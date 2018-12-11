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Курултай «Чего изволите?»

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Депутаты Госдумы приняли в первом чтении проект закона «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», разработанный и внесенный в нижнюю палату российского парламента Госсобранием – Курултаем Башкортостана.

Курултай «Чего изволите?»


«Законопроект нацелен на устранение правовой коллизии, возникшей из-за принятого в декабре 2017 года федерального закона № 392-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам совершенствования проведения независимой оценки качества условий оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья, образования, социального обслуживания и федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы», – прокомментировал председатель Госсобрания – Курултая Башкортостана Константин Толкачев.

По его словам, речь идет о полномочиях государственных органов в сфере независимой оценки деятельности образовательных организаций. В соответствии с принятым законом, должна проводиться оценка качества условий осуществления образовательной деятельности.

«Однако в ряде статей федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» сохранилась старая формулировка о независимой оценке качества образовательной деятельности, не включающая понятие условий. На устранение данной недоработки нацелена наша законодательная инициатива», — добавил Константин Толкачев

В ходе рассмотрения законопроекта в первом чтении на него поступили положительные отзывы российского правительства и профильного Комитета Госдумы по образованию и науке.






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  • 1 | 09.01.2019, 10:17 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
о полномочиях государственных органов в сфере независимой оценки деятельности образовательных организаций.
++++++++++++++++++++++

Какая может быть независимая оценка при полномочиях государственных органов?
Отсюда начинается Ка-акчество российского образования?



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  • 2 | 09.01.2019, 10:56 | Автор: Не зарегистрирован
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Я решил, что уж в этом году буду по утрам бегать. Контроль за исполнением этого решения возложил на себя. Г.Толкачёв, это ведь логично и очень правильно?



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  • 3 | 09.01.2019, 11:52 | Автор: Не зарегистрирован
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Это правда, что Толкачев К.Б. владеет Колхозным рынком в Черниговка, через подставного лица Сулейманова? Может, врут? Все же боевой генерал, хотя и мвдшний. Ох, долго сидеть на одном месте вредно для здоровья!



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  • 4 | 09.01.2019, 12:07 | Автор: Не зарегистрирован
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1 | 09.01.2019, 10:31 | Автор: Не зарегистрирован

Каким может быть член правительства, если он не сумел разбогатеть? Бездарь и неудачник? / Если он сумел совместить работу для себя и для государства, это ценнейший кадр?
===
как вас понимать: если он больше шакал чем человек, то он лучше чем человек кторый человек?!



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  • 5 | 09.01.2019, 12:17 | Автор: Не зарегистрирован
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интересный Курултай собрал ваш Путин, - насильник сын бывшего групповушника А.Г.Назарова, - протеже Путина, хотя что его сынок что насильник не доказано, но его папик три однокомнатные квартиры кому надо подсунул! Но они "частники", т.е. ломали частные судьбы. А 3акария, вот он тихий отравитель газами Башкирского града Сибай,.. так называемая путинская "изюминка на торте" годами травил отравляющими газами народ. Объяснительная в виде: "Я не знал не принимается", - горные предприятия регулярно проводят проверку состояния окружающей среды и на газы, и на пыль, и, соответственно ему докладывали, но он скрывал до тех пор пока "котёл не лопнул" в штиль (безветрие).



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  • 6 | 09.01.2019, 12:25 | Автор: Не зарегистрирован
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..........." «Законопроект нацелен на устранение правовой коллизии........
по вопросам совершенствования проведения

независимой оценки качества условий оказания услуг

организациями в сфере культуры, охраны здоровья, образования,
социального обслуживания и федеральными учреждениями медико-
социальной экспертизы», ....."
====================================================
независимой оценки качества УСЛОВИЙ
( поставляемых , представляемых , оказываемых ) услуг !!
То есть , если в соответствующих организациях нет
определенных ( ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ) условий , то и не просите !
Значить у народа данной местности и организации ,
судьба кривая !! И это не вина федеральной или
региональной власти !!



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  • 7 | 09.01.2019, 13:55 | Автор: Не зарегистрирован
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Я так понял, что независимую экспертизу, которая и раньше была только на бумаге, хотят заменить на экспертизу госорганов! Т.е. то, что раньше хотя бы препологалось законом, теперь из закона изымут и забудут! А то вдруг где-нибудь объявятся независимые эксперты и придётся многие учебные заведения закрывать и приводить к требованиям законодательства, что нанесёт непоправимый удар но бюджету и воровать станет труднее! Очень Опытный



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  • 8 | 09.01.2019, 17:49 | Автор: Не зарегистрирован
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Вся жители Башкирии, и особенно жители Сибая, взволнованы известием о планах всенародно любимой балерины на пенсии Волочковой переехать на ПМЖ на Мальдивах, а тут какие-то формулировки?



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  • 9 | 09.01.2019, 22:19 | Автор: Не зарегистрирован
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Чтоб у нас всё было, а нам за это, ничего не было.



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