Стриптизером - это еще очень мягко

В Башкирии «переименовали» памятник в честь бразильского стриптизера. На этот раз жертвой злоумышленников стал памятник Салавата Юлаева и Монумент дружбы в Уфе.Памятник Салавата Юлаева картографические шутники, орудующие в картах Google, обозвали «памятником Рикардо Милосу». Это известный бразильский стриптизер. Именно его именем стараются по всей стране переименовать достопримечательности.Кроме этого незадачливые шутники решили «осквернить» Монумент Дружбы, назвав его «Монумент радужной дружбы имени Виталика».В сервисе «Карты Google» обещали ситуацию выправить.Напомним, недавно в Сибае «переименовали» памятник Маяковскому.