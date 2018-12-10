Галлямов: В России все циклично, кроме экономических проблем. Они — вечны

Социология показывает, что россияне растеряны и дезориентированы. Вновь, как это было в 90-е, им не хватает консолидирующих ценностей. Внесу свой вклад в дело их поиска.Помните, как два десятилетия назад экономические проблемы дискредитировали идеалы демократии и толкнули население страны в сторону авторитаризма?Сейчас начинается обратное движение: экономические проблемы уже подтачивают основания авторитаризма и скоро толкнут людей в сторону демократии.В России все циклично, кроме экономических проблем. Они — вечны.Не будет большим преувеличением сказать, что все, преподносимое нам в качестве скреп, — религия, «традиционные ценности», «патриотизм», «державность» и т.д. — это все от лукавого. Наше истинное кредо заключается в том, чтобы претерпевать постоянные бедствия.Непонятно только, как с этой национальной идеей стыкуется запредельный уровень социального неравенства и кричащее богатство правящего истеблишмента.