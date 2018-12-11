Соответствующий указ подписал врио главы региона Радий Хабиров, сообщается на портале правовой информации.
Он покинет свой пост по собственному желанию с 14 января 2019 года.
И.о. полпреда республики при президенте РФ он работал с июля 2018 года.
Отметим, что по итогам 2016 года Самедов был самым состоятельным членом правительства республики. Он задекларировал официальный доход в размере 75,87 млн рублей.
Хабиров отодвинул миллионера от кормушки
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