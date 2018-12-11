Курултай «Чего изволите?» ...

Депутаты Госдумы приняли в первом чтении проект закона «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», разработанный и внесенный в нижнюю палату российского парламента Госсобранием – Курултаем Башкортостана.«Законопроект нацелен на устранение правовой коллизии, возникшей из-за принятого в декабре 2017 года федерального закона № 392-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам совершенствования проведения независимой оценки качества условий оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья, образования, социального обслуживания и федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы», – прокомментировал председатель Госсобрания – Курултая Башкортостана Константин Толкачев.По его словам, речь идет о полномочиях государственных органов в сфере независимой оценки деятельности образовательных организаций. В соответствии с принятым законом, должна проводиться оценка качества условий осуществления образовательной деятельности.«Однако в ряде статей федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» сохранилась старая формулировка о независимой оценке качества образовательной деятельности, не включающая понятие условий. На устранение данной недоработки нацелена наша законодательная инициатива», — добавил Константин ТолкачевВ ходе рассмотрения законопроекта в первом чтении на него поступили положительные отзывы российского правительства и профильного Комитета Госдумы по образованию и науке.