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Вопросы к башкирским националистам и Айрату Дильмухаметову

  • Опубликовано: Виктор | 11.01.2019
    Раздел: Общество | Просмотры: 18459 | Комментарии: 98
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Неожиданно, мне пришла «награда» от френдов по Фейсбуку, из Украины и США, Германии, Беларуси и Казахстана. Мое имя, предлагают для названия улицы в Украине. В благодарность, за мои пять лет борьбы против войны РФ с Украиной, за мир - текстами и видеороликами. Это - невозможно, но мне приятно - помечтать. Шучу! Шучу, шучу.

Вопросы к башкирским националистам и Айрату Дильмухаметову


Хотя, мне понятно, что если при жизни такое произойдет, то мы сразу «останемся без работы, это если не посадят, или не нападут». Нереально. Не нужно. Но - приятно!

Украине стоит называть улицы и площади в честь ее героя - Олега Сенцова, и героев боёв за ее Независимость, Свободу, землю и героев майдана.

2. Уже я писал, что и кандидат в Президенты Башкортостана, мне тоже говорил про улицу - назовет в мою честь. Но это, если меня посадят, и в тюрьме, поиздеваются до смерти. Тогда мол, и назовем улицу...

Ой, спасибо. Лучше - не надо! И есть ещё важная причина.

Это, - "не проходит". Ибо, я лично, совсем не поддерживаю создание "исламской республики Башкурдистан, с ГОСУДАРСТВО ОБРАЗУЮЩЕЙ НАЦИЕЙ - Башкиры". Особенно, если там, решением Лидера, можно "без суда, бить розгами на заднем дворе сатириков, за их слова … А то и, казнить без суда".

Или, по призывам лидера - "московские башкиры, смогут бить монтировкой по голове" артиста, только за его мнение, о полевом командире войны, бывшей давно-давно, более 240 лет назад.

И обещание им, за преступную расправу, стать героями своего народа?! Вы такой мир, законы и правила хотите устроить в новой республике? Это именно - тоталитарное государство.

***

Если мы критикуем жестко Ленина и Сталина, и если это можно, то кого же - нельзя критиковать? Нет таких лидеров, политиков, воинов и героев в Истории Человечества. Кроме безвинно страдающих людей, таких, как режиссер и герой Украины - Олег Сенцов или Алексей Пичугин.

Айрат, а не говорили ли вы, про призывы к расправе над сатириком, Виктору Шендеровичу, за чашечкой кофе? Он бы, разом и все, о вас понял.

Жестокости и бесправия там, 200 лет назад, хватало с обеих сторон. Как вы сами пишите, и рабочих, создававших для Башкортостана промышленность, заводы, и русских крестьян - убивали без суда. Ни за что! И женщин, детей, убивали, насиловали и продавали в рабство. И восставших за Свободу и Независимость - тоже. Так это военные преступления обеих сторон, или - военные подвиги!?

Признаю и помню, был долгий, многократный геноцид башкир со стороны России. Преступники Империи убивали и до сих пор убивают в Чечне, в Украине, в Грузии и Сирии. Они - виновны. Они вели и ведут войны, насилие, захват земель. Такое, Не прощается. Надо помнить. Ставить памятники и снимать фильмы. Писать. Рассказывать детям и молодежи. Бороться за мир и против войны.

Но, не уподобляться героям войн, времен Средневековья.

Можно и необходимо, жить ВСЕМ нам – вместе, в 21 веке, по современным законам - равенства и уважения прав всех, независимо от национальности и веры. Как и записано в Конституции РФ и РБ.

А были ли, те войны, дорогами к Свободе и счастью народов? Не знаю. Очень сомневаюсь.

А как живут сейчас Узбекистан, Туркмения, Киргизстан, выгнав, выдавив русских? Построив, вполне себе, исламские республики, независимые суверенные исламские государства. А как живут - Иран и Ирак, Пакистан, Афганистан, Турция, Сирия, лидеры ислама? Как живет Африка?

Много ли там прав у граждан и свобод? Как там с выборами? А как там, с науками и медициной, с промышленностью? С уровнем жизни? Сколько репрессий? Какие права у женщин? Какое отношение к однополым отношениям? Бить камнями? Вы видели фильмы – «Такси» и «Двойник дьявола»?

Доходчиво?

В 21 веке нужно строить демократическое общество и государство. Нужно и можно, стать частью Европы. Создать политическую демократическую систему и государство. С равными правами для граждан любой национальности и любой веры, или атеистов. С судами независимыми от других ветвей власти, а не - по шариату. Так или нет?

