Подарок ветерану от толстой ряхи

Книги Сергея Орлова:

«О Рахимове и не только»;

«Ликвидация Уфимской губернии: Как это было?»;

«Пирамида Салавата» -

Можно купить в магазине «А-книга»

Уфа, ул. Гоголя, д. 36, ост. транспорта «Музей».







Рейтинг публикаций
Сергей Наумкин: ...

21-го декабря с.г. некоторые средства массовой информации и интернет-ресурсы ...
  san-ufa

Неужели теперь придется ...

Башкирских музыкантов выгоняют из Полпредства в Москве. В редакцию ProUfu.ru ...
  natall

Новый полпред со связями ...

Врио главы Башкирии Радий Хабиров определился с кандидатурой нового ...
  Администратор

Сергей Наумкин: Арест, ...

Россия простилась с Людмилой Михайловной Алексеевой, стоявшей у истоков ...
  san-ufa

Борис Павлов: Шиханы. ...

Когда-то наш старший товарищ, писатель, публицист, эколог, ветеран «зелёного» ...
  san-ufa

Лучшие комментарии дня
Подарок ветерану от толст ...

40 | 10.01.2019, 22:16 | Автор: xrul Публикации: 103 | Комментарии: 3 ...
  Рейтинг: +4  Анонимно

Подарок ветерану от толст ...

1677 | Рейтинг: +475,9 Подарок в корзинке большой. Не только масло. Хо ...
  Рейтинг: +2  Калатунбабай

Старые товарищи из одного ...

Мало того и патриарх вор
  Рейтинг: +2  ketrin_2

Календарь новостей
«    Январь 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 
Лучшие комментарии недели
Готовы «пострадать» за ха ...

ООООООО)))))))))))))) Там два дня идут бои местного значения))))))))) ...
  Рейтинг: +7  Кухарка

Готовы «пострадать» за ха ...

11 | 07.01.2019, 12:05 | Автор: Не зарегистрирован То есть - кагда в ...
  Рейтинг: +5  Кухарка

Не поддаваться панике, сп ...

Не было путена не было терактов. Не было врагов, не было войны. Да, ещ ...
  Рейтинг: +4  Анонимно

Лучшие комментарии месяца
Прилепин: Недовольство со ...

Прилепин: Недовольство собственной властью подстегивает в Европе прияз ...
  Рейтинг: +7  ЯСЕНПЕНЬ

Уфа. Значимые события про ...

Всех Ужистов С Наступившим Новым Годом!!! Здоровья Вам и Вашим семьям, ...
  Рейтинг: +7  полковник

Готовы «пострадать» за ха ...

ООООООО)))))))))))))) Там два дня идут бои местного значения))))))))) ...
  Рейтинг: +7  Кухарка

Обсуждаемое за неделю
Новый полпред со связями ...

Врио главы Башкирии Радий Хабиров определился с кандидатурой нового ...
  10.01.2019   29050    21

Какая страна, такой и ...

Министр финансов Башкирии создала конфликт интересов? Лира Игтисамова ...
  10.01.2019   28571    22

В Новом году уж точно ...

Правительством было принято решение о двухэтапном повышении тарифов ЖКХ. Вторая ...
  10.01.2019   31391    15

Подарок ветерану от ...

В Башкирии чиновники подарили ветерану ВОВ подсолнечное масло. Такой подарок ...
  10.01.2019   23838    67

Старые товарищи из ...

В Рождество митрополит Никон поблагодарил Муртазу Рахимова за новый ...
  10.01.2019   30199    82

Обсуждаемое за месяц
Новый полпред со связями ...

Врио главы Башкирии Радий Хабиров определился с кандидатурой нового ...
  10.01.2019   28166    21

Какая страна, такой и ...

Министр финансов Башкирии создала конфликт интересов? Лира Игтисамова ...
  10.01.2019   25498    22

В Новом году уж точно ...

Правительством было принято решение о двухэтапном повышении тарифов ЖКХ. Вторая ...
  10.01.2019   11579    15

Подарок ветерану от ...

