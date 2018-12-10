Изменения коснутся работы государственных и муниципальных органов, будут рассмотрено исполнение бюджета, пересмотрен закон об обращениях граждан и т.д. Изменят также закон, касающийся профилактики правонарушений.
В планах следующие законопроекты: «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг в Республике Башкортостан», «Об исполнении бюджета Республики Башкортостан за 2018 год», «О союзе Торгово-промышленная палата Республики Башкортостан», «О внесении изменений в Закон Республики Башкортостан «О профилактике правонарушений в Республике Башкортостан», «О внесении изменений в Закон Республики Башкортостан «Об обращениях граждан в Республике Башкортостан».
Планируется, что будут внесены изменения в КоАП, сам Регламент Госсобрания также претерпит изменения. Кроме этого будут заслушаны доклады КСП и руководителей правоохранительных органов.
Бешеный принтер от бесполезных курултайщиков
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