И наоборот, если нам стать «исламской республикой», суверенным государством, то мы «вернемся на 200 лет назад» в общественном развитии. Это - совершенно однозначно. И Айрат, понимает это, но, почему-то зовёт людей именно к этому. А ради чего? Обещает он Свободу и богатую жизнь. Но - не всем, а более всех, коренному народу?

А ради «Исторических свершений», кто-то хочет создать «НЕЗАВИСИМЫЙ ИСЛАМСКИЙ БАШКУРДИСТАН»... и прямо по центру России. Поперек России.

Соединиться с Казахстаном. И стать его Лидером, как пишут его сторонники, или пишут - просто ханом. Не видел я, чтобы Айрат сильно возражал…

Без войны и крови, такое - немыслимо. Тогда, зачем? Может быть, разгадка в жажде им личной власти? Ради свершения "великих дел и потрясений"?

Кем же хочет войти в Историю - Айрат? Просветителем своего народа (башкир или казахов?), политиком демократом, или полководцем очередной войны?

Демократом или радикальным националистом? Несовместимо! А он говорит и то и это - разом!

То, что было в 18 веке - прогрессом, невозможно и не нужно делать в веке 21. Где все люди должны иметь равные права независимо от нации и веры, происхождения.

Также, я не верю, и не поддерживаю, что может быть, с добрыми целями, создана "демократическая политическая башкирская нация". Причем, объективно, в основном из русских и татар, которых арифметически - много больше, и башкир, которых - много меньше, но именно они, по мнению башкирских националистов, имеют право и должны быть лидерами строительства "исламской республики Башкурдистан"? И будут там только "башкиры - государство образующей нацией". Это как? А удел и права остальных?

Башкиры и только они, по мнению Айрата, «имеют право на суверенитет на этой земле», а значит, они и будут править остальными людьми, с «нациями второго сорта, или третьего», а их около 75...80%.

А зачем такая республика - атеистам, христианам, русским и татарам? Другим малым и большим народам?

То есть - русские и татары, мордва и чуваши, евреи или немцы, армяне и азербайджанцы, украинцы, которых примерное три миллиона в РБ, или даже больше. Они там, ПОТЕРЯЮТ свои основные политические и гражданские права? И никак, не иначе. И они, три миллиона - промолчат? Нет. «Это вряд ли»...

Вы не верите, что это - не так? Вы затеваете «НАЦИОНАЛИСТИЧЕСКОЕ государство», с лишением прав 80% жителей и граждан Башкортостана, где суть ваших предложений - ДИСКРЕДИТАЦИЯ по НАЦИОНАЛЬНОМУ признаку. Что жестко запрещено в Европе и США, Канаде.

Что есть - расизм. А если, вы добавите насилие к критикам вашим, и к тем, кому вы лично, угрожаете уже сегодня, как случай по сатирику, то это вполне - нацизм. Именно он. Радикальный исламский национализм плюс насилие, есть нацизм.

Это никакая не демократия. И вообще, националистов радикалов и одновременно - демократов, не бывает в природе.

Это - ложь, хитрость и обман неграмотных сторонников. Лидер понимает, что «сочиняет и увлекает». Но… ему - надо.

Это стоит ЯСНО понимать всем, кто сегодня соглашается, на построение исламского или христианского, националистического государства, с государство-образующей нацией, любой. Хоть евреи, хоть арабы, хоть башкиры, хоть русские с христианством.

Это совсем не путь в Европу и Швейцарию. Но это ПРЯМОЙ путь в Иран, или Ирак. Путь назад, из 21 века, в средние века. Разве там лучше?

Или лидером, движет желание быть ханом? С правами решать судьбы людей без суда и закона? Снова развязать массовые репрессии? Слышал, Айрат, говорит, не желает, но... Не будем наивны.

Грозным признаком репрессий и бесправия в такой республике, и ее будущих войн, религиозных, межнациональных, и за территории, являются претензии на власть по национальному и религиозному признаку, претензии на территории к соседям. Да, Они ранее принадлежали башкирским родам, а теперь в составе челябинской и Оренбургской областей. Но, что начнется, когда вы начнёте их возвращать? Война?

Вам мало было четырех или более войн?

Для меня загадка. Я абсолютно поддерживаю суверенитет Ичкерии. Да и суверенитет Башкортостана в составе России, с новыми договорами. Но, не «исламской республики Башкурдистан». Там разом будут нарушены гражданские и политические права и свободы большинства жителей современной Башкирии.

