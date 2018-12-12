Подарок ветерану от толстой ряхи

В Башкирии чиновники подарили ветерану ВОВ подсолнечное масло. Такой подарок сделали ветерану на 90-летний юбилей и Новый год.В соцсетях возмущены подарком главы Кумертау ветерану ВОВ на 90-летний юбилей и Новый год.– Воюя в самой страшной войне в истории, он, наверное, мечтал, что через 75 лет ему подарят на юбилей подсолнечное масло, – написал политтехнолог Андрей Потылицын в социальной сети Facebook. Также Потылицын отметил, что такие моменты всегда порождают социальные конфликты.К слову, в корзинке, преподнесенной главой Кумертау Борисом Беляевым, кроме масла, были фрукты и консервы. Также ветерану вручили некий конверт.