интерес их сближает? ...неужто всё же чих-пых? а , старые чепыжники, какой цикл у вас чихпыханья? раз в неделю или в месяц?
Юра, загляну на днях ... ну как Юра, ты подготовился к встрече?
турк



Оценили
0

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 11 | 08.01.2019, 12:25 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
10 | 08.01.2019, 11:55 | Автор:
по большому счёту циклично всё и не тока в РФ. но ярким представителем цикличности в РФ является Маратка, матерый, старый коммунист и онанист...его циклично забанили и разбанили, за время своего бана он циклично прошел курс лечения , после чего циклично , в течении недели пытался говорить трезвые мысли, после цикличного окончания действия таблеток циклично впал в старческий маразм и циклично понёс пургу про евреев, тартаров и азохен вей...
ничё в этом мире не меняется, всё циклично...бляяяяяят, наскока же он тупой и самовлюбленный..но хрен бы сым, с мараткой хуснияровым. удивляет цикличность БЫЫДЛАААА , которое ему аплодирует... включаю в состав БЫЫДЛААА и старого чепыгу, доцента хрен знает каких наук , Юрку Безрукова
тут вот вопрос возникает , Юрка сцуко, мозгами то вроде еще шевелит , в отличии от маратки и вот что они нашли общего? один пень-пнём, другой пномпень. но какой же интерес их сближает? ...неужто всё же чих-пых? а , старые чепыжники, какой цикл у вас чихпыханья? раз в неделю или в месяц?
Юра, загляну на днях ... ну как Юра, ты подготовился к встрече?
турк
==============================================
Уважаемый ! Окстись и проспись !
Уж слишком загуляли Вы вчера !



Оценили
5

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 12 | 08.01.2019, 12:35 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
" Правовое государство " РФ — это система власти, в которой соблюдается законом установленная процедура принятия решений,
и путинский режим очень умело
манипулирует всеми участниками этого процесса, чтобы получить легитимное
и конкурентное решение по любому поводу, будь то выборы или принятие
жизненно важных и судьбоносных решений для государства



Оценили
1

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 13 | 08.01.2019, 12:37 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Аббас, вот смотрю я на тебя и думаю: ты дурак или прикидываешься? Немного зная тебя, хочу сказать, не держи людей за лохов. Все твои потуги лизнуть власть поглубже шиты белыми нитками. Турнули тебя из стройных рядов нащалников, а нехрен было на работе расслабляться. На твою хитрую жопу нашелся ... с винтом и ты получил по заслугам. Теперь закусил удила и думаешь никто не видит, что ты мудила?



Оценили
1

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 14 | 08.01.2019, 12:38 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Мы, русские, не должны отрекаться от Сердюкова, Медведева, Пугачевой, и не списывать их странные поступки и действия на космополитические веяния. В роду, знаете ли, не без урода.
_______________________________________
Медведев и Пугачева совсем не русские. Про Сердюкова не знаю



Оценили
1

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 15 | 08.01.2019, 12:50 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Уважаемый ! Окстись и проспись !
Уж слишком загуляли Вы вчера !
___________________
братуха аноним, я бы принял твоё замечание если бы ты смог обосновать свой тезис. для облегчения твоего мыслительного процесса задам тебе нескока наводящих вопросов
и так, что же тебя так напрягло
1. цикличность всего мироздания?
2. мараткин бред на проуфу
3. суровая мужская дружба 2х Чепыг
братуха аноним, ты , что бы не утруждать себя ТРЕЗВОЙ мозговой деятельностью, можешь проголосовать списком,но в след раз , будь так ласка, формулируй свои претензии более точно, дабы я мог ответить на них, а не придумывать за тебя твои мысли
турк



Оценили
1

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 16 | 08.01.2019, 13:06 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Изображение
Гость

6 | 08.01.2019, 11:45 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Непонятно только, как с этой национальной идеей стыкуется запредельный уровень социального неравенства и кричащее богатство правящего истеблишмента.
=========================================================
ОДНАКО !!! Каков мужик !
Сильно , очень сильно сказал ! Зауважал !
***
А за что его уважать? За то, что активно участвовал в строительстве башкирского родоплеменного варианта варианта буржуазного общества и в очередной раз публично по фарисейски отрекается от своих однопартийцев.
Любому идиоту-историку понятно, что для дальнейшего развития буржуазного общества категорически невозможно его возвращение в местечковый национал - феодализм.



