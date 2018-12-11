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«Пирамида Салавата» -

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Спасительные санкции

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В преддверии новых американских санкций против России снова задаёшься вопросом о том, почему российские власти остаются столь легкомысленно беспечными к их негативным последствиям.

Спасительные санкции


Позиция российских властей, в принципе, не меняется, типа «не мы эти санкции вводили, не нам и ставить вопрос об их отмене». Другими словами, это не наша проблема. Но это, к сожалению, – наша проблема, и она становится всё более тяжёлой.

Отношение властей к санкциям объяснимо, ведь никто из тех же ответственных за экономику в стране так и не заявил, что все эти амбициозные цели из майского (2018 года) указа президента выполнены не будут, если страна будет оставаться под санкционным давлением. Получается, что санкции санкциями, а мы тем временем войдём в пятёрку крупнейших экономик мира, обеспечив темпы роста выше мировых.

Кроме того, рассуждает руководство страны, санкциям уже пятый год, «и ничего». Значит, делается вывод, и не больно, и не страшно. Никто, похоже, всерьёз не задаётся вопросом о том, почему российская экономика пока ещё не была «разорвана в клочья». А ведь это вполне объяснимо: рыночный характер экономики, рост мировых цен на нефть, трата резервов, относительно эффективная денежно-кредитная политика.

Сегодня, в преддверии принятия новых антироссийских санкций, мы уверены, что опять всё будет «ничего»?

Характер экономики, конечно, пока остаётся рыночным, но в нём всё больше появляется командно-административных элементов прошлого. Цены на нефть будут снижаться, «вторая волна» сланцевой революции в США уже приводит к такому результату и никакие соглашения ОПЕК здесь не помогут. Что касается резервов, то Фонд национального благосостояния (сегодня там несколько триллионов рублей) у нас пока ещё есть, и даже правительство надеется, что он будет быстро пополняться в ближайшие годы. Однако второй подобный фонд – Резервный фонд – у нас тоже ещё совсем недавно был, но его уже нет, потратили. А ведь три с лишним года назад там было почти 6 трлн рублей. Потратили, и глазом не моргнули. Да и прежнюю денежно-кредитную политику Россия тоже проводить уже не сможет Банк России уже второй раз за последнее время повысил ключевую ставку, а среди новых антироссийских санкций с большой долей вероятности будет запрет на покупку российского суверенного долга, что существенным образом скорректирует проводимую в стране денежно-кредитную политику.

Однако, думается, есть ещё одна причина такого спокойного отношения российских властей к санкциям. На словах, конечно, заявлять можно всё, что угодно. Но существование антироссийских санкций позволяет списывать на них все собственные неудачи. Экономика не растёт? – Чего же вы хотите – санкции. Реальные располагаемые денежные доходы падают? – Санкции! Рубль обвалился? – Санкции! И пускай даже не всегда сами власти связывают экономические провалы с санкциями, но тогда сами люди приходят на подмогу: санкции (пропаганда работает).

Так это же очень удобно получается, санкции прямо-таки превратились в палочку-выручалочку для властей, спасительными они для них в этом отношении стали. И чего тогда думать, как решать эту проблему? – Да это не проблема, а спасение получается. Но тогда, в том числе, и поэтому долго ещё России жить под санкциями.

Игорь Николаев, Эхо Москвы
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  • 1 | 09.01.2019, 10:27 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Режим в целях сохранения власти в своих руках, подставляет граждан страдать под санкциями запада.
Есть санкции, нет их, режим на вершине власти, продолжает обогащаться.



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  • 2 | 09.01.2019, 11:57 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Ничего, поживём и при санкциях. Если не нравиться, почему же не уезжаешь к любимым тобой амерекосам? А мы защитим Родину и без тебя бандерлог.



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  • 3 | 09.01.2019, 12:18 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Ничего, поживём и при санкциях. Если не нравиться, почему же не уезжаешь к любимым тобой амерекосам? А мы защитим Родину и без тебя бандерлог.
+++++++++++++++++++++++++++++++
Жуй траву сам. Уезжают ой как уезжают, мозги уезжают и у америкосах неплохо устраиваются. Уже и джамшуты возвращаются в свои аулы. Остаются терпилы и кретины на вродь тебя. А походу Пугабычу не долго осталось. Сам смекни - золота алмазов нефти добывается триллионы, а 22 миллиона нищих. 35 миллиона РАБОТАЮЩИХ - за чертой бедности. Это от того, что Пугабыч с дружками ни как не нажрется - и народ это начинает понимать.



