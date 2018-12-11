Хабиров отодвинул миллионера от кормушки

Книги Сергея Орлова:

«О Рахимове и не только»;

«Ликвидация Уфимской губернии: Как это было?»;

«Пирамида Салавата» -

Можно купить в магазине «А-книга»

Уфа, ул. Гоголя, д. 36, ост. транспорта «Музей».







Рейтинг публикаций
Сергей Наумкин: ...

21-го декабря с.г. некоторые средства массовой информации и интернет-ресурсы ...
  san-ufa

Неужели теперь придется ...

Башкирских музыкантов выгоняют из Полпредства в Москве. В редакцию ProUfu.ru ...
  natall

Официальное воровство ...

В России продлили «заморозку» накопительной части пенсии. Владимир Путин ...
  Администратор

Сергей Наумкин: Арест, ...

Россия простилась с Людмилой Михайловной Алексеевой, стоявшей у истоков ...
  san-ufa

Борис Павлов: Шиханы. ...

Когда-то наш старший товарищ, писатель, публицист, эколог, ветеран «зелёного» ...
  san-ufa

Лучшие комментарии дня
Спасительные санкции

Такой информации нам и вам в школе не давали ... Например, знаменитый ...
  Рейтинг: +3  Калатунбабай

Спасительные санкции

Режим в целях сохранения власти в своих руках, подставляет граждан стр ...
  Рейтинг: +1  Анонимно

Курултай «Чего изволите?»

Я решил, что уж в этом году буду по утрам бегать. Контроль за исполне ...
  Рейтинг: +1  Анонимно

Календарь новостей
«    Январь 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 
Лучшие комментарии недели
Готовы «пострадать» за ха ...

ООООООО)))))))))))))) Там два дня идут бои местного значения))))))))) ...
  Рейтинг: +7  Кухарка

Готовы «пострадать» за ха ...

11 | 07.01.2019, 12:05 | Автор: Не зарегистрирован То есть - кагда в ...
  Рейтинг: +5  Кухарка

Не поддаваться панике, сп ...

Не было путена не было терактов. Не было врагов, не было войны. Да, ещ ...
  Рейтинг: +4  Анонимно

Лучшие комментарии месяца
Прилепин: Недовольство со ...

Прилепин: Недовольство собственной властью подстегивает в Европе прияз ...
  Рейтинг: +7  ЯСЕНПЕНЬ

Уфа. Значимые события про ...

Всех Ужистов С Наступившим Новым Годом!!! Здоровья Вам и Вашим семьям, ...
  Рейтинг: +7  полковник

Готовы «пострадать» за ха ...

ООООООО)))))))))))))) Там два дня идут бои местного значения))))))))) ...
  Рейтинг: +7  Кухарка

Обсуждаемое за неделю
Хабиров отодвинул ...

Фархад Самедов покинул должность полпреда Башкортостана в Москве. Исполняющий ...
  9.01.2019   22233    19

Курултай «Чего изволите?» ...

Депутаты Госдумы приняли в первом чтении проект закона «О внесении изменений в ...
  9.01.2019   24963    9

Байство в сапогах: По ...

Вступил в силу федеральный закон о мобилизации, проект которого был подготовлен ...
  9.01.2019   32182    9

Спасительные санкции ...

В преддверии новых американских санкций против России снова задаёшься вопросом ...
  9.01.2019   40326    44

Галлямов: В России все ...

Социология показывает, что россияне растеряны и дезориентированы. Вновь, как ...
  8.01.2019   35952    40

Обсуждаемое за месяц
Хабиров отодвинул ...

Фархад Самедов покинул должность полпреда Башкортостана в Москве. Исполняющий ...
  9.01.2019   28646    19

Курултай «Чего изволите?» ...

Депутаты Госдумы приняли в первом чтении проект закона «О внесении изменений в ...
  9.01.2019   30140    9

Байство в сапогах: По ...

Вступил в силу федеральный закон о мобилизации, проект которого был подготовлен ...
  9.01.2019   22297    9

Спасительные санкции ...

В преддверии новых американских санкций против России снова задаёшься вопросом ...
  9.01.2019   28240    44

Галлямов: В России все ...

Социология показывает, что россияне растеряны и дезориентированы. Вновь, как ...
  8.01.2019   41707    40

Последние публикации
Хабиров отодвинул ...

Фархад Самедов покинул должность полпреда Башкортостана в Москве. Исполняющий ...
  9.01.2019   26216    19

Курултай «Чего изволите?» ...

Депутаты Госдумы приняли в первом чтении проект закона «О внесении изменений в ...
  9.01.2019   41037    9

Байство в сапогах: По ...

Вступил в силу федеральный закон о мобилизации, проект которого был подготовлен ...
  9.01.2019   33877    9

Спасительные санкции ...

В преддверии новых американских санкций против России снова задаёшься вопросом ...
  9.01.2019   42237    44

Галлямов: В России все ...

Социология показывает, что россияне растеряны и дезориентированы. Вновь, как ...
  8.01.2019   26626    40

Бешеный принтер от ...

