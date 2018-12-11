Спасительные санкции ...

В преддверии новых американских санкций против России снова задаёшься вопросом о том, почему российские власти остаются столь легкомысленно беспечными к их негативным последствиям.Позиция российских властей, в принципе, не меняется, типа «не мы эти санкции вводили, не нам и ставить вопрос об их отмене». Другими словами, это не наша проблема. Но это, к сожалению, – наша проблема, и она становится всё более тяжёлой.Отношение властей к санкциям объяснимо, ведь никто из тех же ответственных за экономику в стране так и не заявил, что все эти амбициозные цели из майского (2018 года) указа президента выполнены не будут, если страна будет оставаться под санкционным давлением. Получается, что санкции санкциями, а мы тем временем войдём в пятёрку крупнейших экономик мира, обеспечив темпы роста выше мировых.Кроме того, рассуждает руководство страны, санкциям уже пятый год, «и ничего». Значит, делается вывод, и не больно, и не страшно. Никто, похоже, всерьёз не задаётся вопросом о том, почему российская экономика пока ещё не была «разорвана в клочья». А ведь это вполне объяснимо: рыночный характер экономики, рост мировых цен на нефть, трата резервов, относительно эффективная денежно-кредитная политика.Сегодня, в преддверии принятия новых антироссийских санкций, мы уверены, что опять всё будет «ничего»?Характер экономики, конечно, пока остаётся рыночным, но в нём всё больше появляется командно-административных элементов прошлого. Цены на нефть будут снижаться, «вторая волна» сланцевой революции в США уже приводит к такому результату и никакие соглашения ОПЕК здесь не помогут. Что касается резервов, то Фонд национального благосостояния (сегодня там несколько триллионов рублей) у нас пока ещё есть, и даже правительство надеется, что он будет быстро пополняться в ближайшие годы. Однако второй подобный фонд – Резервный фонд – у нас тоже ещё совсем недавно был, но его уже нет, потратили. А ведь три с лишним года назад там было почти 6 трлн рублей. Потратили, и глазом не моргнули. Да и прежнюю денежно-кредитную политику Россия тоже проводить уже не сможет Банк России уже второй раз за последнее время повысил ключевую ставку, а среди новых антироссийских санкций с большой долей вероятности будет запрет на покупку российского суверенного долга, что существенным образом скорректирует проводимую в стране денежно-кредитную политику.Однако, думается, есть ещё одна причина такого спокойного отношения российских властей к санкциям. На словах, конечно, заявлять можно всё, что угодно. Но существование антироссийских санкций позволяет списывать на них все собственные неудачи. Экономика не растёт? – Чего же вы хотите – санкции. Реальные располагаемые денежные доходы падают? – Санкции! Рубль обвалился? – Санкции! И пускай даже не всегда сами власти связывают экономические провалы с санкциями, но тогда сами люди приходят на подмогу: санкции (пропаганда работает).Так это же очень удобно получается, санкции прямо-таки превратились в палочку-выручалочку для властей, спасительными они для них в этом отношении стали. И чего тогда думать, как решать эту проблему? – Да это не проблема, а спасение получается. Но тогда, в том числе, и поэтому долго ещё России жить под санкциями.