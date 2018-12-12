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Старые товарищи из одного теста

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В Рождество митрополит Никон поблагодарил Муртазу Рахимова за новый кафедральный собор. Церковь Рождества Богородицы удалось обновить за счет средств Башкирской топливной компании.

Старые товарищи из одного теста


Нынешний кафедральный собор Башкирии в свое время был обычной приходской церковью, которую в 1909 году построил купец Патокин.

Спустя 10 лет церковь закрыла советская власть. В Уфе не было кафедрального собора, а роль главной православной церкви исполнял Сергиевский собор, который также являлся обычным приходом. Как утверждает владыка Никон, кафедральный собор в Уфе появился благодаря неправославным людям – первому президенту РБ Муртазе Рахимову и его сыну Уралу, руководившему Башкирской топливной компанией, которая вложила в храм солидные средства.

– Когда появилась необходимость выбора кафедрального собора, мы решили, что храм Рождества Богородицы находится почти в историческом центре, и фактически воссоздали его заново, – рассказал митрополит.

– Я обратился к первому президенту Башкирии Муртазе Рахимову с просьбой выделить средства. И они пришли. Мы с руководителем работ Николаем Кураповым и архитектором Константином Донгузовым ездили в Самару и Екатеринбург, чтобы посмотреть, как там отреставрировали главные церкви.
Новому уфимскому собору снаружи придали вид классического храма с портиками, колоннами и лепниной. В результате теперь он настоящее украшение города.

Когда на выделенные Муртазой Губайдулловичем деньги мы восстановили собор, выяснилось, что главные церкви в Самаре и Екатеринбурге нашему собору и в подметки не годятся.






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  • Гость
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  • 1 | 10.01.2019, 10:59 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Хорошо ли строить , реставрировать церкви и мечети на
ВОРОВАННЫЕ деньги ?



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  • 2 | 10.01.2019, 11:15 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Не интересно!
ГГ этой публикации в праздники- для многих из нас отнюдь не праведные люди?



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  • 3 | 10.01.2019, 11:16 | Автор: Зулия
    Публикации: 35 | Комментарии: 29268 | Рейтинг: -698,3
Администратор, чем тебе не в радость?! Церковь посещаещь, не ?



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  • Эксперт
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  • 4 | 10.01.2019, 11:18 | Автор: Зулия
    Публикации: 35 | Комментарии: 29268 | Рейтинг: -698,3
которую в 1909 году построил купец Патокин.
--------------
На деньги, построенные честным незапятнанным трудом.
Чистые руки и чистая душа.



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  • 5 | 10.01.2019, 11:30 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
4 | 10.01.2019, 11:18 | Автор: Зулия

На деньги, построенные честным незапятнанным трудом.
Чистые руки и чистая душа.
============================================
Чего юлишь ? Говори .



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  • 6 | 10.01.2019, 11:44 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Если наворовал и это доказано ,то посадить немедленно!.А где теперь ворованное? немедленно вернуть хозяевам !. Или это правило сейчас позабыто.Пользуется третий - ,а отвечает подставное лицо !
А храмы нужно строить для выправления дурацких бошек!



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  • 7 | 10.01.2019, 11:51 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Не понял, а за что благодарить то?!
Он что арифметики не знает, я уже не говорю про алгебру,- на наворованные муртаЗлом деньги можно было построить в каждом дворе по храму и по мечети, и это с точки зрения арифметики, а если считать с помощью алгебры (процент на процент) то просто страшно подумать!
Вот послушайте: Если ВОР украдет, ну допустим 1000 руб. и из них пожертвует на храм 1 (одну) копейку, стоит ли его за это благодарить, или все таки надо сажать ?!



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  • 8 | 10.01.2019, 11:59 | Автор: ketrin_2
    Публикации: 0 | Комментарии: 5577 | Рейтинг: +1463,6
Зулия уверена что Рахимов не вор. а чистые руки и чистая душа
Сразу оговорюсь ,Зулия,что и Сечин вор



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  • 9 | 10.01.2019, 12:01 | Автор: ketrin_2
    Публикации: 0 | Комментарии: 5577 | Рейтинг: +1463,6
Мало того и патриарх вор



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  • 10 | 10.01.2019, 12:07 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
уртаЗло должно сидеть в тюрьме! Вот и весь сказ!
А эта благодарность неня наводит на очень нехорошие мысли: сколько лично получил этот поп?



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  • 11 | 10.01.2019, 12:12 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
10 , Но тут ньюанс .Главные воры сидят в Кремле .Так сказать авторитеты или паханы . А МГР - просто похож на мелкого ремесленника ,у которого через подставноке лицо отобрали всю мастерскую , которая впоследствии попала к ворам в законе .