В Башкирии чиновники подарили ветерану ВОВ подсолнечное масло. Такой подарок ...
  10.01.2019   18542    67

Старые товарищи из ...

В Рождество митрополит Никон поблагодарил Муртазу Рахимова за новый ...
  10.01.2019   18398    82

Последние публикации
Новый полпред со связями ...

Врио главы Башкирии Радий Хабиров определился с кандидатурой нового ...
  10.01.2019   40445    21

Какая страна, такой и ...

Министр финансов Башкирии создала конфликт интересов? Лира Игтисамова ...
  10.01.2019   35188    22

В Новом году уж точно ...

Правительством было принято решение о двухэтапном повышении тарифов ЖКХ. Вторая ...
  10.01.2019   33782    15

Подарок ветерану от ...

В Башкирии чиновники подарили ветерану ВОВ подсолнечное масло. Такой подарок ...
  10.01.2019   16906    67

Старые товарищи из ...

В Рождество митрополит Никон поблагодарил Муртазу Рахимова за новый ...
  10.01.2019   37364    82

Хабиров отодвинул ...

Фархад Самедов покинул должность полпреда Башкортостана в Москве. Исполняющий ...
  9.01.2019   36018    20

Курултай «Чего изволите?» ...

Депутаты Госдумы приняли в первом чтении проект закона «О внесении изменений в ...
  9.01.2019   34006    9

Байство в сапогах: По ...

Вступил в силу федеральный закон о мобилизации, проект которого был подготовлен ...
  9.01.2019   24498    11

Спасительные санкции ...

В преддверии новых американских санкций против России снова задаёшься вопросом ...
  9.01.2019   29324    48

Галлямов: В России все ...

Социология показывает, что россияне растеряны и дезориентированы. Вновь, как ...
  8.01.2019   18158    41

Темы и персоны
Алексей Навальный, Башкирия, Башкирский язык, Башкиры, Башкортостан, Блоггеры, Владимир Путин, Выборы, Дмитрий Медведев, Дорогино, Единая Россия, Интернет, Ирек Ялалов, Ислам, История, Кроношпан, Курултай, МВД, Митинг, Муртаза Рахимов, Мэр, Народный Фронт, Пикет, РБ, Русские, Русский язык, Рустэм Хамитов, СМИ, США, Суд, ТЭК, Татарстан, Татары, Терроризм, Уголовное дело, Урал Рахимов, Уфа, Шакша, Экстремизм, Яблоко

Показать все теги
Архив публикаций
Январь 2019 (28)
Декабрь 2018 (106)
Ноябрь 2018 (106)
Октябрь 2018 (139)
Сентябрь 2018 (165)
Август 2018 (118)
Читаемое за неделю
Не поддаваться панике, ...

Администрация города выложила агитку, как действовать на случай теракта, на ...
  4.01.2019   24593    44

Успешно воруют миллиарды ...

Два года за дерзкое ограбление? В Уфе задержали парня за кражу двух палок ...
  4.01.2019   32453    65

Праздник. Реальная ...

«Праздник» — художественный фильм российского кинематографиста Алексея ...
  4.01.2019   16800    67

Дерьмо от пропагандона ...

Телеведущий Дмитрий Киселев зачитал рэп «о себе и о мире», а также об итогах ...
  5.01.2019   19441    537

Готовы «пострадать» за ...

Руслан Габбасов, заместитель председателя БОО «Башкорт»: Все эти годы нашей ...
  7.01.2019   27200    195

Читаемое за месяц
Крутые тачки для ...

Врио главы Башкирии Радий Хабиров подписал постановление об увеличении ...
  12.12.2018   21611    42

Очередной междусобойчик ...

В пресс-центре ProUfu.ru состоялся круглый стол, на котором были подведены ...
  12.12.2018   38462    51

Конституция, мать ее ...

12 декабря – День Конституции. Слово «день» можно писать и с маленькой буквы. ...
  13.12.2018   18600    13

Мы же не хотим как в ...

