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«Пирамида Салавата» -

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Стриптизером - это еще очень мягко

  • Опубликовано: natall | 08.01.2019
    Раздел: Новости | Просмотры: 35466 | Комментарии: 16
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В Башкирии «переименовали» памятник в честь бразильского стриптизера. На этот раз жертвой злоумышленников стал памятник Салавата Юлаева и Монумент дружбы в Уфе.

Стриптизером - это еще очень мягко


Памятник Салавата Юлаева картографические шутники, орудующие в картах Google, обозвали «памятником Рикардо Милосу». Это известный бразильский стриптизер. Именно его именем стараются по всей стране переименовать достопримечательности.

Кроме этого незадачливые шутники решили «осквернить» Монумент Дружбы, назвав его «Монумент радужной дружбы имени Виталика».

В сервисе «Карты Google» обещали ситуацию выправить.

Напомним, недавно в Сибае «переименовали» памятник Маяковскому.






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  • 1 | 08.01.2019, 10:51 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Ну что то они переборщили с салаватской, ну какая уважающая себя женщина пошла бы смотреть на стриптизера ростом 160 см. и весом 50 кг ?!
А о причинном месте я уже не говорю, его в зарослях растительности вообще невозможно было найти.
А вот монумент дружбы я бы назвал, действием виагры: Устремленный в космос член, и две женщины обозначающие яичники мужчины. Вот на эту "достопримечательность" туристы потянутся!



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  • 2 | 08.01.2019, 11:45 | Автор: Не зарегистрирован
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Налоги на татар и башкир до восстания Пугачёва:
1) К 50-м годам XVIII века сумма подушной подати составляла уже 1,7-2 рубля.
2) Вдобавок, мусульманин обязан был вносить налог и за своих односельчан, которые приняли крещение.
3) Дополнительный денежный налог за содержание уездной канцелярии, за рекрутов, за баню, за подводы.
4) по Указу Анны Иоанновны от 1736 года ТАТАРСКИЙ КРЕСТЬЯНИН ОТДАВАЛ ХЛЕБА ГОСУДАРСТВУ В ДВА РАЗА БОЛЬШЕ ЧЕМ РУССКИЙ (!!!!).
5) Тот же крестьянин был обязан бесплптно участвовать в ремонте или строительстве дорог, мостов, мельниц,
6) Выделять продукцию, фураж, подводы для проезжающих через уезд воинских команд или для дислоцированных в уезде гарнизонов.
7) Обеспечивать односельчан, уходящих на войну или на охрану границы по реке Яику - боевым конем с аммуницией, подводой, продукцией, одеждой, деньгами;
8) Денежную подать за отбывших вносили опять же они.
9) Крестьянин обязывался еще платить дополнительные налоги за содержание почтовых ям, за пользование лесами и озерами;
10) они же заготовляли дрова для казенных мельниц, сплавляли лес по Белой, Вятке, Каме, Волге
Так что СЮ - это один из тысяч рабов



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  • 3 | 08.01.2019, 11:46 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Уфимской провинцией стал править П. Д. Аксаков, возведенный в ранг вице-губернатора. Этот чиновник, сразу же после приезда в Уфу, показал себя беспощадным миссионером. Зимой 1741-1742 годов в провинции начался ужасающий голод. Хотя в Уфе в это время имелось более 20 тысяч пудов запаса хлеба, Аксаков запретил его продажу. Он предложил раздавать хлеб только тем крестьянам, кто добровольно примет христианскую веру



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  • 4 | 08.01.2019, 12:04 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
4) по Указу Анны Иоанновны от 1736 года ТАТАРСКИЙ КРЕСТЬЯНИН ОТДАВАЛ ХЛЕБА ГОСУДАРСТВУ В ДВА РАЗА БОЛЬШЕ ЧЕМ РУССКИЙ (!!!!).
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
+=
Вранье. Татары появились в 1920 году, тау что анна ивановна ничего с них требовать не могла