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  • 4 | 09.01.2019, 12:19 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Коррупционный след мафии из Питера ведет в их логово в Биаррице.…

Когда во Франции будет возбуждено Уголовное дело в отношении майора КГБ по кличке моль? На какие деньги куплена вилла и когда ее арестуют?? Почему об этом молчат власти Франции, кому это выгодно? Кто продал путинскому клану жемчужину Биаррица и за сколько?

Как нам рассказали местные жители - это вилла Путина во Франции г. BIARRITZ, на которой он бывал неоднократно. Французы удивлены, почему это умалчивается. Звонили путиным по домофону, сигналили…молчат…не открывают!!!!. Как нам рассказали соседи, три года назад хозяева виллы содрали свою вывеску SCI ATLANTIC на почтовом ящике, сразу после захвата Крыма получается и расстрела майдана в Киеве.. Увидеть кто во дворце путиных не просто, вилла стоит на скале, с густым кустарником, и от виллы идет спуск в "гнездо" в скале над океаном – площадка, покрытая кустарником...Такая вилла с природным ландшафтом – одна единственная в Биаррице , ее реальная стоимость может быть под 100 миллионов евро и выше. Когда мы подъехали к вилле путиных 23 февраля в 14 .00, нас там уже ждали у ворот, граждане с бойцовской собакой, с кучей бумаг в руках, звонящих шефу, докладывая обстановку.



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  • 5 | 09.01.2019, 12:35 | Автор: Не зарегистрирован
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Блин, рассчитал с помощью страховщицы "калидор"нового ОСАГО.
Получился очередной виток поборов с водителей и почему- то не на 20%, а больше?
При этом Набиуллина так и не смогла навести порядок среди своих подчиненных- получить реальную страховку возможно только в ходе судебных разбирательств.
Почти все страховые деньги уйдут на комиссаров и адвокатов.



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  • 6 | 09.01.2019, 13:20 | Автор: Не зарегистрирован
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2 | 09.01.2019, 11:57 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Ничего, поживём и при санкциях. Если не нравиться, почему же не уезжаешь к любимым тобой амерекосам? А мы защитим Родину и без тебя бандерлог.
+++++++++++++++++++++++

Ты, защитник нашенский, простолюдин ? С какого это бодуна?

Если ты жируешь, это не значит что мы, простолюдины-налогоплательщики жируем.
Жируешь ты и на наших горбах, потах и слезах.
А то взялся отвечать за всех работяг, кое как сводящих концы с концами, дармоед ты этакий!



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  • 7 | 09.01.2019, 13:26 | Автор: Не зарегистрирован
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Набиуллина ли обдирает? Проблема как насытить приближенных царя-батюшки.



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  • 8 | 09.01.2019, 13:40 | Автор: Не зарегистрирован
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санкциям уже пятый год, «и ничего» ____________________________________________________________
____________________________________________________________
________ Никакой не пятый год! Санкции были ещё в СССР и при всей истории РФ! Просто они усилились! Простой народ РФ живёт бедно не из-за санкций, а из-за воровства правящей верхушки и её камарильи! Путина и его камарилью - в отставку! Очень Опытный



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  • 9 | 09.01.2019, 13:48 | Автор: Не зарегистрирован
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Блин, Курильские острова отдаем задаром, а я думал кутнем.



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  • 10 | 09.01.2019, 14:01 | Автор: Не зарегистрирован
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Американские сенаторы не смогли начать работу над законопроектом по введению санкций против России и ряда других стран за помощь правительству Сирии. Демократы заблокировали дальнейшее рассмотрение документа.



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  • 11 | 09.01.2019, 14:36 | Автор: Не зарегистрирован
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4-му , майор маскируется под лейтенанта артилерии !



