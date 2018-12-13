Вопросы к башкирским националистам и Айрату Дильмухаметову

Неожиданно, мне пришла «награда» от френдов по Фейсбуку, из Украины и США, Германии, Беларуси и Казахстана. Мое имя, предлагают для названия улицы в Украине. В благодарность, за мои пять лет борьбы против войны РФ с Украиной, за мир - текстами и видеороликами. Это - невозможно, но мне приятно - помечтать. Шучу! Шучу, шучу.Хотя, мне понятно, что если при жизни такое произойдет, то мы сразу «останемся без работы, это если не посадят, или не нападут». Нереально. Не нужно. Но - приятно!Украине стоит называть улицы и площади в честь ее героя - Олега Сенцова, и героев боёв за ее Независимость, Свободу, землю и героев майдана.2. Уже я писал, что и кандидат в Президенты Башкортостана, мне тоже говорил про улицу - назовет в мою честь. Но это, если меня посадят, и в тюрьме, поиздеваются до смерти. Тогда мол, и назовем улицу...Ой, спасибо. Лучше - не надо! И есть ещё важная причина.Это, - "не проходит". Ибо, я лично, совсем не поддерживаю создание "исламской республики Башкурдистан, с ГОСУДАРСТВО ОБРАЗУЮЩЕЙ НАЦИЕЙ - Башкиры". Особенно, если там, решением Лидера, можно "без суда, бить розгами на заднем дворе сатириков, за их слова … А то и, казнить без суда".Или, по призывам лидера - "московские башкиры, смогут бить монтировкой по голове" артиста, только за его мнение, о полевом командире войны, бывшей давно-давно, более 240 лет назад.И обещание им, за преступную расправу, стать героями своего народа?! Вы такой мир, законы и правила хотите устроить в новой республике? Это именно - тоталитарное государство.***Если мы критикуем жестко Ленина и Сталина, и если это можно, то кого же - нельзя критиковать? Нет таких лидеров, политиков, воинов и героев в Истории Человечества. Кроме безвинно страдающих людей, таких, как режиссер и герой Украины - Олег Сенцов или Алексей Пичугин.Айрат, а не говорили ли вы, про призывы к расправе над сатириком, Виктору Шендеровичу, за чашечкой кофе? Он бы, разом и все, о вас понял.Жестокости и бесправия там, 200 лет назад, хватало с обеих сторон. Как вы сами пишите, и рабочих, создававших для Башкортостана промышленность, заводы, и русских крестьян - убивали без суда. Ни за что! И женщин, детей, убивали, насиловали и продавали в рабство. И восставших за Свободу и Независимость - тоже. Так это военные преступления обеих сторон, или - военные подвиги!?Признаю и помню, был долгий, многократный геноцид башкир со стороны России. Преступники Империи убивали и до сих пор убивают в Чечне, в Украине, в Грузии и Сирии. Они - виновны. Они вели и ведут войны, насилие, захват земель. Такое, Не прощается. Надо помнить. Ставить памятники и снимать фильмы. Писать. Рассказывать детям и молодежи. Бороться за мир и против войны.Но, не уподобляться героям войн, времен Средневековья.Можно и необходимо, жить ВСЕМ нам – вместе, в 21 веке, по современным законам - равенства и уважения прав всех, независимо от национальности и веры. Как и записано в Конституции РФ и РБ.А были ли, те войны, дорогами к Свободе и счастью народов? Не знаю. Очень сомневаюсь.А как живут сейчас Узбекистан, Туркмения, Киргизстан, выгнав, выдавив русских? Построив, вполне себе, исламские республики, независимые суверенные исламские государства. А как живут - Иран и Ирак, Пакистан, Афганистан, Турция, Сирия, лидеры ислама? Как живет Африка?Много ли там прав у граждан и свобод? Как там с выборами? А как там, с науками и медициной, с промышленностью? С уровнем жизни? Сколько репрессий? Какие права у женщин? Какое отношение к однополым отношениям? Бить камнями? Вы видели фильмы – «Такси» и «Двойник дьявола»?Доходчиво?В 21 веке нужно строить демократическое общество и государство. Нужно и можно, стать частью Европы. Создать политическую демократическую систему и государство. С равными правами для граждан любой национальности и любой веры, или атеистов. С судами независимыми от других ветвей власти, а не - по шариату. Так или нет?И наоборот, если нам стать «исламской республикой», суверенным государством, то мы «вернемся на 200 лет назад» в общественном развитии. Это - совершенно однозначно. И Айрат, понимает это, но, почему-то зовёт людей именно к этому. А ради чего? Обещает он Свободу и богатую жизнь. Но - не всем, а более всех, коренному народу?А ради «Исторических свершений», кто-то хочет создать «НЕЗАВИСИМЫЙ ИСЛАМСКИЙ БАШКУРДИСТАН»... и прямо по центру России. Поперек России.