Увы. Понятно, что в регионах, вытоптанное Корпорацией вчк и комми, политическое поле, а после путинизма, может быть, и скорее всего, будет захвачено, ещё более радикальными силами националистов. А не демократов и либералов. Россия большая и совсем - не Москва.

Или черносотенцами какого-нибудь преступника и оккупанта с войны против Украины или Ичкерии, типа «стрелкова».

Не видать мне названия улицы или переулка с моим именем. И это - хорошо. И правильно. И - замечательно.

Зато, у меня есть - личная демократическая и либеральная, честная позиция.

3. Важные замечания.

Я хорошо понимаю, у Айрата есть своя, им и его сторонниками, ВЫСТРАДАННАЯ и (внешне) стройная теория и цель. Десятилетия он строил свою теорию в его работах публициста и политика. Заплатил он судьбой и тюрьмой. Имеет Айрат право на многое.

Но, мое мнение, цель и основы построения теории Айрата – принципиально ошибочны.

1) Нельзя строить национальные государства в 21 веке, на основе провозглашения преимуществ политических прав одного из народов, пусть и коренного.

2) И нельзя строить демократическое государство, опираясь на национализм и на одну из религий (пусть даже на Великую). Все граждане и нации должны быть равны. Религия должна быть отделена от государства. Любая!

Еще, я понимаю, этот мой текст, не повлияет на позицию Айрата, и на его радикальных сторонников национализма.

Но - может быть, мой текст заставит тысячи, или миллионы граждан Башкортостана и других 85 регионов России, задуматься. Надеюсь на это… Хотя, понимаю – думать могут на эти темы, не более 10%. А скорее, много менее.

Что именно, мы хотим увидеть в России и в Башкортостане, в Светлом Будущем, после путинизма?

Равенство, Свободу и Демократию, Выборы на любую должность, Парламентскую Республику с широкими правами регионов, с равенством прав любого гражданина?

Или – республики с жесткими правилами жизни, религиозными и радикальными националистами лидерами, по их сути.

В каком мире и стране, жить нашим детям и внукам, догоняя самые развитые страны мира в правосознании и законности, в доброте и справедливости возможностей любого человека?

И еще. Я долго молчал и не писал тексты на эту тему, противодействия радикалам националистам и верующим. Давая возможность другим людям, высказаться и поспорить с башкирскими националистами, более знающим, чем я лично.

Но, я так и не вижу серьезных текстов от демократов и либералов в Башкортостане. Либо от русских и татарских националистов умеренных и радикальных. Ваши возражения и предложения, в конструктивном ключе, где они?

Айрат верно говорит, политика, это прежде всего борьба за умы людей, за смыслы, за цели и средства.

Если, Айрат пишет тексты и снимет ролики, ездит по районам и говорит с людьми от элиты, до молодежи и простых людей, предлагая им смыслы, цели и выстраивая связи и общность, то он и его идеи победят. А получив власть, они жестко построят «подобие Ирана». Он называет это «политическим просвещением народа». Хотя, по сути, это «националистическая радикальная пропаганда с религиозной окраской». Явная военная и политическая хитрость. Пообещать демократию, получить власть «в переходный момент «смутного времени». А далее построить свое. В других текстах Айрат этого и не скрывает. Говорит ясно. «Только башкиры имеют здесь право на самоопределение, только они хозяева республики (она уже есть суверенное государство), и «только башкиры, будут являтся государство-образующей нацией». Остальным предлагают стать «политической башкирской нацией».

Правда. Айрат и здесь, иногда и не раз, проговаривается в роликах: «именно (сами) башкиры и будут политической башкирской нацией».

Остальные народы, «второй сорт, в правах»? Не сомневайтесь. Подобное есть в Израиле. Помните фразу – «настоящий ариец»? И куда это ведет? Именно туда!

Разве, это устраивает вас, абсолютное большинство населения Башкортостана? Или вы спите? Где ваше слово и мнение?

***

4. В конце. Немного «смешного и запутанного, и… страшного» из логики и теории Айрата. В одном из его видеороликов, Айрат говорит, «только башкиры, будут являтся государство-образующей нацией». И чуть позже, рассказывает, что он и сам, наполовину - башкир, а наполовину – казах по маме, родственник старшины башкир и казахского хана. Идут его рассуждения об анализах крови, для авторитетности и чистоты по ДНК? Идут его утверждения с повтором – «он самый радикальный башкирский националист»? Таким башкирский националистом, его вырастила мама, а папа был секретарь по ИДЕОЛОГИИ в обкоме КПСС. Это слова Айрата.