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  • 12 | 09.01.2019, 14:41 | Автор: Не зарегистрирован
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3 | 09.01.2019, 12:18 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Ничего, поживём и при санкциях. Если не нравиться, почему же не уезжаешь к любимым тобой амерекосам? А мы защитим Родину и без тебя бандерлог.
+++++++++++++++++++++++++++++++
Жуй траву сам. Уезжают ой как уезжают, мозги уезжают и у америкосах неплохо устраиваются. Уже и джамшуты возвращаются в свои аулы. Остаются терпилы и кретины на вродь тебя. А походу Пугабычу не долго осталось. Сам смекни - золота алмазов нефти добывается триллионы, а 22 миллиона нищих. 35 миллиона РАБОТАЮЩИХ - за чертой бедности. Это от того, что Пугабыч с дружками ни как не нажрется - и народ это начинает понимать.
__________________
Пиши иСЧо, а то без дураков скучно!



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  • 13 | 09.01.2019, 14:49 | Автор: Не зарегистрирован
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6 | 09.01.2019, 13:20 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
2 | 09.01.2019, 11:57 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Ничего, поживём и при санкциях. Если не нравиться, почему же не уезжаешь к любимым тобой амерекосам? А мы защитим Родину и без тебя бандерлог.
+++++++++++++++++++++++

Ты, защитник нашенский, простолюдин ? С какого это бодуна?

Если ты жируешь, это не значит что мы, простолюдины-налогоплательщики жируем.
Жируешь ты и на наших горбах, потах и слезах.
А то взялся отвечать за всех работяг, кое как сводящих концы с концами, дармоед ты этакий!
_____________________
Эк тебя разобрало, простолюдин-налогоплательщик!
Да, долгие праздники некоторым во вред - потом "белку" изгонять приходится. Так что сначала выйди из новогоднего запоя, а уж потом пиши.
Хотя, судя по твоей речи, ты такой же простолюдин-работяга, как покойная Новодворская, всякие Альбацы-Орехи и иже с ними - они тоже еле-еле сводят концы с концами и денно и нощно пекутся о Народе. Список этого Народа смотри на "Эхе Москвы".



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  • 14 | 09.01.2019, 14:53 | Автор: Не зарегистрирован
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7 | 09.01.2019, 13:26 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Набиуллина ли обдирает? Проблема как насытить приближенных царя-батюшки.
_____________________
Когда царём-батюшкой был ЕБеНь, тебя не очень беспокоило обогащение его приближённых, Боруха Немцова, Петра Авена, Миши Ходорковского, например? Чего ж ты сейчас возбудился? Снявши голову, по волосам не плачут - капитализм, однако!



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  • 15 | 09.01.2019, 15:01 | Автор: Не зарегистрирован
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4 | 09.01.2019, 12:19 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Коррупционный след мафии из Питера ведет в их логово в Биаррице.…

Когда во Франции будет возбуждено Уголовное дело в отношении майора КГБ по кличке моль? На какие деньги куплена вилла и когда ее арестуют?? Почему об этом молчат власти Франции, кому это выгодно? Кто продал путинскому клану жемчужину Биаррица и за сколько?

Как нам рассказали местные жители - это вилла Путина во Франции г. BIARRITZ, на которой он бывал неоднократно. Французы удивлены, почему это умалчивается. Звонили путиным по домофону, сигналили…молчат…не открывают!!!!. Как нам рассказали соседи, три года назад хозяева виллы содрали свою вывеску SCI ATLANTIC на почтовом ящике, сразу после захвата Крыма получается и расстрела майдана в Киеве.. Увидеть кто во дворце путиных не просто, вилла стоит на скале, с густым кустарником, и от виллы идет спуск в "гнездо" в скале над океаном – площадка, покрытая кустарником...Такая вилла с природным ландшафтом – одна единственная в Биаррице , ее реальная стоимость может быть под 100 миллионов евро и выше. Когда мы подъехали к вилле путиных 23 февраля в 14 .00, нас там уже ждали у ворот, граждане с бойцовской собакой, с кучей бумаг в руках, звонящих шефу, докладывая обстановку.
_________________
На какие шиши ты-то во Францию съездил, в Биаррицу?
Ах, это не ты писал! А кто? Кавычек и ссылки на источник нет, а без них это называется плагиатом. За нарушение авторских прав ответить не хочешь по суду?
Или это ты писал, ты во Францию ездил?
Тогда все вопросы к тебе, ибо бремя доказательств утверждения лежит на стороне обвинения. Давай доказательства в студию, или будем считать тебя обычным анонимным сплетником-треплом и распространителем слухов!



