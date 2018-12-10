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Не опять, а снова: Гундяев об интернете

  • Опубликовано: natall | 08.01.2019
    Раздел: Политика | Просмотры: 29892 | Комментарии: 15
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Патриарх Кирилл: Существование гаджетов и интернета – вестник пришествия Антихриста. При этом он отметил, что церковь вовсе не выступает против научного прогресса. Она обеспокоена из-за несвободы человеческой личности.

Не опять, а снова: Гундяев об интернете


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  • 1 | 08.01.2019, 10:52 | Автор: ЯСЕНПЕНЬ
    Публикации: 38 | Комментарии: 7760 | Рейтинг: +2033,9
Она (церковь) обеспокоена из-за несвободы человеческой личности...
____________________________________________
Фарисей...



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  • 2 | 08.01.2019, 11:00 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Православные не слушайте этого мракобеса гундяева!
Ни в одном из евангелий не сказано ни о каком патриархе!
Там сказано:
-Берегитесь лжепророков, которые приходят к вам в овечьей одежде, а внутри суть волки хищные. 16 По плодам их узнаете их. Собирают ли с терновника виноград, или с репейника смоквы? (Матф. 7:15,16).
-10. Разве ты не веришь, что Я в Отце и Отец во Мне? ... 20. В тот день узнаете вы, что Я в Отце Моем, и вы во Мне, и Я в вас. 21. Кто имеет заповеди Мои и соблюдает их, тот любит Меня; а кто любит Меня, тот возлюблен будет Отцем Моим; и Я возлюблю его и явлюсь ему Сам. (Ин. XIV, 10-21).

А ВСЕ ОСТАЛЬНОЕ ОТ ЛУКАВОГО!!!!!!!



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  • 3 | 08.01.2019, 11:11 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Христос ходил в рубище! Вы можете себе представить Христа в одеянии за 50 тыс долл?! Мог ли такой "проповедник" создать мировую Религию?! Лично я, после того как гундяй стал патриархом, перестал ходить в Церковь, но это нисколько ни сказалось на любви к Господу нашему Иисусу Христу!



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3

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  • Участник
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  • 4 | 08.01.2019, 11:32 | Автор: VIVAT
    Публикации: 0 | Комментарии: 769 | Рейтинг: +96
Эти двое "обеспокоены из-за несвободы человеческой личности", они в раздумьях склонили головы.



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  • Участник
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  • 5 | 08.01.2019, 11:41 | Автор: Larissa
    Публикации: 52 | Комментарии: 2539 | Рейтинг: -610,4
Удивительно,как в современной Рассеюшке сочетаются приступы богомолья с телесатанизмом , и нищета народа с нарядными священнослужителями МП РПЦ.



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  • 6 | 08.01.2019, 11:42 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
4 | 08.01.2019, 11:32 | Автор: VIVAT
Публикации: 0 | Комментарии: 769 | Рейтинг: +95,9
Эти двое "обеспокоены из-за несвободы человеческой личности", они в раздумьях склонили головы.
=============================================
Нет, мы ПОДНЯЛИ ГОЛОВЫ!
Пора отделить церковь от КГБ!



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  • 7 | 08.01.2019, 12:37 | Автор: юнг
    Публикации: 332 | Комментарии: 36524 | Рейтинг: +5727,6
5 | 08.01.2019, 11:41 | Автор: Larissa
Публикации: 52 | Комментарии: 2539 | Рейтинг: -610,2
Удивительно,как в современной Рассеюшке сочетаются приступы богомолья с телесатанизмом , и нищета народа с нарядными священнослужителями МП РПЦ.
============================
Ещё удивительнее то, что тащат в церковь детей! Хотя, в Европе это уже запрещено!



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  • 8 | 08.01.2019, 12:41 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
"Нет хуже оказаться во власти притворствующих и прельщающих алчных служек антихриста сатаны, жаждущих лишь стяжания благ земных и своей власти над людьми. От следования указаниям сих бесовствующих кромешников у вас произойдут многие беды и отъем лжецами ваших средств. А в жизни вечной вас ожидает геенна огненная, ибо следованием указаниям сатанистов вы отвергли от себя святую христианскую веру и пошли по пути антихристианского услужения бесам"
Раскольники-беспоповцы о Никоне
17 век.



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  • 9 | 08.01.2019, 13:01 | Автор: Не зарегистрирован
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ЦЕРКОВЬ ЭТО ЛЮДИ, А НЕ ЗДАНИЕ
«Не вы Меня избрали, а Я вас избрал» (Иоан.15:16)
Я вас избрал! Вы посмотрите, что на языке оригинала значит слово церковь! Слово «ekklesia» (церковь) происходит от слова «kaleo» - «звать». Мы вызванные Господом из греховного мира! Церковь это не здание, а собрание искупленных душ! Это как старушка говорит своей внучке: «Вот так, милая, скоро придёт Христос и возьмёт Церковь» А та удивляется: «Бабуленька, Он чё, прямо с колоколами возьмёт или без колоколов?» - «Чай, с колоколами, кому их оставлять!»



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  • 10 | 08.01.2019, 13:21 | Автор: Не зарегистрирован
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С каких это пор в светском государстве, церковь диктует свою волю гражданам? Походу идёт всё по спирали. Придёт время будем трясти разжиревших попов и выгонять их из дворцов на Колыму. Гундяй сам погряз в грехах - спит ест на золоте. Воистину в путинском государстве всё с ног на голову.



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  • 11 | 08.01.2019, 13:22 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Лично я, после того как гундяй стал патриархом, перестал ходить в Церковь,
***
Однако-долгонько размышлял над своим решением?
Если истинно верующий и в душе есть Бог, то надо было "перестать ходить в Церковь" в тот час, когда узнал о чужеземных онкологических табаках и спиртных напитках для россиян?



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  • 12 | 08.01.2019, 13:30 | Автор: резус
    Публикации: 0 | Комментарии: 1225 | Рейтинг: +332,8
Ракеты, танки, пушки, радио, тв население освящено, окроплено и кадилом одурманено. Осталось полуконтрольным интернет пространство. Попы и мулы главные пропагандоны кремледей.



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  • 13 | 08.01.2019, 13:51 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Нормально это!
Исключительно во Славу Господа истинного православного РПЦ осваивает передовые IT технологии...



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  • 14 | 08.01.2019, 15:13 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
В интернете появились иконы с изображением пуйла! Это ФИНИШ!!!!



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  • 15 | 08.01.2019, 15:37 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
"Главная и единственная цель временной суетной жизни православного христианина на грешной земле — святой христианской аскезой, строгими постами и усердными молитвами скорейше обрести навечное спасение своей бессмертной христианской души в духовном соединении со своим возлюбленным Господом Иисусом Христом в Райских Кущах у Подножия Господнего Престола святого Царствия Небесного"



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