Президент России Владимир Путин пришёл на заседание Совета по правам человека ...
  13.12.2018   37955    34

Об этой власти — как о ...

Госдума предложила штрафовать за неуважение к властям в интернете. ...
  13.12.2018   39883    18




Подарок ветерану от толстой ряхи

  • Опубликовано: natall | 10.01.2019
    Раздел: Новости | Просмотры: 33673 | Комментарии: 67
Оценили
0


В Башкирии чиновники подарили ветерану ВОВ подсолнечное масло. Такой подарок сделали ветерану на 90-летний юбилей и Новый год.

Подарок ветерану от толстой ряхи


В соцсетях возмущены подарком главы Кумертау ветерану ВОВ на 90-летний юбилей и Новый год.

– Воюя в самой страшной войне в истории, он, наверное, мечтал, что через 75 лет ему подарят на юбилей подсолнечное масло, – написал политтехнолог Андрей Потылицын в социальной сети Facebook. Также Потылицын отметил, что такие моменты всегда порождают социальные конфликты.

К слову, в корзинке, преподнесенной главой Кумертау Борисом Беляевым, кроме масла, были фрукты и консервы. Также ветерану вручили некий конверт.

Подарок ветерану от толстой ряхи






« Назад 1 2 3 4 Далее »

  • Изображение
  • Наблюдатель
  •  
  • 1 | 10.01.2019, 09:50 | Автор: Виктор
    Публикации: 219 | Комментарии: 1677 | Рейтинг: +476
Подарок в корзинке большой. Не только масло. Хотя это неудачно.

Андрей Потылицын "нагоняет волну" на пустом месте. Ищет скандальчик. Пиарится на жареном. И пустом месте.

"Потылицын отметил, что такие моменты всегда порождают социальные конфликты."

Полная чепуха.

Никаких социальных конфликтов подарок не вызывает.



Оценили
2

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 2 | 10.01.2019, 11:28 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
На фото можно угадать - десяток яиц, лимончик, баночка оливков или зел. горошка, бутылка гранатового сока, кусок сыра, литр растительного масла...На игре "поле чудес" в дефицитные 90е это было на барабане в призах.



Оценили
1

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 3 | 10.01.2019, 11:29 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
1 | 10.01.2019, 09:50 | Автор: Виктор
Публикации: 219 | Комментарии: 1677 | Рейтинг: +475,9
***
Витя, старый фарисей, оправдывает другого цыганщиной- "дареному коню в зубы не смотрят".
Или церковщиной:" На тебе, Бо-е, что нам негоже!"

Участнику войны вместо бомжпакета лучше отремонтировать подъезд, вручить семейную путевку в профилакторий, водяной проточный фильтр, кнопочный мобильник с большими цифрами и тревожной кнопкой, с пожизненной бесплатной связью.



Оценили
3

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 4 | 10.01.2019, 11:33 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Один ублюдок - Гайдар в аду на сковороде жарится , подельника дожидается , эту крысу рыжию.



Оценили
1

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 5 | 10.01.2019, 11:42 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Ветеран ВОВ в возрасте 90 лет получает наверняка не менее 30 0000 руб.
А вот вдовы участников ВОВ,.... нет не "участников" а истинных защитников Родины, которые пожертвовали своей жизнью нихрена не получают.
Надо как то отделять участников драки, кто участник, кто соучастник, а кто непосредственно бил,зубами грыз глотки и погиб в этой смертельной битве...
Хотелось бы знать кем служил этот участник, какие имеет награды.... Мой сосед по коммуналке дядя Леша, попал в окружение, ночами пробирался к своим а днем отсиживался в болотах, зачастую дыша через камышовую трубку. У него были большие осложнения , и он умер очень рано не успев завести не семьи не детей...Вечная иму память!



Оценили
2

  • Изображение
  • Участник
  •  
  • 6 | 10.01.2019, 11:47 | Автор: Калатунбабай
    Публикации: 257 | Комментарии: 1362 | Рейтинг: +721,1
1677 | Рейтинг: +475,9
Подарок в корзинке большой. Не только масло. Хотя это неудачно.