Соединиться с Казахстаном. И стать его Лидером, как пишут его сторонники, или пишут - просто ханом. Не видел я, чтобы Айрат сильно возражал…Без войны и крови, такое - немыслимо. Тогда, зачем? Может быть, разгадка в жажде им личной власти? Ради свершения "великих дел и потрясений"?Кем же хочет войти в Историю - Айрат? Просветителем своего народа (башкир или казахов?), политиком демократом, или полководцем очередной войны?Демократом или радикальным националистом? Несовместимо! А он говорит и то и это - разом!То, что было в 18 веке - прогрессом, невозможно и не нужно делать в веке 21. Где все люди должны иметь равные права независимо от нации и веры, происхождения.Также, я не верю, и не поддерживаю, что может быть, с добрыми целями, создана "демократическая политическая башкирская нация". Причем, объективно, в основном из русских и татар, которых арифметически - много больше, и башкир, которых - много меньше, но именно они, по мнению башкирских националистов, имеют право и должны быть лидерами строительства "исламской республики Башкурдистан"? И будут там только "башкиры - государство образующей нацией". Это как? А удел и права остальных?Башкиры и только они, по мнению Айрата, «имеют право на суверенитет на этой земле», а значит, они и будут править остальными людьми, с «нациями второго сорта, или третьего», а их около 75...80%.А зачем такая республика - атеистам, христианам, русским и татарам? Другим малым и большим народам?То есть - русские и татары, мордва и чуваши, евреи или немцы, армяне и азербайджанцы, украинцы, которых примерное три миллиона в РБ, или даже больше. Они там, ПОТЕРЯЮТ свои основные политические и гражданские права? И никак, не иначе. И они, три миллиона - промолчат? Нет. «Это вряд ли»...Вы не верите, что это - не так? Вы затеваете «НАЦИОНАЛИСТИЧЕСКОЕ государство», с лишением прав 80% жителей и граждан Башкортостана, где суть ваших предложений - ДИСКРЕДИТАЦИЯ по НАЦИОНАЛЬНОМУ признаку. Что жестко запрещено в Европе и США, Канаде.Что есть - расизм. А если, вы добавите насилие к критикам вашим, и к тем, кому вы лично, угрожаете уже сегодня, как случай по сатирику, то это вполне - нацизм. Именно он. Радикальный исламский национализм плюс насилие, есть нацизм.Это никакая не демократия. И вообще, националистов радикалов и одновременно - демократов, не бывает в природе.Это - ложь, хитрость и обман неграмотных сторонников. Лидер понимает, что «сочиняет и увлекает». Но… ему - надо.Это стоит ЯСНО понимать всем, кто сегодня соглашается, на построение исламского или христианского, националистического государства, с государство-образующей нацией, любой. Хоть евреи, хоть арабы, хоть башкиры, хоть русские с христианством.Это совсем не путь в Европу и Швейцарию. Но это ПРЯМОЙ путь в Иран, или Ирак. Путь назад, из 21 века, в средние века. Разве там лучше?Или лидером, движет желание быть ханом? С правами решать судьбы людей без суда и закона? Снова развязать массовые репрессии? Слышал, Айрат, говорит, не желает, но... Не будем наивны.Грозным признаком репрессий и бесправия в такой республике, и ее будущих войн, религиозных, межнациональных, и за территории, являются претензии на власть по национальному и религиозному признаку, претензии на территории к соседям. Да, Они ранее принадлежали башкирским родам, а теперь в составе челябинской и Оренбургской областей. Но, что начнется, когда вы начнёте их возвращать? Война?Вам мало было четырех или более войн?Для меня загадка. Я абсолютно поддерживаю суверенитет Ичкерии. Да и суверенитет Башкортостана в составе России, с новыми договорами. Но, не «исламской республики Башкурдистан». Там разом будут нарушены гражданские и политические права и свободы большинства жителей современной Башкирии.Увы. Понятно, что в регионах, вытоптанное Корпорацией вчк и комми, политическое поле, а после путинизма, может быть, и скорее всего, будет захвачено, ещё более радикальными силами националистов. А не демократов и либералов. Россия большая и совсем - не Москва.Или черносотенцами какого-нибудь преступника и оккупанта с войны против Украины или Ичкерии, типа «стрелкова».Не видать мне названия улицы или переулка с моим именем. И это - хорошо. И правильно. И - замечательно.Зато, у меня есть - личная демократическая и либеральная, честная позиция.3. Важные замечания.Я хорошо понимаю, у Айрата есть своя, им и его сторонниками, ВЫСТРАДАННАЯ и (внешне) стройная теория и цель. Десятилетия он строил свою теорию в его работах публициста и политика. Заплатил он судьбой и тюрьмой. Имеет Айрат право на многое.