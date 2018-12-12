Старые товарищи из одного теста

В Рождество митрополит Никон поблагодарил Муртазу Рахимова за новый кафедральный собор. Церковь Рождества Богородицы удалось обновить за счет средств Башкирской топливной компании.Нынешний кафедральный собор Башкирии в свое время был обычной приходской церковью, которую в 1909 году построил купец Патокин.Спустя 10 лет церковь закрыла советская власть. В Уфе не было кафедрального собора, а роль главной православной церкви исполнял Сергиевский собор, который также являлся обычным приходом. Как утверждает владыка Никон, кафедральный собор в Уфе появился благодаря неправославным людям – первому президенту РБ Муртазе Рахимову и его сыну Уралу, руководившему Башкирской топливной компанией, которая вложила в храм солидные средства.– Когда появилась необходимость выбора кафедрального собора, мы решили, что храм Рождества Богородицы находится почти в историческом центре, и фактически воссоздали его заново, – рассказал митрополит.– Я обратился к первому президенту Башкирии Муртазе Рахимову с просьбой выделить средства. И они пришли. Мы с руководителем работ Николаем Кураповым и архитектором Константином Донгузовым ездили в Самару и Екатеринбург, чтобы посмотреть, как там отреставрировали главные церкви.Новому уфимскому собору снаружи придали вид классического храма с портиками, колоннами и лепниной. В результате теперь он настоящее украшение города.Когда на выделенные Муртазой Губайдулловичем деньги мы восстановили собор, выяснилось, что главные церкви в Самаре и Екатеринбурге нашему собору и в подметки не годятся.