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  • 5 | 08.01.2019, 12:05 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
3 | 08.01.2019, 11:46 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Уфимской провинцией стал править П. Д. Аксаков, возведенный в ранг вице-губернатора. Этот чиновник, сразу же после приезда в Уфу, показал себя беспощадным миссионером. Зимой 1741-1742 годов в провинции начался ужасающий голод. Хотя в Уфе в это время имелось более 20 тысяч пудов запаса хлеба, Аксаков запретил его продажу. Он предложил раздавать хлеб только тем крестьянам, кто добровольно примет христианскую веру
===========================
Правильно Аксаков поступал,- нехрен халявой заниматься! А вот коммуняки отдали все за даром, и что мы в итоге имеем?!



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  • 6 | 08.01.2019, 12:07 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
3 | 08.01.2019, 11:46 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Уфимской провинцией стал править П. Д. Аксаков, возведенный в ранг вице-губернатора. Этот чиновник, сразу же после приезда в Уфу, показал себя беспощадным миссионером. Зимой 1741-1742 годов в провинции начался ужасающий голод. Хотя в Уфе в это время имелось более 20 тысяч пудов запаса хлеба, Аксаков запретил его продажу. Он предложил раздавать хлеб только тем крестьянам, кто добровольно примет христианскую веру
_______________________________________________________
Если бы он был безжалостным миссионером, он просто сжигал бы иноверцев на кострах, как это делали испанские миссионеры. Если тебя именно христианство не устраивает, вспомни как поступали турецкие миссионеры на захваченных территориях с иноверцами



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  • 7 | 08.01.2019, 12:14 | Автор: Harrison
    Публикации: 68 | Комментарии: 11240 | Рейтинг: -1829,8
Стриптизером - это еще очень мягко
---------------------

Я вот не понял названия. Посыл, конечно, понятен, но у нашего главного по заголовкам, от Салавата видать до того скулы сводит, что он уже особо и не заморачивается ни формой, ни содержанием, а с помощью слов тупо пытается хоть как-то выразить свои бурные эмоции.

Можно было все проще решить, ну например - "Давайте еще разок посмеемся над Салаватом в частности, и над башкирами вообще!"

А ты, Наташа, совсем УЖ скатилась до уровня дворовой провокаторши.
Но это есть нормально и хорошо.
Так тебя лучше видно.



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  • 8 | 08.01.2019, 12:35 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1903 | Комментарии: 62853 | Рейтинг: +12216,6
Вчера в Гуглкартах попалась на это переименование))) Открыла и вижу "Школа №74 имени Ангелины Басыровой" или "Школа №70 им. ТМщиков", но и "Школа №56" - тоже "им. ТМщиков"

Я уди вилась, не знала про этот флэш-моб. и полезла с на сайты этих школ - смотреть, а чо это за "имени"... конечно же ничего не нашла, удивилась... а теперь все стало ясно))))

Кстати у Кобзева читала про памятнику СЮки несколько дней назад, но уже забыла... а вот сегодня у меня все пазлы сложились в картинку))))

А у Хари опять белочка....



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  • 9 | 08.01.2019, 13:28 | Автор: Не зарегистрирован
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Неужели Салават был обыкновенным бандитом? Вот если бы тот образ, что в фильме, да сейчас к нам, я б с ним пошёл против эксплуататоров, против царя, за свободу.



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  • 10 | 08.01.2019, 13:34 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Было дело Харя, ты ходил с сыном на русский марш. Я тебе высказал претензии, ты меня башкира оскарбил и послал. Что ж ты воспылал к нам любовью вдруг? Ты как флюгер или хуже - ляжешь под кого угодно по обстоятельствам. Нам твоя "защита" не нужна. Справимся сами без шакалов.



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  • 11 | 08.01.2019, 13:39 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
5 . дали поиграться , а затем отобрали и при этом обвинив в воровстве.А вот казанцы поступили дальновиднее- все раздали народу . Теперь хрен выцарапаешь ...