Примерная программа на весну у депутатов Башкирии состоит из 55 законопроектов. ...
  8.01.2019   43594    11

Стриптизером - это еще ...

В Башкирии «переименовали» памятник в честь бразильского стриптизера. На этот ...
  8.01.2019   25400    23

Не опять, а снова: ...

Патриарх Кирилл: Существование гаджетов и интернета – вестник пришествия ...
  8.01.2019   17838    19

Готовы «пострадать» за ...

Руслан Габбасов, заместитель председателя БОО «Башкорт»: Все эти годы нашей ...
  7.01.2019   39617    195

Дерьмо от пропагандона ...

Телеведущий Дмитрий Киселев зачитал рэп «о себе и о мире», а также об итогах ...
  5.01.2019   22999    537

Темы и персоны
Алексей Навальный, Башкирия, Башкирский язык, Башкиры, Башкортостан, Блоггеры, Владимир Путин, Выборы, Дмитрий Медведев, Дорогино, Единая Россия, Интернет, Ирек Ялалов, Ислам, История, Кроношпан, Курултай, МВД, Митинг, Муртаза Рахимов, Мэр, Народный Фронт, Пикет, РБ, Русские, Русский язык, Рустэм Хамитов, СМИ, США, Суд, ТЭК, Татарстан, Татары, Терроризм, Уголовное дело, Урал Рахимов, Уфа, Шакша, Экстремизм, Яблоко

Показать все теги
Архив публикаций
Январь 2019 (23)
Декабрь 2018 (106)
Ноябрь 2018 (106)
Октябрь 2018 (139)
Сентябрь 2018 (165)
Август 2018 (118)
Читаемое за неделю
Рубль в свободном полете ...

Рубль твердо вошел в мировую 10-ку из 130 проанализированных нами стран по ...
  3.01.2019   14188    113

В Башкирии ожидается ...

Предупреждения об этом появились на автозаправочных станциях. Накануне, 1 ...
  3.01.2019   28334    13

Подарок на Новый год ...

Сотрудник частного охранного предприятия задержан по подозрению в убийстве ...
  3.01.2019   23321    65

Не поддаваться панике, ...

Администрация города выложила агитку, как действовать на случай теракта, на ...
  4.01.2019   26376    44

Успешно воруют миллиарды ...

Два года за дерзкое ограбление? В Уфе задержали парня за кражу двух палок ...
  4.01.2019   37506    65

Читаемое за месяц
Сколько не говори ...

В Государственном собрании - Курултае Башкирии обсудили проблемы въездного ...
  11.12.2018   21146    23

«Башкорту» удалось ...

Верховный суд Башкортостана отменил штраф Фаилю Алсынову. В "Башкорте" называют ...
  11.12.2018   41921    12

Шикуем: Администрация ...

На сайте госзакупок 29 ноября появился аукцион на закупку трех цветочных ...
  11.12.2018   11346    20

Толкачев с удовольствием ...

Башкирские единороссы не против принять Муртазу Рахимова в новый состав ...
  11.12.2018   15562    23

Русский дух, скрепы и ...

В Стратегию государственной национальной политики России внесены изменения. В ...
  11.12.2018   32451    225




Хабиров отодвинул миллионера от кормушки

Оценили
2


Фархад Самедов покинул должность полпреда Башкортостана в Москве. Исполняющий обязанности полномочного представителя республики Башкортостан при президенте РФ, заместитель премьер-министра республики Фархад Самедов покинул свой пост.

Хабиров отодвинул миллионера от кормушки


Соответствующий указ подписал врио главы региона Радий Хабиров, сообщается на портале правовой информации.

Он покинет свой пост по собственному желанию с 14 января 2019 года.

И.о. полпреда республики при президенте РФ он работал с июля 2018 года.

Отметим, что по итогам 2016 года Самедов был самым состоятельным членом правительства республики. Он задекларировал официальный доход в размере 75,87 млн рублей.






  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 1 | 09.01.2019, 10:31 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Каким может быть член правительства, если он не сумел разбогатеть? Бездарь и неудачник?
Если он сумел совместить работу для себя и для государства, это ценнейший кадр?



Оценили
1

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 2 | 09.01.2019, 11:02 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Фархад Самедов покинул должность полпреда Башкортостана в Москве.
====================================================
Ну воот , зачем обижать башкирского узбека !
Ведь представлял башкир !



Оценили
2

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 3 | 09.01.2019, 11:07 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
почитал его житие - и жнец, и кузнец, и на дуде игрец!



Оценили
2

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 4 | 09.01.2019, 11:13 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Его сменили за снятие башкира-представителя от Агдамского района Азербайджана при президенте Илхаме Алиеве. Все- таки мелкий и мстительный народ башкиры. P.S. Вышеупомянутый башкиренок Агдам разбавлял водой.



Оценили
0

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 5 | 09.01.2019, 11:25 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Похож на иностранца, смешной какой-то?