Андрей Потылицын "нагоняет волну" на пустом месте. Ищет скандальчик. Пиарится на жареном. И пустом месте.


Витя не ужели ты только что узнал кто такой потылицын?? Ты ж изначально с ним кентовался! Позднее зажигание у тебя Витек, ты нормальных людей от себя оттолкнул изначально к дерьму прилип, сейчас до тебя начинает доходить ху есть ху :-) медленный тормоз.,.



Оценили
4

  • Изображение
  • Участник
  •  
  • 7 | 10.01.2019, 11:49 | Автор: ketrin_2
    Публикации: 0 | Комментарии: 5577 | Рейтинг: +1463,6
Неумный поступок чиновников. Пенсия у ветерана не маленькая,чтоб позорится с 500 рублевой корзиной продуктов.
Это бы было обьяснимо,если бы корзину вручили бабке с минимальной пенсией



Оценили
3

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 8 | 10.01.2019, 11:51 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Когда это было , Прошло более 70 лет СССРи Сталин давно умерли .РФ- не ответчик.,Спасибо сказали , и иди в тину .дедок, Скоро крякнешь- тем лучше ! Сейчас столько забот у государства .



Оценили
0

  • Изображение
  • Участник
  •  
  • 9 | 10.01.2019, 11:52 | Автор: ketrin_2
    Публикации: 0 | Комментарии: 5577 | Рейтинг: +1463,6
А что за конверт? Узнал бы политтехнолог Потылицын ,что за конверт, а потом уж писал. может там путевка в санаторий.
Обычай есть приходить к старым людям и детишкам с вкусняшками.



Оценили
2

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 10 | 10.01.2019, 11:56 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Блин, вместо бомжпакетов, собрал бы участников ВОВ и поехал с ними на прием к федеральному инспектору, чтобы поддержать талантливых самодеятельных кумертаусских авиаконструкторов, создавших инновационный вертолет.
Совокупно подобные действия мэра звучали бы "медом" для фронтовиков- по советски, по фронтовому- "раньше думай о Родине, а потом о себе!"
А бомжпакет фронтовику- это от чиновничьей зашоренной бездуховности и отсутствия государственного мышления.
В данном случае Потилицын высказал правильное отношение к работе чиновника для галочки и туалета.



Оценили
1

  • Изображение
  • Эксперт
  •  
  • 11 | 10.01.2019, 11:57 | Автор: Зулия
    Публикации: 35 | Комментарии: 29268 | Рейтинг: -698,3
У одного ФСБ-шника, не старого крепкого мущины пенсии под 90.000 руб. Хоть серьёзный чел, но пьющий.
Пришли бы ему с маслом, какова была бы реакция?
Спустил бы дарителя с лестницы?
Вылил бы масло на голову?
Заставил бы выпить масло всю бутылку ?.



Оценили
0

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 12 | 10.01.2019, 12:00 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Обычай есть приходить к старым людям и детишкам с вкусняшками.
***
Растительное масло фронтовику- вкусняшка?
Ну-ну!



Оценили
1

  • Изображение
  • Участник
  •  
  • 13 | 10.01.2019, 12:14 | Автор: ketrin_2
    Публикации: 0 | Комментарии: 5577 | Рейтинг: +1463,6
Ну там не только масло. Может и бутылка водки и икра. Хотя нет. Старик выглядит не на 90 лет..Выправка,аккуратно одет.



Оценили
1

  • Изображение
  • Эксперт
  •  
  • 14 | 10.01.2019, 12:51 | Автор: юнг
    Публикации: 332 | Комментарии: 36540 | Рейтинг: +5724,3
6 | 10.01.2019, 11:47 | Автор: Калатунбабай

Андрей Потылицын "нагоняет волну" на пустом месте. Ищет скандальчик. Пиарится на жареном. И пустом месте.

=====================Тебе бы . Калатунабзы, не отвлекаться, а сосредоточить оставшиеся силы на защиту своей Ленки -кошёлки. Тем более, что она тебе подкидывает бабки время от времени!



