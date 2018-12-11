Хабиров отодвинул миллионера от кормушки

Фархад Самедов покинул должность полпреда Башкортостана в Москве. Исполняющий обязанности полномочного представителя республики Башкортостан при президенте РФ, заместитель премьер-министра республики Фархад Самедов покинул свой пост.Соответствующий указ подписал врио главы региона Радий Хабиров, сообщается на портале правовой информации.Он покинет свой пост по собственному желанию с 14 января 2019 года.И.о. полпреда республики при президенте РФ он работал с июля 2018 года.Отметим, что по итогам 2016 года Самедов был самым состоятельным членом правительства республики. Он задекларировал официальный доход в размере 75,87 млн рублей.