Оценили
1

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 6 | 09.01.2019, 11:42 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
4 | 09.01.2019, 11:13 | Автор:

Его сменили за снятие башкира-представителя от Агдамского района Азербайджана при президенте Илхаме Алиеве. Все- таки мелкий и мстительный народ башкиры. P.S. Вышеупомянутый башкиренок Агдам разбавлял водой.
=============================================
Наверррное " башкиренек Агдам " был в 10 раз " лучше "
узбека Фарида Самедова ?!
Фарид , урюк продавал недозрелый ? .
По МОЕМУ каждый народ при президенте РФ , должен
представлять свой
коренной - ЭТНИЧЕСКИЙ представитель !



Оценили
2

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 7 | 09.01.2019, 12:08 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Узбек- ну и дела!



Оценили
2

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 8 | 09.01.2019, 12:38 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Интересно, полпред успел завершить наполнение небольшой хибарки в селе Курово, что рядом с ГЛЦ Сорочаны по Дмитровскому шоссе?



Оценили
1

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 9 | 09.01.2019, 12:44 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
7 | 09.01.2019, 12:08 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Узбек- ну и дела!
***
Башкир Х1 глав администраций и даже на леса ставил чужеземцев.
При этом почему-то башкирские элитарии продолжают стенать о засилии руководящих постов татарами и русскими?



Оценили
1

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 10 | 09.01.2019, 13:05 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
9 | 09.01.2019, 12:44 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

При этом почему-то башкирские элитарии продолжают стенать о засилии руководящих постов татарами и русскими?

****
про башкир вопишь только ты тут и еще пару регенератов



Оценили
2

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 11 | 09.01.2019, 13:18 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
9 | 09.01.2019, 12:44 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

При этом почему-то башкирские элитарии продолжают стенать о засилии руководящих постов татарами и русскими?

****
про башкир вопишь только ты тут и еще пару регенератов
---------------------------------------
Наглейте больше, и не только вопить, но и подзатыльники начнете получать...



Оценили
1

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 12 | 09.01.2019, 14:05 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Ушёл с должности по собственному желанию Хабирова! На такую блатную должность у Хабирова и свои бездельники есть, которые кушать хотят! В представительстве этом "работают" сто сотрудников! Вот это синекура! А для больных лекарства купить не на что! Очень Опытный



Оценили
5

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 13 | 09.01.2019, 14:27 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
С 15 января Фархад Самедов будет исполнять функции советника главы Башкортостана по вопросам промышленности и топливно-энергетического комплекса на общественных началах. Указ об этом врио руководителя региона опубликован на портале правовой информации.



Оценили
1

  • Изображение
  • Наблюдатель
  •  
  • 14 | 09.01.2019, 15:59 | Автор: ЯСЕНПЕНЬ
    Публикации: 38 | Комментарии: 7761 | Рейтинг: +2034,1
про башкир вопишь только ты тут и еще пару регенератов...
____________________________________
Простите, а "регенераты" это хто?
Само-восстанавливающиеся био-роботы?

Фантастикой обкурились видимо...



Оценили
4

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 15 | 09.01.2019, 16:48 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Места у кормушки хватит всем прихвостням. Россия - это неиссякаемая госкормушка для протобестий всех мастей.



Оценили
2

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 16 | 09.01.2019, 17:00 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
14 | 09.01.2019, 15:59 | Автор: ЯСЕНПЕНЬ
Публикации: 38 | Комментарии: 7761 | Рейтинг: +2034
***
Не обращай внимания на ужевских дефективных.
Их наняли продвигать идеи валидированного пантюркизма и звать свой народ по "пути Загира" обратно в феодализм, а знаний и ума не дали.



Оценили
2

  • Изображение
  • Эксперт
  •  
  • 17 | 09.01.2019, 18:17 | Автор: юнг
    Публикации: 332 | Комментарии: 36528 | Рейтинг: +5726,4
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
13 | 09.01.2019, 14:27 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
С 15 января Фархад Самедов будет исполнять функции советника главы Башкортостана по вопросам промышленности и топливно-энергетического комплекса на общественных началах. Указ об этом врио руководителя региона опубликован на портале правовой информации.

===================Советник, это хорошо. 76 лямов задекларированных в год- ещё лучше! Не слипнется ?



Оценили
1

  • Изображение
  • Эксперт
  •  
  • 18 | 09.01.2019, 18:42 | Автор: юнг
    Публикации: 332 | Комментарии: 36528 | Рейтинг: +5726,4
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
+++++===============У еблашки опять понос? Значит, не слиплось?



Оценили
1

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 19 | 09.01.2019, 22:11 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Какую функцию выполняет советник главы РБ? Смотрящий?



Оценили
0






© Общественно - политический проект «Уфимский Журнал»

Новости | Политика | Экономика | Общество | СМИ | История | Юмор | Другое

О проекте | Правовая информация | Правила публикации | Связь с редакцией | Размещение рекламы

В соответствии с правилами пользования сайтом, администрация не несет ответственности за содержание материалов, которые размещают пользователи.
Для урегулирования споров и претензий вы можете связаться с администрацией по вопросам публикации и модерации.

Мнение администрации сайта может не совпадать с мнением авторов статей. Администрация не несет ответственности за оставленные комментарии.
Ваши письма и статьи принимаются на E-Mail: information@journalufa.com