Средневековье? Да. Но, людям неграмотным в населении, такое нравится… Как же, Он имеет кровь чингизидов! Основание, для претендента в ханы? В 21 веке?

Простите. Но тогда, и сам Айрат, по его личной логике и теории – не попадает в «государство-образующую нацию башкир». Ведь, и сам он – не «чистый башкир»? Или как? Себе лично, ЛИДЕРУ, можно простить все?

В странах демократических и развитых, любой человек имеет право стать политиком, лидером, руководителем, НЕЗАВИСИМО от его нации и религии, которую, демократические политики, не навязывают другим гражданам.

Это и есть – современный подход к обществу и государству. А те страны, кто опирается на религию и нацию, на жесткие ограничения гражданских свобод, далеко отстают в развитии и уровне жизни.

Так зачем, нам в Башкортостане делать шаги в прошлое?

Виктор Золоторев. Бывший руководитель партии ЯБЛОКО в РБ. Специально для сайта «Уфимский Журнал»






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  • 1 | 11.01.2019, 09:44 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Виктор, всё проще. В 1959 году c подачи украинского националиста и бандеровца Льва Добрянского президент США подписал закон 86-90 "О порабощенных народах". Закон официально признавал, что СССР является зловещей империей, угрожающей безопасности США, поработителем входящих в состав СССР народов, которые необходимо освободить.

Отсюда растут ноги всех межнациональных деструкций. Враг не дремлет.



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  • 2 | 11.01.2019, 09:46 | Автор: Виктор
    Публикации: 219 | Комментарии: 1680 | Рейтинг: +476,1
1. На стр. ФБ - 4 Республика, развернулась дискуссия.

2. Айрат пообещал ответить.

3. От калмыков ответный текст написал Кронфорд. С эмоциями и т.п.
По сути вопросов - Ответов маловато пока.

4. Дмитрий Сергеевич Хмельницкий, архитектор и автор ряда книг (Голос крови, 8 книг сборников по 2МВ, Виктора Суворова, его друг) написал там ряд комментариев.

Выложу здесь копиии его комментов.

5. Спорьте! Говорите! Это к демократам, интернационалистам, христианам, мусульманам, атеистам, русским и татарским, башкирским националистам тоже.

НЕ МОЛЧИТЕ!!!

Это необходимо, пока националисты радикалы, не пришли во власть и не установили свои ЖЕСТКИЕ порядки.



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2

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  • Участник
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  • 3 | 11.01.2019, 10:03 | Автор: VIVAT
    Публикации: 0 | Комментарии: 773 | Рейтинг: +96,2
«Только башкиры имеют здесь право на самоопределение, только они хозяева республики (она уже есть суверенное государство), и «только башкиры, будут являтся государство-образующей нацией». Остальным предлагают стать «политической башкирской нацией».
..............................................

Как можно самоопределяться 1 млн-ам башкир игнорируя волю 3 млн-ов небашкир ?
Вряд ли здравомыслящий человек до этого додумается.
Слишком большое внимание какому-то безмерно амбициозному башкиру и его фантазиям.



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7

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  • Гость
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  • 4 | 11.01.2019, 10:12 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
и ОПЯТЬ МЕЖНАЦСРАЧ !. тО ЧТ ОПУБЛИКОВАЛИ , Я СЛЫШУ ВПЕРВЫК . и дИЛЬ ДАНО ББИТАЯ КАРТА . оН УЖЕ ОТСИДЕЛ ЗА ВСЕ ПРОСШЕДШЕЕ.НИКОГО Е ПРЕДСТАВЛЯЕТ .
СПАСИБО ЗА ПРОСВЕЩЕНИЕ НАРОДА , МАЛО КТО ЗНЛ ДИЛЯ, ЕГО ПРОГРАММУ.



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1

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  • Наблюдатель
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  • 5 | 11.01.2019, 10:16 | Автор: Виктор
    Публикации: 219 | Комментарии: 1680 | Рейтинг: +476,1
для автора комм№3.

Нужен спокойный разговор о направлении перемен и ясное понимание, программу, планы , действия.

А не просто - нет...

2. Они то - РАБОТАЮТ!



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  • 6 | 11.01.2019, 10:17 | Автор: Не зарегистрирован
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Дайте хоть немного поиграться в национализм. А то можем не успеть, скоро китайцы будут заказывать музыку. А с ними не побалуешь.



