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В республике все больше людей выражают обеспокоенность ситуацией в Адвокатской ...
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21-го декабря с.г. некоторые средства массовой информации и интернет-ресурсы ...
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Башкирских музыкантов выгоняют из Полпредства в Москве. В редакцию ProUfu.ru ...
natall
Надоели мне нацики)))) Скучно с вами. Пойду рапсодию что ли гляну... ...
Рейтинг: +2 Кухарка
83 | 07.01.2019, 15:43 | Автор: кац Публикации: 0 | Комментарии: 1 ...
Рейтинг: +2 Анонимно
ООООООО)))))))))))))) Там два дня идут бои местного значения))))))))) ...
Рейтинг: +8 Кухарка
Всех Ужистов С Наступившим Новым Годом!!! Здоровья Вам и Вашим семьям, ...
Рейтинг: +7 полковник
ООООООО)))))))))))))) Там два дня идут бои местного значения))))))))) ...
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Прилепин: Недовольство собственной властью подстегивает в Европе прияз ...
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В Башкирии «переименовали» памятник в честь бразильского стриптизера. На этот ...
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Социология показывает, что россияне растеряны и дезориентированы. Вновь, как ...
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8.01.2019 37818 8
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Не опять, а снова: Гундяев об интернете
Раздел: Политика | Просмотры: 29892 | Комментарии: 15