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  • 12 | 08.01.2019, 13:42 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Вот так : то Тевкелев уничтожает народ , то Аксаков подвергает голоду . Сами-то из тюрки ,небось приняв христианство возомнили кем-то ..Тьфу , а я читал Аксакова...



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  • 13 | 08.01.2019, 14:18 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Курс истории:
И.Грозный обратился к башкирам с призывом присоединения! Башкиры на народных собраниях родов решили перейти под вассалитет России на основе РАВНОПРАВНОГО соглашения с царским правительством. В соглашении чётко были оговорены условия. Русское государство сохраняло за башкирами ВСЕ их земли и признало ВОТЧИННОЕ ПРАВО на них (примечательно: кроме башкир, ни один народ, принявший российское подданство, не имел вотчинного права на землю).
Московское правительство ОБЕЩАЛО:
- сохранять местное самоуправление
- не притеснять религию
Башкиры обязались:
- нести военную службу ЗА СВОЙ счёт
- платить казне ясак — поземельную подать.
Прошли годы. В нарушении договорённостей царское правительство разрешило:
- Указ1736 г.- постройку заводов на ВОТЧИННЫХ землях.
- Указы 1744 -1754 – «О безвозмездном изъятии земель под заводы».
Т.е. в 1736 разрешили строить заводы, а в 1754 - эти земли изъяли.
Всего на ВОТЧИННЫХ землях за XVIII в. построено 102 завода.
Пугачев издал указ башкирам сжечь заводы, наказать заводских крестьян за поддержку правительственных войск. Так что всё согласно указу русского лжецаря Пугачева.



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  • 14 | 08.01.2019, 14:43 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
0 | 08.01.2019, 13:34 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Было дело Харя, ты ходил с сыном на русский марш. Я тебе высказал претензии, ты меня башкира оскарбил и послал. Что ж ты воспылал к нам любовью вдруг? Ты как флюгер или хуже - ляжешь под кого угодно по обстоятельствам. Нам твоя "защита" не нужна. Справимся сами без шакалов.
============================
Вообще то слово ХАРЯ появилось от башкирской рожи лица,- и это исторический факт!



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  • 15 | 08.01.2019, 17:09 | Автор: Зулия
    Публикации: 35 | Комментарии: 29248 | Рейтинг: -698,2
Именем Рикардо Милоса называют школы и памятники в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Казани и других крупных городах. Также флешмоб дошел до Киева.
Именем Рикардо Милоса называют школы и памятники в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Казани и других крупных городах
-----------------------
Памятник государыне Екатерине Великой привязать к имени стриптизера - самое уместное то. Любого стриптизера, необязательно бразильского (Екатерина к экзотике была несколько равнодушна)

Впрочем, Дружба народов русского с башкирским настолько похабна, что любое бл-дское название подошло бы к энтому символу



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  • 16 | 08.01.2019, 17:13 | Автор: Зулия
    Публикации: 35 | Комментарии: 29248 | Рейтинг: -698,2
Множество объектов на картах Google в России переименовали в честь Рикардо Милоса, бразильского стриптизера

Именем Рикардо Милоса называют школы и памятники в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Казани и других крупных городах.

Сервис «Google-карты» присвоил семи саратовским и одной энгельсской школе имя известного бразильского стриптизера Рикардо Милоса.

На данный момент именем Милоса Google назвал школы №№ 57, 30, 18, 77, 72, а также гимназию №4, лицей №37. Аналогичной «чести» удостоен Саратовский политехнический колледж. В Энгельсе имя стриптизера присвоено сервисом школе №30.

в «Google-картах» большинству российских школ, памятников, парков, храмов и правительственных зданий присвоено имя Рикардо Милоса. Авторы назвали это явление «новогодними чудесами».
-----------------------
Обозвать святой храм - это неслыханное кощунство! Куда смотрят органы и причащенная паства?!



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