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  • 7 | 11.01.2019, 10:18 | Автор: юнг
    Публикации: 332 | Комментарии: 36543 | Рейтинг: +5723,7
.......4. В конце. Немного «смешного и запутанного, и… страшного» из логики и теории Айрата. В одном из его видеороликов, Айрат говорит, «только башкиры, будут являтся государство-образующей нацией». И чуть позже, рассказывает, что он и сам, наполовину - башкир, а наполовину – казах по маме, родственник старшины башкир и казахского хана. Идут его рассуждения об анализах крови, для авторитетности и чистоты по ДНК? Идут его утверждения с повтором – «он самый радикальный башкирский националист»? Таким башкирский националистом, его вырастила мама, а папа был секретарь по ИДЕОЛОГИИ в обкоме КПСС. Это слова Айрата.

Средневековье? Да. Но, людям неграмотным в населении, такое нравится… Как же, Он имеет кровь чингизидов! Основание, для претендента в ханы? В 21 веке?

Простите. Но тогда, и сам Айрат, по его личной логике и теории – не попадает в «государство-образующую нацию башкир». Ведь, и сам он – не «чистый башкир»? Или как? Себе лично, ЛИДЕРУ, можно простить все?

=========================Он = дебил, причём, наглый и необразованный.



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  • 8 | 11.01.2019, 10:27 | Автор: VIVAT
    Публикации: 0 | Комментарии: 773 | Рейтинг: +96,2
5 | 11.01.2019, 10:16 | Автор: Виктор
Публикации: 219 | Комментарии: 1679 | Рейтинг: +476,1
для автора комм№3.

Нужен спокойный разговор о направлении перемен и ясное понимание, программу, планы , действия.

А не просто - нет...

2. Они то - РАБОТАЮТ!
.......................................................

Разговор в каком направлении? Как, кому и в каком качестве самоопределяться в пределах большой Башкирии?
Самоопределение или есть, или его нет. Невозможно самоопределяться немножко, чуток.



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  • 9 | 11.01.2019, 11:08 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
нужно как можно скорей, укрупнять регионы. Пока на территории России, будут области с названиями определенных национальностей ни к чему хорошему это не приведет...



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  • 10 | 11.01.2019, 11:23 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Ошибка посетителя под № 3 в том, который считает, что 1 млн. башкир не смогут никак взять верх над тремя миллионами небашкир и это неверный вывод наивного человека.
Дело в том, что у миллиона башкир есть лидеры, которые ведут пропаганду проводят съезды, выступают своими взглядами в прессе с молчаливого согласия лиц коренной национальности. Они что- то делают в 3 миллиона, за исключением татарских активистов, ничего не делают для защиты своих интересов. Извините меня татарина и извольте сказать, где эти 3 миллиона были когда в 2002 году 300 тысяч татар массово переписали в башкиры, русские и другие молчали, любой известный человек с мусульманской фамилией объявляли башкиром, ныне нет ни одного известного человека из более одного миллиона татар, кого бы не объявляли башкиром, русские молчали, это их якобы не касалось, а между тем это дало ростки национализма, они поверили что все им дозволено и все они могут.
Поэтому не тешьте себя иллюзиями о малочисленности башкир, да их мало, но они едины и организованы, они пока побеждают за счет своей организованности и разобщенности русских, чувашей и мари.



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  • 11 | 11.01.2019, 11:36 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Айрат один из идиотов, таких идиотов среди башкир 99%, пусть пока брызжат слюнями, они умеют только орать, для того что бы создать "свое башкирское государство" надо иметь голову на плечах, с мозгами, и еще работать! Чем раньше они начнут шакалить, тем лучше для небашкир, будет толчок , сорваться и уехать, многие эти мысли держать в голове, детей уже отправили из Башкирии, сидят старики и люди обеспеченные. Миг, ура, башкирам раздолье, нет никого, полупустые города и села, одни башкиры. А мы будем наблюдать со стороны, как они поедают друг друга!!!



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2

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  • 12 | 11.01.2019, 11:39 | Автор: Не зарегистрирован
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10 | 11.01.2019, 11:23 | Автор: Не зарегистрирован

за исключением татарских активистов, ничего не делают для защиты своих интересов
*****
это татары-то не делают для защиты своих интересов? не смешите мои тапочки!
Не они ли устраивают бесконечные башкирофобские срачи не только на этом сайте,но и на всех возможных других ресурсах! Не они ли пишут всякие оскорбления о башкиоах, вели бесконечную войну против башкирского языка, до того довоевались, что им прижали татарский язык в Татарстане))) Бумерангом вернулось. Это они искажают башкирскую историю, всех более заметных башкир приписывают татарам и т.д. Перечислять - наберется с целый том...