Оценили
2

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 17 | 08.01.2019, 13:13 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
15 | 08.01.2019, 12:50 | Автор:

братуха аноним, я бы принял твоё замечание если бы ты смог обосновать свой тезис. для облегчения твоего мыслительного процесса задам тебе нескока наводящих вопросов
и так, что же тебя так напрягло
1. цикличность всего мироздания?
2. мараткин бред на проуфу
3. суровая мужская дружба 2х Чепыг
братуха аноним, ты , что бы не утруждать себя ТРЕЗВОЙ мозговой деятельностью, можешь проголосовать списком,но в след раз , будь так ласка, формулируй свои претензии более точно, дабы я мог ответить на них, а не придумывать за тебя твои мысли
турк
======================================================
турк ! Оправдываться не буду , сам грешен иногда !
На второй день , после таких ( подобных ) выступлений не подхожу к компу ! Стыдно перед ним !



Оценили
1

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 18 | 08.01.2019, 13:24 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
А за что его уважать? За то, что активно участвовал в строительстве башкирского родоплеменного варианта варианта буржуазного общества и в очередной раз публично по фарисейски отрекается от своих однопартийцев.
Любому идиоту-историку понятно, что для дальнейшего развития буржуазного общества категорически невозможно его возвращение в местечковый национал - феодализм.
_____________________________
не ругаясь, просто пытаюсь проанализировать и как пример - а как быть с еврейским сообществом? о еврейском феодализме ничего не знаю и не могу его представить. а вот "местечковый национализм" у евреев на высочайшем уровне, как с этим быть? куда его девать?
т.е. я это к чему..не вижу принципиального единого пути развития различных национальностей и государств. то, что сделано в Китае, не подходит для Финляндии и наверное наоборот ...но при этом обе страны и национальности не бедствуют по большому счёту. и таких примеров тьмы и тьмы
опять же . я не ругаюсь , я пытаюсь понять и осознать и как бы прошу мне помочь в этом разобраться
турк



Оценили
2

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 19 | 08.01.2019, 13:24 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
16 | 08.01.2019, 13:06 | Автор:

А за что его уважать? За то, что активно участвовал в строительстве башкирского родоплеменного варианта варианта буржуазного общества и в очередной раз публично по фарисейски отрекается от своих однопартийцев.
Любому идиоту-историку понятно, что для дальнейшего развития буржуазного общества категорически невозможно его возвращение в местечковый национал - феодализм.
===================================================
Да помню Я его выступления , и в годы Муртазела и
Хамитова .
Помню и поэтому удивлен , такими яркими и резкими
сегодняшними его выступлениями и про Рахимова и Хамитова !
Поэтому , я считаю , что пересмотреть свои прошлые
ценности и сменить ориентиры , это может сильный человек !
Сегодня , сейчас НЕ КАЖДЫЙ рискнет сказать -
" Непонятно только, как с этой национальной идеей стыкуется запредельный уровень социального неравенства и кричащее богатство правящего истеблишмента." !!
Ведь все это , ему в нужный момент припомнят !



Оценили
3

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 20 | 08.01.2019, 13:33 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
турк ! Оправдываться не буду , сам грешен иногда !
На второй день , после таких ( подобных ) выступлений не подхожу к компу ! Стыдно перед ним !
_______________________
да ты братуха - самоед...мой тебе совет - забей и начни с начала )))
для того , что бы начать с начала нужно принять для себя нескока простых вещей
1. я всегда прав
2. если я не прав , см. п.1
3. научись говорить нет
4. когда чуешь , что не прав , научись извиняться
5. когда тебя достают ДЛБобы - научись бить прямо
ну так то вроде и всё
теперь примени мои советы на практике и перестань хаять зеркало, а также перестань с ним (зеркалом) бухать, тогда и хаять некого будет
турк



Оценили
1

« Назад 1 2 Далее »






© Общественно - политический проект «Уфимский Журнал»

Новости | Политика | Экономика | Общество | СМИ | История | Юмор | Другое

О проекте | Правовая информация | Правила публикации | Связь с редакцией | Размещение рекламы

В соответствии с правилами пользования сайтом, администрация не несет ответственности за содержание материалов, которые размещают пользователи.
Для урегулирования споров и претензий вы можете связаться с администрацией по вопросам публикации и модерации.

Мнение администрации сайта может не совпадать с мнением авторов статей. Администрация не несет ответственности за оставленные комментарии.
Ваши письма и статьи принимаются на E-Mail: information@journalufa.com