Оценили
2

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 15 | 10.01.2019, 12:56 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Посмотрел интернете "заслуги" главы города Кумертау Бориса Беляева, вот первое что попалось , дальше смотреть не стал, его рожа лица мне говорит о многом:
Предприниматель из Кумертау Александр Захаров обвиняет главу города Бориса Беляева в невыплатах за строительство объектов в районе, в том числе и личного дома сити-менеджера. Строители возвели в деревне Шипагиш элитный коттедж, но получили за него всего 100 тысяч рублей. Глава города не отрицает, что особняк принадлежит его родственникам, но считает платить предпринимателям должен кто-то другой.
Этож какого ума должен быть человек умудрившийся построивший коттедж за 100 тыс рублей,,,, или какой ненаказуемой наглости?!



Оценили
1

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 16 | 10.01.2019, 13:09 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
9 | 10.01.2019, 11:52 | Автор: ketrin_2
Публикации: 0 | Комментарии: 5570 | Рейтинг: +1462,6
А что за конверт? Узнал бы политтехнолог Потылицын ,что за конверт, а потом уж писал. может там путевка в санаторий.
***
Скорее всего в конверте билет на концерт Лепса.
При подобном отношении к фронтовикам с Беляева станется



Оценили
1

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 17 | 10.01.2019, 13:16 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Что бы не подарили старику, всё равно похаяли бы. Молодец, глава, человек от земли! Советуют тут, мол, надо бы путевку в санаторий. Вы, бандергоги, в своем уме? Ему 90 лет! Какой санаторий?! А глава на самом деле умный, купил то, что нужно ветерану сегодня! Овощи, фрукты и даже масло. Что тут такого? Может Почетную грамоту надо было вручить, или медаль??? А масло пригодиться. Пенсия? Походите по магазинам со своей пенсией, пусть даже большой, ВОВской. На лекарства бы хватило! Вот дурни, развели в стакане бурю! Молодец, глава! Оказывается ещё есть у нас нормальные, правильно видящие суть вопроса, главы!



Оценили
2

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 18 | 10.01.2019, 13:31 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
как он может быть ветераном ВОВ в 90 лет?



Оценили
1

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 19 | 10.01.2019, 13:55 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
18 | 10.01.2019, 13:31 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
как он может быть ветераном ВОВ в 90 лет?
____________________________________________________________
____________________________________________________________
________ Он ветеран ВОВ, а не участник ВОВ! Это две большие разницы! Очень Опытный



Оценили
1

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 20 | 10.01.2019, 13:56 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
году то получается18 | 10.01.2019, 13:31 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
как он может быть ветераном ВОВ в 90 лет
==================================
А ведь действительно АРИФМЕТИКА не катит.:
- 2019 - 90 = 1929 (год рождения "ветерана");
- Даже если взять, что этот "ветеран" пошел на фронт в 1945 году то получим:
1945-1929=16 лет !!!!! Это когда уже Гитлера мочили так что мама не горюй!
ТРЕБУЮ РАССЛЕДОВАНИЯ ЭТОГО СЛУЧАЯ !!!!!
НЕЛЬЗЯ МАРАТЬ ПАМЯТЬ ИСТИННЫХ ЗАЩИТНИКОВ РОДИНЫ!



Оценили
1

« Назад 1 2 3 4 Далее »






© Общественно - политический проект «Уфимский Журнал»

Новости | Политика | Экономика | Общество | СМИ | История | Юмор | Другое

О проекте | Правовая информация | Правила публикации | Связь с редакцией | Размещение рекламы

В соответствии с правилами пользования сайтом, администрация не несет ответственности за содержание материалов, которые размещают пользователи.
Для урегулирования споров и претензий вы можете связаться с администрацией по вопросам публикации и модерации.

Мнение администрации сайта может не совпадать с мнением авторов статей. Администрация не несет ответственности за оставленные комментарии.
Ваши письма и статьи принимаются на E-Mail: information@journalufa.com