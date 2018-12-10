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Бешеный принтер от бесполезных курултайщиков

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Примерная программа на весну у депутатов Башкирии состоит из 55 законопроектов. Однако в документе отмечается, что законов может быть рассмотрено больше.

Бешеный принтер от бесполезных курултайщиков


Изменения коснутся работы государственных и муниципальных органов, будут рассмотрено исполнение бюджета, пересмотрен закон об обращениях граждан и т.д. Изменят также закон, касающийся профилактики правонарушений.

В планах следующие законопроекты: «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг в Республике Башкортостан», «Об исполнении бюджета Республики Башкортостан за 2018 год», «О союзе Торгово-промышленная палата Республики Башкортостан», «О внесении изменений в Закон Республики Башкортостан «О профилактике правонарушений в Республике Башкортостан», «О внесении изменений в Закон Республики Башкортостан «Об обращениях граждан в Республике Башкортостан».

Планируется, что будут внесены изменения в КоАП, сам Регламент Госсобрания также претерпит изменения. Кроме этого будут заслушаны доклады КСП и руководителей правоохранительных органов.






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  • 1 | 08.01.2019, 10:38 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Бешеный принтер от бесполезных курултайщиков
=========================
У них там что, сдельная оплата труда?!
Они гонятся за количеством выплюнутых бешенным принтером законов, а не об улучшении качества жизни населения.
Ну вообще то какое им нахрен дело до жизни населения, лижбы у них было все путем, все в цвет...



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  • 2 | 08.01.2019, 12:55 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
"Кроме этого будут заслушаны доклады КСП и руководителей правоохранительных органов."
***
Не понял, а процессуальное (в рамках УПК РФ) расследование обстоятельств громкой взятки материальными ценностями на сумму 3,5 миллиона федеральному инспектору Капишникову таки идет или таки нет?
Или продолжаются привычные для "страны башкир" "вась-васи" и "рука руку моет"?



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  • 3 | 08.01.2019, 13:22 | Автор: Не зарегистрирован
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Нужны больше парламентские обсуждения реальных проблем.Ребята дверью даются.



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  • 4 | 08.01.2019, 13:57 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Такое по стране . То переименования аирпортов , тоэлектрификация домов.



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  • 5 | 08.01.2019, 14:10 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Бешеный принтер от бесполезных курултайщиков
=============================
Хотел узнать в интернете количество башкир в курултайке за 2018 год,- данные отсутствуют! За другие годы есть а за 2018 - НЕТ! И мне сразу стало всё понятно, вспомнились высказывания моих знакомых башкир,- они не сговариваясь говорят одно и тоже: ты знаешь Вован, как только я устраиваюсь на какую либо работу, первая мысль которая приходит мне, так это что бы своровать, это я пишу не для жителей башкортоСрана, они и без этого знают наклонности башкир, это я пишу для федералов.



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  • 6 | 08.01.2019, 14:17 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Как вы лодку назовете так она и поплывет:
Ну как может плыть лодка под названием Курул-курить; Тайм-время;
Короче: Время для перекуров!!!!
А короче ПЕРЕКУПЩИКИ,- мать иху так!



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  • 7 | 08.01.2019, 15:11 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
| 08.01.2019, 14:17 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Как вы лодку назовете так она и поплывет:
Ну как может плыть лодка под названием Курул-курить; Тайм-время;
Короче: Время для перекуров!!!!
А короче ПЕРЕКУПЩИКИ,- мать иху так!
=============================
ИЗВИНЯЮСЬ!!!!!!
Ну конечно же ПЕРЕКУРЩИКИ! И курят они друр у друга курай (читай член),во имя своего благополучия ит главный и них курултайщик.... догадайтесь сами
НЕНАВИЖУ БАШКИР!!!!!!!



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  • 8 | 08.01.2019, 16:24 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
И я ненавижу кураесосов.



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