Но, мое мнение, цель и основы построения теории Айрата – принципиально ошибочны.1) Нельзя строить национальные государства в 21 веке, на основе провозглашения преимуществ политических прав одного из народов, пусть и коренного.2) И нельзя строить демократическое государство, опираясь на национализм и на одну из религий (пусть даже на Великую). Все граждане и нации должны быть равны. Религия должна быть отделена от государства. Любая!Еще, я понимаю, этот мой текст, не повлияет на позицию Айрата, и на его радикальных сторонников национализма.Но - может быть, мой текст заставит тысячи, или миллионы граждан Башкортостана и других 85 регионов России, задуматься. Надеюсь на это… Хотя, понимаю – думать могут на эти темы, не более 10%. А скорее, много менее.Что именно, мы хотим увидеть в России и в Башкортостане, в Светлом Будущем, после путинизма?Равенство, Свободу и Демократию, Выборы на любую должность, Парламентскую Республику с широкими правами регионов, с равенством прав любого гражданина?Или – республики с жесткими правилами жизни, религиозными и радикальными националистами лидерами, по их сути.В каком мире и стране, жить нашим детям и внукам, догоняя самые развитые страны мира в правосознании и законности, в доброте и справедливости возможностей любого человека?И еще. Я долго молчал и не писал тексты на эту тему, противодействия радикалам националистам и верующим. Давая возможность другим людям, высказаться и поспорить с башкирскими националистами, более знающим, чем я лично.Но, я так и не вижу серьезных текстов от демократов и либералов в Башкортостане. Либо от русских и татарских националистов умеренных и радикальных. Ваши возражения и предложения, в конструктивном ключе, где они?Айрат верно говорит, политика, это прежде всего борьба за умы людей, за смыслы, за цели и средства.Если, Айрат пишет тексты и снимет ролики, ездит по районам и говорит с людьми от элиты, до молодежи и простых людей, предлагая им смыслы, цели и выстраивая связи и общность, то он и его идеи победят. А получив власть, они жестко построят «подобие Ирана». Он называет это «политическим просвещением народа». Хотя, по сути, это «националистическая радикальная пропаганда с религиозной окраской». Явная военная и политическая хитрость. Пообещать демократию, получить власть «в переходный момент «смутного времени». А далее построить свое. В других текстах Айрат этого и не скрывает. Говорит ясно. «Только башкиры имеют здесь право на самоопределение, только они хозяева республики (она уже есть суверенное государство), и «только башкиры, будут являтся государство-образующей нацией». Остальным предлагают стать «политической башкирской нацией».Правда. Айрат и здесь, иногда и не раз, проговаривается в роликах: «именно (сами) башкиры и будут политической башкирской нацией».Остальные народы, «второй сорт, в правах»? Не сомневайтесь. Подобное есть в Израиле. Помните фразу – «настоящий ариец»? И куда это ведет? Именно туда!Разве, это устраивает вас, абсолютное большинство населения Башкортостана? Или вы спите? Где ваше слово и мнение?***4. В конце. Немного «смешного и запутанного, и… страшного» из логики и теории Айрата. В одном из его видеороликов, Айрат говорит, «только башкиры, будут являтся государство-образующей нацией». И чуть позже, рассказывает, что он и сам, наполовину - башкир, а наполовину – казах по маме, родственник старшины башкир и казахского хана. Идут его рассуждения об анализах крови, для авторитетности и чистоты по ДНК? Идут его утверждения с повтором – «он самый радикальный башкирский националист»? Таким башкирский националистом, его вырастила мама, а папа был секретарь по ИДЕОЛОГИИ в обкоме КПСС. Это слова Айрата.Средневековье? Да. Но, людям неграмотным в населении, такое нравится… Как же, Он имеет кровь чингизидов! Основание, для претендента в ханы? В 21 веке?Простите. Но тогда, и сам Айрат, по его личной логике и теории – не попадает в «государство-образующую нацию башкир». Ведь, и сам он – не «чистый башкир»? Или как? Себе лично, ЛИДЕРУ, можно простить все?В странах демократических и развитых, любой человек имеет право стать политиком, лидером, руководителем, НЕЗАВИСИМО от его нации и религии, которую, демократические политики, не навязывают другим гражданам.Это и есть – современный подход к обществу и государству. А те страны, кто опирается на религию и нацию, на жесткие ограничения гражданских свобод, далеко отстают в развитии и уровне жизни.Так зачем, нам в Башкортостане делать шаги в прошлое?