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  • 13 | 11.01.2019, 12:07 | Автор: Не зарегистрирован
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Советская власть разбаловала башкир преференциями и квотами. Работать они не любят, учиться тоже. Любят заседать и командовать.Поэтому и засуетились, когда жизнь стала не сахар. В реальности посадят на всех постах односельчан, кунаков и родственников и будут щёки надувать от ощущения себя зур насяльниками. И замерзнет паровое отопление и калоши из парадной исчезнут. А вы друзья как не садитесь, в руководители то не годитесь, в производственники тем паче.



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  • 14 | 11.01.2019, 12:08 | Автор: Не зарегистрирован
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11 | 11.01.2019, 11:36 | Автор:

Айрат один из идиотов, таких идиотов среди башкир 99%, пусть пока брызжат слюнями, они умеют только орать, для того что бы создать "свое башкирское государство" надо иметь голову на плечах, с мозгами, и еще работать! Чем раньше они начнут шакалить, тем лучше для небашкир, будет толчок , сорваться и уехать, многие эти мысли держать в голове, детей уже отправили из Башкирии, сидят старики и люди обеспеченные. Миг, ура, башкирам раздолье, нет никого, полупустые города и села, одни башкиры. А мы будем наблюдать со стороны, как они поедают друг друга!!!
======================================================
Нет слов ! ! Господи прости , таких " простоватых " людей !
За что ? За что так ОСКОРБЛЯТЬ ЦЕЛЫЙ народ ??



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  • 15 | 11.01.2019, 12:18 | Автор: Не зарегистрирован
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Каша тупизма от гнилого яблока



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  • 16 | 11.01.2019, 12:19 | Автор: Не зарегистрирован
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12 | 11.01.2019, 11:39 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

10 | 11.01.2019, 11:23 | Автор: Не зарегистрирован
всякие оскорбления о башкиоах, вели бесконечную войну против башкирского языка, до
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Зае вы со своим гортанным, безперспективным, абсолютно не имеющего прикладного значения языком. Зачем это нужно хрипеть и мычать, набрав в рот горячей каши, коверкать то, что и так звучит привычно - насос, шланг? Суют детям пучок сена в рот - на жуй, это вкусно. Бедняга выплёвывает, всё одно заталкивают. Хр вам а не страна Башкир. Это наша Родина общая для многонационального состава Башкирии.



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1

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  • 17 | 11.01.2019, 12:31 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
1 | 11.01.2019, 09:44 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Виктор, всё проще. В 1959 году c подачи украинского националиста и бандеровца Льва Добрянского президент США подписал закон 86-90 "О порабощенных народах". Закон официально признавал, что СССР является зловещей империей, угрожающей безопасности США, поработителем входящих в состав СССР народов, которые необходимо освободить.

Отсюда растут ноги всех межнациональных деструкций. Враг не дремлет

****
с подачи США у нас проводят пенсионную реформу!!! Это США виноваты в бедственном положении половины нашего народа



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  • 18 | 11.01.2019, 12:32 | Автор: кац
    Публикации: 0 | Комментарии: 16545 | Рейтинг: -2969,5
1) Нельзя строить национальные государства в 21 веке, на основе провозглашения преимуществ политических прав одного из народов, пусть и коренного.

2) И нельзя строить демократическое государство, опираясь на национализм и на одну из религий (пусть даже на Великую). Все граждане и нации должны быть равны. Религия должна быть отделена от государства. Любая!
----------
Молодец, правильно говоришь. Всё это про укропов. Так поступают на Украине.
Дали укропам землю, государственность, а они и ноги на стол. Даже единую религию умудрились поделить.



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  • 19 | 11.01.2019, 12:35 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
12 му
как ты научился узнавать национальность по комментариям???
прикинутся башкиром или театром может любой русский еврей чуваш.
Главная задача YЖистов (штатных) развести срач между татарами и башкирами



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  • 20 | 11.01.2019, 12:37 | Автор: кац
    Публикации: 0 | Комментарии: 16545 | Рейтинг: -2969,5
Йоб твою! Этот укроп используя бред какого то Айрата пытается разжечь межнациональную войну в РБ.



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