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  • 16 | 09.01.2019, 15:03 | Автор: Не зарегистрирован
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4 | 09.01.2019, 12:19 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Коррупционный след мафии из Питера ведет в их логово в Биаррице.…

Когда во Франции будет возбуждено Уголовное дело в отношении майора КГБ по кличке моль? На какие деньги куплена вилла и когда ее арестуют?? Почему об этом молчат власти Франции, кому это выгодно? Кто продал путинскому клану жемчужину Биаррица и за сколько?

Как нам рассказали местные жители - это вилла Путина во Франции г. BIARRITZ, на которой он бывал неоднократно. Французы удивлены, почему это умалчивается. Звонили путиным по домофону, сигналили…молчат…не открывают!!!!. Как нам рассказали соседи, три года назад хозяева виллы содрали свою вывеску SCI ATLANTIC на почтовом ящике, сразу после захвата Крыма получается и расстрела майдана в Киеве.. Увидеть кто во дворце путиных не просто, вилла стоит на скале, с густым кустарником, и от виллы идет спуск в "гнездо" в скале над океаном – площадка, покрытая кустарником...Такая вилла с природным ландшафтом – одна единственная в Биаррице , ее реальная стоимость может быть под 100 миллионов евро и выше. Когда мы подъехали к вилле путиных 23 февраля в 14 .00, нас там уже ждали у ворот, граждане с бойцовской собакой, с кучей бумаг в руках, звонящих шефу, докладывая обстановку.
_____________________
Прочитал. Вспомнил Высоцкого:

И поют друг другу - шепотом ли, в крик ли.
Слух дурной всегда звучит в устах кликуш.
А к хорошим слухам люди не привыкли,
почему-то
Говорят, что это выдумки и чушь.

Словно мухи, тут и там,
Ходят слухи по домам,
А беззубые старухи
Их разносят по умам,
Их разносят по умам.

Закаленные во многих заварухах,
Слухи ширятся, не ведая преград.
Ходят сплетни, что не будет больше слухов
абсолютно.
Ходят слухи, будто сплетни запретят.

Но... словно мухи, тут и там,
Ходят слухи по домам,
А беззубые старухи
Их разносят по умам,
Их разносят по умам.



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  • 17 | 09.01.2019, 15:05 | Автор: Не зарегистрирован
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12 | 09.01.2019, 14:41 | Автор: Не зарегистрирован
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Пиши иСЧо, а то без дураков скучно!
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Я выгребную яму на днях чистил. Ты как там оказался? Вылезай падла!



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  • 18 | 09.01.2019, 15:12 | Автор: Не зарегистрирован
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15 | 09.01.2019, 15:05 | Автор: Не зарегистрирован
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12 | 09.01.2019, 14:41 | Автор: Не зарегистрирован
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__________________
Пиши иСЧо, а то без дураков скучно!
=========================================
Я выгребную яму на днях чистил. Ты как там оказался? Вылезай падла!
________________
Ты "белочку" лечи, а то уже глюки видишь - ещё со злости чего-доброго сиганёшь в эту выгребную яму: судя по состоянию твоего мозга это вполне реально.



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  • 19 | 09.01.2019, 15:15 | Автор: Не зарегистрирован
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13 | 09.01.2019, 14:49 | Автор: Не зарегистрирован
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Эк тебя разобрало, простолюдин-налогоплательщик!
Да, долгие праздники некоторым во вред - потом "белку" изгонять приходится. Так что сначала выйди из новогоднего запоя, а уж потом пиши.
Хотя, судя по твоей речи, ты такой же простолюдин-работяга, как покойная Новодворская, всякие Альбацы-Орехи и иже с ними - они тоже еле-еле сводят концы с концами и денно и нощно пекутся о Народе. Список этого Народа смотри на "Эхе Москвы".
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Умер Сталин пол страны плакало, другая была счастлива. Умер Путин - тишина, все боятся спугнуть смерть вдруг она Сука Передумает.﻿



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  • 20 | 09.01.2019, 15:22 | Автор: Не зарегистрирован
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16 | 09.01.2019, 15:12 | Автор: Не зарегистрирован
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________________
Ты "белочку" лечи, а то уже глюки видишь - ещё со злости чего-доброго сиганёшь в эту выгребную яму: судя по состоянию твоего мозга это вполне реально.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Слышь, кретин. Изо рта какашку вынь, потом будешь умничать. Пьяный проспится, дурак никогда - ты зачем в нужник залез?



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