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  • 12 | 10.01.2019, 12:13 | Автор: Зулия
    Публикации: 35 | Комментарии: 29268 | Рейтинг: -698,3
8 | 10.01.2019, 11:59 | Автор: ketrin_2
Публикации: 0 | Комментарии: 5566 | Рейтинг: +1463,5
Зулия уверена что Рахимов не вор.
-------------
Ты же не сумеешь внятно объяснить, почему вор и чего украл



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  • 13 | 10.01.2019, 12:17 | Автор: ketrin_2
    Публикации: 0 | Комментарии: 5577 | Рейтинг: +1463,6
С чего это вы взяли что я не сумею. Это вы.,не можете обьяснить почему он не вор а радетель земли башкирской. Не он,так кто был президентом когда нефтянка .стало частной собственностью?



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  • 14 | 10.01.2019, 12:18 | Автор: ketrin_2
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Сын рахимова купил?



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  • 15 | 10.01.2019, 12:21 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
........." В Рождество митрополит Никон поблагодарил Муртазу Рахимова за новый кафедральный собор. Церковь Рождества Богородицы удалось обновить за счет средств Башкирской топливной компании......."
=========================================================
Почему ? Почему даже в маленьких присказках ( заметках ) столько неправды ?
Каким боком , сегодня Муртазел имеет отношение к Башкирской топливной компании.
Почему митрополит Никон КРИВИТ ДУШОЙ и не благодарит , фонд " УРАЛ " основанный на краденные деньги в Республике от УВОРОВАННОЙ И ПРОДАННОЙ республиканской Баш ТЭК ,
знаменитой российской инвестиционной компании АФК " Система "



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  • 16 | 10.01.2019, 12:24 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
11 | 10.01.2019, 12:12 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
10 , Но тут ньюанс .Главные воры сидят в Кремле .Так сказать авторитеты или паханы . А МГР - просто похож на мелкого ремесленника ,у которого через подставноке лицо отобрали всю мастерскую , которая впоследствии попала к ворам в законе .
==========================
Да нет в кремле никаких воров, настоящие воры это ювелиры своего дела: Так обстряпают аферы, что никто и не поймет. А муртазло и вся путинская банда просто берут, согласно их штатному расписанию и табелю о рангах.
Уверен, настоящий вор с ними бы на одном гектаре никаких действий не делал...



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  • 17 | 10.01.2019, 12:27 | Автор: Не зарегистрирован
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Правду о нефтянке мы никогда не узнаем .Загоор молчания .Вот у Ходора забрати самым нахальным образом и при этом обвинив его в многочисленных убийствах . Посл случай с Магнитом явно показал ,что кремлевские паханы просто забирают налаженное производство .
Еще хорошо отделался Бабай и сын вроде не при делах .За молчание свобода .
Еще никто не отменял перевозку людей в багажнике,ледобуры и отравления( Скрипали) и прочие штучки ..Рыпнется Баьай- и вскоре мы узнаем , что его сердце просто остановилось , а сынок умер т излишних голубых связей.



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  • 18 | 10.01.2019, 12:45 | Автор: юнг
    Публикации: 332 | Комментарии: 36540 | Рейтинг: +5724,3
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
Изнасилованная дознавательница потребовала компенсации за моральные страдания (Про Уфу).
=====================
То, что дело дойдёт до суда-однозначно. То, что адвокаты, зная о виновности клиентов, как падальщики накинулись на клиентов- позор!
ТО, что клиенты проплатили падальщикам громадные деньги- печально!
То, что дело будет ходить из Москвы в Уфу неоднократно- 100%.
Самое печальное-то, что защитники ментов поливают грязью девушку до окончания следствия и суда. Что говорит о их продажности. Одной из таких является некая Елена Захарова, явно проплаченная.



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  • 19 | 10.01.2019, 12:46 | Автор: ketrin_2
    Публикации: 0 | Комментарии: 5577 | Рейтинг: +1463,6
Ясен пень,что в этой афере века,рахимовы жертвы. Но, свое тоже получили. Бесит,когда такие как Зулия,делают из Рахимова благодетеля и с чистыми руками



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  • 20 | 10.01.2019, 13:01 | Автор: Larissa
    Публикации: 52 | Комментарии: 2540 | Рейтинг: -610,5
Церковь Рождества Богородицы удалось обновить за счет средств Башкирской топливной компании.
-----------------------------------------------
Удерживали у рабочих из зарплаты? Сокращали премии за то ,что "плохо работают"? И на эти деньги обновили церковь.
А Христос деньги у людей не вымогал на постройку храмов.



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